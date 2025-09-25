Новини
"Възраждане" започва консултации за сваляне на Киселова като председател на НС

"Възраждане" започва консултации за сваляне на Киселова като председател на НС

25 Септември, 2025 21:01 373 14

"Пожелавам им успех”, каза Наталия Киселова

"Възраждане" започва консултации с партиите извън управлението за събиране на 80 подписа за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на НС. Това съобщи зам.-председателят на ПГ Петър Петров.

"Парламентът е изчерпан и безсмислен - това личи и от представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки и почивки, вместо тук. Кворумът е задължение на управляващите. Председателят на НС е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум. Ще продължаваме да не се регистрираме докато не падне правителството", коментира той.

По думите му след внесеното възражение относно разпределението по комисии на трите законопроекта за отнемане на правомощията на президента за издаване на указ за назначаване на ръководители на службите, е получен отговор. "Според нас се нарушава разделението на властите и балансираната фигура на президента. Отговорът на възражението ни беше лаконичен - не била посочена конкретна комисия, която да разглежда законовите промени. Това е крайно несериозно. Комисията за контрол на службите е председателствана от "Възраждане", но на нея не е разпределен законопроект", посочи Петров.

Коментар пред журналисти направи и председателят на Народното събрание. „Всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея. Поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет. Към всички парламентарни групи се държа обективно, така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех”, каза Наталия Киселова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    За да я свалят първо трябва да изтрезнее.

    21:04 25.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Копейките се занимават само и единствено с дивотии. И вземат заплати. Полза никаква от тях. Само безсмислени разходи.

    21:04 25.09.2025

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    Жена -мечта!Искам да се оженя за нея!

    21:05 25.09.2025

  • 4 си дзън

    1 4 Отговор
    Като знаем консултанта на Възраждане мога от сега да кажа резултата. Само правят вятър.

    21:06 25.09.2025

  • 5 Майна

    1 3 Отговор
    Браво!

    21:06 25.09.2025

  • 6 Анонимен

    0 3 Отговор
    Толкова ли е трудно всеки ден да се обявява кои представители къде са на посещение, в отпуск или болнични!

    21:06 25.09.2025

  • 7 Уффффф

    0 2 Отговор
    Ще сънувам кошмари.

    21:07 25.09.2025

  • 8 По действителен случай

    1 2 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    21:07 25.09.2025

  • 9 Гориил

    1 2 Отговор
    Г-жа Киселова е твърд поддръжник и защитник на европейския курс. Тя е влиятелен представител на онази част от българския елит, която донесе страната в Брюксел на златен поднос или в кристална ваза.

    21:07 25.09.2025

  • 10 Спецназ

    2 1 Отговор
    ПУ! ПУ!

    Бех се зарекъл да го не виждам тоя бронтозавър вечер!


    Мани пре.бах се ще си налея още 2 ракии ега го не сънувам!!!
    ПФУУУУ!

    21:08 25.09.2025

  • 11 Кой

    1 1 Отговор
    и как я качи изобщо ? Малко срам с огромна част от инсталираните за депутати , че и тя !

    21:09 25.09.2025

  • 12 леле мале

    1 0 Отговор
    Ботевградски циганин умрял от кофти дрога, приятелите му почнали да пребиват дилърите един по един по адресите им. Значи циганите могат за 24 часа да ги намерят всички дилъри и да им запалят къщите, а нашето МВР с раздут щат и бюджет не може 😅🤣😂

    21:09 25.09.2025

  • 13 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 14 обективен

    0 0 Отговор
    Киселова за нищичко не става .Това е една дали , жена която мрази и себе си дори !!

    21:12 25.09.2025

