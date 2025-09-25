Новини
Калоян Методиев: ВиК-Перник иска да внесе 11 работника от Бангладеш

Калоян Методиев: ВиК-Перник иска да внесе 11 работника от Бангладеш

25 Септември, 2025 15:45

Парламентът цяла седмица няма кворум заради воаяжи. Половин България е без вода

Калоян Методиев: ВиК-Перник иска да внесе 11 работника от Бангладеш - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

ВиК-Перник подаде заявка до международна компания за внос на 11 работника от Бангладеш. В областта има села и особено умиращият Брезник (тежък режим плюс вода с арсен и манган), които са в окаяно състояние.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Областта още не се е възстановила от водния ад през 2020 година. Пари за заплати на работниците във ВиК явно няма. Но милиони за командировки на отговорните лица. Отговорникът за борда по водите Зафиров обиколи по два пъти Атон. Ватикана, Армения, Таджикистан, Китай и т.н.

Нито един договор не е подписал. Шест министри и няколко депутати в момента са в Ню Йорк. Друга група е на ЕКСПО в Япония.

Парламентът цяла седмица няма кворум заради воаяжи. Половин България е без вода. Как ще решават водната и екологична криза тези? Държавни екскурзианти и безхаберници. Тотален срив на системите, безотговорност и консумация на привилегии.


  • 1 Прекалено късо име

    14 1 Отговор
    Предлагам бартер с Бангладеш. Те 11 работника, ние изнасяме 11 цигана.

    Коментиран от #5, #17

    15:49 25.09.2025

  • 2 мъкаааа

    8 0 Отговор
    Ще вкарат и 12 работника от Африкеш.Бългерията си отива.

    15:49 25.09.2025

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор
    Пратете една група от Бангладеш и на Плевен, че 2 месеца некъпани ходят хората, ще пламне някоя епидемия от венерически болести накрая.

    15:49 25.09.2025

  • 4 си дзън

    7 4 Отговор
    ВиК-Перник иска да внесе 11 работника от Бангладеш, а община Варна
    да изнесе 11 000 руснака в русията...

    Коментиран от #6, #7

    15:50 25.09.2025

  • 5 Амян от хрантутници

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прекалено късо име":

    Има опция - прокурорският син и оня момък с родители от БСПто дето стана двоен убиец да копат дупки с лопата за ВиК Перник.

    15:51 25.09.2025

  • 6 честен ционист

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Без руската диаспора, Варна съвсем ще западне.

    Коментиран от #9, #10, #13

    15:51 25.09.2025

  • 7 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Ако ги хванем тия руснаци от ФСБ, които са се изселили тук със спец задание да сменят тръби и да запушват дупки след 5 години ще сме Швейцария.

    15:52 25.09.2025

  • 8 оня с коня

    0 2 Отговор
    Нинова и служителят й К.Методиев непрекъснато говорят само Лоши неща. Е как да гласува човек за такива?

    15:52 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Или

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Варна западна, защото е руска к о ч и на?

    15:54 25.09.2025

  • 11 гражданин

    1 0 Отговор
    Екскурзиантите да ходят ,защото това ще им е за последно !!

    15:54 25.09.2025

  • 12 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Защо от Бангладеш, а не от Факултето ?

    Коментиран от #20

    15:54 25.09.2025

  • 13 ГЕРБерски руски трол

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Тогава защо не правите богати собствените си съграждани, диваци оглупели и озверели за хотели и яхти, и апартаменти по света!!! Защо не се отнасяте със своите подобаващо и равноправни за да могат те да оставят тук парите си и да се задомяват и развиват държавата. Всичко което се случва е следствие на грандоманската природа на селяндурите бизнесмени в България, които ограбват своите за да изнасят на вън и да изпращат децата си да се изучават в Америка и другите!!!! Вие и само вие сте виновни.

    15:54 25.09.2025

  • 14 газов инжекцион

    2 0 Отговор
    Звън-звън! Зън-зън! По-добре е да дойдат хубави рускини и да имаме още руси славяни и славянки тука.

    15:56 25.09.2025

  • 15 Защо от Бангладеш

    1 0 Отговор
    Колко депутати има в парламента? Ами семействата им, роднините им! Къде са? Научиха се безделниците фирмаджии и хотелиери да стават, каскет на тояга. И да пътуват по света.

    15:56 25.09.2025

  • 16 зевзек

    4 0 Отговор
    нашто ром от Факултето, иска заплата 2500, даже 3000 евро, колкуто в Гирмания, Община Перник бедна, не може да плаща толкова

    15:59 25.09.2025

  • 17 Фхкко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прекалено късо име":

    Нека сме ларж!
    Едно към десет.

    16:06 25.09.2025

  • 18 ВиК Перник

    0 0 Отговор
    е пословично неадекватно дружество с дълги традиции в неадекватността си. Сериозен процент служители са около пенсия, мислят, че годината е някъде около 1978-1980г. и са им длъжни тези, които им плащат заплатите, обичат напитки над 50 градуса и да не работят. Като добавим ниските заплати, че дават дежурства, за млад човек, дори и неграмотен циганин, е трудно да работи за дълго там. Отделно с опита може да си намери работа в София за двойно повече пари. Не знам за Бангладеш, ама в града вече има узбеки и други от Средна Азия да работят в строителството, имаше турци, сега са внесени да правят кръгово непалци ли са, филипинци ли са, не знам. 80те е имало виетнамци, кубинци, никарагуанци на работа, явно поддържаме традициите.

    16:12 25.09.2025

  • 19 Май ...

    0 0 Отговор
    Идва новата мода: работници от Бангладеш, Непал, Индия (нямам нищо против хората) ... дават им жълти стотинки за по-евтино и им осигуряват спане и някаква храна. Да не са луди да дават заплати на местните. А и местните да не са луди да работят за тях.

    16:13 25.09.2025

  • 20 Постоль

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Неразбрал":

    Защото от Бангладеш са по-циганя от нашите и не са роми!

    16:15 25.09.2025

