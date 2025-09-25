Новини
Калоян Паргов: Необходима е цялостна програма на правителството за прехода в еврозоната

25 Септември, 2025

  • калоян паргов-
  • еврозона

По думите на Паргов често се говори за чуждестранните инвестиции, но важното, което се пропуска е една важна негативна тенденция -  увеличеният износ на капитал от България

Калоян Паргов: Необходима е цялостна програма на правителството за прехода в еврозоната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необходима е цялостна програма на правителството с политики и мерки, които да подпомогнат прехода при влизане в еврозоната със съответните конкретики по различните браншове. Нещата във всяко едно отношение са несравними от бранш до бранш, от сектор до сектор, което изисква отделно повишено внимание за всеки един от секторите, както и конкурентоспособността, особено в „А“ обора, в който ние ще влезем от 1 януари 2026 г. Това каза председателят на Стратегическия институт за национални политик и идеи д-р Калоян Паргов в началото на Кръглата маса „Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната – предизвикателства, политики за подкрепа“, организирана от СИНПИ и Министерство на икономиката и индустрията.

Събитието бе открито от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов. Във форума взеха участие представители на институциите, работодателските организации и на научните среди - председателят на Комисия за икономическа политика и иновации Петър Кънев, зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова, проф. Цветана Стоянова – член на КРИБ и зам.-ректор на УНСС, зам.-председателят на УС на БТПП Тодор Табаков, членът на УС на БСК Иван Велков, зам.- ректорът на УНСС Янко Христозов, проф. Гарабед Минасян, проф. Андрей Захариев, проф. Боян Дуранкев и други.

По думите на Паргов често се говори за чуждестранните инвестиции, но важното, което се пропуска е една важна негативна тенденция - увеличеният износ на капитал от България. „Въпросът е дали влизането в еврозоната и дали държавата в лицето на отговорните институции могат да спрат тази негативна тенденция или поне да я забавят, защото това е по-лошо, отколкото да има намалени чуждестранни инвестиции“, изтъкна председателят на СИНПИ.

„Малки и средни предприятия ще влязат като основния гръбнак на икономиката. Влизането в еврозоната не е само промяната на паричната валута. Влизането в еврозоната е свързано с икономическо, структурно и регулаторно адаптиране на малки и средни предприятия.То включва,освен физическото въвеждане на еврото, присъедияване към общата парична политиа на ЕЦБ, пълноценно участиев банковия съюз,съобразяванес макроикономическите правиа на Еврозоната,.и изпълняване на високите изисквания за отч3, прозрачност и надзор. “, посочи д-р Даниела Везиева – служебен министър на икономиката (2021) и експерт на СИНПИ, която бе модератор на дискусията. Тя постави въпроса дали сме готови да следваме правилата на Еврозоната от януари 26г.

В заключение Везиева изведе няколко групи предизвикателствата: затруднение при адаптацията на микрофирмите към европейските стандарти, ценова спекулация и загуба на доверие, фалити поради грешки в договори, данъчни плащания, валутни рискове, засилване на регионалните икономически неравенства.

Според нея предложенията се оформят в няколко направления. Едното е финансова стабилизация и подкрепа като финансови инструменти за управление на валутен риск, за данъчно увеличение и стимули, за осигуряване на ликвидност.

„Другите мерки са свързани с информационната кампания, с осигуряване на безплатна счетоводна и правна помощ, намаляване на административната тежест, финансово подпомагане, чрез увеличаване на достъп до кредити, гаранционни фондове, трансформиране на съществуващи програми, като Плана за възстановяване и устойчивост, ОП „Конкурентоспособност“, с таргетирани мерки, насочени към малките и средни предприятия, разширяване на дейността на ББР, участието на общините в този процес на прехода към еврозоната и техните възможности за стимулиране на малки и средни предприятия“, обобщи на финала на форума Даниела Везиева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Приемането ни в € зоната е като 9 Септември за Българите.

    18:46 25.09.2025

  • 2 Путин

    1 1 Отговор
    Много съм пр 0 зд, купейки

    18:49 25.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЗА РАЗСТРЕЛЯНИТЕ ОТ НАРОДНИЯ СЪД 1945 Е НЯМАЛО НИКАКВИ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ В БЪЛГАРИЯ
    ИМА РАЙХ МАРКА , ДОЛАР, ЛЕВ ИЛИ РУБЛА :)

    18:50 25.09.2025

  • 4 Иван

    6 1 Отговор
    Утре пред централата на ДПС-Пеевски се очаква мнохохиляден протест. Пеевски заяви че искат "да ме смажат с уличен бой и ще взема мерки"...Мерките вече са взети! Пред централата му отсега са стотици жандармеристи а утре се очакват още толкова. Сега разбрахте ли защо увеличиха заплатите на полицаите със 70 процента! Фотографа на POLITICO е снимал и написал -

    Половината МВР се е събрало покрай централата на Д ирника за да го пази, все едно е "Панагюрското съкровище" 🐖🐖🐖

    18:51 25.09.2025

  • 5 Точно така е!

    4 0 Отговор
    Малките и средни предприятия ще влязат в Еврозоната като основния гръбнак на икономиката и ще фалират до два три месеца !

    18:53 25.09.2025

  • 6 Мишо

    4 0 Отговор
    Основният протест за граждански арест на Пеевски е утре пред централата на ДПС. След неуспешния му опит днес да наеме роми от страната и докара в София с автобуси за контрапротест, според бившият евродепутат Бареков който е с 200 човека на летище София, Пеевски е напуснал страната с частният си самолет в посока Дубай. Ето защо още от днес стотици полицаи са активирани пред централата на Пеевски. Макар и протеста да е утре ,хората се събират от тази вечер.

