Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир, няма да стане

25 Септември, 2025 15:27 1 098 104

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици, посочи лидерът на ДПС - Ново начало

Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир, няма да стане - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници." Това се казва в изявление на Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на ДПС-Ново начало.

"Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било! Защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици!“, заявява Пеевски.

По думите му „те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ“.

„Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това!“, се чете в позицията на Пеевски.

Той подчертава, че ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента и „ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!"


България
  • 1 ППДБ

    6 44 Отговор
    са корумпирани терористи на руско влакче !

    Коментиран от #5, #11, #59

    15:29 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 в кратце

    36 2 Отговор
    Делян Пеевски: ПП-ДБ не искат да купя цяла България.

    Коментиран от #10

    15:30 25.09.2025

  • 4 Ново начало

    30 3 Отговор
    С начално образование-това им е капацитета на мозъците

    15:30 25.09.2025

  • 5 Потресаващо!

    45 3 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    ПееФски е подобие на добиче, което живее на гърба на народа. Милиони народни пари се харчат за охраната и прищевките на това грозно същество.

    Коментиран от #31

    15:31 25.09.2025

  • 6 Нама ли

    28 3 Отговор
    ловни дружинки, които да отстрелят тази нагла свиня?

    15:31 25.09.2025

  • 7 Този мех

    26 4 Отговор
    Пълен с газове
    Трябва да бъде вързан гол пред бнб и налаган поне от 1000 човека с по 50 удара с върбов клон

    Повярвал си е че рлкомандва всички ужас

    15:32 25.09.2025

  • 8 Гост

    26 3 Отговор
    Тия пп дб му пречат да лапа и да си прави квото си иска.

    15:33 25.09.2025

  • 9 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    13 7 Отговор
    Управляващите Борисов и Пеевски, много синхронизирано с Русия, извършват реформи. Путин обяви въвеждането, от 2026 г., на предмет духовенство в училищата, а нашите решиха да въвеждат религия от същата година. В Русия вдигат ДДС на 22 %, а назначеният от ГЕРБ/Пеевски Дянков за шеф на Фискалния съвет веднага заговори за 22 % ДДС. Между другото, герберската перла Дянков преди това беше в надзора на руската банка VTB и ректор на Руската икономическа школа. Практиката показва, че Борисов и Пеевски, докато говорят за евроатлантизъм, редовно изпълняват руски поръчки.

    Коментиран от #63

    15:33 25.09.2025

  • 10 Лелеееееее

    25 4 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Това Мазно и Дебело парче, подобно на другото Мазно и Дебело парче окрадоха де що има в Родината ни. Търбуси ненаситни, върнете откраднатите народни пари!

    Коментиран от #41

    15:34 25.09.2025

  • 11 Човече

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    Тези, които са с Пеевски с неговата клика са уникално създадени мошеници и корупционни елементи. Няма по добре изваяни от тях и така добре манипулират голяма част от обществото, че на края ще са империя на злото каквато човек не може и да си представи. Мислете с главите си, със сърцето си, а не с Г. Ъ. З. А си.

    15:35 25.09.2025

  • 12 дядо

    3 11 Отговор
    момчета не си играите с оганя опасно е това не води до добър краи историята го е доказала многократно вдигнатото юмруче не предвищава нищо добро само последиците ще са пагубни за мирните граждани на България

    15:35 25.09.2025

  • 13 БЪЗ БЪНИ

    16 1 Отговор
    КОЛКО СИ ВДИГНАХА ЗАПЛАТИТЕ ОНИ ДЕН ТИЯ ?
    ЕДИН ЧИТАВ ЗАКОН НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ ЗА ДОБРОТО НА НАРОДА.

    15:35 25.09.2025

  • 14 Майна

    3 4 Отговор
    Бил литнал с частния си самолет от Турция за Дубай..

    15:36 25.09.2025

  • 15 Наблюдател

    16 5 Отговор
    Единствено ПП-ДБ пречат на главния "Д"-ирник и неговата булка "Б"-уда-ла.
    Не им пречат копейките, не им пречат величавите ...

    15:36 25.09.2025

  • 16 Читател

    18 3 Отговор
    Охрана и на двете прасета е 3 степенна защо ли?От кого се страхуват от народната любов или?

    15:36 25.09.2025

  • 17 Майна

    11 2 Отговор
    Много го вълнува да вземе боклука..
    Това е най- печелившия бизнес
    Трябва да ви копна нещо..
    Това е лакомо като..

