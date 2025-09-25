Новини
Калоян Методиев: Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини....

25 Септември, 2025 09:49

Никакви конкретни мерки. Никаква работа на терен! Тези не искат да решават, а да усвояват!

Калоян Методиев: Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини.... - 1
Снимка: бТВ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Експерти обясниха по телевизията, че в Плевен проблемът с безводието може да се оправи след 7-8 години. Абсурд! За няколко нощи по света строят магистрални мостове! В Плевен за 8 години безводие ще останат само стари хора. Ще е демографски колапс. Обезлюдяване в реално време. Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини....

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

В управлението на кризата с водата - с целия борд ( искащ само пари), слаби министри, слаби кметове, ВиК холдинг (огромен виновник) - се налага една основа дума: хаос. Хаотично говорене, хаотични послания, хаотично бездействие (не действие), хаотична безотговорност. Никакви конкретни мерки. Никаква работа на терен.

Днес се оказа, че сондажът в Плевен е неуспешен като дебит. Тепърва ще се прави нов. Около борда върви и някаква подмолна разправия за милиарди за водна инфраструктура.

Тези не искат да решават, а да усвояват. Иначе няма никаква управленска логика в поведението им. Да отиват на място и да правят кризисни щабове. Спиране на частни ВЕЦ-ове. Да не се подава питейна вода за промишлени нужди на приближени фирми. Аварийни доставки. Ремонти. Бутилирана вода за училища и детски градини. Подмяна на тръби. Часовникът тик-така.


  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Там ще бъде централата на Skynet като във филма Терминатор 4. Пак Джон (Иван) Конър ще чакате да ви спасява.

    09:51 25.09.2025

  • 2 гарантирано от ГЕРБ

    15 2 Отговор
    7-8г плевенчани все гербаджии да избират и може да се оправят след 70-80

    09:53 25.09.2025

  • 3 ВИЖДА СЕ

    15 2 Отговор
    ГРАБ грабят държавата и народа , и за нищо друго не се интересуват . !!

    Коментиран от #6

    09:53 25.09.2025

  • 4 Вова, помоги

    7 6 Отговор
    Каква ви 1300г държава? Ганя не знае един геран да изкопае.

    09:54 25.09.2025

  • 5 свидетел

    10 2 Отговор
    също като Русе, когато половината се изсели заради обгазяването преди години !

    09:55 25.09.2025

  • 6 врътвам кранчето

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "ВИЖДА СЕ":

    35г държавен тероризъм, Пред тия ГЕРБ, червените кхмери от Камбоджа ряпа да ядат.

    09:56 25.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    През зимата ще завали дъжд. Поне до сега валеше. Понякога и сняг.

    09:56 25.09.2025

  • 8 Думите са три:

    12 2 Отговор
    Хаос, който е породен от Кражби и Некомпетентност, характерни за 20-т годишното присъствие на тулупа и прасетата във властта.

    09:57 25.09.2025

  • 9 1480

    9 2 Отговор
    то тея градове са дефакто призрачни градове откъм българи щото там са само цигани

    09:58 25.09.2025

  • 10 българина

    10 3 Отговор
    Рано или късно ще се сетите за станциите за обезсоляване,до тогава областните градове ще намалеят с 10! Видимите резултати на ГЕРБ, на никой друг. ВАЖНОТО Е ЗА УКРАЙНА И НАТО ДА ИМА

    09:59 25.09.2025

  • 11 Напомнител

    11 2 Отговор
    голямо грабене се подготвя. здраво обработват. мисирките пригласят.

    10:00 25.09.2025

  • 12 Един

    11 2 Отговор
    Тетевен са в балкана, от там хващат вода за плевенско, а самите тетевяенци са всяко лято на зверски режими - а решението е повече от просто. Имат поне 3 водоизточника от които може да се направи допълнително водохващане... доколкото знам от приятели там дори има частично изградено такова още от лошите комунисти - само че ВИК дружеството е Ловешко и не им дреме за Тетевен, само че зелените терористи пищят как щяло да се наруши екологията от водохващане, само че герберския им кмет, който е в комбина с ДПС чака само на комисионни...

    10:01 25.09.2025

  • 13 вежлив зелен

    6 2 Отговор
    Без вода ще има повесеместни референдуми за напускане на кочината.

    10:03 25.09.2025

  • 14 Крайно

    2 4 Отговор
    Време е да се обяви война на Турция и да се свършва

    10:03 25.09.2025

  • 15 дерте

    8 2 Отговор
    Над 1 милион лева, ще бъдат дадени за ексурзията на хотелиера Желазко и боклуци ГЕРБ и другарчета. Над 1 милион лева. А за ремонт на ВиК в Плевен няма пари??? Отделно че при такава ситуация и криза, хората да нямат вода за пиене, какво правят на екскурзия тези паразити от ГЕРБ??? От 2009 г до днес, само за сметки за вода, българите сме дали по над 1 милиард лева на година. Общо над 15-20 милиарда лева. Всичко са окрали. Не са вложили 1 лев за подръжка, или ако са го вложили и той е окраден. Отделно по евро проекти над 10 милиарда Евро са окрадени от ГЕРБ. Резултата го вижда всеки. Нама вода за пиене, източени язовири, окрадени пари, хотели с водопади, а сега и ексурзия и снимки с портиера на ООН. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат всеки вижда истината.

    Коментиран от #17

    10:18 25.09.2025

  • 16 Без милион избити нема оправия да има

    5 2 Отговор
    В бегето трябва преврат и да стане сирия 2 номер да зе избие плявата

    Коментиран от #18

    10:19 25.09.2025

  • 17 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "дерте":

    Ганчо няма очи, за да прогледне.

    10:22 25.09.2025

  • 18 Един

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Без милион избити нема оправия да има":

    Много са - само едно около 200тина хиляди и другите ще се научат!
    Комунистите са знаели, че няма друг начин като са правели народния съд.

    10:22 25.09.2025

  • 19 Майора

    4 3 Отговор
    Ало Калоянчо , личи си комунистическата ти закваска , в която всеки е специалист по всичко! И като много знаеш накарай рия , изнесли 54 млд долара в ошфорки да ги върнат и нещата ще се оправят!

    10:25 25.09.2025

  • 21 Чичак

    3 1 Отговор
    Румен Боташ и Тиквун изхарчиха 10 милиарда за нищо.

    10:26 25.09.2025

  • 22 Стоил

    5 1 Отговор
    Железен Методиев. Вдигаме го за кмет на Плевен. В 9 квартал сме като животни. Срам ни е вече да излизаме като не се изкълем.

    Коментиран от #24

    10:27 25.09.2025

  • 24 честита баня

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стоил":

    На този квартал не му ли викаха Девето гето?

    10:37 25.09.2025

  • 25 Гандалф

    0 2 Отговор
    Как пък всички политици станахте водни експерти...правите си пиар на гърба на хората...нали уж съидинението прави силата...вие ще се избиете един друг...крадеца вика дръжте крадеца...единственнто което ви сближава е да може да се награби в повече...тези които не са във власта реват защото потока е пресъхнал...другите пък със зъби и нокти искат да останат колкото се може по дълго..

    10:38 25.09.2025

