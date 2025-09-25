Новини
България »
Томислав Дончев: Няма тема като „6 млрд. под въпрос“

Томислав Дончев: Няма тема като „6 млрд. под въпрос“

25 Септември, 2025 14:33 320 4

  • томислав дончев-
  • пву

Изпълнявайте си проектите. Нека политическите бури не водят до колебания, каза вицепремиерът

Томислав Дончев: Няма тема като „6 млрд. под въпрос“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Изпълнявайте си проектите. Гоним амбициозен срок до август месец 2026 година. Нека политическите бури не довеждат до колебания и по никакъв начин темпът на проектите ви да не бъде забавен. Средства за покриване на разходите, както от страна на правителството, така и от страна на ЕК към България, ще има“. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание по повод изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Обръщайки се към министрите, Дончев заръча думите му да стигнат до всички бенефициенти – общини, малки и средни предприятия, агенции и НПО-та.

Вицепремиерът каза, че изпълнението на ПВУ върви добре. По думите му към момента предплащанията са близо 23%, или над 3,4 млрд.

Относно призивите на опозицията и „Обнови Европа“ средствата за България по ПВУ да бъдат спрени, Томислав Дончев заяви:

„Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като „6 млрд. под въпрос“.

„Една от първите задачи на това правителство преди осем месеца беше спасяването на ПВУ. Бяха положени невероятни усилия, до голяма степен успешни. Бяха реорганизирани инвестициите, защото много от тях бяха фактически невъзможни“, припомни Дончев.

„Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия. Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите“, каза още вицепремиерът.

И ако за четири дни имахме плащания около 8%, към момента те са вече близо 23%, допълни Дончев. Той отново каза, че целта е до август следващата година всичко да бъде разплатено.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    1 1 Отговор
    Има един въпрос
    Жизненоважен
    Докога ще ги търпим!
    Не е ли остало достойнство! Да сте чували за ДЪЛГ КЪМ РОДИНАТА ?
    Или нямаме понятие от това?

    14:38 25.09.2025

  • 2 Който препие повръща

    0 1 Отговор
    500 милиона за укрепване на язовирни стени. Усвоени всички средства. Укрепена една стена. 1 милиард за Холдинг ВиК, усвоени всички. Вода няма. Този капацитет на ГЕРБ е подготвен да "усвои" (открадне) 6 милиарда пари от Европа за българия.

    14:41 25.09.2025

  • 3 пери

    0 0 Отговор
    Иска ти се, Томиславе. И след злополучната съдба на парите за електронно правителство, точно Томислав да се изказва за пари, е крайно нагло. Гербавите да бяха избрали друг член да влиза в обяснителен режим.

    14:42 25.09.2025

  • 4 Пет

    0 0 Отговор
    лева изработени пари не е инвестирал в мизерния си живот , взел акъл и наставления да ръси ! Яяяя , марш , че се не траете повече с тези лъжи и нечувано грабене !

    14:42 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове