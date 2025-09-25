Желязков: Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато

Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им днес.
Двамата разговаряха в Ню Йорк, където премиерът Росен Желязков ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата.
Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост. Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната. Вселенският патриарх пожела
успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скрийте го
Коментиран от #5
09:35 25.09.2025
2 Как го насърчаваш нещастнико
Коментиран от #7
09:36 25.09.2025
3 На Роско жената съм
09:37 25.09.2025
4 КУРЗАЛЕСКИ
09:38 25.09.2025
5 За да не ти писва
До коментар #1 от "скрийте го":Трябва да се научиш винаги да ходиш на избори да не гласуваш за крадци изедници и народни душмани и да протестираш когато честните хора протестират а не да си седиш на компютъра и да искаш някой друг да се пребори за теб и твоя комфорт.
Коментиран от #16
09:39 25.09.2025
6 Дедо
09:39 25.09.2025
7 Гост
До коментар #2 от "Как го насърчаваш нещастнико":Гледай някоя хлъзгава пастърва да ни ти са мушни в ауспуха
09:42 25.09.2025
8 Ахх
09:44 25.09.2025
9 Ще поддържаме Мирът
Срещу Кой ще воювате? Срещу Китай с най-голямата армия в света, Първа по технологии с марсоход, разхождащ се от години, правещ си "селфита" на повърхността на Марс? Китай първи по БВП в света? Индия трета по БВП в Света?
Срещу кой ще воювате в "Коалиция на желаещите"?
Като в изградената инфраструктура на Сопот ще произвеждаме боеприпаси със съмнения за ползване на вещества близки по мощност до този на ядрен взрив, като има съмнения за производство на боеприпаси с обеднен уран, тровене на вода, мръсно производство? Съмнения, че ставаме обект на нападение от Чужди Държави.
Как ще пазиш Мирът като само за 2024 даде 10 милиарда лева Народна Пара за превъоръжаване. Подари за 2 години безплатен ток за 6 милиарда лева на Молдова и Укр. 16 милиарда лева профукани НАРОДНИ ПАРИ.
09:46 25.09.2025
10 провинциалист
09:47 25.09.2025
11 Абе я да си го наааачукате
Коментиран от #18
09:48 25.09.2025
12 Много си позволява
09:50 25.09.2025
13 Лелееее майко ....
09:51 25.09.2025
14 Ще им продава ли дЖилезку
09:52 25.09.2025
15 гръде
09:54 25.09.2025
16 Брачед,
До коментар #5 от "За да не ти писва":Дрънкаш глюпости ... Нали изборите били " нечестни" ? Тогава , защо да ходя ?!
09:56 25.09.2025
17 Оставка веднага и да изчезва
09:56 25.09.2025
18 Колхозин ,
До коментар #11 от "Абе я да си го наааачукате":Според мен , Израел и Роzzия трябва да се разглеждат еднакво ... Не ли ?!
Коментиран от #21
09:59 25.09.2025
19 Метресата от Барселона
Коментиран от #22
10:00 25.09.2025
20 Кво стана дЖилезку ?
10:00 25.09.2025
21 Кво мислим ние с теб колега
До коментар #18 от "Колхозин ,":Нацистките ционистки атлантици ама въобще очевидно не ги интересува
Коментиран от #23
10:03 25.09.2025
22 Вартоломей
До коментар #19 от "Метресата от Барселона":Е поредният враг на България и православието и е естествено дЖилезку и с него да се срещне. Трябва да бъде анатемосан от Светият Синод ...
10:06 25.09.2025
23 Колхозин ,
До коментар #21 от "Кво мислим ние с теб колега":" Колега " , щом казваш А , кажи и Б , де .. например , нещо за " Русич " ..
10:39 25.09.2025
24 Пажи Боже
10:51 25.09.2025
25 Левски
11:08 25.09.2025