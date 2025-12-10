Студенти от НАТФИЗ се събраха на антиправителствен протест

В ранния следобед в сряда студенти от НАТФИЗ започнаха да се събират пред сградата на учебното заведение на антиправителствен протест. След това те планират да се отправят към големия антиправителствен протест, който ще се проведе в Триъгълника на властта, съобщи "Нова телевизия".

Три ще са шествията на студентите тази вечер. Едното тръгва от НАТФИЗ, а другите две - от Софийския университет. За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу "модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".

Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.