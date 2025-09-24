Новини
България »
София »
44% по-чист въздух в София

44% по-чист въздух в София

24 Септември, 2025 13:21 552 10

  • въздух-
  • надежда бобчева-
  • екология

С 80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма в София  и с 79,64% за цялата страна

44% по-чист въздух в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община успешно закри мащабния проект LIFE IP CLEAN AIR с Национална конференция, която представи впечатляващите резултати от съвместната работа на шест български общини. Събитието, проведено в София, събра представители на партньорските общини, държавни институции и експерти, за да обсъдят постиженията и бъдещите стъпки в борбата за чист въздух.

Проектът, първият по рода си в България, осигури безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи за хиляди домакинства.

"В София в последната година и половина работихме в много ускорени темпове, за да наваксаме сериозно изоставане," заяви зам.-кметът на София по екология и Председател на Управителния комитет на проекта, г-жа Надежда Бобчева. "Това не са просто числа – това са по-здрави деца, по-чисти квартали и по-добро качество на живот за стотици хиляди българи."

Ключовите резултати, представени на конференцията, показват значителна промяна:

Над 44% намаление на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) в София спрямо 2016 г. и 38,36% за цялата страна.

С 80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма в София и с 79,64% за цялата страна.

Общо в шестте общини партньори са монтирани над 10 500 нови уреда, като само в Столична община те са 5557, подпомагайки 3180 домакинства.

Г-жа Бобчева подчерта социалното измерение на проекта, който е предоставил на хиляди домакинства възможност за преход към по-чисто отопление, без да поемат непосилни разходи. "Така в София съчетаваме по-строги правила по отношение на опазването чистотата на въздуха с грижа към най-уязвимите – и това е правилният път за модернизация на града."

В рамките на конференцията бяха обсъдени и бъдещите планове за надграждане на постигнатото. София ще продължи да работи по нови проекти по Оперативна програма "Околна среда", както и по мерки за устойчива градска мобилност. Усилията ще бъдат подкрепени от финансови инструменти като Фонд ФЛАГ, който ще осигури финансиране за зелени проекти и ще улесни прехода към по-чиста енергия.

"Заедно доказахме, че чистият въздух не е мечта, а постижима цел, когато градим устойчиви политики и мислим за хората," заключи г-жа Бобчева.

Ключови резултати от проекта LIFE IP CLEAN AIR

Уреди и домакинства:

Над 10 500 монтирани уреда за екологично отопление в шестте общини партньори.

Над 3180 домакинства в София се възползваха от безплатната подмяна, като в столицата са монтирани 5557 уреда.

Над 8265 одобрени кандидати в шестте общини.

Въздействие върху качеството на въздуха:

За шестте общини:

38,36% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.

79,64% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.

За София:

44,4% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.

80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.

Мониторинг:

12 нови автоматични измервателни станции (АИС) за контрол на качеството на въздуха (по две във всяка от шестте общини).


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Батка

    8 0 Отговор
    Няма страшно - сега като започнат да горят боклука на европа в тецовете пак ще плъзнат белодробни епидемии.

    Коментиран от #6

    13:22 24.09.2025

  • 2 Баш Батка

    8 1 Отговор
    Сакам таз със херпеса да я турят на някой комин, като заплят тецовете зимата.

    13:24 24.09.2025

  • 3 Стъкмистик от РИОЦВ

    5 0 Отговор
    Мисля че цифрите са по скоро - 43,57% или 43,58% но е възможно и да са 43,56% или 43,59%. А бе, кога ще броим врабчетата

    13:24 24.09.2025

  • 4 Смях

    7 0 Отговор
    Въздуха в града държава софия става все по мръсен от час на час

    13:26 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баш Батка":

    Така е горят бали с боклук и за да са по еко подсилват температурата с газови горелки , веднага след като се охлади въздуха след комина пада ниско и мирише на стопена ( изгоряла ) пластмаса и гума . В цяла София се усеща тази смрат зимата ... И все колите им били виновни ...

    13:33 24.09.2025

  • 7 ЗОРО

    2 0 Отговор
    Що за лъжи, в София не се диша, ми зер ни ци такива!!!

    13:48 24.09.2025

  • 8 Ехааа

    1 0 Отговор
    Как лъжат само..

    13:54 24.09.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Нормално.. гербавите мутри закриха 50% от индустрията за 3 години..

    14:00 24.09.2025

  • 10 хайде бе

    1 0 Отговор
    не думай :) и 3% дефицит на бюджета, ама реално липсват 20 млрд

    14:02 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове