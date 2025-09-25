Новини
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината

Всичко друго, което е говорено между нас, представлява адвокатска тайна и аз не бих могла да го споделям, коментира тя за натиска, за който Благомир Коцев твърди, че му е оказван

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста, защото може да попречи на разследването и да повлияе на свидетелите.

Относно натиска, за който той твърди, че му е оказван, неговият адвокат Ина Лулчева заяви, че знае само това, което той е казвал публично.

“Всичко друго, което е говорено между нас, представлява адвокатска тайна и аз не бих могла да го споделям“, посочи тя пред бТВ.

„С подаването на сигнали също не бива да се спекулира, защото са много малко хората, пък и много малко основанията за да имаме доверие, че когато подадем някъде сигнал, той ще бъде разследван. Още повече когато става дума за човек от опозицията. И аз, тука използвайки темата, искам пак да се върна към тези две дела, които са в момента акцентът и които аз твърдя, че са политически. И по двете дела има данни прокуратурата - пред нея заявени, че има извършено престъпление, от инспектори от Комисията за противодействие на корупцията. По едното дело едната обвиняема го е написала, по другото дело го казва един свидетел с молба до прокуратурата. Това е ясен сигнал“, коментира адвокат Лулчева.

„Доказателствата са Пламенка Димитрова и Диан Иванов. Диан Иванов каза – „аз съм казал неистина“. В правото лъжесвидетелстването се наказва. Той казва – „аз съм лъжесвидетелствал“. Но също така има хипотеза - тя е разписана в закона, че ако се откажеш, преди да са ползвани твоите показания за решаване на делото, ти не носиш отговорност. Тоест прокуратурата най-малко тук първо трябва да му даде възможност да каже истината и второ трябва да разследва престъпление, за което знае. Прокуратурата е длъжна“, обясни адвокат Лулчева.

"Не се разследват сигнали, когато прокуратурата няма интерес да установи престъпление. Две са линиите, в които тя трябва да реагира. От една страна, ако иска да установи истината по делото, защото това и е работата. Не и е работа на всяка цена да държи кмета. Нали така? Поне се надяваме, макар че изглежда обратно", посочи тя.


