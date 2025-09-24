Свидетелка на убийството на екопътека "Невястата" се е укривала цяла нощ в гората

Тежкото криминално престъпление, извършено на екопътека "Невястата" в Смолянско, беше разкрито за 48 часа благодарение на координираните действия между различни структури на МВР и прокуратурата. Това съобщи днес старши комисар Цветан Цанков, директор на ОДМВР - Смолян, на брифинг с медиите.

На 21 септември вечерта на екопътека "Невястата" 40-годишен мъж и 39-годишна жена, и двамата от Ямбол, са били нападнати от бившия партньор на жената - 42-годишен мъж от Сливен. Нападателят използвал лютив спрей срещу двойката, поставил белезници на ръцете на жената и нанесъл няколко прободно-порезни рани на мъжа.

Жената успяла да избяга и да се укрие от нападателя в гората, където прекарала нощта. Сигналът за намерено тяло в безпомощно състояние бил подаден в ОДМВР-Смолян на другата сутрин от минаващ по пътеката турист.

При първоначалния оглед е установено, че смъртта е настъпила вследствие на остра кръвозагуба, причинена от множество прободно-порезни рани. Незабавно били предприети оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна с основен фокус върху област Смолян.

"Претърсени били районът на местопрестъплението и съседни територии, организирани били заградителни мероприятия и изградени контролно-пропускателни пунктове с 24-часов режим, за да се предотврати напускане на областта или страната от извършителя," поясни старши комисар Цанков.

Оперативните действия продължили със следови кучета, прибори за нощно наблюдение и дронове, в резултат на което снощи в 21:10 часа бил задържан 42-годишният нападател, за когото се знаело, че е изключително добре физически подготвен за високопланински преходи – професионален планински водач, катерач и участник в ултрамаратони.

"Операцията беше реализирана професионално, без да бъдат допуснати нови жертви или пострадали служители," заяви окръжният прокурор Недко Симов.

На задържания е повдигнато обвинение за убийство и ще му бъде наложена мярка за задържане до 72 часа.

Всички участници в изключително трудното и рисково издирване са получили личната благодарност на главния прокурор, апелативния прокурор и главния секретар на МВР.