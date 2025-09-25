Томислав Дончев: Няма тема като „6 млрд. под въпрос“

„Изпълнявайте си проектите. Гоним амбициозен срок до август месец 2026 година. Нека политическите бури не довеждат до колебания и по никакъв начин темпът на проектите ви да не бъде забавен. Средства за покриване на разходите, както от страна на правителството, така и от страна на ЕК към България, ще има“. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание по повод изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Обръщайки се към министрите, Дончев заръча думите му да стигнат до всички бенефициенти – общини, малки и средни предприятия, агенции и НПО-та.

Вицепремиерът каза, че изпълнението на ПВУ върви добре. По думите му към момента предплащанията са близо 23%, или над 3,4 млрд.

Относно призивите на опозицията и „Обнови Европа“ средствата за България по ПВУ да бъдат спрени, Томислав Дончев заяви:

„Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като „6 млрд. под въпрос“.

„Една от първите задачи на това правителство преди осем месеца беше спасяването на ПВУ. Бяха положени невероятни усилия, до голяма степен успешни. Бяха реорганизирани инвестициите, защото много от тях бяха фактически невъзможни“, припомни Дончев.

„Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия. Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите“, каза още вицепремиерът.

И ако за четири дни имахме плащания около 8%, към момента те са вече близо 23%, допълни Дончев. Той отново каза, че целта е до август следващата година всичко да бъде разплатено.