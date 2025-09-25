Новини
Росен Желязков: Бордът по водите не е решение, а инструмент за спряване с кризата

25 Септември, 2025 20:37

Той коментира и разговорите с американския бизнес за технологични инвестиции в страната

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета по повод водната криза. Премиерът е в Ню Йорк за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков заями, че още преди да започне работа Националния борда по водите е казал на министрите, че няма смисъл да се търсят виновници за кризата.

Той обясни, че към момента се работи по няколко сондажа. И допълни, че се наблюдават много райони, в които има проблем с водата, сред които Плевен и Брезник. По негови думи Бордът е инструмент, а не решение, то е в целенасочените действия, каза премиерът.

Инвестиции в технологиите

Желязков коментира и разговорите в САЩ за инвестиции в сферата на технологиите.

"С Meta срещата беше важна, тъй като след срещата с General Electric, на която говорихме за малките модулни реактори, въпросът за енергийното обезпечаване на бъдещите технологични възможности на страната за изграждане на дигитална инфраструктура, развитието на потенциала за изграждане на фабрики за изкуствен интелект и привличането на стратегически партньор, какъвто е Meta, е ключово", каза той.

"Говорихме за потенциала, който има страната, а той се състои в енергиите възможности. Нашата амбиция е да впрегнем генерацията на електрическа енергия от всички източници, които имаме, както и възможностите за балансиране за изграждането на data центрове. Предпоставка за това е добрата оптическа свързаност и човешки потенциал, който имаме", допълни премиерът.

"Meta ни запознаха с инвестиционните им намерения, засега те са в други държави, но след 2028 имат такива в България", каза още Желязков.

Премиерът посочи, че за страната е важно да се комбинира интереса на американския бизнес и на крайните ползватели.

► Външният министър Георг Георгиев коментира политиката на Доналд Тръмп спрямо Украйна и мястото на България в подкерпата на страната. Той каза, че България е препотвърдила ангажиментите си към Украйна.

„С американската администрация работим върху сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната, енергетиката, инвестициите и модернизацията на в армията”, заяви той. И допълни, че значението на България е ценено поради факта, че сме една от структуроопределящите държави на Източния фланг на НАТО.

Георгиев каза още, че България дава висока оценка на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Външният министър каза, че България има добри отношения с Оман и Катар. С Катар имаме отлични традиции с отношенията си, а на Оман дължим помощта, която оказаха за спасяването на моряците от „Галакси лийдър”, посочи той.

Министърът коментира още, че страната ни е ценена не само в сферата на енергетиката, но и по отношение на хранително-вкусовата промишленост, земеделската продукция, иновациите. И допълни, че Оман има интерес към високите технологии, развиващи се в България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Росен Желязков ще строи Скайнет в България и ще ни остави и без ток.

    Коментиран от #16

    20:38 25.09.2025

  • 2 КОСТИНБРОДСКИЯ МОШЕННИК

    14 0 Отговор
    Този път с хотел настъпи мотиката. Най-добре е да не се прибира, че ще обере пешкира.

    20:39 25.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Росен Желязков подписа да се строи Скайнет в България и всичкият ток ще отива в него.Освен без вода ще ни остави и без ток.

    20:39 25.09.2025

  • 4 Камък с въженце около вр@....

    8 0 Отговор
    ....т@, на някоя язовирна стена
    ще му отиват.

    20:39 25.09.2025

  • 5 Хипотетично

    7 1 Отговор
    София няма водна криза, защото някой умен кмет е предвидил язовир Искър. Стройте язовири за събиране на зимните валежи!

    Коментиран от #21

    20:39 25.09.2025

  • 6 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Желязков разбира от води ,особено от водопад.

    20:44 25.09.2025

  • 7 ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !

    9 2 Отговор
    Няма да се търсят виновници за кризата със водите .....защито ги продадохте на частните евцове , на гърците , турците и опразните язовирите , оставихте българите без вода ! Знаеш ли джелязков във Сингапур нямат нито един естествен водоизточник и никога нямат водна криза ....що ТЪЙ ?????

    Коментиран от #10, #12

    20:46 25.09.2025

  • 8 Да бе

    8 1 Отговор
    А как е бордът на водопадите?

    20:46 25.09.2025

  • 9 Спецназ

    7 0 Отговор
    Лизнаха дъртия дирник на Трампи,

    Похарчиха 100 хил наши данъци за екскурзията и да се прибират че
    РАБОТА ГИ ЧЕКА!

    Премиера е казал на Тръмп,

    че водната криза на Плевен ще я решаваме с увеличението на вятърните ни
    централи и енергийна независимост от Русия!

    САМО ТАКА, Баце!!

    20:48 25.09.2025

  • 10 Хи хи хи . Голям майтап !

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !":

    Да изпратим ГЕРБАДЖИИТЕ да управляват сингапур и гледай каква водна криза ще настъпи там ...както ще бъде и ако управляват Сахара...ще остане без пясък !!!!!!!

