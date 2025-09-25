Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир, няма да стане

"Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!
Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници." Това се казва в изявление на Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на ДПС-Ново начало.
"Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било! Защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици!“, заявява Пеевски.
По думите му „те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ“.
„Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това!“, се чете в позицията на Пеевски.
Той подчертава, че ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента и „ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!"
ППДБ
15:29 25.09.2025
в кратце
15:30 25.09.2025
Ново начало
15:30 25.09.2025
Потресаващо!
До коментар #1 от "ППДБ":ПееФски е подобие на добиче, което живее на гърба на народа. Милиони народни пари се харчат за охраната и прищевките на това грозно същество.
15:31 25.09.2025
Нама ли
15:31 25.09.2025
Този мех
Трябва да бъде вързан гол пред бнб и налаган поне от 1000 човека с по 50 удара с върбов клон
Повярвал си е че рлкомандва всички ужас
Повярвал си е че рлкомандва всички ужас
15:32 25.09.2025
Гост
15:33 25.09.2025
кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Коментиран от #63
15:33 25.09.2025
Лелеееееее
До коментар #3 от "в кратце":Това Мазно и Дебело парче, подобно на другото Мазно и Дебело парче окрадоха де що има в Родината ни. Търбуси ненаситни, върнете откраднатите народни пари!
Коментиран от #41
15:34 25.09.2025
Човече
До коментар #1 от "ППДБ":Тези, които са с Пеевски с неговата клика са уникално създадени мошеници и корупционни елементи. Няма по добре изваяни от тях и така добре манипулират голяма част от обществото, че на края ще са империя на злото каквато човек не може и да си представи. Мислете с главите си, със сърцето си, а не с Г. Ъ. З. А си.
15:35 25.09.2025
дядо
15:35 25.09.2025
БЪЗ БЪНИ
ЕДИН ЧИТАВ ЗАКОН НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ ЗА ДОБРОТО НА НАРОДА.
15:35 25.09.2025
14 Майна
15:36 25.09.2025
15 Наблюдател
Не им пречат копейките, не им пречат величавите ...
15:36 25.09.2025
16 Читател
15:36 25.09.2025
17 Майна
Това е най- печелившия бизнес
Трябва да ви копна нещо..
Това е лакомо като..
15:37 25.09.2025
18 Май Дебелянчо...
15:38 25.09.2025
19 Митрофанова
15:38 25.09.2025
Разкрития
Оказва се, обаче, че разузнавачът е нещо като „любим съдия" на кокаиновия крал. През далечната 2014 състав с председател Илиев оправда на втора инстанция Брендо за наркотрафик – и промени мярката му от домашен арест в подписка. Впоследствие Брендо изчезна безследно в чужбина, като едва наскоро се върна да си излежи доброволно присъдата. Благодарение на същия съдия Илиев, той обаче реално ще лежи относително кратко. Той спести 10 години затвор на Брендо
15:39 25.09.2025
среднощен
Напълно може да се разчита на г-н Пеевски.
Каквото каже - върши. Г-н Доган може да го потвърди.
15:40 25.09.2025
22 горски
15:40 25.09.2025
23 Чупката!
15:40 25.09.2025
24 М да
15:42 25.09.2025
25 Мама свиня
15:45 25.09.2025
26 Промяната!
15:45 25.09.2025
27 Моят дневен ред
15:45 25.09.2025
28 Емигрант
15:45 25.09.2025
Разкрития
Якова е ръководител на катастрофалния проект за интегриран градски транспорт, макар че няма предишен опит в управление на проекти – а това е ключово изискване. Уволнена е малко е след встъпването в длъжност на кмета Коцев.
Кариерата ѝ в НАП също завършва с уволнение през 2012 г. – със заповед за „най-ниска възможна оценка при атестиране“.
Срещу Якова е подаден сигнал до прокуратурата от екипа на Коцев.
Оказа, че преписката по сигнала срещу Якова е прекратена преди да стане свидетел. ... пр. пр. 2330/2024 на ОП Варна. "Преписката е решена от прокурор. Постановление: Преписката е прекратена." Прекратяването без съдебен контрол обаче е една правна нула - Сарафов винаги може да възобнови.
Както пламенка, Якова е на каишка.
15:46 25.09.2025
Страната на npaceтата 🐷🐷
Решението на съдия Friedrich във Вашингтон следва загубено арбитражно дело от България миналата година, при което страната отказа да плати доброволно. Вследствие на което, инвеститорът пристъпи към принудително изпълнение (enforcement) в САЩ. Допълнителният проблем с такова изпълнение обаче е, че ежедневно се трупат сериозни наказателни лихви. От документите по делото се вижда, че защитната стратегия на България, представлявана от финансовия министър ТеменужкаПеткова от ГЕРБ, е била крайно посредствена – като съдията в мотивите си директно посочва, че България е пропуснала да поиска предварително произнасяне по допустимостта на делото (а не по същината му). Което е доста груба и аматьорска процесуална грешка.
МФ не съобщи тази „блага вест" на българските граждани
МФ не съобщи тази „блага вест“ на българските граждани
15:47 25.09.2025
Промяна
До коментар #5 от "Потресаващо!":ФАКТИ БГ ТОВА КОЕТО Е НАДРАСКАНО ОТ 7 ОТ 6 ОТ 5 ДАЛИ Е НОРМАЛНО И ТОВА ФАКТИ БГ Е ПОСТОЯННО ТЕЗИ ЛИ СА ПРОМЯНАТА ТЕЗИ ДРАСКАЧИ ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ Е
15:48 25.09.2025
Остра критика към Делян Магнитски:
Изказването на Делян Пеевски не е защита на "гражданския мир" – то е опит за задушаване на политическото недоволство и превръщането му в поредната димка. Всяко споменаване на "провалени и корумпирани политици", когато идва от устата на символа на задкулисието в българската политика, е чиста ирония – но също така и опасна заплаха за демокрацията.
15:48 25.09.2025
33 Саша Грей
15:48 25.09.2025
34 Промяната!
15:48 25.09.2025
35 Нещо не е както трябва
15:49 25.09.2025
36 Делян Пеевски не знае къде се намира!!
15:50 25.09.2025
37 Майна
Радев сега се сетил да говори срещу Пеевски.
А за Борисов
За Желязков
За ПП
ДБ..и т.н.
Той непрекъснато мрънка, но настоява правителството да работи, ха..
Кое правителство, бе, Радев?
Да сме работели със западните партньори(?!)
Спря да повтаря за " синергия с дневния ред на САЩ.,?
Защо
Защото Тръмп подкрепя партии с пронационални политика.
Радев, само Пеевски ли е виновен?!
15:50 25.09.2025
38 Георгиева
15:51 25.09.2025
39 Промяна
До коментар #29 от "Разкрития":29 ТИ КАТО КАКЪВ ЗАЩИТАВАШ КОЦЕВ ТУК 29 КОЦЕВ ДА НЕ ТИ Е БРАТ КАТО КАКЪВ ТУК БРАНИШ КОЦЕВ ТУК
15:51 25.09.2025
ПП-ДБ са решението за промяна към добро
Те искат нормалност, институции, които работят в тяхна полза, правосъдие, което не се страхува да ви застане срещу вас. Искат ПВУ да не бъде блокиран, защото вие и вашите марионетки саботирате реформи.
Кой наистина рискува 6 милиарда лева за България? Не са ПП-ДБ. Те настояват за законност. А кой отказва съдебна реформа? Кой пречи на разследването на корупцията? Кой саботира европейския напредък на страната от години?
15:51 25.09.2025
41 Малеее
До коментар #10 от "Лелеееееее":Ама защо не коментирате темата по същество.Ясно е,че не харесвате мъже с кореми,а такива с токчета и пенюари,но ние искаме поне някой да ни даде надежда,че ще започнат да се решават проблемите
15:51 25.09.2025
42 Емигрант
До коментар #25 от "Мама свиня":Трябва да те поправя "корумпираното чудовище ГЕРБ + БСП + ДПС", къде забрави НАЙ-КОРУМПИРАНИТЕ - ИТН И ДПС-НН ? Имаше ли умисъл или "вложи" незнание ?