    18:56 25.09.2025

  • 7 И отново обаче никой

    2 0 Отговор
    Не обяснява каква е общата парична политика на ЕЦБ нали? И някой няма ли най после ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    18:56 25.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    И този другар няма и един ден трудов стаж.

    Коментиран от #14

    18:57 25.09.2025

  • 9 Шопо

    4 0 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    18:58 25.09.2025

  • 10 Читател

    2 0 Отговор
    Не спряха да приказват глупости! НО НИКОЙ, НИКОЙ ОГ ТАКА НАР. ЛЕВИ НЕ ПРАВИ НИЩО ЗА НИКОГО, ОСВЕН ЗА ДЖОБА СИ! Опитайте се да потърсите съдействие, ца да се убедите.

    18:58 25.09.2025

  • 11 трябва това трябва онова

    0 0 Отговор
    НИЩОПРАВЕНЕ!!!!!

    Коментиран от #16

    18:59 25.09.2025

  • 12 Така ли ?

    1 0 Отговор
    разширяване на дейността на ББР ? ......А в устава какво пише? Тази банка за национална инфраструктура ли е или за това е бюджета?

    18:59 25.09.2025

  • 13 Дориана

    1 0 Отговор
    Празни пупулиски приказки типични за БС ОЛ. Прибързано е приемането на Еврото с политическа цел за да се задържат на власт ГЕРБ/ СДС , това няма да им помогне, защото бюджета на Теменужка Петкова е провал, а когато ЕС се разпадне да видим къде ще се скрият политиците , които най- много викаха за него.

    18:59 25.09.2025

  • 14 Ще стане човек от теб

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Най на края.....

    19:00 25.09.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ГАНГСТЕРИТЕ В НАТО И Г7 СЕ СТРЕЛЯТ ЕДИН ДРУГ С НАТОВСКИ ОРЪЖИЯ И ПАТРОНИ
    . ...
    ЕВРОТО НЕ ПРОМЕНЯ ТОВА ЧЕ НЯКОЯ МУТРА ИЛИ БЕЙ МОЖЕ ДА УМРЕ :))

    19:01 25.09.2025

  • 16 тоя кой чака

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "трябва това трябва онова":

    да направи това което е необходимо към кого се обръща с тези пожелателни жалейки???

    19:02 25.09.2025

  • 17 Не се заблуждавайте въобще

    2 0 Отговор
    След влизането ни в ЕЦБ, ББР не може да продължава да съществува ....Пари няма от къде да набавя

    19:06 25.09.2025

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Много ми е интересно от къде кръчмарите ще имат евро да плащат на персонала при положение,че нямат банкови сметки а заплатите и осигуровките се плащат на ръка от оборота когато му дойде времето.Така е и з данъците и всичко останало.А кръчмарите са гръбнака на БГ икономиката където са заети голяма част от работещите с договор или без.

    Коментиран от #20, #23

    19:07 25.09.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ БОРЦИ ЗА СВОБОДА
    СИ ОТСТРЕЛВАТ АМЕРИКАНСКИТЕ ПОЛИТИЦИ
    С ОРЪЖИЯ КУПЕНИ ЗА ДОЛАРИ
    .. ...
    ДОЛАРА НЕ СПАСЯВА СМЪРТНИКА :)

    19:09 25.09.2025

  • 20 заради това

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    не искат да са в цивилизования свят облъчените с болшевизъм бизнесмени, политици и други червени канибали!

    19:12 25.09.2025

  • 21 Моля приберете си мутрите

    1 0 Отговор
    Полицията от Перник прати мутри в Базел Швейцария да ме убият, България моля приберете си неграмотните бандити.А ЕС е рухнала,само мюсюлмани останаха,другите са под контрол!
    Мирослав Германов , Вайл ам Рейн Германия

    19:14 25.09.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Везиева от една дребна синекурна длъжност в Русе, Тиквата я направи зам. Министър. Той тогава министрите ги събираше по кръстовищата.

    19:16 25.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Ти не ни мисли нас хотелирите и кръчмарите. Ще се оправим. Немай грижа.

    19:18 25.09.2025

  • 24 абдал на будала думаше

    0 0 Отговор
    Еврокомисията практически ни налага глоба по две теми. Тия не усещат ли три месеца преди финансовото обрязване полъха от евентуално движение на средния ни пръст?

    19:24 25.09.2025

  • 25 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор
    Същата безсмислица като програмите за влизане в 21 век, когато всичко в АйТи сектора щяло да се срине, ако не се вземат спешни мерки...разбира се, срещу много пари.

    19:25 25.09.2025

  • 26 зрител

    1 0 Отговор
    съединител...

    19:26 25.09.2025

  • 27 умник

    0 0 Отговор
    Нужен е нов политически елит, щото сегашния е некадърен, глупави зи зинал за привилегии. И за привилегии е готов всичко да даде.Лошото е, че Европа е овладяна от подобен елит.

    19:27 25.09.2025

  • 28 Каква

    0 0 Отговор
    програма от някаква си сбирщина , от мошеник нагоре ? Нито могат , нито искат , нито народът ще ги чака и ще гърби за да ги носи на гърба си и живее мизерно и в несигурност !

    19:29 25.09.2025

  • 29 С, една е малко,

    0 0 Отговор
    Две-три програми трябват! Поне!
    Киртак, нещастен!

    19:30 25.09.2025

Новини по градове:
