Парламентарна комисия ще изслуша и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието

Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша изпълняващия функциите председател на Държавна агенция “Национална сигурност” Деньо Денев. Пред депутатите той трябва да отговаря какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност.

Преди дни от "Възраждане" внесоха сигнал до няколко институции за незаконно строителство и незаконна сеч край Варна, извършено по думите им от украинската групировка КУБ и свързани с нея фирми.

Преди седмица това изслушване не се състоя заради липса на кворум в комисията.