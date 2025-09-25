Новини
България »
Благомир Коцев пред POLITICO: Заплашиха ме, че мога да свърша като турските кметове

Благомир Коцев пред POLITICO: Заплашиха ме, че мога да свърша като турските кметове

25 Септември, 2025 10:10 1 326 55

  • благомир коцев-
  • politico-
  • заплахи

По време на 10-минутните си ежедневни разговори от ареста задържаният кмет е разговарял с представители на изданието

Благомир Коцев пред POLITICO: Заплашиха ме, че мога да свърша като турските кметове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По време на 10-минутните си ежедневни разговори от ареста задържаният кмет на Варна Благомир Коцев е провел интервю с изданието POLITICO. В него той призовава ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху правителството, съобщава бТВ.

Той разказва, че преди ареста е бил предупреден, че срещу него има политическа атака. По думите му това е свързано с платформата на неговата партия срещу мафията в морския град.

Коцев споделя, че е бил заплашван, че може да свърши като турски кметове - опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха хвърлени в затвора.

„Казваха ми: ''Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, това ще се случи - виж какво стана в Турция". Сценарият е много подобен на това, което виждам извън ЕС, но ние сме член на ЕС“, разказwа Коцев.

От ареста си варненският кмет заявява, че хората са уплашени от отстъплението на България от върховенството на закона.

„Много се страхувам от страха, който виждам навън. Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, казва още той.

Софийският апелативен съд потвърди решение на по-долната инстанция да остави Коцев в ареста, като аргументира това с опасност да въздейства на разследването, оставайки кмет.

Кметът на Варна - третият по големина град в България, Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинения в корупция, които той отрича. Неговата либерална антикорупционна партия „Продължаваме промяната“ настоява, че нашумелият случай е политически мотивиран и показва, че съдебната система на страната е използвана като оръжие, коментира POLITICO.

Арестът предизвика национални протести и протест срещу влиянието на организираната престъпност в страната с 6,7 милиона души население. Бившият премиер Николай Денков заяви, че България е в „състояние на диктатура“, отбелязва още изданието.

Апелът на Коцев към Брюксел е заради ареста му да бъдат спрени средствата от ЕС за България.

Валери Айер, председател на групата Renew, заяви, че задържането на Коцев разкрива „институционалното извращение“ на страната.

В интервюто си за POLITICO Коцев заявява, че ЕС трябва да окаже „по-голям политически натиск“ върху българското правителство.

Върховенството на закона отдавна е проблем в България. Реформаторски настроените политици и разследващите журналисти казват, съдебната система и сигурността на страната са свързани с организираната престъпност. Европейската комисия отбеляза, че възприятието за независимост на съдебната система в България е „много ниско“, посочва POLITICO.

Реформаторската опозиция, включително „Продължаваме промяната“, твърди, че е обект на критики заради резултатите от регионалните избори и успехите в големи градове като София и Варна – което „вбесява“ стария политически ред, който е загубил доходоносни обществени поръчки, коментира още изданието.

„Ако аз като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда мишена, това може да се случи на всеки обикновен гражданин. Всеки може да бъде вкаран в затвора, докато е разследван. Може да отнеме месеци или дори години и дори да сте невинен, можете да останете в ареста, докато някой не реши да ви освободи“, казва Благомир Коцев, цитиран в публикацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    9 24 Отговор
    Време е за Възраждане!

    10:12 25.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 9 Отговор
    Всички кметове в България са за затвор.

    Коментиран от #18

    10:13 25.09.2025

  • 3 Коцев:

    19 16 Отговор
    Готов съм да дам 50% от заграбеното, дори да напусна кметсвото на Варна, само да ме оставят на мира!
    Готов съм да преговарям с ..орисов и ..еевски.

    10:14 25.09.2025

  • 4 честен ционист

    13 4 Отговор
    Може и като Навални героично ако кажеш.

    10:15 25.09.2025

  • 5 Трол

    8 16 Отговор
    Благо президент.

    10:16 25.09.2025

  • 6 БББ

    14 19 Отговор
    Доказан престъпник.

