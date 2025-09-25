Началникът на отбраната: Няма държава, която сама може да се бори с дронове

„Няма държава, която сама може да се бори с дронове“, заяви пред медиите началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 2025”, което се състоя на учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора.

Адм. Ефтимов каза, че след обявяването на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове военното министерство и щабът на отбраната са направили анализ на документа и са докладвали на министъра на отбраната какви са възможностите на Българската армия, на въоръжените сили да допринесат към развитието на тази инициатива.

„Убеждаваме се, че това е крайно необходимо“, каза началникът на отбраната, цитиран от БТА.

Той допълни, че антидрон защитата е комплекс от мерки - наблюдение, откриване, класифициране, съпровождане, некинетично въздействие, кинетично въздействие. По думите му това изисква огромен ресурс.

Адмирал Ефтимов оцени инициативата като един структуриран подход, който да даде стандарт, да се насочи отбранителната промишленост и да се извърши стандартизация в процедурите, в подготовката.

„Но това е подход на правителството, тъй като е политическа инициатива“, допълни той.

Той изрази задоволство от показаното от военнослужещите по време на днешното състезание и подчерта, че динамиката на въвеждане на безпилотни летателни апарати в армията следва своя ход, но тя зависи от бюджета и от процедурите.

По думите му България има възможности и въоръжените сили се развиват добре. „Трупаме умения и темпото е добро, но може да бъде по-добро“, отбеляза началникът на отбраната.

Той каза, че на следващото състезание ще има т.нар. ударни дронове - да се демонстрира удар върху цел. „Това е нивото ни на амбиция, но и развитието на антидрон системите, които трябва да вървят паралелно“, обясни той.