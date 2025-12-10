Новини
Студенти от НАТФИЗ се събраха на антиправителствен протест

Студенти от НАТФИЗ се събраха на антиправителствен протест

10 Декември, 2025 16:22 1 298 49

Три ще са шествията на студентите тази вечер

Студенти от НАТФИЗ се събраха на антиправителствен протест - 1
Снимка: Георги Димитров, NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ранния следобед в сряда студенти от НАТФИЗ започнаха да се събират пред сградата на учебното заведение на антиправителствен протест. След това те планират да се отправят към големия антиправителствен протест, който ще се проведе в Триъгълника на властта, съобщи "Нова телевизия".

Три ще са шествията на студентите тази вечер. Едното тръгва от НАТФИЗ, а другите две - от Софийския университет. За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу "модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".

Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 копелението z

    8 29 Отговор
    загуба на днк и време

    Коментиран от #26

    16:24 10.12.2025

  • 2 Сеир

    5 29 Отговор
    Надявам се ченгетата да бият здраво и да има пак разни нехранимайковци дето да циврят пред медиите 😁

    Коментиран от #10

    16:24 10.12.2025

  • 3 Да ходят да копат картофи

    6 26 Отговор
    стига са мързелували!

    16:26 10.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Улица Московска, пресечка на Раковска.

    16:27 10.12.2025

  • 5 Бай Тошо

    10 16 Отговор
    Сега има стачна демокрация.
    Всяка втора кифла иска да става артистка с надути джуки.

    16:28 10.12.2025

  • 6 Бяла Мечка

    18 5 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    Коментиран от #11

    16:29 10.12.2025

  • 7 Паметлив

    10 17 Отговор
    Тея студенти Волен Сидеров отдавна ги разкри, че са наркомани.

    Коментиран от #14, #23

    16:29 10.12.2025

  • 8 Електрохолд

    2 7 Отговор
    Да си носят фенерчета

    16:30 10.12.2025

  • 9 ма Зниол ?ейков

    7 7 Отговор
    Не си знаем пола,но си знаем правата! Поемаме твърда отговорност,пари в лични сметки...

    16:32 10.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Сеир":

    Милицията ще млати яко. Мамики, ще циерят.

    16:32 10.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бяла Мечка":

    МВР по закон няма право да обвинява. Обвинителите са други.

    16:33 10.12.2025

  • 12 Благой от СОФстрой

    5 12 Отговор
    В София вече студенти няма ,само селовици от паланките!

    16:34 10.12.2025

  • 13 Трол

    9 1 Отговор
    Щеше да е притеснително, ако не бяха от НАТФИЗ, а от НСА.

    Коментиран от #18

    16:34 10.12.2025

  • 14 Веселяка

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Паметлив":

    Аз гласувам често за Волен само за майтапа 🤪 веднъж гласувах и за Лупи 😆 а последия път за Пеевски пак само за майтапа 🤣

    16:34 10.12.2025

  • 15 В миша дупка крие се крадливият Тулуп.

    9 6 Отговор
    Щом народът протестира тук.

    16:39 10.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Младите хора излязоха да се борят за живота си.

    Коментиран от #21, #24

    16:42 10.12.2025

  • 17 И тези не щат да работят

    6 10 Отговор
    Срещу какво протестират уредените безполезници?

    Коментиран от #19

    16:44 10.12.2025

  • 18 Виф

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Трол":

    Вифаджиите са ептен мързеливи, мързи ги и да протестират.

    16:48 10.12.2025

  • 19 ПОНЕ НЯМАТ ОХРАНА ЗА СТО МЛН

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "И тези не щат да работят":

    на месец като дебелотоКът имат пари ядът кът нямът ниядът

    16:49 10.12.2025

  • 20 Интересно

    6 6 Отговор
    Протест ЗА легализирането на дрогата може би 🤔

    16:50 10.12.2025

  • 21 Дипломи и wc

    7 7 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    На фронта ли ги пращат? Какъв живот с образование от НАТФИЗ, безработен или артистка( хостеса)?

    16:51 10.12.2025

  • 22 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    6 7 Отговор
    " Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите! "

    Коментиран от #25, #27, #30, #47

    16:51 10.12.2025

  • 23 То и МЕРЦ ШМЪРКАШЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Паметлив":

    Бело във кушетвагона....

    16:51 10.12.2025

  • 24 Пълни глупости

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Понеже Тръмп забрани гейпарадите, на тези сборища разнообразните си намират партньори! След като Спецов напусна буля Асеня, тя/той организира мероприятието! Естествено, включиха се всички глупаци и лумпени!😂😂

    16:52 10.12.2025

  • 25 Полет над кукувиче гнездо!