15:51 25.09.2025
43 Ирония
15:53 25.09.2025
44 Хохо Бохо
15:53 25.09.2025
46 Промяна
До коментар #34 от "Промяната!":ИЗВИНЯНАЙ НО ПЛАТЕНИЯТ ГОШО ЛИ Е ГРАЖДАНИТЕ ХАХАХАХА ИЛИ БАРЕК СЛУГА ВА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗАМЕРЯН С ФЕКАЛИИ ИЗВИНЯВАЙ НО КАТО КАКЪВ СЕ СМЯТАШ КОИ СА ТЕЗИ ЗАКЪСАЛИ ГРАЖДАНИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ГОШО И БАРЕК ХАХАХАХАХАХ
15:53 25.09.2025
47 !!!?
...останалите партии, партиики и кремълски ОПГ са се снишили и треперят от страх да не се стовари върху тях бухалката му Сарафов !!!?
15:54 25.09.2025
48 Емигрант
До коментар #41 от "Малеее":Ти от името на будалите и необразованите ли се обаждаш ? Не ти ли стигат 35 г.да ти дават надежда с обещания бе будала и да те манипулират по този съвсем просташки начин ?
15:55 25.09.2025
49 Хайде стига
До коментар #40 от "ПП-ДБ са решението за промяна към добро":Кой КЛЕПА България с доноси? И то без полза.И на тях им е ясно,че номерът им няма да мине.Те в ЕС "не пасат трева" и само защото някой поискал нещо от тях,те ще козируват и изпълняват.
15:55 25.09.2025
50 Промяна
До коментар #40 от "ПП-ДБ са решението за промяна към добро":40 ГЛУПОСТИ ЗА МАЛОУМНИЦИ ДРАСКАШ ТУК ВЪРВИ ДА ЛЪЖЕШ С ПРОСТОТИЯТА СИ ГОШО БОЕЦИ БАРЕК ХАХАХА ТИЧАЙ
15:55 25.09.2025
51 Пффф
До коментар #41 от "Малеее":На Делян Пеевски глупостити ли преповтаряш бре, жалки продажници! Нямате ли глави на раменете да мислите с тях и да имате собствено мнение?!
15:55 25.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дрънкаш глупости!
До коментар #46 от "Промяна":Пеевска платена под.ло.га си ТИ! Засрами се!
15:56 25.09.2025
54 Промяна
До коментар #44 от "Хохо Бохо":ТИ НЕ СИ НАРОД ЕДИН СИ ХАХАХАХАХА НИТО ПЛАТЕНИТЕ СЛУГИ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ХАХАХА
15:56 25.09.2025
Жалки продажни еничapи !
Държавата с главно "Д" не може да си събере кворум в парламента. ППДБ отказаха да се регистрират, тъй като от ГЕРБ и "Ново начало" отхвърлиха тяхно предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България, което би осигурило между 2-3 млрд. допълнителен приход. Строителите на "Путински поток" от ГЕРБ, заедно с главния Д-иpник, защитиха безпроблемния транзит на газ на руския диктатор.
15:56 25.09.2025
среднощен
Само да добавя - "бивши от Първо главно" няма...
15:56 25.09.2025
ПП-ДБ са решението за промяна към добро
До коментар #50 от "Промяна":ПП-ДБ не са заплаха за гражданския мир – те са единствената надежда за възстановяването на нормалността. Те искат институции, които служат на гражданите, а не на интереси. Те искат правосъдие, което не си затваря очите пред въпроси като "Кой назначи Пеевски?", "Кой го прикриваше?" и "Кой все още му позволява да дърпа конците?"
Истинската провокация не е в протестите, не е в исканията за справедливост – тя е в това, че Делян Пеевски още се чувства недосегаем. И това трябва да се промени.
