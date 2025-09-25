Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 септември: Нахлува силен вятър от североизток, температурите падат

Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 септември: Нахлува силен вятър от североизток, температурите падат

25 Септември, 2025

Максималните ще са предимно от 20° до 25°, в София - около 25°, в южните райони – все още от 26° до 30°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Промяната на времето ще започне с умерен и силен вятър от изток-североизток, в областите с код жълто със пориви до около 80-90 км/ч ще нахлува по-студен въздух, предаде БНТ.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат съществено по-ниски, в сравнение с вчера, от 20° до 25°, в София - около 25°, в южните райони – все още от 26° до 30°.

Облачността ще е разкъсана, предимно значителна, с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони.

По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми, но превалявания ще има и в масивите от западната половина на страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад.

По Черноморието вятърът ще бъде силен и вълнението на морето ще се усилва, в някои райони до около 4 бала.

През следващите дни ще остане ветровито, повече в Източна България, където ще продължи да духа силен североизточен вятър. Ще има и превалявания, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, а в неделя на повече места по Черноморското ни крайбрежие. Понижението на температурите ще продължи и през почивните дни, както и в началото на новата седмица, когато максималните температури в много райони от страната ще бъдат под 20°.

Източник: bntnews.bg