    10:17 25.09.2025

  • 7 Да така е

    9 17 Отговор
    Благо Президент. Това трябва. Очевадно е сготвен.

    Коментиран от #17

    10:17 25.09.2025

  • 8 От МВР

    9 9 Отговор
    отрекоха, че на Коцев са му се случвали разни неща в затвора, с другите затворници, всичко е било доброволно.

    10:17 25.09.2025

  • 9 1480

    13 4 Отговор
    кмета на варна къф да е ??
    квато варна, такъв и кмета

    10:20 25.09.2025

  • 10 Още една причина

    11 13 Отговор
    да гласувам за ППДБ. Щом са в занданите, значи са от правилната страна.

    Коментиран от #13, #20

    10:20 25.09.2025

  • 11 Майора

    18 11 Отговор
    Ало Коцев , стига се оправдава в издание на Сорос! Явно не си света вода ненапита щом съдът не те освобождава! И никаква политическа намеса няма , каквото си надробил , това и ще сърбаш!Не желая предатели като вас да искат спиране на средствата от ЕС!

    10:22 25.09.2025

  • 12 оня с коня

    6 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    10:22 25.09.2025

  • 13 Да бе , да ! 😀

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Още една причина":

    Боко като престоя една вечер с белезници , да не беше "от правилната страна" ? Борят се за кокала .

    10:23 25.09.2025

  • 14 Познатият сценарий на ППДБ за манипулаци

    19 8 Отговор
    познатият сценарий на либералните шарлатани от ППДБ да лъжат и манипулират хората и да се изкарат жертва въпреки че са хванати в корупция и кражби във Варна, София и други места. Отново чрез поставено лице в Политико, и германска медия както всеки път правят, пускат платена статия и събират от кол и въже роднини и малко членове на сектата на митинг и после платени видеа се завъртат по интернет и подкупни телевизи. Но Европа се е смее на на ППДБ простащината и не им се връзва. Защото никой от управляващата коалиция не им вярва. Те си правят проверките по друг начин който работи от години.
    А Коцев щом съдът не един път, не два пъти , нито три пъти а цели 4 пъти отказа да го пусне и го остави в ареста значи е наистина корумпиран и има доказателства затова. Но едно е ясно ППДБ са партия на корупцията, измамата, подмяната и и шантажа.Навсякъде където има активисти на ППДБ във властта Софийски кметства, Благоевградско, Хасковско, Варна, Плевен и др. има само корупция и скандали. Всички те им кадри са корумпирани защото самата върхушка са корумпирани и шарлатани. Затова аз Никога повече няма да гласувам за ППДБ и им пожелавам да се разпаднат и изчезнат от политиката.

    Коментиран от #27

    10:29 25.09.2025

  • 15 Нищо лично

    3 4 Отговор
    Най е интересна опорната за соросоидите. Ами във върхушката на ГЕРБ сега са ренегатите именно от така наречените соросоиди. Автентичните от ГЕРБ остаха твърде малко. А какво да се очаква от ренегати то е ясно, за тях няма проблем със смяната на Началниците, партиите и идеите. И по места автентичното с идеята за ГЕРБ са вече твърде малко.

    10:30 25.09.2025

  • 16 Промяна

    9 5 Отговор
    ТОЗИ ГНУСЕН ЛЪЖЕЦ ШАРЛАТОНИТЕ САБОТИРАТ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ТОЗИ ЗАЩО ЛИ

    10:34 25.09.2025

  • 17 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да така е":

    7 ти откъде знаеш

    10:34 25.09.2025

  • 18 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Затвор първо за теб и няколкото саботажници срещу България

    10:35 25.09.2025

  • 19 Ха ХаХа

    6 2 Отговор
    Мутра на абсолютен мошенник и лъжец

    10:36 25.09.2025

  • 20 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Още една причина":

    ОЗа крадците ли си хахахахахаха

    10:36 25.09.2025

  • 21 Мръсно

    3 3 Отговор
    Добре де, кои са тези гнусни отрепки, които се държат като собственици на държавата и имат самочуствието на безнаказаност??? Кои са тези мамини тъпи отрепчици? Всъщност мисля си, че това са едни гнусни корумпирани отрепчици участващи в адвокатски кантори, военни или полицейски сдружения, политически и подобни! Толкова ли няма начин да се създадат български отряди подобни на структири за националната ни сигурност, които не са обвързани с подземния свят, защото сегашните са, и по-бързия начин да им се види сметката на тези тъпи животинки?