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Сестра Рачет дано не протестира! Време е да си пиеш лекарствата и да си лягаш!😂😂😂

    16:56 10.12.2025

  • 26 мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "копелението z":

    Май по добре е било, тогава да го бях обърсал в пердето

    16:56 10.12.2025

  • 27 Седемте козякливи джуджета

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Тюпак трол!

    16:57 10.12.2025

  • 28 констатация

    5 4 Отговор
    Поредните употребени статисти. Едва ли знаят какво искат, важното е да участват в масовката.

    16:58 10.12.2025

  • 29 НА 25.12.1989 Г.

    5 1 Отговор
    Са екзекутирани Николае и Елена Чаушеско.
    Румънците действат,а ние много ги търпим.

    17:00 10.12.2025

  • 30 Здравей

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Наборе.

    17:05 10.12.2025

  • 31 Тихо мърлячи

    5 3 Отговор
    Много станахте псевдокултурниците нещо в България, минахте 380 000 души на субсидийка. Атлантически комунистчета ....

    Коментиран от #33, #34

    17:07 10.12.2025

  • 32 Корумпирана мрежа

    2 1 Отговор
    Съветската армия погрешно наричана българска, опази политическата олигархия на БКП. В България всичко си остана в ръцете на същите хора, благодарение на безродниците генерали, полковници и офицери. Всичко е в техните ръце и на децата им също.

    17:08 10.12.2025

  • 33 Не само че не им се работи

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо мърлячи":

    нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....

    Коментиран от #36

    17:09 10.12.2025

  • 34 Млъкнете московски тролове

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо мърлячи":

    Война ще получите! Измитайте се от България!

    17:10 10.12.2025

  • 35 Сатана Z

    0 5 Отговор
    Този път полицията ще им разкаже играта на жълтопаветната измет ,която иска да дестабилизира държавата преди приемането на еврото за да могат поръчителите на протеста да реализират големи печалби на гърба на народа.
    Бой с палките по чутурите! Бих ,Баце,свърши си работата както трябва и не се огъвай.Не допускай Сръбски сценарий!

    Коментиран от #39

    17:10 10.12.2025

  • 36 Европа

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "Не само че не им се работи":

    В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав

    Коментиран от #38, #43, #46

    17:11 10.12.2025

  • 37 Отвратен

    1 1 Отговор
    Журналята ще се сКъсат да пишат за "ПРОТЕСТА : . Дори и някой протестно да пръдне веднага на Първа страница !

    17:11 10.12.2025

  • 38 Европа

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Европа":

    Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!

    17:11 10.12.2025

  • 39 Днес

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Ще бъдат ли разбити руските мрежи в България? Ще бъде ли разбира мрежата на корумпираните пумиари.

    17:12 10.12.2025

  • 40 Много дивиденти вземали тея

    1 2 Отговор
    Пишлемета нали ... и за това били срещу данък девидент. Мозъчни донори замаени. Ама как ги работят олигарсите и идея си нямат ....

    Коментиран от #48

    17:12 10.12.2025

  • 41 Шменти капели

    0 2 Отговор
    Тази смрад от къде изпълзя?

    17:13 10.12.2025

  • 42 Днес

    0 2 Отговор
    Ще скъса ли България веднъж завинаги с пинчерите и пуделите на Москва? Ще скъса ли България с корупцията на прасетата?

    17:15 10.12.2025

  • 43 Боли ли истината а? Боли ли пич?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Европа":

    Ама е факт нали и много боли! ....(Не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....)

    17:15 10.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 дядото

    1 0 Отговор
    и им изкрещете млади хора, че там сте без да ви купуват присъствието,че знаете защо и срещу кого протестирате.

    17:17 10.12.2025

  • 46 Много съм възмутен ! ....

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Европа":

    Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...Много съм възмутен !

    17:19 10.12.2025

  • 47 Безполезни безродници сте

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Идват живите мъртви с мисли като твоите, обременени от лъжи и пропаганда. Отиват си тези, които построиха промишлена България, в която още има какво да крадете. Но скоро няма да има какво да ядете и ще се изядете.

    17:23 10.12.2025

  • 48 Кухари

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Много дивиденти вземали тея":

    Нормално... Манипулират ги яко олигарсите но не го осъзнават

    17:25 10.12.2025

  • 49 Няма да свърши на добре

    0 0 Отговор
    Това майданче и хора като Дайнов, Светослав Малинов и ред други соросоиди може да го отнесат яко на края ...

    17:28 10.12.2025