    15:37 25.09.2025

  • 18 Май Дебелянчо...

    13 3 Отговор
    ...пак се е взел много на сериозно...?!

    15:38 25.09.2025

  • 19 Митрофанова

    0 11 Отговор
    Ще сменим Възраждане с ПП !

    15:38 25.09.2025

  • 20 Разкрития

    11 1 Отговор
    Както вече стана ясно, председателят на състава оставил окончателно кмета Коцев в ареста – Стефан Йорданов Илиев – е бивш лейтенант-разузнавач от Държавна Сигурност.
    Оказва се, обаче, че разузнавачът е нещо като „любим съдия“ на кокаиновия крал. През далечната 2014 състав с председател Илиев оправда на втора инстанция Брендо за наркотрафик – и промени мярката му от домашен арест в подписка. Впоследствие Брендо изчезна безследно в чужбина, като едва наскоро се върна да си излежи доброволно присъдата. Благодарение на същия съдия Илиев, той обаче реално ще лежи относително кратко. Той спести 10 години затвор на Брендо

    15:39 25.09.2025

  • 21 среднощен

    6 5 Отговор
    "...Той подчертава, че ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента и „ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!"...";

    Напълно може да се разчита на г-н Пеевски.
    Каквото каже - върши. Г-н Доган може да го потвърди.

    15:40 25.09.2025

  • 22 горски

    14 1 Отговор
    Пак ли свинете ще опитат да всеят раздор между различни етноси в България? Не разбраха ли че този номер няма да мине още от Доганско време? Нека да не се забравят думите на Асен Василев. Едни от богатите хора в държавата са партийци на ДПС! Едни от най-бедните хора в държавата са гласоподавателите на ДПС! Всички ние сме заложници на корумпираното чудовище ГЕРБ-БСП-ДПС! Децата на всички, с изключение на корумпираните, са заложници на същото чудовище без значение на етноса. И биват пропъждани от държавата.

    15:40 25.09.2025

  • 23 Чупката!

    16 2 Отговор
    На Прасето му идва края. За това квичи.

    15:40 25.09.2025

  • 24 М да

    11 2 Отговор
    Докато поне тая свине не влезе в затвора нищо добро не чака страната ни и народа ни. Въпросът е имаме ли сили да го направим или така ще си изтлееем , без да сме направили опит , ако трябва дори със сила да раздадем справедливост и правосъдие.

    15:42 25.09.2025

  • 25 Мама свиня

    9 1 Отговор
    Пак ли свинете ще опитат да всеят раздор между различни етноси в България? Не разбраха ли че този номер няма да мине още от Доганско време? Нека да не сез забравят думите на Асен Василев. Едни от богатите хора в държавата са партийци на ДПС! Едни от най-бедните хора в държавата са гласоподавателите на ДПС! Всички ние сме заложници на корумпираноти чудовище ГЕРБ-БСП-ДПС! Децата на всички, с изключение на корумпираните, са заложници на същото чудовище без значение на етноса. И биват пропъждани от държавата.

    Коментиран от #42

    15:45 25.09.2025

  • 26 Промяната!

    7 2 Отговор
    Политическото напрежение в България действително е високо, а думите на Делян Пеевски в това изявление звучат като опит за превръщане на реалните граждански тревоги в „провокации“, като същевременно изопачава ролята на опозицията.

    15:45 25.09.2025

  • 27 Моят дневен ред

    6 1 Отговор
    Е ти да търкал нара , дерибей

    15:45 25.09.2025

  • 28 Емигрант

    11 1 Отговор
    Това корумпирано НЕЩО от американския списък къде видя граждански мир, че да го спасява ? И като какъв се изявява с това изказване, като Президент, като министър на МВР или като "индийски" шаман с антибългарски корени ? И тези медии до кога ще дразнят българскто общество с изказите на НАМАГНИТЕНИЯ престъпник ?