    10:38 25.09.2025

  • 22 ТИГО

    1 1 Отговор
    Гледам тук има доста мераклии за легло до Бай Ставри! И все разбирачи от 1 во лице ед,число .Ма къде сте когато не можете да обясните какво е KW/H ??

    10:41 25.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Не "МОЖЕ", а ЩЕ свърши като Иванчева. За турските кметове не зная нищо.

    10:42 25.09.2025

  • 24 Да попитаме Благо

    6 2 Отговор
    въпрос към "политическия" затворник Благо- ресторанта на баща ти в Морската градина платили си наема от 400 000 лв , на общината, за която беше осъден?

    10:42 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коста

    3 2 Отговор
    Крайно време е да се ограничат правомощията на кметовете. Точно те са над Закона. Закона може да казва едно но кметовете могат да решат ще бъде ли изпълнено или не. Къде е Върховенството на Закона? Това е опция за тотална корупция.

    10:44 25.09.2025

  • 27 ППДБ само лъжат и манипулират

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Познатият сценарий на ППДБ за манипулаци":

    Първо спретват протестче. След това Подкупните телевизии в България правят манипулативни репортажи и преки включвания. Показват от близък план събралите 105 човека и казват че са хиляди . След това пускат платена статия в германска медия или австрийска или Политико онлайн.Знае се точно колко е тарифата на такава статия която никой не чете там, за да могат българските онлайн издания и телевизии отново да напишат излизат отново да манипулират и говорят че в случаят стигнал до Европа. Всъщност това е една пропагандна манипулативна практика на ППДБ. Понеже не могат и са корумпирани, вдигат шум за да разсеят хората и отвлекат вниманието на тълпата чрез манипулации и лъжи от техните скандали и престъпления

    Коментиран от #28, #30

    10:44 25.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хайде още

    4 1 Отговор
    един много важен, който бил заплашван.Спрете с лъжите и манипулациите, малоумници

    10:51 25.09.2025

  • 30 Ееееее

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ППДБ само лъжат и манипулират":

    Много бързо 4 одобрения, мизерни забогатели по престъпен начин плъхчета.

    10:51 25.09.2025

  • 31 Реалист

    2 1 Отговор
    Този крадилв Променкаджия много го бавят и той съответно си лае...да влиза на топло с ефективна присъда! Само да не се появи след години някое ново корумпирано Вице на Прецидента, което да раздава амнистии срещу подкупи?!

    10:51 25.09.2025

  • 32 Анджело

    4 1 Отговор
    Благомир Коцев лично ми нанесе морални и финансови щети от Областен управител до Кмет. Как може да разрешиш строеж на държавна земя до имотът ми в разрез със ЗУТ като Областен управител? Ти цар ли си? И като кмет се ослушва и не дава разпореждане за премахване Ами щото е толкова тъп подписва наред заповеди без да чете. Още ми го набутва. Аз осъждам Общината и варненци плащат но онези корумпета от Общината продължават.

    10:52 25.09.2025

  • 33 Абе

    5 1 Отговор
    Благо, не вервам да се стигне до там. Халката ти е по-лабава, а и къде сравняваш истанбулските и варненските ман афъ.

    10:52 25.09.2025

  • 34 Гошо

    6 1 Отговор
    Рубин Коцев този крадец се е активирал за синчето и плаща яко да се реве по медии и паланки… Коцев е заграбил общински терени на Хоризонт ! Също бе осъден да плати 400 000 лв без лихвите за това деание още 2023! Но синът му стана кмет и община Варна не си търси парите…. А на против семейство Коцеви заграбват нови общински имоти !

