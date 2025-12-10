Студенти от НАТФИЗ се събраха на антиправителствен протест

В ранния следобед в сряда студенти от НАТФИЗ започнаха да се събират пред сградата на учебното заведение на антиправителствен протест. След това те планират да се отправят към големия антиправителствен протест, който ще се проведе в Триъгълника на властта, съобщи "Нова телевизия".
Три ще са шествията на студентите тази вечер. Едното тръгва от НАТФИЗ, а другите две - от Софийския университет. За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу "модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".
Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.
От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.
СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 копелението z
Коментиран от #26
16:24 10.12.2025
2 Сеир
Коментиран от #10
16:24 10.12.2025
3 Да ходят да копат картофи
16:26 10.12.2025
4 Данко Харсъзина
16:27 10.12.2025
5 Бай Тошо
Всяка втора кифла иска да става артистка с надути джуки.
16:28 10.12.2025
6 Бяла Мечка
Коментиран от #11
16:29 10.12.2025
7 Паметлив
Коментиран от #14, #23
16:29 10.12.2025
8 Електрохолд
16:30 10.12.2025
9 ма Зниол ?ейков
16:32 10.12.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Сеир":Милицията ще млати яко. Мамики, ще циерят.
16:32 10.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Бяла Мечка":МВР по закон няма право да обвинява. Обвинителите са други.
16:33 10.12.2025
12 Благой от СОФстрой
16:34 10.12.2025
13 Трол
Коментиран от #18
16:34 10.12.2025
14 Веселяка
До коментар #7 от "Паметлив":Аз гласувам често за Волен само за майтапа 🤪 веднъж гласувах и за Лупи 😆 а последия път за Пеевски пак само за майтапа 🤣
16:34 10.12.2025
15 В миша дупка крие се крадливият Тулуп.
16:39 10.12.2025
16 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #24
16:42 10.12.2025
17 И тези не щат да работят
Коментиран от #19
16:44 10.12.2025
18 Виф
До коментар #13 от "Трол":Вифаджиите са ептен мързеливи, мързи ги и да протестират.
16:48 10.12.2025
19 ПОНЕ НЯМАТ ОХРАНА ЗА СТО МЛН
До коментар #17 от "И тези не щат да работят":на месец като дебелотоКът имат пари ядът кът нямът ниядът
16:49 10.12.2025
20 Интересно
16:50 10.12.2025
21 Дипломи и wc
До коментар #16 от "Последния Софиянец":На фронта ли ги пращат? Какъв живот с образование от НАТФИЗ, безработен или артистка( хостеса)?
16:51 10.12.2025
22 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
И СЛАВА БОГУ!
Светъл път за младите! "
Коментиран от #25, #27, #30, #47
16:51 10.12.2025
23 То и МЕРЦ ШМЪРКАШЕ
До коментар #7 от "Паметлив":Бело във кушетвагона....
16:51 10.12.2025
24 Пълни глупости
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Понеже Тръмп забрани гейпарадите, на тези сборища разнообразните си намират партньори! След като Спецов напусна буля Асеня, тя/той организира мероприятието! Естествено, включиха се всички глупаци и лумпени!😂😂
16:52 10.12.2025
25 Полет над кукувиче гнездо!
До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Сестра Рачет дано не протестира! Време е да си пиеш лекарствата и да си лягаш!😂😂😂
16:56 10.12.2025
26 мнение
До коментар #1 от "копелението z":Май по добре е било, тогава да го бях обърсал в пердето
16:56 10.12.2025
27 Седемте козякливи джуджета
До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Тюпак трол!
16:57 10.12.2025
28 констатация
16:58 10.12.2025
29 НА 25.12.1989 Г.
Румънците действат,а ние много ги търпим.
17:00 10.12.2025
30 Здравей
До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Наборе.
17:05 10.12.2025
31 Тихо мърлячи
Коментиран от #33, #34
17:07 10.12.2025
32 Корумпирана мрежа
17:08 10.12.2025
33 Не само че не им се работи
До коментар #31 от "Тихо мърлячи":нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....
Коментиран от #36
17:09 10.12.2025
34 Млъкнете московски тролове
До коментар #31 от "Тихо мърлячи":Война ще получите! Измитайте се от България!
17:10 10.12.2025
35 Сатана Z
Бой с палките по чутурите! Бих ,Баце,свърши си работата както трябва и не се огъвай.Не допускай Сръбски сценарий!
Коментиран от #39
17:10 10.12.2025
36 Европа
До коментар #33 от "Не само че не им се работи":В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав
Коментиран от #38, #43, #46
17:11 10.12.2025
37 Отвратен
17:11 10.12.2025
38 Европа
До коментар #36 от "Европа":Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!
17:11 10.12.2025
39 Днес
До коментар #35 от "Сатана Z":Ще бъдат ли разбити руските мрежи в България? Ще бъде ли разбира мрежата на корумпираните пумиари.
17:12 10.12.2025
40 Много дивиденти вземали тея
Коментиран от #48
17:12 10.12.2025
41 Шменти капели
17:13 10.12.2025
42 Днес
17:15 10.12.2025
43 Боли ли истината а? Боли ли пич?
До коментар #36 от "Европа":Ама е факт нали и много боли! ....(Не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....)
17:15 10.12.2025
45 дядото
17:17 10.12.2025
46 Много съм възмутен ! ....
До коментар #36 от "Европа":Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...Много съм възмутен !
17:19 10.12.2025
47 Безполезни безродници сте
До коментар #22 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Идват живите мъртви с мисли като твоите, обременени от лъжи и пропаганда. Отиват си тези, които построиха промишлена България, в която още има какво да крадете. Но скоро няма да има какво да ядете и ще се изядете.
17:23 10.12.2025
48 Кухари
До коментар #40 от "Много дивиденти вземали тея":Нормално... Манипулират ги яко олигарсите но не го осъзнават
17:25 10.12.2025
49 Няма да свърши на добре
17:28 10.12.2025