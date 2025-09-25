Новини
Парламентарна комисия ще изслуша и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието

25 Септември, 2025 08:20 509 9

Преди дни от "Възраждане" внесоха сигнал до няколко институции за незаконно строителство и незаконна сеч край Варна

Снимка: БГНЕС
Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша изпълняващия функциите председател на Държавна агенция “Национална сигурност” Деньо Денев. Пред депутатите той трябва да отговаря какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност.

Преди дни от "Възраждане" внесоха сигнал до няколко институции за незаконно строителство и незаконна сеч край Варна, извършено по думите им от украинската групировка КУБ и свързани с нея фирми.

Преди седмица това изслушване не се състоя заради липса на кворум в комисията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПиПи

    1 1 Отговор
    Като нямат вода хората няма да се къпят и ще ходят мръсни, и с непрани дрехи.

    08:23 25.09.2025

  • 2 Трол

    2 1 Отговор
    И.ф. парламент ще изслуша и.ф. председател, в и.ф. държава.

    08:24 25.09.2025

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор
    Ганчо искал 30млрд да прокарал вода и то моля ви се от Дунава..

    08:27 25.09.2025

  • 4 обещаната България

    0 1 Отговор
    "Това споразумение дава широк спектър от възможности, свързани с управлението на водите, напояването, рециклирането и др. Всяко сътрудничество между нашите две страни е символ на отличните исторически отношения между България и Израел, които трябва и могат да бъдат задълбочени във всяка възможна област", коментира посланикът на Израел в България Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

    08:29 25.09.2025

  • 5 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #7

    08:30 25.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Според статистиката последните три години валежите са над средните а май месец е бил най дъждовният от 10 години.Помните ли какви наводнения и градушки съсипаха реколтата?

    08:32 25.09.2025

  • 7 Емили с Тротинетката

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Как ще си переш прашките без вода?

    08:33 25.09.2025

  • 8 миме

    0 0 Отговор
    и в какъв стил деньото ДАНСи-пачанга,салса....ча-ча

    08:34 25.09.2025

  • 9 хъхъ

    1 0 Отговор
    ДАНС не са водопроводчици и хидроинженери. Поредното им глупаво употребяване с цел имитиране на загриженост.

    09:02 25.09.2025

