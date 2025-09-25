Калоян Методиев: Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини....

Експерти обясниха по телевизията, че в Плевен проблемът с безводието може да се оправи след 7-8 години. Абсурд! За няколко нощи по света строят магистрални мостове! В Плевен за 8 години безводие ще останат само стари хора. Ще е демографски колапс. Обезлюдяване в реално време. Без вода ще има градове призраци - Плевен, Ловеч, Севлиево, Брезник, Тетевен, шуменските общини....

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

В управлението на кризата с водата - с целия борд ( искащ само пари), слаби министри, слаби кметове, ВиК холдинг (огромен виновник) - се налага една основа дума: хаос. Хаотично говорене, хаотични послания, хаотично бездействие (не действие), хаотична безотговорност. Никакви конкретни мерки. Никаква работа на терен.

Днес се оказа, че сондажът в Плевен е неуспешен като дебит. Тепърва ще се прави нов. Около борда върви и някаква подмолна разправия за милиарди за водна инфраструктура.

Тези не искат да решават, а да усвояват. Иначе няма никаква управленска логика в поведението им. Да отиват на място и да правят кризисни щабове. Спиране на частни ВЕЦ-ове. Да не се подава питейна вода за промишлени нужди на приближени фирми. Аварийни доставки. Ремонти. Бутилирана вода за училища и детски градини. Подмяна на тръби. Часовникът тик-така.