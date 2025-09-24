Новини
Студенти и докторанти с по-високи стипендии от 1 октомври

24 Септември, 2025 16:27 583 0

  • студенти-
  • докторанти-
  • стипендии-
  • увеличение

Докторантските стипендии се увеличават с 27,3 процента и ще достигнат 1562 лева месечно.Студентските стипендии също се повишават - с 15 процента, минималният им размер става 150 лева, а максималният достига 250 лева.

Студенти и докторанти с по-високи стипендии от 1 октомври - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От 1 октомври 2025 г. влиза в сила ново увеличение на стипендиите за студентите и докторантите в държавните висши училища и в научните организации. Докторантските стипендии се увеличават с 27,3 процента и ще достигнат 1562 лева месечно, което представлява увеличение с 335 лева спрямо досегашния им размер. Студентските стипендии също се повишават - с 15 процента, минималният им размер става 150 лева, а максималният достига 250 лева. Това съобщават от Националното представителство на студентските съвети в България (НПСС), цитирани от БТА.

През 2023 г., по инициатива на НПСС, беше постигнато предходното увеличение на студентските стипендии - тогава минималният размер се повиши от 85 на 120 лева, а максималният - от 180 на 200 лева. През 2024 г. организацията продължи активно да настоява за равнопоставеност между студентите, включително и за тези в частните висши училища, и за обучаващите се в платено обучение.

За увеличението на стипендиите на студентите и докторантите БТА писа през септември. С 27,3 процента се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това, с 15 процента се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева, съобщи на 17 септември пресслужбата на Министерския съвет (МС). Решенията за промяна бяха взети на тогавашното правителствено заседание, на което са приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта, съобщиха тогава от МС.


