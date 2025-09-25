Калоян Методиев: Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини....

Експерти обясниха по телевизията, че в Плевен проблемът с безводието може да се оправи след 7-8 години. Абсурд! За няколко нощи по света строят магистрални мостове! В Плевен за 8 години безводие ще останат само стари хора. Ще е демографски колапс. Обезлюдяване в реално време. Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини....
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
В управлението на кризата с водата - с целия борд ( искащ само пари), слаби министри, слаби кметове, ВиК холдинг (огромен виновник) - се налага една основа дума: хаос. Хаотично говорене, хаотични послания, хаотично бездействие (не действие), хаотична безотговорност. Никакви конкретни мерки. Никаква работа на терен.
Днес се оказа, че сондажът в Плевен е неуспешен като дебит. Тепърва ще се прави нов. Около борда върви и някаква подмолна разправия за милиарди за водна инфраструктура.
Тези не искат да решават, а да усвояват. Иначе няма никаква управленска логика в поведението им. Да отиват на място и да правят кризисни щабове. Спиране на частни ВЕЦ-ове. Да не се подава питейна вода за промишлени нужди на приближени фирми. Аварийни доставки. Ремонти. Бутилирана вода за училища и детски градини. Подмяна на тръби. Часовникът тик-така.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:51 25.09.2025
2 гарантирано от ГЕРБ
09:53 25.09.2025
3 ВИЖДА СЕ
Коментиран от #6
09:53 25.09.2025
4 Вова, помоги
09:54 25.09.2025
5 свидетел
09:55 25.09.2025
6 врътвам кранчето
До коментар #3 от "ВИЖДА СЕ":35г държавен тероризъм, Пред тия ГЕРБ, червените кхмери от Камбоджа ряпа да ядат.
09:56 25.09.2025
7 Данко Харсъзина
09:56 25.09.2025
8 Думите са три:
09:57 25.09.2025
9 1480
09:58 25.09.2025
10 българина
09:59 25.09.2025
11 Напомнител
10:00 25.09.2025
12 Един
10:01 25.09.2025
13 вежлив зелен
10:03 25.09.2025
14 Крайно
10:03 25.09.2025
15 дерте
Коментиран от #17
10:18 25.09.2025
16 Без милион избити нема оправия да има
Коментиран от #18
10:19 25.09.2025
17 честен ционист
До коментар #15 от "дерте":Ганчо няма очи, за да прогледне.
10:22 25.09.2025
18 Един
До коментар #16 от "Без милион избити нема оправия да има":Много са - само едно около 200тина хиляди и другите ще се научат!
Комунистите са знаели, че няма друг начин като са правели народния съд.
10:22 25.09.2025
19 Майора
10:25 25.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чичак
10:26 25.09.2025
22 Стоил
Коментиран от #24
10:27 25.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 честита баня
До коментар #22 от "Стоил":На този квартал не му ли викаха Девето гето?
10:37 25.09.2025
25 Гандалф
10:38 25.09.2025