    15:45 25.09.2025

  • 29 Разкрития

    10 1 Отговор
    Биляна Якова изплува като едно от ключовите оръжия на прокуратурата по делото срещу Благомир Коцев. Самата тя пише във Facebook, че е от основните свидетели. Освен на Пламенка, „сарафатурата“ явно разчита и на нейните показания.
    Якова е ръководител на катастрофалния проект за интегриран градски транспорт, макар че няма предишен опит в управление на проекти – а това е ключово изискване. Уволнена е малко е след встъпването в длъжност на кмета Коцев.
    Кариерата ѝ в НАП също завършва с уволнение през 2012 г. – със заповед за „най-ниска възможна оценка при атестиране“.
    Срещу Якова е подаден сигнал до прокуратурата от екипа на Коцев.
    Оказа, че преписката по сигнала срещу Якова е прекратена преди да стане свидетел. ... пр. пр. 2330/2024 на ОП Варна. "Преписката е решена от прокурор. Постановление: Преписката е прекратена." Прекратяването без съдебен контрол обаче е една правна нула - Сарафов винаги може да възобнови.
    Както пламенка, Якова е на каишка.

    Коментиран от #39

    15:46 25.09.2025

  • 30 Страната на npaceтата 🐷🐷

    10 1 Отговор
    На 22-и септември американски федерален съд осъди България да заплати над 100 милиона евро на чуждестранен инвеститор, ощетен от действията на изпълнителната и законодателната власт у нас по време на властването на БойкоБорисов.
    Решението на съдия Friedrich във Вашингтон следва загубено арбитражно дело от България миналата година, при което страната отказа да плати доброволно. Вследствие на което, инвеститорът пристъпи към принудително изпълнение (enforcement) в САЩ. Допълнителният проблем с такова изпълнение обаче е, че ежедневно се трупат сериозни наказателни лихви. От документите по делото се вижда, че защитната стратегия на България, представлявана от финансовия министър ТеменужкаПеткова от ГЕРБ, е била крайно посредствена – като съдията в мотивите си директно посочва, че България е пропуснала да поиска предварително произнасяне по допустимостта на делото (а не по същината му). Което е доста груба и аматьорска процесуална грешка.
    МФ не съобщи тази „блага вест“ на българските граждани

    15:47 25.09.2025

  • 31 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Потресаващо!":

    ФАКТИ БГ ТОВА КОЕТО Е НАДРАСКАНО ОТ 7 ОТ 6 ОТ 5 ДАЛИ Е НОРМАЛНО И ТОВА ФАКТИ БГ Е ПОСТОЯННО ТЕЗИ ЛИ СА ПРОМЯНАТА ТЕЗИ ДРАСКАЧИ ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ Е

    15:48 25.09.2025

  • 32 Остра критика към Делян Магнитски:

    7 1 Отговор
    Истинският взривител на гражданския и етническия мир е именно Делян Пеевски - санкциониран за огромна корупция и злоупотреба с власт и пране на пари от Великобритания и САЩ!!!!
    Изказването на Делян Пеевски не е защита на "гражданския мир" – то е опит за задушаване на политическото недоволство и превръщането му в поредната димка. Всяко споменаване на "провалени и корумпирани политици", когато идва от устата на символа на задкулисието в българската политика, е чиста ирония – но също така и опасна заплаха за демокрацията.

    15:48 25.09.2025

  • 33 Саша Грей

    9 1 Отговор
    "ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир", а пък Шиши ще пази мира, затова е поръчал няколко автобуса команчи и сиукси. Искам този да си плати за всичко и най-вече за грабежа на българите, които след това купува с техните пари.

    15:48 25.09.2025

  • 34 Промяната!

    10 2 Отговор
    Пеевски не защитава стабилността – той защитава собственото си статукво. Призивите му към симпатизантите да не се "поддават на провокации" звучат като завоалирана команда за мобилизация. Против кого? Против гражданите, които изразяват недоволството си от неговото присъствие в политиката? Против ПП-ДБ, които се опитват да разчупят старите зависимости и да върнат България към европейския път?

    Коментиран от #46

    15:48 25.09.2025

  • 35 Нещо не е както трябва

    3 0 Отговор
    Никакво взривяване на робския обществен мир.

    15:49 25.09.2025

  • 36 Делян Пеевски не знае къде се намира!!

    8 0 Отговор
    Не, господин Пеевски, политиката не е "улични боеве" – но тя също така не е нито задкулисни договорки, нито медийни империи, нито прокуратура, използвана като бухалка.

