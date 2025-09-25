Новини
Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

25 Септември, 2025 21:29 603 33

Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви

Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави над 120 000 литра бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Община Плевен получи 42 336 литра, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.

По-рано днес министрите приеха решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и за нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно

    10 1 Отговор
    нищо ! А после ?

    21:31 25.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Последните три години валежите са над средните.Миналият май месец е бил най дъждовният от 10 години.Помните ли пороите и градушките които унищожиха реколтата?Водата отиде в частните ВЕЦ и в Гърция.

    21:31 25.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 урсула фон дерЛЙАНО

    6 1 Отговор
    които се къпе е руски агент

    моля да ги докладвате лично кой се къпе

    Коментиран от #32

    21:32 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    21:33 25.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    В общини Плевен и Свищов живеят 160 000 жители.Няма и по литър на човек.

    Коментиран от #30

    21:34 25.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    За Плевен 40 тона, 2 ТИРа. Нищо работа. Момите в Плевен да се покаят, че са много грешни, да хващат менците и на извора за вода.

    21:34 25.09.2025

  • 10 няма държава

    5 0 Отговор
    Направо падам от коня с тази новина !! Дайте на хората ракия ,за да ви затрият ,защото за нищичко не ставате !!

    21:34 25.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ма....

    1 0 Отговор
    ...ро ΔατΝςεΝζΤο4αΗαωεжΔΝτεδαΤαΛ.

    21:35 25.09.2025

  • 13 1480

    3 0 Отговор
    а водопада на пльхь колко литра му требат

    21:36 25.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Като студент 4 пъти съм онождал плевенчанки, и 4 пъти хванах трипер. Байгън.

    21:37 25.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 майко мила

    2 0 Отговор
    Това е гавра за робите които населяват територията !

    21:37 25.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Да направят молебен за дъжд. И плевенчанки искрено да се покаят, че са много грешни.

    21:39 25.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Когато ген. Тотлебен е блокирал Плевен, от де са вземали вода?

    21:41 25.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Яки новини

    4 1 Отговор
    Само така....и ток да няма
    .....и бензин да няма....

    Коментиран от #33

    21:43 25.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Край

    3 1 Отговор
    79 тона вода. В шишенца. Мааани бегай. Тия ще пият студена водичка а тоя дето я е доставил напидведимствения на Шишко Държавен резерв ще кара ферари. Тоя дето я е купил също.

    21:45 25.09.2025

  • 25 горски

    6 1 Отговор
    Паради, алчни мутри, жадни хора, бой и ритници на тези политици! Да се пита човек защо ли протестират тия хора... Всъщност, май по-добре да се пита "отличникът", който като страхлива мишка (какъвто винаги е бил) избягва да ходи на такива места. Не е забравил януарските протести бандитът. Отидете да се къпете във водопада на хотела, който ще открива премиера Желязков. Какви са тия лигавщини като вода? Къпете се във вани пълни с шампанско, а пийте минерална вода от Италия. Ще правим още държавни дългове да правим фабрика, която ще трови водоизточниците в България, много от работниците ще умират млади от рак, а най-накрая Русия може да сложи мъките и с една ракета да занули цяла централна България. Тези от Плевен не са ли гледали как протестират хората в Катманду. И ако направят така лично бойчето и шиши с водоноската ще пълнят вода на хората

    21:45 25.09.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Държавният резерв се освобождава от старата вода, която така или иначе трябва да изхвърли.
    Могат да им пратят и старите консерви.
    По времето на Живков старите консерви от резерва, ги даваха на войската. Изплюскваха се на секундата. Резерв от бутилирана вода нямаше.

    21:46 25.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Каквото има старо и с изтичащ срок на годност, да го карат в Плевен. Тези от край време са всеядни, всепиещи, и всеонождащи. Няма да върнат нищо. И трипер да им дадат, и него ще вземат.

    21:51 25.09.2025

  • 28 ехаааа

    2 0 Отговор
    Утре плевенчанките и свищовлийките ще бъдат къпани🤣🤣🤣А в други ден какво?😅Особенно голяма трагедия е за жителките на Плевен.От комунизма върви лафът от Плевн съм,ама не съм от тях🤣🤣🤣🤣🤣

    21:58 25.09.2025

  • 29 Георги

    1 1 Отговор
    Плевен и Свищов с вода от държавния резерв, а премиера с хотел с водопад. Не знам колко по-ясно може да се покаже разликата в ценностите на управляващите и народа.

    22:15 25.09.2025

  • 30 Едните ще пият и ще пикаят

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    в устите на другите.

    22:21 25.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тодор Правешки

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "урсула фон дерЛЙАНО":

    Значи През-ден-та се къпе всеки ден , Руди Гела- тоже, а лидерът на ВъZраждане -по три пъти на ден.
    Моля, доложих!

    22:28 25.09.2025

  • 33 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Яки новини":

    Мечтаеш за връщане на времето на социализма ли?

    22:30 25.09.2025

Новини по градове:
