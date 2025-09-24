Надежда Йорданова: Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити "вечния" Сарафов и отново отказа да изпълни закона

„Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити “вечния” Сарафов и отново отказа да изпълни закона. Според прокурорската колегия, Сарафов трябва да продължи да е временно изпълняващ функцията главен прокурор, въпреки 6 месечното ограничение, което изтече на 21.07.2025 г. Такава позиция изрази бившият правосъден министър и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова и допълни:
Нужно е незабавно да се направят две неща:
1. Да бъдат приети внесените от нас законови изменения в процедурата за избор на ВСС и да бъде избран нов ВСС без Пеевски.
2. Министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, в което да обсъди проблема с диаметрално противоположното тълкуване на закона от прокурорската колегия и съдийската колегия на ВСС и отказа на прокурорската колегия да назначи нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор след 21.07.2025г.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
16:33 24.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #10
16:35 24.09.2025
4 име
До коментар #1 от "просто киро":Възможно е, що да не си поиграят на прокурори? А може и да е гладна, да са и спряли бонуси по УСАИД и да има нужда от захлебване
16:35 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мноооо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":си т@п. Нищо не разбираш от държава и право, но даваш акъли.
16:39 24.09.2025
7 Ах...!
Коментиран от #11
16:39 24.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Надка Кафеварката
16:43 24.09.2025
10 Ей скъперник
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Изпушил си от всякъде. Иди на доктор или сменяй дилъра.
16:43 24.09.2025
11 Освалдо Риос
До коментар #7 от "Ах...!":Перфектната секретарка
Коментиран от #13
16:44 24.09.2025
12 Благой от СОФстрой
16:45 24.09.2025
13 Аха...
До коментар #11 от "Освалдо Риос":Само трябва да и кажеш - Наде , направи "О" !
16:48 24.09.2025
14 Хмм
16:48 24.09.2025
15 руска външност
16:50 24.09.2025
16 Надежда Крупская
До коментар #1 от "просто киро":Гола вода е секретарката на Ичо Талибана. Много посредствена, ниско грамотна, елементарна.
16:53 24.09.2025
17 миме
16:55 24.09.2025
18 шиши
17:00 24.09.2025
19 Еее
17:06 24.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.