    15:50 25.09.2025

  • 37 Майна

    3 1 Отговор
    Това ,което става пред очите ни е наистина потресаващо
    Радев сега се сетил да говори срещу Пеевски.
    А за Борисов
    За Желязков
    За ПП
    ДБ..и т.н.
    Той непрекъснато мрънка, но настоява правителството да работи, ха..
    Кое правителство, бе, Радев?
    Да сме работели със западните партньори(?!)
    Спря да повтаря за " синергия с дневния ред на САЩ.,?
    Защо
    Защото Тръмп подкрепя партии с пронационални политика.
    Радев, само Пеевски ли е виновен?!

    15:50 25.09.2025

  • 38 Георгиева

    7 1 Отговор
    Побесняла намагнитена СВИНЯ!!!

    Коментиран от #62

    15:51 25.09.2025

  • 39 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Разкрития":

    29 ТИ КАТО КАКЪВ ЗАЩИТАВАШ КОЦЕВ ТУК 29 КОЦЕВ ДА НЕ ТИ Е БРАТ КАТО КАКЪВ ТУК БРАНИШ КОЦЕВ ТУК

    Коментиран от #80, #86

    15:51 25.09.2025

  • 40 ПП-ДБ са решението за промяна към добро

    9 1 Отговор
    Истинският дневен ред на хората не включва Делян Пеевски с голямото голо "Д"!!!
    Те искат нормалност, институции, които работят в тяхна полза, правосъдие, което не се страхува да ви застане срещу вас. Искат ПВУ да не бъде блокиран, защото вие и вашите марионетки саботирате реформи.
    Кой наистина рискува 6 милиарда лева за България? Не са ПП-ДБ. Те настояват за законност. А кой отказва съдебна реформа? Кой пречи на разследването на корупцията? Кой саботира европейския напредък на страната от години?

    Коментиран от #49, #50

    15:51 25.09.2025

  • 41 Малеее

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Лелеееееее":

    Ама защо не коментирате темата по същество.Ясно е,че не харесвате мъже с кореми,а такива с токчета и пенюари,но ние искаме поне някой да ни даде надежда,че ще започнат да се решават проблемите

    Коментиран от #48, #51

    15:51 25.09.2025

  • 42 Емигрант

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мама свиня":

    Трябва да те поправя "корумпираното чудовище ГЕРБ + БСП + ДПС", къде забрави НАЙ-КОРУМПИРАНИТЕ - ИТН И ДПС-НН ? Имаше ли умисъл или "вложи" незнание ?

    15:51 25.09.2025

  • 43 Ирония

    6 0 Отговор
    Не Шишко с голямото голо "Д", НЕ си ти този, който може да говори за "мисия при хората". Ти си този, който години наред беше невидим – в сянка, зад кадър, но с пълен контрол. И сега, когато народът се пробужда, ти говорите за провокации?

    15:53 25.09.2025

  • 44 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Страх ли те е от народа бе свiня?

    Коментиран от #54

    15:53 25.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "Промяната!":

    ИЗВИНЯНАЙ НО ПЛАТЕНИЯТ ГОШО ЛИ Е ГРАЖДАНИТЕ ХАХАХАХА ИЛИ БАРЕК СЛУГА ВА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗАМЕРЯН С ФЕКАЛИИ ИЗВИНЯВАЙ НО КАТО КАКЪВ СЕ СМЯТАШ КОИ СА ТЕЗИ ЗАКЪСАЛИ ГРАЖДАНИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ГОШО И БАРЕК ХАХАХАХАХАХ

    Коментиран от #53, #70

    15:53 25.09.2025

  • 47 !!!?

    0 0 Отговор
    ПП/ДБ са единствените които са трън в очите на Шиши...
    ...останалите партии, партиики и кремълски ОПГ са се снишили и треперят от страх да не се стовари върху тях бухалката му Сарафов !!!?

    15:54 25.09.2025

  • 48 Емигрант

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Малеее":

    Ти от името на будалите и необразованите ли се обаждаш ? Не ти ли стигат 35 г.да ти дават надежда с обещания бе будала и да те манипулират по този съвсем просташки начин ?

    Коментиран от #93

    15:55 25.09.2025

  • 49 Хайде стига

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "ПП-ДБ са решението за промяна към добро":

    Кой КЛЕПА България с доноси? И то без полза.И на тях им е ясно,че номерът им няма да мине.Те в ЕС "не пасат трева" и само защото някой поискал нещо от тях,те ще козируват и изпълняват.

