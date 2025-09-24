Новини
Боршош: Еврозоната е стратегически шанс за по-силен имидж на България и по-конкурентен туризъм

Боршош: Еврозоната е стратегически шанс за по-силен имидж на България и по-конкурентен туризъм

24 Септември, 2025 13:41

  • мирослав боршош-
  • еврозона-
  • туризъм

В изказванията си министър Боршош посочи, че сектор „Туризъм“ е сред най-подготвените за прехода към евро, тъй като отдавна работи в европейски мащаб

Боршош: Еврозоната е стратегически шанс за по-силен имидж на България и по-конкурентен туризъм - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова

Със събития във Велико Търново и Смолян продължи националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Форумите събраха представители на местната власт, бизнеса и граждани, които имаха възможност да чуят водещи икономисти, финансисти и банкери, и да получат експертни отговори за процеса на присъединяване. В дискусиите участие взеха кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, министърът на финансите Теменужка Петкова, членът на Управителния съвет на БНБ Илия Лингорски, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. На срещата в Смолян домакин бе кметът Николай Мелемов, а сред участниците бяха още Дора Янкова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите, и Румяна Петкова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че присъединяването ни към еврозоната ще допринесе за по-силния образ на България на международната сцена. „Живеем във време, когато светът е изправен пред множество кризи – климатични, военни, финансови. Успяват държавите, които умеят да се обединяват и да търсят общи решения. Еврозоната е точно такъв съюз на развити държави, които изграждат силни икономики, общи пазари и обща валута“, каза той.

В изказванията си министър Боршош посочи, че сектор „Туризъм“ е сред най-подготвените за прехода към евро, тъй като отдавна работи в европейски мащаб. „За нашите хотелиери, ресторантьори и туроператори този преход е очакван. Еврозоната прави България по-видима и по-сигурна туристическа дестинация. Членството няма да реши автоматично всички проблеми, но ще подчертае предимствата на дестинацията, ще улесни бизнеса и ще направи комуникацията между компании от различни държави много по-ефективна“, коментира още той.

Като пример министърът посочи опита на Хърватия, където външни фактори – енергийната криза и войната – са довели до икономически трудности, но самото членство в еврозоната е донесло единствено положителни ефекти. „Не бива да бъркаме пропагандата, че проблемите на отделни икономики са проблеми на еврозоната. Това е манипулация. Еврозоната е огромно предимство не само за туризма, а за всички сектори – съюз, който защитава своите членове и има тежест по света“, каза Мирослав Боршош.

Министърът акцентира върху значението на туризма като сектор, който може да създава устойчиви икономически перспективи в региони, където други отрасли трудно намират развитие. По думите му именно туризмът е и възможен отговор на демографската криза, тъй като осигурява работни места, задържа младите хора и им дава шанс да създават семейства и бизнес в родните си общини. Той допълни, че целта е България да изгражда нация, която гледа напред, с икономика, която може да бъде за пример, а присъединяването към еврозоната е важна част от този път.


Оценка 1 от 5 гласа.
Оценка 1 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дън Бай

    9 0 Отговор
    Какъв имидж бе, Борш? Смеят ви се от Атлантика до Урал!

    13:46 24.09.2025

  • 2 франк

    9 0 Отговор
    Дебилен слуга!

    13:46 24.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    13:47 24.09.2025

  • 4 тиририрам

    7 0 Отговор
    Борш ли е, гулаш ли е, каквото сте си забъркали, яжте си го!

    13:47 24.09.2025

  • 5 Тоз

    5 0 Отговор
    и той тръгнал като цветарка да пилее държавни пари за тоя де духа . Тя щото е много богата , че и мероприятия излишни ! Вчера Теменужка , която изяде картата си разходи трибуквието до Велико Търново , сега тоя субект там - на агент Буда свърталището . Като помислиш , че грабителят на Александровска , подпийналия Ботокс , е излъчен от там и ти става ясно .

    13:52 24.09.2025

  • 6 Бай Цоньо

    5 0 Отговор
    Да! Ще затвърдим имиджа на пладнешки разбойници . Дране на туриста и не ме интересува дали пак ще дойде, аз да му взема 20те лева .

    13:53 24.09.2025

  • 7 123456

    3 0 Отговор
    Платени корумпирани клакьори - съвестта ви ще гори !

    13:53 24.09.2025

  • 8 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Виц на деня

    13:57 24.09.2025

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Бор-кой? Кви са тия да не сме в камбоджа

    13:58 24.09.2025

  • 10 Честита демокрация и ЕВРО

    0 0 Отговор
    За каПейките от догодина на става вечна зима

    14:00 24.09.2025

  • 11 Банго киро

    0 0 Отговор
    И този неадекватник е фен на еврозоната, щото точи зъби нещо да открадне. Него за ракива раноти го бива.

    14:02 24.09.2025

