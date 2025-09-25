Румен Радев ще посети Стара Загора, където ще се проведе състезание с дронове

Президентът Румен Радев ще посети учебния център на Сухопътните войски „Люляк“ в Стара Загора, където ще се проведе състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 25“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Румен Радев ще бъде посрещнат на учебния полигон от почетен караул, след което е предвидено провеждането на финалния етап на състезанието. Регламентът включва изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.
Президентът ще участва в церемония по награждаването на отборите, класирали се на призови места в състезанието. Румен Радев ще отправи приветствие към участниците в надпреварата.
В рамките на събитието ще бъдат представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски.
Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска „стена срещу дронове“, съобщи по-рано тази седмица говорител на институцията. По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.
че Запряна ще вдигне самолета !
на какво ниво сме с дроновете в армията ни.
Интересно да питаш колегата ти Владимир Владимирович дали е модернизирал Ядрения Арсенал с изкуствен интелект - подобно на Периметър която е морално остаряла .
Белите хора имат ядрен арсенал , ние имаме МИГ 29
