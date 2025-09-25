Росен Желязков: Бордът по водите не е решение, а инструмент за спряване с кризата

Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета по повод водната криза. Премиерът е в Ню Йорк за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков заями, че още преди да започне работа Националния борда по водите е казал на министрите, че няма смисъл да се търсят виновници за кризата.

Той обясни, че към момента се работи по няколко сондажа. И допълни, че се наблюдават много райони, в които има проблем с водата, сред които Плевен и Брезник. По негови думи Бордът е инструмент, а не решение, то е в целенасочените действия, каза премиерът.

Инвестиции в технологиите

Желязков коментира и разговорите в САЩ за инвестиции в сферата на технологиите.

"С Meta срещата беше важна, тъй като след срещата с General Electric, на която говорихме за малките модулни реактори, въпросът за енергийното обезпечаване на бъдещите технологични възможности на страната за изграждане на дигитална инфраструктура, развитието на потенциала за изграждане на фабрики за изкуствен интелект и привличането на стратегически партньор, какъвто е Meta, е ключово", каза той.

"Говорихме за потенциала, който има страната, а той се състои в енергиите възможности. Нашата амбиция е да впрегнем генерацията на електрическа енергия от всички източници, които имаме, както и възможностите за балансиране за изграждането на data центрове. Предпоставка за това е добрата оптическа свързаност и човешки потенциал, който имаме", допълни премиерът.

"Meta ни запознаха с инвестиционните им намерения, засега те са в други държави, но след 2028 имат такива в България", каза още Желязков.

Премиерът посочи, че за страната е важно да се комбинира интереса на американския бизнес и на крайните ползватели.

► Външният министър Георг Георгиев коментира политиката на Доналд Тръмп спрямо Украйна и мястото на България в подкерпата на страната. Той каза, че България е препотвърдила ангажиментите си към Украйна.

„С американската администрация работим върху сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната, енергетиката, инвестициите и модернизацията на в армията”, заяви той. И допълни, че значението на България е ценено поради факта, че сме една от структуроопределящите държави на Източния фланг на НАТО.

Георгиев каза още, че България дава висока оценка на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Външният министър каза, че България има добри отношения с Оман и Катар. С Катар имаме отлични традиции с отношенията си, а на Оман дължим помощта, която оказаха за спасяването на моряците от „Галакси лийдър”, посочи той.

Министърът коментира още, че страната ни е ценена не само в сферата на енергетиката, но и по отношение на хранително-вкусовата промишленост, земеделската продукция, иновациите. И допълни, че Оман има интерес към високите технологии, развиващи се в България.