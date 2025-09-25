Новини
България »
Желязков: Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато

25 Септември, 2025 09:31 559 25

  • росен желязков-
  • патриарх вартоломей-
  • мир

Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната

Желязков: Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им днес.

Двамата разговаряха в Ню Йорк, където премиерът Росен Желязков ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата.

Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост. Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната. Вселенският патриарх пожела
успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скрийте го

    19 0 Отговор
    Писна ми от тозииии!!!!

    Коментиран от #5

    09:35 25.09.2025

  • 2 Как го насърчаваш нещастнико

    20 1 Отговор
    Като обслужваш интригите на САЩ за поощряване, разпалване и продължаване на войната ли?

    Коментиран от #7

    09:36 25.09.2025

  • 3 На Роско жената съм

    14 2 Отговор
    Вкъщи назначих семеен спасител защото Роско като се напие пада по очи във водопада ! А когато Роско е командировка спасителчето ме потапя мен при рибата....... Какви работи ме научи да правя.....Ийхиуу.....

    09:37 25.09.2025

  • 4 КУРЗАЛЕСКИ

    4 3 Отговор
    САМО ЦСКА !

    09:38 25.09.2025

  • 5 За да не ти писва

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "скрийте го":

    Трябва да се научиш винаги да ходиш на избори да не гласуваш за крадци изедници и народни душмани и да протестираш когато честните хора протестират а не да си седиш на компютъра и да искаш някой друг да се пребори за теб и твоя комфорт.

    Коментиран от #16

    09:39 25.09.2025

  • 6 Дедо

    10 0 Отговор
    Вместо да говориш неща де ги знаем кажи сега ше работи ли водопада и от къде е парата щото тия дъвки със спестяванията малко .....

    09:39 25.09.2025

  • 7 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Как го насърчаваш нещастнико":

    Гледай някоя хлъзгава пастърва да ни ти са мушни в ауспуха

    09:42 25.09.2025

  • 8 Ахх

    4 0 Отговор
    тии, и строежът на водопадите също трябва да бъдат насърчавани

    09:44 25.09.2025

  • 9 Ще поддържаме Мирът

    9 0 Отговор
    Като без решение на НС, вкараме "Еврогария" в "Коалиция на желаещите????
    Срещу Кой ще воювате? Срещу Китай с най-голямата армия в света, Първа по технологии с марсоход, разхождащ се от години, правещ си "селфита" на повърхността на Марс? Китай първи по БВП в света? Индия трета по БВП в Света?
    Срещу кой ще воювате в "Коалиция на желаещите"?
    Като в изградената инфраструктура на Сопот ще произвеждаме боеприпаси със съмнения за ползване на вещества близки по мощност до този на ядрен взрив, като има съмнения за производство на боеприпаси с обеднен уран, тровене на вода, мръсно производство? Съмнения, че ставаме обект на нападение от Чужди Държави.
    Как ще пазиш Мирът като само за 2024 даде 10 милиарда лева Народна Пара за превъоръжаване. Подари за 2 години безплатен ток за 6 милиарда лева на Молдова и Укр. 16 милиарда лева профукани НАРОДНИ ПАРИ.

    09:46 25.09.2025

  • 10 провинциалист

    3 0 Отговор
    Точно преди два дни: "Росен Желязков: Считаме Израел за ключов стратегически партньор"...

    09:47 25.09.2025

  • 11 Абе я да си го наааачукате

    10 0 Отговор
    България била настояла Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ... и на Желязков, и на всички там олигофрени покрай него на ред.... Премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето ГЕЙргиев са от малкото олигофрени които продължават нацизма и геноцида на ционистите в Израел да подкрепят. Позор и гнус ....

    Коментиран от #18

    09:48 25.09.2025

  • 12 Много си позволява

    9 0 Отговор
    Ако някой трябва да обсъжда църковните дела с този проскубан читак, то трябва да е Патриарх Данийл, а не тъповатото помаче!

    09:50 25.09.2025

  • 13 Лелееее майко ....

    7 0 Отговор
    То не бяха мормони, то не бяха екстремисти евангелисти, то не бяха нацистки ционисти а сега и с Вселенският патриарх Вартоломей....

    09:51 25.09.2025

  • 14 Ще им продава ли дЖилезку

    4 0 Отговор
    Етерични масла doTERRA ? А? За 15 милиона долара?

    09:52 25.09.2025

  • 15 гръде

    6 0 Отговор
    А хотела с водопада дали е бил благословен от този или не е??? Роско крадлив ГЕРБ боклук, сега тези пари които ще даде всеки българин за това че се разхождаш по Света, ще ги вкараш ли във хотела, или ще ги дадеш на жена си и дъщеря си??? Сметката естествено ще я плати всяка баба от село дето няма пари за хляб. Те ще те хранят докато се снимаш пред сградата на ООН с портиерите. Боклук със боклук. Криза ли е??? Няма пари викаш??? Цялата банда ГЕРБ сте на разходка платена от българите. Боклук със боклука ти мръсен.

    09:54 25.09.2025

  • 16 Брачед,

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "За да не ти писва":

    Дрънкаш глюпости ... Нали изборите били " нечестни" ? Тогава , защо да ходя ?!

    09:56 25.09.2025

  • 17 Оставка веднага и да изчезва

    7 0 Отговор
    Че само ни излага това жалко недоразумение

    09:56 25.09.2025

  • 18 Колхозин ,

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абе я да си го наааачукате":

    Според мен , Израел и Роzzия трябва да се разглеждат еднакво ... Не ли ?!

    Коментиран от #21

    09:59 25.09.2025

  • 19 Метресата от Барселона

    6 0 Отговор
    Истинската причина за тази среща е оказването на подкрепа от страна на марионетното българско правителство за действията на Вартоломей, който благослови създадената от Зеленски "проатлантическа украинска църква".

    Коментиран от #22

    10:00 25.09.2025

  • 20 Кво стана дЖилезку ?

    6 0 Отговор
    С форума, организиран от Фондация "Низами Ганджеви“.. фондацията Абу Мохамед Иляс ибн Юсуф , известен с псевдонима си Низами Ганджеви? А? От там снимка ще видим ли? А нищожество?

    10:00 25.09.2025

  • 21 Кво мислим ние с теб колега

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Колхозин ,":

    Нацистките ционистки атлантици ама въобще очевидно не ги интересува

    Коментиран от #23

    10:03 25.09.2025

  • 22 Вартоломей

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Метресата от Барселона":

    Е поредният враг на България и православието и е естествено дЖилезку и с него да се срещне. Трябва да бъде анатемосан от Светият Синод ...

    10:06 25.09.2025

  • 23 Колхозин ,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кво мислим ние с теб колега":

    " Колега " , щом казваш А , кажи и Б , де .. например , нещо за " Русич " ..

    10:39 25.09.2025

  • 24 Пажи Боже

    0 0 Отговор
    Вселенския патриарх ни поздравява с успешното ни присъединяване към еврозоната...представяте ли си велики православни българи?

    10:51 25.09.2025

  • 25 Левски

    1 0 Отговор
    Тоя мошеник си противоречи. Вчера каза, че е партньор на терориста Израел, а сега мили очи пред духовенството. Лицемер.

    11:08 25.09.2025

