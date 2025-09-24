44% по-чист въздух в София

Столична община успешно закри мащабния проект LIFE IP CLEAN AIR с Национална конференция, която представи впечатляващите резултати от съвместната работа на шест български общини. Събитието, проведено в София, събра представители на партньорските общини, държавни институции и експерти, за да обсъдят постиженията и бъдещите стъпки в борбата за чист въздух.

Проектът, първият по рода си в България, осигури безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи за хиляди домакинства.

"В София в последната година и половина работихме в много ускорени темпове, за да наваксаме сериозно изоставане," заяви зам.-кметът на София по екология и Председател на Управителния комитет на проекта, г-жа Надежда Бобчева. "Това не са просто числа – това са по-здрави деца, по-чисти квартали и по-добро качество на живот за стотици хиляди българи."

Ключовите резултати, представени на конференцията, показват значителна промяна:

Над 44% намаление на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) в София спрямо 2016 г. и 38,36% за цялата страна.

С 80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма в София и с 79,64% за цялата страна.

Общо в шестте общини партньори са монтирани над 10 500 нови уреда, като само в Столична община те са 5557, подпомагайки 3180 домакинства.

Г-жа Бобчева подчерта социалното измерение на проекта, който е предоставил на хиляди домакинства възможност за преход към по-чисто отопление, без да поемат непосилни разходи. "Така в София съчетаваме по-строги правила по отношение на опазването чистотата на въздуха с грижа към най-уязвимите – и това е правилният път за модернизация на града."

В рамките на конференцията бяха обсъдени и бъдещите планове за надграждане на постигнатото. София ще продължи да работи по нови проекти по Оперативна програма "Околна среда", както и по мерки за устойчива градска мобилност. Усилията ще бъдат подкрепени от финансови инструменти като Фонд ФЛАГ, който ще осигури финансиране за зелени проекти и ще улесни прехода към по-чиста енергия.

"Заедно доказахме, че чистият въздух не е мечта, а постижима цел, когато градим устойчиви политики и мислим за хората," заключи г-жа Бобчева.

Ключови резултати от проекта LIFE IP CLEAN AIR

Уреди и домакинства:

Над 10 500 монтирани уреда за екологично отопление в шестте общини партньори.

Над 3180 домакинства в София се възползваха от безплатната подмяна, като в столицата са монтирани 5557 уреда.

Над 8265 одобрени кандидати в шестте общини.

Въздействие върху качеството на въздуха:

За шестте общини:

38,36% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.

79,64% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.

За София:

44,4% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.

80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.

Мониторинг:

12 нови автоматични измервателни станции (АИС) за контрол на качеството на въздуха (по две във всяка от шестте общини).