    Коментиран от #44

    10:52 25.09.2025

  • 35 Хахахахаха

    0 2 Отговор
    Хахахахаха Абе клоун. Ах вие ченгета глупави, как само извъртате нещата. Кой точно ги прави тези неща, диване корумпирано? Това го прави точно корумпираното чудовище ГЕРБ-БСП-ДПС което от 2020 година не се спря да плюе и да селе по другите. Разби протестната енергия и ви накара да гласувате за опростачени им балонни партии на шувенистично патриотарска основа. Хахахахаха, какви гадни клоуни, ходете в цирка.

    Коментиран от #46

    10:53 25.09.2025

  • 36 А, защо

    2 1 Отговор
    Отиде да ставаш кмет - имате многомилионни семейни бизнеси, но на баща ти все му е малко - и власт искаше, че да лапате още! Е, налапахте ли се? Само не ми се сополяви за жената и децата - като искахте рушвети мислеше ли за тях?

    10:54 25.09.2025

  • 37 Тъпото руско говедо

    3 1 Отговор
    А аз не му вярвам на този корумпиран кмет... колкото и да ми я хвали неговата партия ПП, всички видяхме, че в тази партия са престъпници които фалшифицират официални документи, като Лена Бориславова, подават документи с невярно съдържание като Кирил Петков... Асен Василев се свързва с контрабандните канали през митниците...с една дума мафия, обратното на антикорупция.

    10:56 25.09.2025

  • 38 Промяна

    4 0 Отговор
    А помните ли в началото как обикаляха с един автобус и лъжеха че хората ги посрещали А Миро и пълният автобус пълен със статисти създаваха тази илюзия хахахаха и всичко снимано се разпространяваше Измамници

    Коментиран от #39

    10:56 25.09.2025

  • 39 Реалист

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Променкаджиите ги има само в машините на Мадуро. Никога нямаше да влязат в парламента без машинния вот!

    Коментиран от #41

    10:58 25.09.2025

  • 40 Пловдив

    1 0 Отговор
    Тия полицаи хич не ми приличат на такива, каквито уж са.

    10:59 25.09.2025

  • 41 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Реалист":

    Ала балата Те сами си го казват Но българите са слепи

    10:59 25.09.2025

  • 42 Хмм

    3 0 Отговор
    кметът да каже защо преасфалтира участъка където катастрофира с кола на НСО неговият шеф и убиха човек и още, платил ли си е глобата от 400 хиляди за незаконния паркинг в самата морска градина, а да имаш ресторант в морската градина не е ли злоупотреба със служебно положение

    11:00 25.09.2025

  • 43 Тома

    2 1 Отговор
    Е тогава защо краде бе кмете.Ти мислеше че ще ти се размине като пудела понеже е куче

    11:01 25.09.2025

  • 44 Анджело

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гошо":

    Как Рубин Коцев се е уредил с комплекса Хоризонт? Що ти не се уреди или комшията ми дето бачка цял живот в Корабостроителницата, а?

    11:01 25.09.2025

  • 45 Цвете

    2 1 Отговор
    КОЙТО ГО Е СТРАХ, ДА НЕ ХОДИ В ГОРАТА. 🇧🇬 ДОСТОЕН ЧОВЕК И ТОВА НЕ МОЖЕ ДА МУ СЕ ОТРЕЧЕ. ЧУДЕСНО, ЧЕ Е ДАЛ ИНТЕРВЮ НА " В- К. ПОЛИТИКО " .КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗКАРАТ ГРАБИТЕЛИТЕ И УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА ЩЕ ГЛАСУВАМ С УДОВОЛСТВИЕ ЗА ППДБ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #47

    11:02 25.09.2025

  • 46 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахахаха":

    35 Всички тези глупости върви ги разказвай другаде Време е такива глупости да спрат да се разпространяват

    11:02 25.09.2025

  • 47 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Цвете":

    ТРОЛ ШАРЛАТАНСКИ ЗАЩО ТЕБ НЕ ТЕ РАЗСЛЕДВАТ ЗА ЛЪЖИТЕ ГНУСНИТЕ КОИТО ПОСТОЯННО ДРАСКАШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ САБОТАЖНИЦИТЕ ВЪН ПЛАТЕНИ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОГО ЛЪЖЕШ ТРОЛ ПЛАТЕН

    11:05 25.09.2025

  • 48 А бе

    0 2 Отговор
    Заплашили го били? И защо им е,след като каквото сам си направиш,никой не може да ти причини? Сам се е накиснал в корупция,сега измисля варианти за измъкване,най-добре с ореола на политически затворник! Самозабранянето на власт е пагубно!

