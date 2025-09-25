Началникът на отбраната: Няма държава, която сама може да се бори с дронове

„Няма държава, която сама може да се бори с дронове“, заяви пред медиите началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 2025”, което се състоя на учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора.
Адм. Ефтимов каза, че след обявяването на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове военното министерство и щабът на отбраната са направили анализ на документа и са докладвали на министъра на отбраната какви са възможностите на Българската армия, на въоръжените сили да допринесат към развитието на тази инициатива.
„Убеждаваме се, че това е крайно необходимо“, каза началникът на отбраната, цитиран от БТА.
Той допълни, че антидрон защитата е комплекс от мерки - наблюдение, откриване, класифициране, съпровождане, некинетично въздействие, кинетично въздействие. По думите му това изисква огромен ресурс.
Адмирал Ефтимов оцени инициативата като един структуриран подход, който да даде стандарт, да се насочи отбранителната промишленост и да се извърши стандартизация в процедурите, в подготовката.
„Но това е подход на правителството, тъй като е политическа инициатива“, допълни той.
Той изрази задоволство от показаното от военнослужещите по време на днешното състезание и подчерта, че динамиката на въвеждане на безпилотни летателни апарати в армията следва своя ход, но тя зависи от бюджета и от процедурите.
По думите му България има възможности и въоръжените сили се развиват добре. „Трупаме умения и темпото е добро, но може да бъде по-добро“, отбеляза началникът на отбраната.
Той каза, че на следващото състезание ще има т.нар. ударни дронове - да се демонстрира удар върху цел. „Това е нивото ни на амбиция, но и развитието на антидрон системите, които трябва да вървят паралелно“, обясни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #31
16:42 25.09.2025
2 честен ционист
16:43 25.09.2025
3 ИТД
Коментиран от #5
16:43 25.09.2025
4 Още новини от Украйна
16:45 25.09.2025
5 Още новини от Украйна
До коментар #3 от "ИТД":Да,една домакиня от Киев е свалила дрон с тиган докато е кръжал около памелката
Коментиран от #8
16:47 25.09.2025
6 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Прав си....... И тоя бил шеф на отбраната, просто тъпонгер на квадрат....
16:47 25.09.2025
7 Последния Софиянец
16:47 25.09.2025
8 Европеец
До коментар #5 от "Още новини от Украйна":А пък друга македонска рускиня свалила дрон с тупалката за мухи..
16:50 25.09.2025
9 Факт
Коментиран от #18
16:51 25.09.2025
10 1212
16:51 25.09.2025
11 Васил
16:52 25.09.2025
12 матрос
Коментиран от #17
16:57 25.09.2025
13 Боруна Лом
16:57 25.09.2025
14 Реалността
Ние нямаме даржава
та дроновете хич не ни инетресуват т с един вид сме с най-добрата защита
Коментиран от #30
17:02 25.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Боруна Лом
17:03 25.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Икар
До коментар #9 от "Факт":Абе то самолетите вече ги прежалихме.Пък и да ги получим няма кой да ги кара и обслужва.
17:03 25.09.2025
19 Боруна Лом
Коментиран от #26
17:03 25.09.2025
20 Тома
17:03 25.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 8888
17:07 25.09.2025
25 БГ-ГРАЖДАНИН!
Няма друга държава в света..., която да си има ,,Адмирал",а да си няма... флот...!
Коментиран от #29, #34
17:14 25.09.2025
26 Европеец
До коментар #19 от "Боруна Лом":Е не само теб.... Ама само това го могат, за друго не стават..
17:15 25.09.2025
27 Кви дронове бре ей
17:19 25.09.2025
28 Началник
17:19 25.09.2025
29 Боруна Лом
До коментар #25 от "БГ-ГРАЖДАНИН!":А ИМА ВВС А НЯМА САМОЛЕТИ! ИМА РАКЕТНИ ВОЙСКИ А НЯМА РАКЕТИ! А МА ПОНЕ СИ ИМАМЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ В ИЗОБИЛИЕ!
Коментиран от #35
17:19 25.09.2025
30 Баш Реалността!
До коментар #14 от "Реалността":Журналист от CNN пита случаен българин:
-,,Как живеете сега ,в тази криза?!
-,,Аааа...,криза ли?!Не сме усетили да има криза...?!"
P.S...Защото винаги сме били в криза...!
17:20 25.09.2025
31 Опит от Дания
До коментар #1 от "Сатана Z":Не ги закачайте, нека да си летят, защото току виж падали върхъ някоя сграда.
17:20 25.09.2025
32 Видяхме го
17:21 25.09.2025
33 Дън Бай
17:21 25.09.2025
34 Иванов
До коментар #25 от "БГ-ГРАЖДАНИН!":Имаме армия от жени половината в маичинство и редници на 45+ пълен цирк
Коментиран от #37
17:22 25.09.2025
35 Е как да нямаме самолети?!
До коментар #29 от "Боруна Лом":Чисто новички -1,5 броя-,,Ф"-16...
17:22 25.09.2025
36 дядото
17:23 25.09.2025
37 Да...имаме...
До коментар #34 от "Иванов":...само хора за заплати...!
Недай си Боже ,тия да се наложи да ни защищават,ако ни нападнат...руснаците...!
17:24 25.09.2025
38 Ей селтаци
17:25 25.09.2025
39 ИМА ИМА
17:27 25.09.2025
40 ужас
17:30 25.09.2025
41 Голям смях
С дронове не се пазят граници.
Границата ни с Черно море е незащитена.Трябват ни съвременни.радарни системи за рано откриване на чужди самолети ,ракети и дронове.Трябват ни много ракетни системи земя- въздух по черноморската ни граница за унищожаване на нападателни обекти по въздуха.
Нямаме радарите,нямаме ракетите,а те ми говорят за дронове.
Чиновници бюрократи!
18:02 25.09.2025