    15:55 25.09.2025

  • 50 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "ПП-ДБ са решението за промяна към добро":

    40 ГЛУПОСТИ ЗА МАЛОУМНИЦИ ДРАСКАШ ТУК ВЪРВИ ДА ЛЪЖЕШ С ПРОСТОТИЯТА СИ ГОШО БОЕЦИ БАРЕК ХАХАХА ТИЧАЙ

    Коментиран от #57

    15:55 25.09.2025

  • 51 Пффф

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Малеее":

    На Делян Пеевски глупостити ли преповтаряш бре, жалки продажници! Нямате ли глави на раменете да мислите с тях и да имате собствено мнение?!

    Коментиран от #61

    15:55 25.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дрънкаш глупости!

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Пеевска платена под.ло.га си ТИ! Засрами се!

    Коментиран от #73

    15:56 25.09.2025

  • 54 Промяна

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хохо Бохо":

    ТИ НЕ СИ НАРОД ЕДИН СИ ХАХАХАХАХА НИТО ПЛАТЕНИТЕ СЛУГИ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ХАХАХА

    Коментиран от #78

    15:56 25.09.2025

  • 55 Жалки продажни еничapи !

    5 0 Отговор
    Пеевски и ГЕРБ защитиха безпроблемния транзит на газ през България на руския диктатор Путин!
    Държавата с главно "Д" не може да си събере кворум в парламента. ППДБ отказаха да се регистрират, тъй като от ГЕРБ и "Ново начало" отхвърлиха тяхно предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България, което би осигурило между 2-3 млрд. допълнителен приход. Строителите на "Путински поток" от ГЕРБ, заедно с главния Д-иpник, защитиха безпроблемния транзит на газ на руския диктатор.

    15:56 25.09.2025

  • 56 среднощен

    4 0 Отговор
    "..Както вече стана ясно, председателят на състава оставил окончателно кмета Коцев в ареста – Стефан Йорданов Илиев – е бивш лейтенант-разузнавач от Държавна Сигурност..";

    Само да добавя - "бивши от Първо главно" няма...

    Коментиран от #65

    15:56 25.09.2025

  • 57 ПП-ДБ са решението за промяна към добро

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    ПП-ДБ не са заплаха за гражданския мир – те са единствената надежда за възстановяването на нормалността. Те искат институции, които служат на гражданите, а не на интереси. Те искат правосъдие, което не си затваря очите пред въпроси като "Кой назначи Пеевски?", "Кой го прикриваше?" и "Кой все още му позволява да дърпа конците?"
    Истинската провокация не е в протестите, не е в исканията за справедливост – тя е в това, че Делян Пеевски още се чувства недосегаем. И това трябва да се промени.

    Коментиран от #71

    15:57 25.09.2025

  • 58 Промяна

    0 6 Отговор
    ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ОРГАНИЗИРА ГРАЖДАНИ В ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И УЛИЧНИЯ НАТИСК ОТ ВРАЦА ТРЪГВАТ 8 АВТОБУСА МЕЗДРА 4 ОТ КЪРДЖАЛИ 11 ОТ ЯКОРУДА 2 ОТ БЕЛИЦА 3 ОТ ЛОМ 2 МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ УТРЕ ВИ ЧАКАМЕ

    Коментиран от #64, #66, #72, #103

    15:57 25.09.2025

  • 59 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    НЕЩАСТНИК!!!!

    15:57 25.09.2025

  • 60 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Прав е Човека !

    15:57 25.09.2025

  • 61 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Пффф":

    Аз съм за БОРИСОВ ДЪРЖАВНИК ЛИДЕР ПОЛИТИК А ВИЕ СТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ С ОЛИГАРСИТЕ

    Коментиран от #69

    15:57 25.09.2025

  • 62 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Георгиева":

    А ти каква свиня проста свиня хахахахах

    15:58 25.09.2025

  • 63 Аве шматка

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    Заклети крадливи евроатлантици са

    15:58 25.09.2025

  • 64 ПП-ДБ са спасението на България!

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Пеевски не организира хора, за да защити национален интерес – той ги организира, за да защити собствения си интерес: политическо оцеляване, контрол върху институциите и избягване на реална съдебна отговорност.
    Когато политик, символ на корупционния модел в България, започне да се представя за „гарант на стабилността“, трябва да се зададе въпросът:
    Стабилност за кого? За хората – или за олигархията?

    15:59 25.09.2025

  • 65 среднощен

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "среднощен":

    Допълнението е към 20

    15:59 25.09.2025

  • 66 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    ФАЛШИВ СИ НЕ МИ КРАДИ НИК

    15:59 25.09.2025

  • 67 Феномена Шиши

    5 0 Отговор
    Г р у х, г р у х, г р у х

    15:59 25.09.2025

  • 68 Домус паша

    3 0 Отговор
    Всеки си намира майстора

    16:00 25.09.2025

  • 69 Парадокс Бг

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Промяна":

    Великият ваятел на автокрацията и международно признат майстор на Корупцията, наричан игриво по улиците голямото голо "Д" и ортака му подизпълнител познат в средите на службите като Буда...за тези от.ре.пки крадливи ли си бре?! Хахаха

    16:00 25.09.2025

  • 70 ТИГО

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    ЩО Познаваш Гошо така ли ??Той ли ти каза че е платен или някой който му е платил?Ма ти много информиран ще ми дойдеш! Агенция "ЕЖК" знае всичко ,а знаеш ли за Шиши и Боко кажи нещо и за тях ! Много ти знае гагата ма само тук ела след 18 . там да те видим критиканта -разбирач!

    Коментиран от #77

    16:02 25.09.2025

  • 71 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "ПП-ДБ са решението за промяна към добро":

    Кои граждани ОСВЕН пълен хаос пълна разруха САБОТАЖИ НЕВИЖДАНИ друго от тези АЛА БАЛИСТИ НЯМА ЖАЛКАРИ ОЧЕРНЯТ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ЦИНИЦИ РАЗЧИТАТ НА ГОШО И БАРЕК ПА ДЕ НИЕ ХАХАХАХАХА МАЛОУМНИЦИТЕ СВЪРШИХА

    Коментиран от #74, #75, #76

    16:02 25.09.2025

  • 72 Истината!!!

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Делян Пеевски исща да си създаде алиби за репресивни действия срещу протестиращи!!!
    – Ако гражданският натиск се засили, такива „призиви за мир“ могат да бъдат използвани като оправдание за действия от институции, контролирани от ДПС или чрез задкулисие – като прокуратура, полиция и медии. Това е подготвяне на почвата.
    ⚠️ Важно:
    Пеевски не организира хора, за да защити национален интерес – той ги организира, за да защити собствения си интерес: политическо оцеляване, контрол върху институциите и избягване на реална съдебна отговорност.
    Когато политик, символ на корупционния модел в България, започне да се представя за „гарант на стабилността“, трябва да се зададе въпросът:
    Стабилност за кого? За хората – или за олигархията?

    16:03 25.09.2025

  • 73 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Дрънкаш глупости!":

    А ти ГОШОВА И БАРЕЧКА ПОДЛОГА ЛИ СИ ПА ДЕ НИЕ ХАХАХАХА

    16:03 25.09.2025

  • 74 Парадокс Бг

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Великият ваятел на автокрацията и международно признат майстор на Корупцията, наричан игриво по улиците голямото голо "Д" и ортака му подизпълнител познат в средите на службите като Буда...за тези от.ре.пки крадливи ли си бре?! Хахаха

    Коментиран от #79

    16:04 25.09.2025

  • 75 Кажи честно ... 🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Лелче, написа ли си домашните ?
    Постарай се малко повече, че пак пишеш като първокласник от маАлата . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #85

    16:05 25.09.2025

  • 76 Дрън дрън дрън

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Пеевска платена под.ло.га си ТИ! Засрами се!

    16:05 25.09.2025

  • 77 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "ТИГО":

    Заплашваш ли ме Защо Е нали ГОШО И БАРЕК СЛУГИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ СА ВСЕМОГЪЩИ Я гледай нали защитавахте ГРАЖДАНИТЕ 70

    Коментиран от #90

    16:06 25.09.2025

  • 78 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Къде беше в предните дни другарю ПРОМЯНА? НАЙ ВЕРОЯТНО СИ ХОДИЛ В АМЕРИЧКО ДА НОСИШ КУФАРА НА БРИЛЯНТНИЯ ЮРИСТ, МОТОРИСТ И КИТАРИСТ?! ИЛИ ПЪК СИ ХОДИЛ ДА СЕ КЪПЕШ НА ВОДОПАДА НА ХОТЕЛА НА КОСТИНБРОДСКИЯ ГОЛ ОХЛЮВ?!! НЕДЕЙ ДА СЕ НАПЪВАШ! МРЪСЕН СИ В ДУШАТА! ГОСПОД ЩЕ ТЕ ТАКАЖЕ. ДАЙ БОЖЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО ДА ЗАСТИГНЕ НЕ САМО ТЕБ ДРУГАРЮ, НО И ПОТОМСТВОТО ТИ.

    Коментиран от #82

    16:06 25.09.2025

  • 79 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Парадокс Бг":

    Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА СТИГА ПРЕИГРАВАЙТЕ

    16:07 25.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Старо Начало

    3 1 Отговор
    За какво наистина организира хора Делян Пеевски - санкциониран за огромна корупция и злоупотреба с власт и пране на пари от Великобритания и САЩ!!!!
    Делян Пеевски иска да създаде впечатление за масова подкрепа към себе си и ДПС-Ново начало, което не е вярно. Той праща, за да му играят театър, че уж го подкрепят! Пеевски иска да покаже, че има „народна легитимност“ и че хората „са зад него“. Подобни внушения целят да притъпят реалния обществен натиск срещу него и да делегитимират протестите и опозицията (в случая ПП-ДБ).

    16:09 25.09.2025

  • 82 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "Анонимен":

    Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА Д Е ДЪРЖАВА СТИГА ПРЕИГРАВАЙТЕ Внимавай какво пожелаваш на другите че се връща като БУМЕРАНГ ЧИЧЕ

    16:10 25.09.2025

  • 83 Парадокс Бг

    3 1 Отговор
    Делян Пеевски иска да взриви етническия мир в България! Този брутален безумец е готов на всичко, за да се докопа до власт и пари, да противопостави "своите хора" срещу граждански недоволни и политическите опоненти!!
    – Когато лидер на партия говори за "шепа провалени политици" и "организирани безредици", а след това призовава „всички симпатизанти от цялата страна“ да не се поддават на провокации, това звучи като мобилизация. Реално се създава напрежение и се рискува сблъсък между различни групи в обществото.

    16:11 25.09.2025

  • 84 Хмм

    1 1 Отговор
    а самият пеевски бил ли в парламента днес, вчера бяха 110, днес 104, още 6 са отишли на екскурзия

    Коментиран от #92

    16:11 25.09.2025

  • 85 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Кажи честно ... 🤣":

    А ти откъде си ОТ ЛЮЛИН ли

    16:12 25.09.2025

  • 86 Ало прЕмяна,

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    ти или си мал(к)оумен или си необразован, човекът не защитава никого, а ИЗЛАГА ФАКТИ ! Защитаваш ти в момента престъпната съдебна система, но твърде Неразумно, да не казвам, че си много пр.....

    Коментиран от #94

    16:12 25.09.2025

  • 87 Ами

    3 1 Отговор
    щом в неговия район хората напускат и селата се обезлюдяват, ясно е какво върши, гони хората

    16:12 25.09.2025

  • 88 Промяната!

    2 1 Отговор
    Делян Пеевски - международно признат майстор на Корупцията, наричан игриво по улиците голямото голо "Д", иска овладее и контролира общественото мнение чрез страх и манипулация
    Риториката му цели да представи ПП-ДБ и граждански активните хора като заплаха за държавата. Това е стар трик – когато си в позиция на власт или влияние, да наречеш опозицията „антидържавна“, за да прикриеш собствените си злоупотреби.

    16:13 25.09.2025

  • 89 !!!?

    3 0 Отговор
    ГЕРБ угои голямото "Д" на Шиши...сега са го оставили да вилнее из държавата и медиите като пациент в делириум !!!?

    16:14 25.09.2025

  • 90 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Промяна":

    Обещание е ,за такива грухоподобни и на помийната яма в свинарника !Господ няма да помогне Коледа идва !

    Коментиран от #101

    16:15 25.09.2025

  • 91 Да бе

    2 0 Отговор
    при 6% рейтинг не само ПП са против него, той какво кани се диктатура ли да налага

    16:15 25.09.2025

  • 92 Ирония

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хмм":

    Тошко Африкански бил с Рая НаДелян на екскурзая в Япония!! Същия Тошко, на Чалгаря марионетката, ко то завиждаше на Николай Денков, че "обичал да пътува", а то кво било, Тошко исщал той да пътува за наша сметка...

    16:16 25.09.2025

  • 93 Малеее

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Емигрант":

    На 63 съм,жена съм.Доста съм поживяла.Не е въпрос на сляпа вяра,а на това,което виждам и чувам.Например,слушах целият запис на ПП,в който с тяхно МВР ,това,онова и всеки по островите.Свидетел бях как спряха строежа на пътища,саниране и въобще всичко,полезно за хората.Сега виждам как пишат оплаквания в ЕС срещу България, без да им пука,че ще спрат парите по ПВУ,даже това е целта им.Пък и наистина никой не ни е пречил през тези години да се развиваме и квалифицираме.Не живеем зле над 90%от българите имаме жилища.Пътуваме навсякъде и т.н.Не сме чакали наготово и да мрънкаме.Аз лично,искам да има правителство.Така ще се свърши и нещо полезно за хората.Другото е--политиците да дърпат чергата,докато я скъсат.

    Коментиран от #96

    16:17 25.09.2025

  • 94 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ало прЕмяна,":

    А защо тук Върви другаде там разкажи всичко което знаеш Обиди заплахи простотии Само това има тук АЛА балата свърши това е Който иска наистина да работи за развитието на България да го докаже наистина Оправдания омраза лъжи саботажи срещу България това е от 5 години насам Нищо друго

    16:18 25.09.2025

  • 95 Промяната!

    3 0 Отговор
    Делян Пеевски - международно признат майстор на Корупцията, наричан игриво по улиците голямото голо "Д", и опитите му да „организира хора“, маскирайки ги като защита на "граждански мир".
    Делян Пеевски не брани мира – той брани ЗАДКУЛИСИЕТО си!!

    16:19 25.09.2025

  • 96 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "Малеее":

    До 93 НАЙ ПОСЛЕ ЕДИН ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК ТУК ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ИСТИНАТА КОЯТО СИ НАПИСАЛА ПОДКРЕПА

    16:20 25.09.2025

  • 97 Делян Пеевски е санкциониран за Корупция

    3 0 Отговор
    Когато човек, символ на корупцията и политическата мафия в България като Делян Пеевски, започне да говори за „граждански мир“, това НЕ е призив за спокойствие.
    ❗ Това е мобилизация за ЗАЩИТА на собственото му влияние, милионите му, медийната му империя и контрола му върху институциите.

    16:21 25.09.2025

  • 98 Дрън дрън

    3 0 Отговор
    Господ си знае работата. Не се коси. Каквото си посял това ще жънеш, НЕУВАЖАЕМИ!!! ИМАЙ СТРАХ ОТ ГОСПОД!!!!

    16:21 25.09.2025

  • 99 Пеевски изперка тотално!

    2 1 Отговор
    За какво всъщност Пеевски организира хора от цялата страна?
    • За да ЗАПЛАШИ протестиращите граждани.
    • За да ДЕМОНТИРА реалната опозиция – ПП-ДБ.
    • За да СЪЗДАДЕ фалшива легитимност на собственото си управление.
    • За да се представи като „спасител“, докато държи цяла държава в плен.

    16:21 25.09.2025

  • 100 Истината!!!

    1 1 Отговор
    Делян Пеевски с голямото голо "Д"
    говори за "доверие, спечелено на избори" – но знаем какви избори печели ДПС - с фалшификации и надписване на хартиени бюлетини (Белица):
    • С автобуси от Турция,
    • С корпоративен вот и страх,
    • Със зависимости в цели общини,
    • С мълчаливата подкрепа на прокуратурата.

    16:23 25.09.2025

  • 101 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "ТИГО":

    И КАТО МЕ ЗАПЛАШВАШ КАКВО СМЯТАШ ЧЕ ПОСТИГАШ

    16:23 25.09.2025

  • 102 1357

    0 0 Отговор
    Абе тапънар кой кара автобуси,тоя заслужава як ч..п в главно Д

    16:23 25.09.2025

  • 103 Бреййй ще

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    "внасяте" в София индийски въшки ли, с толкова много автобуси "бая" въшка ще докарате, искате да се охарчи софийска община за препарати срещу инсектициди ! Това ли е борбата ви в защита на гражданския мир, с внос на "индийци" !

    16:24 25.09.2025

  • 104 Делян Пеевски е вреден за България!

    0 0 Отговор
    Делян Пеевски е най-голямата ЗАПЛАХА за етническия и гражданския мир.

    16:24 25.09.2025

