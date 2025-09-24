Новини
България »
Надежда Йорданова: Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити "вечния" Сарафов и отново отказа да изпълни закона

Надежда Йорданова: Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити "вечния" Сарафов и отново отказа да изпълни закона

24 Септември, 2025 16:29 705 20

  • надежда йорданова-
  • всс-
  • прокурорска колегия-
  • борислав сарафов

Нужно е незабавно да се направят две неща, отбеляза тя

Надежда Йорданова: Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити "вечния" Сарафов и отново отказа да изпълни закона - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити “вечния” Сарафов и отново отказа да изпълни закона. Според прокурорската колегия, Сарафов трябва да продължи да е временно изпълняващ функцията главен прокурор, въпреки 6 месечното ограничение, което изтече на 21.07.2025 г. Такава позиция изрази бившият правосъден министър и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова и допълни:

Нужно е незабавно да се направят две неща:

1. Да бъдат приети внесените от нас законови изменения в процедурата за избор на ВСС и да бъде избран нов ВСС без Пеевски.

2. Министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, в което да обсъди проблема с диаметрално противоположното тълкуване на закона от прокурорската колегия и съдийската колегия на ВСС и отказа на прокурорската колегия да назначи нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор след 21.07.2025г.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    5 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно като се забия с беенвето у някой дирек и се унищожи моя ко-фтиГЕH !

    16:33 24.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Прокурорите, съдиите и шефовете на полицията трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    Коментиран от #6, #10

    16:35 24.09.2025

  • 4 име

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "просто киро":

    Възможно е, що да не си поиграят на прокурори? А може и да е гладна, да са и спряли бонуси по УСАИД и да има нужда от захлебване

    16:35 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мноооо

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    си т@п. Нищо не разбираш от държава и право, но даваш акъли.

    16:39 24.09.2025

  • 7 Ах...!

    7 1 Отговор
    Моята бърза любима ! Миналата година я изчаластрих зсраво и тази година се е изложила като плиснала в мощен оргазъм насред заседание на парламента !

    Коментиран от #11

    16:39 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Надка Кафеварката

    5 1 Отговор
    Късо или дълго? Сметана?

    16:43 24.09.2025

  • 10 Ей скъперник

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Изпушил си от всякъде. Иди на доктор или сменяй дилъра.

    16:43 24.09.2025

  • 11 Освалдо Риос

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ах...!":

    Перфектната секретарка

    Коментиран от #13

    16:44 24.09.2025

  • 12 Благой от СОФстрой

    5 1 Отговор
    Ма таа джукестата кларнетистка какво разбира от дьржавност-политика или само от духови инструменти?!

    16:45 24.09.2025

  • 13 Аха...

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Освалдо Риос":

    Само трябва да и кажеш - Наде , направи "О" !

    16:48 24.09.2025

  • 14 Хмм

    5 1 Отговор
    сещам се като беше министър беше привикала Гешев да го разобличава и винаги като я питаха има ли доказателства, тя отговаряше, че няма, така че е пълна скръб

    16:48 24.09.2025

  • 15 руска външност

    5 0 Отговор
    Тази другарка от Кубрат, РЯзградско нищо не разбира от право. Бе дори министър на правосъдието, нищо не направи.

    16:50 24.09.2025

  • 16 Надежда Крупская

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "просто киро":

    Гола вода е секретарката на Ичо Талибана. Много посредствена, ниско грамотна, елементарна.

    16:53 24.09.2025

  • 17 миме

    4 0 Отговор
    по гадни от десните градски либерасти са само гнусните бандерасти

    16:55 24.09.2025

  • 18 шиши

    3 0 Отговор
    Ровихте в Конституцията и я ------ сега си сърбайте попарата

    17:00 24.09.2025

  • 19 Еее

    1 2 Отговор
    Какво очаквате от свинарника?

    17:06 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове