Надежда Йорданова: Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити "вечния" Сарафов и отново отказа да изпълни закона

„Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити “вечния” Сарафов и отново отказа да изпълни закона. Според прокурорската колегия, Сарафов трябва да продължи да е временно изпълняващ функцията главен прокурор, въпреки 6 месечното ограничение, което изтече на 21.07.2025 г. Такава позиция изрази бившият правосъден министър и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова и допълни:

Нужно е незабавно да се направят две неща:

1. Да бъдат приети внесените от нас законови изменения в процедурата за избор на ВСС и да бъде избран нов ВСС без Пеевски.

2. Министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, в което да обсъди проблема с диаметрално противоположното тълкуване на закона от прокурорската колегия и съдийската колегия на ВСС и отказа на прокурорската колегия да назначи нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор след 21.07.2025г.“