Истинската провокация не е в протестите, не е в исканията за справедливост – тя е в това, че Делян Пеевски още се чувства недосегаем. И това трябва да се промени.
15:57 25.09.2025
58 Промяна
15:57 25.09.2025
59 Анонимен
До коментар #1 от "ППДБ":НЕЩАСТНИК!!!!
15:57 25.09.2025
60 бай Ставри
15:57 25.09.2025
61 Промяна
До коментар #51 от "Пффф":Аз съм за БОРИСОВ ДЪРЖАВНИК ЛИДЕР ПОЛИТИК А ВИЕ СТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ С ОЛИГАРСИТЕ
15:57 25.09.2025
62 Промяна
До коментар #38 от "Георгиева":А ти каква свиня проста свиня хахахахах
15:58 25.09.2025
63 Аве шматка
До коментар #9 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":Заклети крадливи евроатлантици са
15:58 25.09.2025
ПП-ДБ са спасението на България!
До коментар #58 от "Промяна":Пеевски не организира хора, за да защити национален интерес – той ги организира, за да защити собствения си интерес: политическо оцеляване, контрол върху институциите и избягване на реална съдебна отговорност.
Когато политик, символ на корупционния модел в България, започне да се представя за „гарант на стабилността“, трябва да се зададе въпросът:
Стабилност за кого? За хората – или за олигархията?
15:59 25.09.2025
среднощен
До коментар #56 от "среднощен":Допълнението е към 20
15:59 25.09.2025
66 Промяна
До коментар #58 от "Промяна":ФАЛШИВ СИ НЕ МИ КРАДИ НИК
15:59 25.09.2025
67 Феномена Шиши
15:59 25.09.2025
68 Домус паша
16:00 25.09.2025
69 Парадокс Бг
До коментар #61 от "Промяна":Великият ваятел на автокрацията и международно признат майстор на Корупцията, наричан игриво по улиците голямото голо "Д" и ортака му подизпълнител познат в средите на службите като Буда...за тези от.ре.пки крадливи ли си бре?! Хахаха
16:00 25.09.2025
70 ТИГО
До коментар #46 от "Промяна":ЩО Познаваш Гошо така ли ??Той ли ти каза че е платен или някой който му е платил?Ма ти много информиран ще ми дойдеш! Агенция "ЕЖК" знае всичко ,а знаеш ли за Шиши и Боко кажи нещо и за тях ! Много ти знае гагата ма само тук ела след 18 . там да те видим критиканта -разбирач!
16:02 25.09.2025
71 Промяна
До коментар #57 от "ПП-ДБ са решението за промяна към добро":Кои граждани ОСВЕН пълен хаос пълна разруха САБОТАЖИ НЕВИЖДАНИ друго от тези АЛА БАЛИСТИ НЯМА ЖАЛКАРИ ОЧЕРНЯТ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ЦИНИЦИ РАЗЧИТАТ НА ГОШО И БАРЕК ПА ДЕ НИЕ ХАХАХАХАХА МАЛОУМНИЦИТЕ СВЪРШИХА
16:02 25.09.2025
Истината!!!
До коментар #58 от "Промяна":Делян Пеевски исща да си създаде алиби за репресивни действия срещу протестиращи!!!
– Ако гражданският натиск се засили, такива „призиви за мир“ могат да бъдат използвани като оправдание за действия от институции, контролирани от ДПС или чрез задкулисие – като прокуратура, полиция и медии. Това е подготвяне на почвата.
⚠️ Важно:
Пеевски не организира хора, за да защити национален интерес – той ги организира, за да защити собствения си интерес: политическо оцеляване, контрол върху институциите и избягване на реална съдебна отговорност.
Когато политик, символ на корупционния модел в България, започне да се представя за „гарант на стабилността“, трябва да се зададе въпросът:
Стабилност за кого? За хората – или за олигархията?