    20:49 25.09.2025

  • 11 горски

    8 1 Отговор
    Айде честито тази година такса водомер догодина такса електромер а бе важното е да помагаме на Украйна. Не само такса водомер ви чака, а и дигитални водомери с лимит. Правителствата на България и Израел одобриха „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което беше обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024. Положението с тези управляващи ни мръсници излиза извън контрол. Не само че не трябва да има такса, но и минимум по 2 кубика вода трябва да е безплатна и да се разглежда като живото осигуряващо и живото опазващо право на всеки гражданин на страната Всичките ще седнат много скоро на подсъдимата скамейка на предстоящият неминуем Народен съд.
    При социалиЗЪМА , когато водата струваше 6 /шест/ СТОТИНКИ ЗА КУБИК за 6 лева вода вкарваха в затвора. Та питат един дъртак за какво е осъден: - За 6 лева ме осъдиха комунистите момчета!
    - Как за 6 лева?
    - Ами така: БЯХ КРЪЧМАР И СИПАХ ЗА 6 ЛЕВА ВОДА В РАКИЯТА!

    20:50 25.09.2025

  • 12 Ми то.....

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !":

    Тоя премиер знае ли къде е Сингапур , знае само да се изпъва мирно на западняците и да казва слушам , да се мазни на краварите и да разпродава всичко Българско природно имане ! Срам !

    20:53 25.09.2025

  • 13 ха ха

    3 0 Отговор
    3,2 милиарда , от които 3,1 за бонуси и кражби а останалото за подобрение на водоснадбяването

    20:53 25.09.2025

  • 14 Милен

    2 1 Отговор
    "Външният министър каза, че България има добри отношения с Оман и Катар". Да бе да уж имаме добри отношения ама нищо не казахме по повод нападението на евреите в Катар

    20:54 25.09.2025

  • 15 Тоя

    2 0 Отговор
    пак се размъдрувал и зараздавал акъли и напътствия ! Безспорна наглост !

    20:55 25.09.2025

  • 16 СЗО

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За скайнет не знам, но строи хотел с японско име за 55 млн. в София

    20:55 25.09.2025

  • 17 Ехааааааа

    3 1 Отговор
    Тия уцоцаха парите от водите , както ще направят и със Българските природни ресурси ....съд и затвор !

    20:55 25.09.2025

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор
    Паразитират на гърба на АЕЦ Козлодуй.

    20:56 25.09.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    В Бяла държава ВОДОПАДЧИКЪТ вече щеше да е история ‼️‼️‼️

    20:57 25.09.2025

  • 20 Абе будала питай професор Рачков

    2 1 Отговор
    До колко бяха пълни язовирите във България , всяка вечер Рачков казваше , че амен ше прилеят....и къде отиде тя ....я кажи колко се нагуши и колко тиквата ?????.

    21:00 25.09.2025

  • 21 Буба шпек

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Към кмет бе тъпунгер ? Сегашния язовир "Искър" е построен от лошите комунисти . Преди 1989г. в България бяха изградени стотици язовири и имахме огромни запаси от вода, след 1990г. не се е построил нито един язовир, алчните крадци построиха обаче хиляди вецове, с които източиха водата от язовирите и на всичкото отгоре им плащаме скъпия ток, а евтиния от АЕЦ Козлодуй се продава в чужбина.

    21:02 25.09.2025

  • 22 Ти си

    2 0 Отговор
    Този "борд" е поредната мушенгия за източване на бюджета и крадене на едро ....

    21:04 25.09.2025

  • 23 Даниел

    2 0 Отговор
    Желязков и со са решили проблема с безводието,от утре започва да вали няма страшно!
    Аман от некадърници

    21:04 25.09.2025

  • 24 Мда

    3 0 Отговор
    Желязко Костинбродски Водопада протеже и любовник на дъртата чанта Бъчварова е най вредния и най продажния премиер който територията е имала!
    Трябва да виси надолу с главата пред ПАРМАМЕНТА докато гаргите не го изядат ,
    ПОЗОР ЗА ДЕЦАТА НИ СИ ЖЕЛЯЗКО

    21:05 25.09.2025

  • 25 Мда

    1 1 Отговор
    БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ НИ НАТРЕСЕ ТОЗИ ГОЛОГЛАВ ПРОДАЖНИК С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА РУМЯНА БЪЧВАРОВА, ПРОТЕЖЕ НА ПРОКОПИ ПОСЛАНИК В ИЗРЕЛ И РАБОТЕЦА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ИЗРЕЛ
    РУМЕ И ТЕБ НЯМА ДА ЗАБРАВИМ

    21:07 25.09.2025

  • 26 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни , защо всеки които ни управлява надува бузите и корема .....а на нас казват няма пари и затягайте коланите ??????

    21:09 25.09.2025

  • 27 Хаяши

    2 0 Отговор
    Да ОТКЛОНИ ОТ ВОДОПАДА ПО ЕДНА ТРЪБА КЪМ ПЛЕВЕН И КЪМ БРЕЗНИК И ГОТОВО...

    21:13 25.09.2025

  • 28 Май скоро ще ядът кютека

    0 0 Отговор
    В София почват ремонт и ще спрат парното на десетки хиляди а дрямаха цяло лято .....тия ни оставят жадни имало водна криза , скоро ще ни оставят и гладни !!!

    21:14 25.09.2025

