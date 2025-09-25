Калоян Методиев: ВиК-Перник иска да внесе 11 работника от Бангладеш

ВиК-Перник подаде заявка до международна компания за внос на 11 работника от Бангладеш. В областта има села и особено умиращият Брезник (тежък режим плюс вода с арсен и манган), които са в окаяно състояние.
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Областта още не се е възстановила от водния ад през 2020 година. Пари за заплати на работниците във ВиК явно няма. Но милиони за командировки на отговорните лица. Отговорникът за борда по водите Зафиров обиколи по два пъти Атон. Ватикана, Армения, Таджикистан, Китай и т.н.
Нито един договор не е подписал. Шест министри и няколко депутати в момента са в Ню Йорк. Друга група е на ЕКСПО в Япония.
Парламентът цяла седмица няма кворум заради воаяжи. Половин България е без вода. Как ще решават водната и екологична криза тези? Държавни екскурзианти и безхаберници. Тотален срив на системите, безотговорност и консумация на привилегии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прекалено късо име
Коментиран от #5, #17
15:49 25.09.2025
2 мъкаааа
15:49 25.09.2025
3 честен ционист
15:49 25.09.2025
4 си дзън
да изнесе 11 000 руснака в русията...
Коментиран от #6, #7
15:50 25.09.2025
5 Амян от хрантутници
До коментар #1 от "Прекалено късо име":Има опция - прокурорският син и оня момък с родители от БСПто дето стана двоен убиец да копат дупки с лопата за ВиК Перник.
15:51 25.09.2025
6 честен ционист
До коментар #4 от "си дзън":Без руската диаспора, Варна съвсем ще западне.
Коментиран от #9, #10, #13
15:51 25.09.2025
7 Българин
До коментар #4 от "си дзън":Ако ги хванем тия руснаци от ФСБ, които са се изселили тук със спец задание да сменят тръби и да запушват дупки след 5 години ще сме Швейцария.
15:52 25.09.2025
8 оня с коня
15:52 25.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Или
До коментар #6 от "честен ционист":Варна западна, защото е руска к о ч и на?
15:54 25.09.2025
11 гражданин
15:54 25.09.2025
12 Неразбрал
Коментиран от #20
15:54 25.09.2025
13 ГЕРБерски руски трол
До коментар #6 от "честен ционист":Тогава защо не правите богати собствените си съграждани, диваци оглупели и озверели за хотели и яхти, и апартаменти по света!!! Защо не се отнасяте със своите подобаващо и равноправни за да могат те да оставят тук парите си и да се задомяват и развиват държавата. Всичко което се случва е следствие на грандоманската природа на селяндурите бизнесмени в България, които ограбват своите за да изнасят на вън и да изпращат децата си да се изучават в Америка и другите!!!! Вие и само вие сте виновни.
15:54 25.09.2025
14 газов инжекцион
15:56 25.09.2025
15 Защо от Бангладеш
15:56 25.09.2025
16 зевзек
15:59 25.09.2025
17 Фхкко
До коментар #1 от "Прекалено късо име":Нека сме ларж!
Едно към десет.
16:06 25.09.2025
18 ВиК Перник
16:12 25.09.2025
19 Май ...
16:13 25.09.2025
20 Постоль
До коментар #12 от "Неразбрал":Защото от Бангладеш са по-циганя от нашите и не са роми!
16:15 25.09.2025