16:03 25.09.2025
73 Промяна
До коментар #53 от "Дрънкаш глупости!":А ти ГОШОВА И БАРЕЧКА ПОДЛОГА ЛИ СИ ПА ДЕ НИЕ ХАХАХАХА
16:03 25.09.2025
74 Парадокс Бг
До коментар #71 от "Промяна":Великият ваятел на автокрацията и международно признат майстор на Корупцията, наричан игриво по улиците голямото голо "Д" и ортака му подизпълнител познат в средите на службите като Буда...за тези от.ре.пки крадливи ли си бре?! Хахаха
16:04 25.09.2025
75 Кажи честно ... 🤣
До коментар #71 от "Промяна":Лелче, написа ли си домашните ?
Постарай се малко повече, че пак пишеш като първокласник от маАлата . 🤣🤣🤣
16:05 25.09.2025
76 Дрън дрън дрън
До коментар #71 от "Промяна":Пеевска платена под.ло.га си ТИ! Засрами се!
16:05 25.09.2025
77 Промяна
До коментар #70 от "ТИГО":Заплашваш ли ме Защо Е нали ГОШО И БАРЕК СЛУГИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ СА ВСЕМОГЪЩИ Я гледай нали защитавахте ГРАЖДАНИТЕ 70
16:06 25.09.2025
78 Анонимен
До коментар #54 от "Промяна":Къде беше в предните дни другарю ПРОМЯНА? НАЙ ВЕРОЯТНО СИ ХОДИЛ В АМЕРИЧКО ДА НОСИШ КУФАРА НА БРИЛЯНТНИЯ ЮРИСТ, МОТОРИСТ И КИТАРИСТ?! ИЛИ ПЪК СИ ХОДИЛ ДА СЕ КЪПЕШ НА ВОДОПАДА НА ХОТЕЛА НА КОСТИНБРОДСКИЯ ГОЛ ОХЛЮВ?!! НЕДЕЙ ДА СЕ НАПЪВАШ! МРЪСЕН СИ В ДУШАТА! ГОСПОД ЩЕ ТЕ ТАКАЖЕ. ДАЙ БОЖЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО ДА ЗАСТИГНЕ НЕ САМО ТЕБ ДРУГАРЮ, НО И ПОТОМСТВОТО ТИ.
16:06 25.09.2025
79 Промяна
До коментар #74 от "Парадокс Бг":Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА СТИГА ПРЕИГРАВАЙТЕ
16:07 25.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Старо Начало
Делян Пеевски иска да създаде впечатление за масова подкрепа към себе си и ДПС-Ново начало, което не е вярно. Той праща, за да му играят театър, че уж го подкрепят! Пеевски иска да покаже, че има „народна легитимност“ и че хората „са зад него“. Подобни внушения целят да притъпят реалния обществен натиск срещу него и да делегитимират протестите и опозицията (в случая ПП-ДБ).
16:09 25.09.2025
82 Промяна
До коментар #78 от "Анонимен":Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА СТИГА ПРЕИГРАВАЙТЕ Внимавай какво пожелаваш на другите че се връща като БУМЕРАНГ ЧИЧЕ
16:10 25.09.2025
83 Парадокс Бг
– Когато лидер на партия говори за "шепа провалени политици" и "организирани безредици", а след това призовава „всички симпатизанти от цялата страна“ да не се поддават на провокации, това звучи като мобилизация. Реално се създава напрежение и се рискува сблъсък между различни групи в обществото.
16:11 25.09.2025
84 Хмм
16:11 25.09.2025
85 Промяна
До коментар #75 от "Кажи честно ... 🤣":А ти откъде си ОТ ЛЮЛИН ли
16:12 25.09.2025
86 Ало прЕмяна,
До коментар #39 от "Промяна":ти или си мал(к)оумен или си необразован, човекът не защитава никого, а ИЗЛАГА ФАКТИ ! Защитаваш ти в момента престъпната съдебна система, но твърде Неразумно, да не казвам, че си много пр.....
16:12 25.09.2025
87 Ами
16:12 25.09.2025
88 Промяната!
Риториката му цели да представи ПП-ДБ и граждански активните хора като заплаха за държавата. Това е стар трик – когато си в позиция на власт или влияние, да наречеш опозицията „антидържавна“, за да прикриеш собствените си злоупотреби.
