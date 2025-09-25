Росен Желязков: Бордът по водите не е решение, а инструмент за спряване с кризата

Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета по повод водната криза. Премиерът е в Ню Йорк за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН.
Желязков заями, че още преди да започне работа Националния борда по водите е казал на министрите, че няма смисъл да се търсят виновници за кризата.
Той обясни, че към момента се работи по няколко сондажа. И допълни, че се наблюдават много райони, в които има проблем с водата, сред които Плевен и Брезник. По негови думи Бордът е инструмент, а не решение, то е в целенасочените действия, каза премиерът.
Инвестиции в технологиите
Желязков коментира и разговорите в САЩ за инвестиции в сферата на технологиите.
"С Meta срещата беше важна, тъй като след срещата с General Electric, на която говорихме за малките модулни реактори, въпросът за енергийното обезпечаване на бъдещите технологични възможности на страната за изграждане на дигитална инфраструктура, развитието на потенциала за изграждане на фабрики за изкуствен интелект и привличането на стратегически партньор, какъвто е Meta, е ключово", каза той.
"Говорихме за потенциала, който има страната, а той се състои в енергиите възможности. Нашата амбиция е да впрегнем генерацията на електрическа енергия от всички източници, които имаме, както и възможностите за балансиране за изграждането на data центрове. Предпоставка за това е добрата оптическа свързаност и човешки потенциал, който имаме", допълни премиерът.
"Meta ни запознаха с инвестиционните им намерения, засега те са в други държави, но след 2028 имат такива в България", каза още Желязков.
Премиерът посочи, че за страната е важно да се комбинира интереса на американския бизнес и на крайните ползватели.
► Външният министър Георг Георгиев коментира политиката на Доналд Тръмп спрямо Украйна и мястото на България в подкерпата на страната. Той каза, че България е препотвърдила ангажиментите си към Украйна.
„С американската администрация работим върху сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната, енергетиката, инвестициите и модернизацията на в армията”, заяви той. И допълни, че значението на България е ценено поради факта, че сме една от структуроопределящите държави на Източния фланг на НАТО.
Георгиев каза още, че България дава висока оценка на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.
Външният министър каза, че България има добри отношения с Оман и Катар. С Катар имаме отлични традиции с отношенията си, а на Оман дължим помощта, която оказаха за спасяването на моряците от „Галакси лийдър”, посочи той.
Министърът коментира още, че страната ни е ценена не само в сферата на енергетиката, но и по отношение на хранително-вкусовата промишленост, земеделската продукция, иновациите. И допълни, че Оман има интерес към високите технологии, развиващи се в България.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
20:38 25.09.2025
2 КОСТИНБРОДСКИЯ МОШЕННИК
20:39 25.09.2025
3 Последния Софиянец
20:39 25.09.2025
4 Камък с въженце около вр@....
ще му отиват.
20:39 25.09.2025
5 Хипотетично
Коментиран от #21
20:39 25.09.2025
6 Сатана Z
20:44 25.09.2025
7 ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !
Коментиран от #10, #12
20:46 25.09.2025
8 Да бе
20:46 25.09.2025
9 Спецназ
Похарчиха 100 хил наши данъци за екскурзията и да се прибират че
РАБОТА ГИ ЧЕКА!
Премиера е казал на Тръмп,
че водната криза на Плевен ще я решаваме с увеличението на вятърните ни
централи и енергийна независимост от Русия!
САМО ТАКА, Баце!!
20:48 25.09.2025
10 Хи хи хи . Голям майтап !
До коментар #7 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !":Да изпратим ГЕРБАДЖИИТЕ да управляват сингапур и гледай каква водна криза ще настъпи там ...както ще бъде и ако управляват Сахара...ще остане без пясък !!!!!!!
20:49 25.09.2025
11 горски
При социалиЗЪМА , когато водата струваше 6 /шест/ СТОТИНКИ ЗА КУБИК за 6 лева вода вкарваха в затвора. Та питат един дъртак за какво е осъден: - За 6 лева ме осъдиха комунистите момчета!
- Как за 6 лева?
- Ами така: БЯХ КРЪЧМАР И СИПАХ ЗА 6 ЛЕВА ВОДА В РАКИЯТА!
20:50 25.09.2025
12 Ми то.....
До коментар #7 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ... ЖЕЛЯЗКОВ !":Тоя премиер знае ли къде е Сингапур , знае само да се изпъва мирно на западняците и да казва слушам , да се мазни на краварите и да разпродава всичко Българско природно имане ! Срам !
20:53 25.09.2025
13 ха ха
20:53 25.09.2025
14 Милен
20:54 25.09.2025
15 Тоя
20:55 25.09.2025
16 СЗО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За скайнет не знам, но строи хотел с японско име за 55 млн. в София
20:55 25.09.2025
17 Ехааааааа
20:55 25.09.2025
18 Анонимен
20:56 25.09.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:57 25.09.2025
20 Абе будала питай професор Рачков
21:00 25.09.2025
21 Буба шпек
До коментар #5 от "Хипотетично":Към кмет бе тъпунгер ? Сегашния язовир "Искър" е построен от лошите комунисти . Преди 1989г. в България бяха изградени стотици язовири и имахме огромни запаси от вода, след 1990г. не се е построил нито един язовир, алчните крадци построиха обаче хиляди вецове, с които източиха водата от язовирите и на всичкото отгоре им плащаме скъпия ток, а евтиния от АЕЦ Козлодуй се продава в чужбина.
21:02 25.09.2025
22 Ти си
21:04 25.09.2025
23 Даниел
Аман от некадърници
21:04 25.09.2025
24 Мда
Трябва да виси надолу с главата пред ПАРМАМЕНТА докато гаргите не го изядат ,
ПОЗОР ЗА ДЕЦАТА НИ СИ ЖЕЛЯЗКО
21:05 25.09.2025
25 Мда
РУМЕ И ТЕБ НЯМА ДА ЗАБРАВИМ
21:07 25.09.2025
26 Неразбрал
21:09 25.09.2025
27 Хаяши
21:13 25.09.2025
28 Май скоро ще ядът кютека
21:14 25.09.2025