Калоян Методиев: ВиК-Перник иска да внесе 11 работника от Бангладеш

ВиК-Перник подаде заявка до международна компания за внос на 11 работника от Бангладеш. В областта има села и особено умиращият Брезник (тежък режим плюс вода с арсен и манган), които са в окаяно състояние.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Областта още не се е възстановила от водния ад през 2020 година. Пари за заплати на работниците във ВиК явно няма. Но милиони за командировки на отговорните лица. Отговорникът за борда по водите Зафиров обиколи по два пъти Атон. Ватикана, Армения, Таджикистан, Китай и т.н.

Нито един договор не е подписал. Шест министри и няколко депутати в момента са в Ню Йорк. Друга група е на ЕКСПО в Япония.

Парламентът цяла седмица няма кворум заради воаяжи. Половин България е без вода. Как ще решават водната и екологична криза тези? Държавни екскурзианти и безхаберници. Тотален срив на системите, безотговорност и консумация на привилегии.