    Коментиран от #52

    11:05 25.09.2025

  • 49 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЙТО ГО Е СТРАХ, ДА НЕ ХОДИ В ГОРАТА. 🇧🇬 ДОСТОЕН ЧОВЕК И ТОВА НЕ МОЖЕ ДА МУ СЕ ОТРЕЧЕ. ЧУДЕСНО, ЧЕ Е ДАЛ ИНТЕРВЮ НА " В- К. ПОЛИТИКО " .КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗКАРАТ ГРАБИТЕЛИТЕ И УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА ЩЕ ГЛАСУВАМ С УДОВОЛСТВИЕ ЗА ППДБ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:05 25.09.2025

  • 50 Държавата на боката с главно Б

    1 0 Отговор
    Ще свършиш както кажат боката и шиши!

    11:05 25.09.2025

  • 51 Абе

    0 0 Отговор
    Тях ги има ама и теб те има на отчет при благодетелите ти

    11:06 25.09.2025

  • 52 Нееее

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "А бе":

    Нищо не е доказано като обвинение да не говорим като присъда

    11:08 25.09.2025

  • 53 Кой бе Коцев

    0 0 Отговор
    Те е заплашвал? Посочи го конкретно по име! Иначе просто лъжеш.

    11:09 25.09.2025

  • 54 Преценка

    0 0 Отговор
    Хора не се оставяйте да ви заблуждава мафията. От месеци и години са активирани всички мишоци и калинки за подривна дейност. Кирил Петков веднъж го каза. Тези хора са злобни, разрушителни и отмъстителни. Те са свикнали да бъдат отглеждани на хранилката на корупцията и да получават! Тези хора при една правова държава имат какво да губят. Те си искат своето, на което са научени. Пламенки, Тошковци, хотелиери, кръчмари.

    11:09 25.09.2025

  • 55 Николай Бареков бивш евродепутат

    0 0 Отговор
    Делян Пеевски стяга незаконен контрапротест с автобуси от Хасковско пред изкорубената сграда на улица Врабча, която му бе дадена за партиен офис по бързата процедура от машата му Главчев. Утре в 15 часа там е свикан законен протест на ГС Боец срещу безобразията на Делян Пеевски на върха в държавата. Към него ще се присъединят и от ПП, които се борят за свободата на кмета на Варна.
    Пеевски е изпаднал в истерия и е решил да отвърне с контрапротест с главорези,които да му докарат с автобуси неговите дерибеи от Хасково, начело с Мехмед Атаман. Най-четената медия от народа в социалните мрежи BNEWS научи от своите източници в Хасково, че върви натиск към хората от местните структури на ДПС да дават хора за контрапротеста в София. Емисарите на Пеевски искали основно млади мъже и местни гамени, с които да устроят засада с кървава баня на пъпа на столицата. Пеевски се е заканил лично да води шайката си и да даде тежък урок на тези, които се осмеляват да протестират пред сградата му.
    BNEWS съобщава новината, за да попитаме МВР и главния секретар Мирослав Рашков знаят ли за готвените погроми с участието на Пеевски утре?
    В София се говори, че уплашеният Пеевски вече плащал и по 500 евро на хора от агитките, които утре да се присъединят към контрапротеста и да се сбият с ПеПетата. Пеевски си прави сметката с нови ексцесии да развърже ръцете на МВР за репресии и да стегне редиците на своя все по-разколебаващ се от непристойното му поведение електорат.Новината, която

    11:09 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове