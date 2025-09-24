Новини
Свидетелка на убийството на екопътека "Невястата" се е укривала цяла нощ в гората

24 Септември, 2025 19:04 1 869 11

  • свидетелка-
  • убийство-
  • екопътека-
  • невяста-
  • укривала-
  • цяла нощ-
  • гора-
  • полиция-
  • разследване

Нападателят използвал лютив спрей срещу двойката, поставил белезници на ръцете на жената и нанесъл няколко прободно-порезни рани на мъжа

Свидетелка на убийството на екопътека "Невястата" се е укривала цяла нощ в гората - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежкото криминално престъпление, извършено на екопътека "Невястата" в Смолянско, беше разкрито за 48 часа благодарение на координираните действия между различни структури на МВР и прокуратурата. Това съобщи днес старши комисар Цветан Цанков, директор на ОДМВР - Смолян, на брифинг с медиите.

На 21 септември вечерта на екопътека "Невястата" 40-годишен мъж и 39-годишна жена, и двамата от Ямбол, са били нападнати от бившия партньор на жената - 42-годишен мъж от Сливен. Нападателят използвал лютив спрей срещу двойката, поставил белезници на ръцете на жената и нанесъл няколко прободно-порезни рани на мъжа.

Жената успяла да избяга и да се укрие от нападателя в гората, където прекарала нощта. Сигналът за намерено тяло в безпомощно състояние бил подаден в ОДМВР-Смолян на другата сутрин от минаващ по пътеката турист.

При първоначалния оглед е установено, че смъртта е настъпила вследствие на остра кръвозагуба, причинена от множество прободно-порезни рани. Незабавно били предприети оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна с основен фокус върху област Смолян.

"Претърсени били районът на местопрестъплението и съседни територии, организирани били заградителни мероприятия и изградени контролно-пропускателни пунктове с 24-часов режим, за да се предотврати напускане на областта или страната от извършителя," поясни старши комисар Цанков.

Оперативните действия продължили със следови кучета, прибори за нощно наблюдение и дронове, в резултат на което снощи в 21:10 часа бил задържан 42-годишният нападател, за когото се знаело, че е изключително добре физически подготвен за високопланински преходи – професионален планински водач, катерач и участник в ултрамаратони.

"Операцията беше реализирана професионално, без да бъдат допуснати нови жертви или пострадали служители," заяви окръжният прокурор Недко Симов.

На задържания е повдигнато обвинение за убийство и ще му бъде наложена мярка за задържане до 72 часа.

Всички участници в изключително трудното и рисково издирване са получили личната благодарност на главния прокурор, апелативния прокурор и главния секретар на МВР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 психиатър

    31 0 Отговор
    Един мъж мисли ли повече с долната си глава , за нищо не става , и сега ще лежи за 20 г.

    19:06 24.09.2025

  • 2 1481

    12 5 Отговор
    гербаджийте и новоначалниците беснеят безнаказано

    19:07 24.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    7 11 Отговор
    Всички световни, наши и руски учени доказаха, че Ганя идва на Балканите от североизточен Афганистан!
    Даже антропологично има удивителна прилика с афганите!

    Коментиран от #6, #9

    19:12 24.09.2025

  • 4 Значи убиеца

    10 3 Отговор
    Е полицай !

    Коментиран от #8

    19:17 24.09.2025

  • 5 Сила

    11 2 Отговор
    IT тата са новите "борци " в БГ то ....мутри с лаптопи и смарт телефони вместо бухалки !!!

    19:18 24.09.2025

  • 6 Сталин

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Има нещо вярно ,и също подобрен с анадолско семе от еничарите ,затова сега половина цървули слушат чалга

    19:18 24.09.2025

  • 7 Спецназ

    23 0 Отговор
    Криминалистите ми се ИЗДИГАТ в очите!

    Като Шерлок Холмс със Дедукция и нюх са
    НАМЕРИЛИ СЛЕДА!

    Следата се появила след като жената казала КОЙ ТОЧНО е убиеца,
    но си е следа де.

    За мене следователите надминаха не Шерлок, а самия Поаро!!

    19:19 24.09.2025

  • 8 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Значи убиеца":

    IT специалист !!! ИЗНЕНАДААААА .....

    19:19 24.09.2025

  • 9 Брей

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    А теб ве грешко на природата третополова от кой табун розови понита те изтропаха?

    19:24 24.09.2025

  • 10 Когато

    14 0 Отговор
    извършителят е обикновен човек колко бързо действа МВР, а иначе се тутат с години...

    19:35 24.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