16:13 25.09.2025
89 !!!?
16:14 25.09.2025
90 ТИГО
До коментар #77 от "Промяна":Обещание е ,за такива грухоподобни и на помийната яма в свинарника !Господ няма да помогне Коледа идва !
16:15 25.09.2025
91 Да бе
16:15 25.09.2025
92 Ирония
До коментар #84 от "Хмм":Тошко Африкански бил с Рая НаДелян на екскурзая в Япония!! Същия Тошко, на Чалгаря марионетката, ко то завиждаше на Николай Денков, че "обичал да пътува", а то кво било, Тошко исщал той да пътува за наша сметка...
16:16 25.09.2025
93 Малеее
До коментар #48 от "Емигрант":На 63 съм,жена съм.Доста съм поживяла.Не е въпрос на сляпа вяра,а на това,което виждам и чувам.Например,слушах целият запис на ПП,в който с тяхно МВР ,това,онова и всеки по островите.Свидетел бях как спряха строежа на пътища,саниране и въобще всичко,полезно за хората.Сега виждам как пишат оплаквания в ЕС срещу България, без да им пука,че ще спрат парите по ПВУ,даже това е целта им.Пък и наистина никой не ни е пречил през тези години да се развиваме и квалифицираме.Не живеем зле над 90%от българите имаме жилища.Пътуваме навсякъде и т.н.Не сме чакали наготово и да мрънкаме.Аз лично,искам да има правителство.Така ще се свърши и нещо полезно за хората.Другото е--политиците да дърпат чергата,докато я скъсат.
16:17 25.09.2025
94 Промяна
До коментар #86 от "Ало прЕмяна,":А защо тук Върви другаде там разкажи всичко което знаеш Обиди заплахи простотии Само това има тук АЛА балата свърши това е Който иска наистина да работи за развитието на България да го докаже наистина Оправдания омраза лъжи саботажи срещу България това е от 5 години насам Нищо друго
16:18 25.09.2025
95 Промяната!
Делян Пеевски не брани мира – той брани ЗАДКУЛИСИЕТО си!!
16:19 25.09.2025
96 Промяна
До коментар #93 от "Малеее":До 93 НАЙ ПОСЛЕ ЕДИН ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК ТУК ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ИСТИНАТА КОЯТО СИ НАПИСАЛА ПОДКРЕПА
16:20 25.09.2025
97 Делян Пеевски е санкциониран за Корупция
❗ Това е мобилизация за ЗАЩИТА на собственото му влияние, милионите му, медийната му империя и контрола му върху институциите.
16:21 25.09.2025
98 Дрън дрън
16:21 25.09.2025
99 Пеевски изперка тотално!
• За да ЗАПЛАШИ протестиращите граждани.
• За да ДЕМОНТИРА реалната опозиция – ПП-ДБ.
• За да СЪЗДАДЕ фалшива легитимност на собственото си управление.
• За да се представи като „спасител“, докато държи цяла държава в плен.
16:21 25.09.2025
100 Истината!!!
говори за "доверие, спечелено на избори" – но знаем какви избори печели ДПС - с фалшификации и надписване на хартиени бюлетини (Белица):
• С автобуси от Турция,
• С корпоративен вот и страх,
• Със зависимости в цели общини,
• С мълчаливата подкрепа на прокуратурата.
16:23 25.09.2025
101 Промяна
До коментар #90 от "ТИГО":И КАТО МЕ ЗАПЛАШВАШ КАКВО СМЯТАШ ЧЕ ПОСТИГАШ
16:23 25.09.2025
102 1357
16:23 25.09.2025
103 Бреййй ще
До коментар #58 от "Промяна":"внасяте" в София индийски въшки ли, с толкова много автобуси "бая" въшка ще докарате, искате да се охарчи софийска община за препарати срещу инсектициди ! Това ли е борбата ви в защита на гражданския мир, с внос на "индийци" !
16:24 25.09.2025
104 Делян Пеевски е вреден за България!
16:24 25.09.2025