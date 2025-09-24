Стефан Янев: Политиката в България се превърна в реалити шоу

Българската политика е загубила способността си за смислен диалог и се е превърнала в реалити шоу за гражданите. Това заяви председателят на "Български възход" Стефан Янев в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Няма политически разговор, а има скандали и българските граждани се превръщаме в зрители на реалити шоу. Това в момента е българската политика. Не може да произведе смислен разговор", посочи Янев.

Бившият премиер засегна и темата за службите за сигурност, като подчерта, че те трябва да служат на държавата, а не на отделни политически фигури.

"Службите са на държавата, на българското общество – не са на президента, на политическите лидери и партии. Това, че до момента съществува механизъм на споделена отговорност при назначаването, не означава, че той трябва да бъде сменен. Съществуващият начин за назначаване трябва да остане и службите да се развиват професионално", заяви той.

В интервюто Янев коментира и зачестилите инциденти с дронове, като подчерта нуждата от развитие на този тип технологии в българската армия.

"Дроновете са средство за огнево поразяване, за разузнаване, наблюдение. В последните години тези средства се използват много. Добре е българската армия да развива тези способности, най-добре с участие на българската индустрия", коментира той.

Относно развитието на българската военна индустрия, Янев изрази съмнения по отношение на скорошни финансови сделки.

"За българската индустрия е добре да се внедряват нови технологии. Дойдоха високопоставени чиновници от Брюксел и обясниха, че трябва заводът производител да вземе 500 милиона евро заем. Беше обявено, че всичко е чудесно, но тези 500 милиона евро дали и как ще тежат на бюджета на завода не знам", каза Янев.

По думите му, производството зависи от определени суровини, а в миналото е имало предложения за създаване на завод за барут, които са били отказани.

"Завод за барут може да се направи, такива оферти е имало през годините, включително и за ВМЗ, но бяха отказани", допълни председателят на "Български възход".