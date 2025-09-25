Новини
България »
Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от научен труд на Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от научен труд на Наталия Киселова

25 Септември, 2025 17:41 530 17

  • петър илиев-
  • плагиатство-
  • наталия киселова

Пред медиите, преди съдът да каже своето определение, председателят на парламента коментира делото като каза: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от научен труд на Наталия Киселова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, подсъдим за престъпление, свързано с авторските права. Той беше предаден на съд, след като Софийска градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без да цитира, че са нейни.

Разпоредителното заседание се състоя, след като повече от година не бе даден ход на делото по различни причини. Определението за прекратяване на наказателното производство може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред горната инстанция.

В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева. Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец, каза Терзиева. След това съдът освободи от участие Киселова.

Пред медиите, преди съдът да каже своето определение, председателят на парламента коментира делото като каза: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Съдебният състав указа, при потвърждаване на определението, Наталия Киселова да бъде уведомена, че може да депозира тъжба в шестмесечен срок пред Софийски районен съд.

Прокурорът по делото заяви, че ще протестира определението на съда.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 5 Отговор
    Плагиатството от плагиат не е престъпление.. Това е все едно да ти искат, да платиш данъци на намерени пари на улицата.

    17:43 25.09.2025

  • 2 Петър Илиев личния адвокат на Слави

    6 0 Отговор
    Който движи парите от офшорките му и негов кандидат за министър на МВР.

    Коментиран от #8

    17:43 25.09.2025

  • 3 Не мога да повярвам

    8 1 Отговор
    Наталия и научен труд, няма как да стане.

    17:44 25.09.2025

  • 4 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Което само по себе си е доказателство,че и Киселата е преписвала от някъде.

    17:44 25.09.2025

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Последвах любимия ни сайт факти и във фейсбук. Излезе ми реклама да го последвам и го направих. А Радев има предвид и БСП и ИТН които са верни слуги на Пеевски.

    17:44 25.09.2025

  • 6 Позор

    3 0 Отговор
    повече от година не бе даден ход на делото по различни причини.....

    17:45 25.09.2025

  • 7 учител

    3 0 Отговор
    95% от тези с големите титли (тикви( са преписвали !!

    17:46 25.09.2025

  • 8 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петър Илиев личния адвокат на Слави":

    Ами какво толкова.С какво е по различен от другите министри на МВР, които не са плагиати ,а лизачи на тези които ги назначиха и после за благотворителност ги направиха и депутати?

    17:47 25.09.2025

  • 9 Нещо което се доказва за минути

    2 0 Отговор
    повече от година не му се дава ход. Проблема е обаче че и Наталия Киселова също е плагиатствала !

    17:47 25.09.2025

  • 10 ФЕЙК

    0 0 Отговор
    Те сега всички нАучни "работници" използват изкуствен интелект за да пишат нАучни "трудове" защото нямат естествен интелект! И всичките професори, само тук -таме по някой изостанал доцент. Пък от останалите обитатели на България - всеки втори е с нАучна степен "доктор". И за това обществото ни е най-здравото в Европа, пък и в света!

    17:49 25.09.2025

  • 11 Да но

    3 0 Отговор
    Наталия Киселова никога няма да депозира тъжба защото и тя ще стане обвиняема по същият член

    Коментиран от #13

    17:50 25.09.2025

  • 12 Вземи

    3 0 Отговор
    единия , удари другия !

    17:50 25.09.2025

  • 13 Ъхъъъъъ....

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да но":

    В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева. Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец, каза Терзиева. След това съдът освободи от участие Киселова......що ли а?

    17:52 25.09.2025

  • 14 Пълни мизерници са

    0 0 Отговор
    Всички..... То няма докторат просто който да не е преписан поне по 5 пъти

    17:55 25.09.2025

  • 15 Дориана

    0 0 Отговор
    Слави Трифонов си беше въобразил, че може да управлява чрез този човек България от дивана. Голямото му дебело его до такава степен го беше заслепило , че също като Пеевски искаше да се изявява като едноличен управник в България . За това сега са на дъното, предадоха своите избиратели и се прегърнаха братски с Пеевски и Борисов

    Коментиран от #17

    17:56 25.09.2025

  • 16 Кондуктор

    0 0 Отговор
    Никога на председателското място в българския парламент не е сядала по-голяма карикатура от Киселовата стара мома! Че как пък никой не я научи да се облича? Да не говорим за "прическите" й ,защото в глават прилича на чума! Ами, отказала се да съди плагиата Петър Илиев, за да не развали престъпната четворна коалиция на марионетното правителство на Джелязков! Та нищожеството Илиев, ако помните, българи, беше предложено от Сакатото учиндолско чудовище за зам. премиер и министър, когато наивни чалгарски фенове преди пет годиин гласуваха масово за чалгарите и те се оказаха първа политическа сила! Да, ама не направиха правителство, благодарение на този плагиат и на онзи продавач на шнорхери, дето лъжеше, че е бизнесмен и че е завършил университет във Виена! Оказа се ,че във въпросния университет влизал само да ползва тоалетната! Та, българи, видяхте ли какво нищожество се оказа и председателката на парламента, сощинска кондуктурка!

    17:59 25.09.2025

  • 17 Спокойно кукло

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Виждаш л8 как краставите кучета се надушват едн9 друго?

    18:00 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове