Свидетелка на убийството на екопътека "Невястата" се е укривала цяла нощ в гората

Тежкото криминално престъпление, извършено на екопътека "Невястата" в Смолянско, беше разкрито за 48 часа благодарение на координираните действия между различни структури на МВР и прокуратурата. Това съобщи днес старши комисар Цветан Цанков, директор на ОДМВР - Смолян, на брифинг с медиите.
На 21 септември вечерта на екопътека "Невястата" 40-годишен мъж и 39-годишна жена, и двамата от Ямбол, са били нападнати от бившия партньор на жената - 42-годишен мъж от Сливен. Нападателят използвал лютив спрей срещу двойката, поставил белезници на ръцете на жената и нанесъл няколко прободно-порезни рани на мъжа.
Жената успяла да избяга и да се укрие от нападателя в гората, където прекарала нощта. Сигналът за намерено тяло в безпомощно състояние бил подаден в ОДМВР-Смолян на другата сутрин от минаващ по пътеката турист.
При първоначалния оглед е установено, че смъртта е настъпила вследствие на остра кръвозагуба, причинена от множество прободно-порезни рани. Незабавно били предприети оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна с основен фокус върху област Смолян.
"Претърсени били районът на местопрестъплението и съседни територии, организирани били заградителни мероприятия и изградени контролно-пропускателни пунктове с 24-часов режим, за да се предотврати напускане на областта или страната от извършителя," поясни старши комисар Цанков.
Оперативните действия продължили със следови кучета, прибори за нощно наблюдение и дронове, в резултат на което снощи в 21:10 часа бил задържан 42-годишният нападател, за когото се знаело, че е изключително добре физически подготвен за високопланински преходи – професионален планински водач, катерач и участник в ултрамаратони.
"Операцията беше реализирана професионално, без да бъдат допуснати нови жертви или пострадали служители," заяви окръжният прокурор Недко Симов.
На задържания е повдигнато обвинение за убийство и ще му бъде наложена мярка за задържане до 72 часа.
Всички участници в изключително трудното и рисково издирване са получили личната благодарност на главния прокурор, апелативния прокурор и главния секретар на МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 психиатър
19:06 24.09.2025
2 1481
19:07 24.09.2025
3 Ганя Путинофила
Даже антропологично има удивителна прилика с афганите!
Коментиран от #6, #9
19:12 24.09.2025
4 Значи убиеца
Коментиран от #8
19:17 24.09.2025
5 Сила
19:18 24.09.2025
6 Сталин
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Има нещо вярно ,и също подобрен с анадолско семе от еничарите ,затова сега половина цървули слушат чалга
19:18 24.09.2025
7 Спецназ
Като Шерлок Холмс със Дедукция и нюх са
НАМЕРИЛИ СЛЕДА!
Следата се появила след като жената казала КОЙ ТОЧНО е убиеца,
но си е следа де.
За мене следователите надминаха не Шерлок, а самия Поаро!!
19:19 24.09.2025
8 Сила
До коментар #4 от "Значи убиеца":IT специалист !!! ИЗНЕНАДААААА .....
19:19 24.09.2025
9 Брей
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":А теб ве грешко на природата третополова от кой табун розови понита те изтропаха?
19:24 24.09.2025
10 Когато
19:35 24.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.