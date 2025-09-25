Благомир Коцев пред POLITICO: Заплашиха ме, че мога да свърша като турските кметове

По време на 10-минутните си ежедневни разговори от ареста задържаният кмет на Варна Благомир Коцев е провел интервю с изданието POLITICO. В него той призовава ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху правителството, съобщава бТВ.
Той разказва, че преди ареста е бил предупреден, че срещу него има политическа атака. По думите му това е свързано с платформата на неговата партия срещу мафията в морския град.
Коцев споделя, че е бил заплашван, че може да свърши като турски кметове - опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха хвърлени в затвора.
„Казваха ми: ''Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, това ще се случи - виж какво стана в Турция". Сценарият е много подобен на това, което виждам извън ЕС, но ние сме член на ЕС“, разказwа Коцев.
От ареста си варненският кмет заявява, че хората са уплашени от отстъплението на България от върховенството на закона.
„Много се страхувам от страха, който виждам навън. Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, казва още той.
Софийският апелативен съд потвърди решение на по-долната инстанция да остави Коцев в ареста, като аргументира това с опасност да въздейства на разследването, оставайки кмет.
Кметът на Варна - третият по големина град в България, Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинения в корупция, които той отрича. Неговата либерална антикорупционна партия „Продължаваме промяната“ настоява, че нашумелият случай е политически мотивиран и показва, че съдебната система на страната е използвана като оръжие, коментира POLITICO.
Арестът предизвика национални протести и протест срещу влиянието на организираната престъпност в страната с 6,7 милиона души население. Бившият премиер Николай Денков заяви, че България е в „състояние на диктатура“, отбелязва още изданието.
Апелът на Коцев към Брюксел е заради ареста му да бъдат спрени средствата от ЕС за България.
Валери Айер, председател на групата Renew, заяви, че задържането на Коцев разкрива „институционалното извращение“ на страната.
В интервюто си за POLITICO Коцев заявява, че ЕС трябва да окаже „по-голям политически натиск“ върху българското правителство.
Върховенството на закона отдавна е проблем в България. Реформаторски настроените политици и разследващите журналисти казват, съдебната система и сигурността на страната са свързани с организираната престъпност. Европейската комисия отбеляза, че възприятието за независимост на съдебната система в България е „много ниско“, посочва POLITICO.
Реформаторската опозиция, включително „Продължаваме промяната“, твърди, че е обект на критики заради резултатите от регионалните избори и успехите в големи градове като София и Варна – което „вбесява“ стария политически ред, който е загубил доходоносни обществени поръчки, коментира още изданието.
„Ако аз като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда мишена, това може да се случи на всеки обикновен гражданин. Всеки може да бъде вкаран в затвора, докато е разследван. Може да отнеме месеци или дори години и дори да сте невинен, можете да останете в ареста, докато някой не реши да ви освободи“, казва Благомир Коцев, цитиран в публикацията.
Готов съм да преговарям с ..орисов и ..еевски.
квато варна, такъв и кмета
13 Да бе , да ! 😀
До коментар #10 от "Още една причина":Боко като престоя една вечер с белезници , да не беше "от правилната страна" ? Борят се за кокала .
14 Познатият сценарий на ППДБ за манипулаци
А Коцев щом съдът не един път, не два пъти , нито три пъти а цели 4 пъти отказа да го пусне и го остави в ареста значи е наистина корумпиран и има доказателства затова. Но едно е ясно ППДБ са партия на корупцията, измамата, подмяната и и шантажа.Навсякъде където има активисти на ППДБ във властта Софийски кметства, Благоевградско, Хасковско, Варна, Плевен и др. има само корупция и скандали. Всички те им кадри са корумпирани защото самата върхушка са корумпирани и шарлатани. Затова аз Никога повече няма да гласувам за ППДБ и им пожелавам да се разпаднат и изчезнат от политиката.
До коментар #7 от "Да така е":7 ти откъде знаеш
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Затвор първо за теб и няколкото саботажници срещу България
До коментар #10 от "Още една причина":ОЗа крадците ли си хахахахахаха
27 ППДБ само лъжат и манипулират
До коментар #14 от "Познатият сценарий на ППДБ за манипулаци":Първо спретват протестче. След това Подкупните телевизии в България правят манипулативни репортажи и преки включвания. Показват от близък план събралите 105 човека и казват че са хиляди . След това пускат платена статия в германска медия или австрийска или Политико онлайн.Знае се точно колко е тарифата на такава статия която никой не чете там, за да могат българските онлайн издания и телевизии отново да напишат излизат отново да манипулират и говорят че в случаят стигнал до Европа. Всъщност това е една пропагандна манипулативна практика на ППДБ. Понеже не могат и са корумпирани, вдигат шум за да разсеят хората и отвлекат вниманието на тълпата чрез манипулации и лъжи от техните скандали и престъпления
До коментар #27 от "ППДБ само лъжат и манипулират":Много бързо 4 одобрения, мизерни забогатели по престъпен начин плъхчета.
До коментар #38 от "Промяна":Променкаджиите ги има само в машините на Мадуро. Никога нямаше да влязат в парламента без машинния вот!
До коментар #39 от "Реалист":Ала балата Те сами си го казват Но българите са слепи
До коментар #34 от "Гошо":Как Рубин Коцев се е уредил с комплекса Хоризонт? Що ти не се уреди или комшията ми дето бачка цял живот в Корабостроителницата, а?
До коментар #35 от "Хахахахаха":35 Всички тези глупости върви ги разказвай другаде Време е такива глупости да спрат да се разпространяват
До коментар #45 от "Цвете":ТРОЛ ШАРЛАТАНСКИ ЗАЩО ТЕБ НЕ ТЕ РАЗСЛЕДВАТ ЗА ЛЪЖИТЕ ГНУСНИТЕ КОИТО ПОСТОЯННО ДРАСКАШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ САБОТАЖНИЦИТЕ ВЪН ПЛАТЕНИ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОГО ЛЪЖЕШ ТРОЛ ПЛАТЕН
До коментар #48 от "А бе":Нищо не е доказано като обвинение да не говорим като присъда
