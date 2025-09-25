Новини
Oсвобождаване на вода от държавния резерв по искане на кмета на Свищов и обл. управител на Плевен ще обсъди кабинетът

25 Септември, 2025 07:16 685 4

Дневният ред предвижда кабинетът да разгледа и актуализиране на Националния план за въвеждане на еврото

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение ще обсъди на своето заседание Министерският съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Дневният ред предвижда кабинетът да разгледа актуализиране на Националния план за въвеждане на еврото, приемане на Национален план за 2025 г. за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, както и отчет за изпълнението на плана за 2024 г.

Предвижда се и приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2025 - 2027 г.

Министрите ще обсъдят откриване на Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София (УНСС).

Дневния ред включва също предложение до президента Румен Радев Георги Тодоров да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    0 0 Отговор
    Кабинетът ще обсъди ....еди какво си там.

    07:19 25.09.2025

  • 2 пожелание

    4 0 Отговор
    Дано изкуственият интелект свърши някаква работа ,защото естественият го няма в територията в която вегетираме !!

    Коментиран от #4

    07:29 25.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    Похвално е плануваното Решение на Правителството да достави Вода от Резерва за Плевен и както се чества с Възторг "Трифон Зарезан",така ще бъде прибавен още един Празник за честване в Бълг. Бит- "Света Водоноска".

    07:42 25.09.2025

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "пожелание":

    Където има дата центрове за изкуствен интелект по правило първо водата свършва, а после се изселват ненужните лапачи.

    08:32 25.09.2025

