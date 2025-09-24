Новини
България »
Стефан Янев: Политиката в България се превърна в реалити шоу

Стефан Янев: Политиката в България се превърна в реалити шоу

24 Септември, 2025 21:30 547 10

  • стефан янев-
  • българия-
  • политика

Дроновете са средство за огнево поразяване, за разузнаване, наблюдение. В последните години тези средства се използват много

Стефан Янев: Политиката в България се превърна в реалити шоу - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската политика е загубила способността си за смислен диалог и се е превърнала в реалити шоу за гражданите. Това заяви председателят на "Български възход" Стефан Янев в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Няма политически разговор, а има скандали и българските граждани се превръщаме в зрители на реалити шоу. Това в момента е българската политика. Не може да произведе смислен разговор", посочи Янев.

Бившият премиер засегна и темата за службите за сигурност, като подчерта, че те трябва да служат на държавата, а не на отделни политически фигури.

"Службите са на държавата, на българското общество – не са на президента, на политическите лидери и партии. Това, че до момента съществува механизъм на споделена отговорност при назначаването, не означава, че той трябва да бъде сменен. Съществуващият начин за назначаване трябва да остане и службите да се развиват професионално", заяви той.

В интервюто Янев коментира и зачестилите инциденти с дронове, като подчерта нуждата от развитие на този тип технологии в българската армия.

"Дроновете са средство за огнево поразяване, за разузнаване, наблюдение. В последните години тези средства се използват много. Добре е българската армия да развива тези способности, най-добре с участие на българската индустрия", коментира той.

Относно развитието на българската военна индустрия, Янев изрази съмнения по отношение на скорошни финансови сделки.

"За българската индустрия е добре да се внедряват нови технологии. Дойдоха високопоставени чиновници от Брюксел и обясниха, че трябва заводът производител да вземе 500 милиона евро заем. Беше обявено, че всичко е чудесно, но тези 500 милиона евро дали и как ще тежат на бюджета на завода не знам", каза Янев.

По думите му, производството зависи от определени суровини, а в миналото е имало предложения за създаване на завод за барут, които са били отказани.

"Завод за барут може да се направи, такива оферти е имало през годините, включително и за ВМЗ, но бяха отказани", допълни председателят на "Български възход".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срам голям

    8 0 Отговор
    БГ.Парламент е като БАХ-брадър и ергените ,взети заедно !

    21:36 24.09.2025

  • 2 Прав е!

    8 1 Отговор
    И той беше начело на шоуто и се взе много насериозно, но циркаджиите около него му биха шут.

    21:36 24.09.2025

  • 3 Заедно

    8 0 Отговор
    С партийката му прибраха и единствения скъп костюм, който му дадоха

    21:37 24.09.2025

  • 4 С/Р

    0 0 Отговор
    Дронове.....

    21:38 24.09.2025

  • 5 Сталин

    8 0 Отговор
    България е най смешната бананова република,- холивудска продукция от хляб и зрелища ,докато политическите клоуни като Тулупа и Прасето разиграват цирк за пред простолюдието ,западните мародери влачат и грабят де какво намерят .

    21:38 24.09.2025

  • 6 Помак

    8 1 Отговор
    ...по заглавието разбирам ,че вие генерал Стефан живеете на луната или Марс ! ..нали хората разчитаха на ВАЗ преди 3-4 г ..а вие се изложихте ! Защо бутате аКо то за да се размирисва като нямате сили да го изринете !

    21:39 24.09.2025

  • 7 Дами и Господа,

    9 0 Отговор
    Това е индивидът, въвел у нас фашистките зелени сертификати. Чака Трибунал.

    21:39 24.09.2025

  • 8 горски

    7 1 Отговор
    Още един плужек, индивидът, въвел фашистките залени сертификати. Предстои Трибунал! Зоната беше Икономически Механизъм, не добре замислен но Икономически с ударение на големите Икономики да дърпат малките в ЕС, но Евро €€ Зоната никога не е имала функцията която US Dollar има или която и да е друга твърдя валута, (Hard Currency) ? След Войната в Украйна €€ Евро Зоната претърпя собствена Конвергенция и от
    Евро €€ Зона се превърна в Военна €€ Зона, отново с функции които са й абсолютно не присъщи?
    Евро €€ Зоната е мъртво родена поради Германска Мегаломания и Лакомия, както обикновено не за първи път?

    21:41 24.09.2025

  • 9 Трайчо

    4 0 Отговор
    Още един резидент се обажда по заповед на най-големия резидент

    21:48 24.09.2025

  • 10 665

    0 0 Отговор
    Барут мога да повярвам че можем да произвеждаме . Дронове и то модерни е фантастика.

    22:02 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове