Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави над 120 000 литра бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Община Плевен получи 42 336 литра, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.

По-рано днес министрите приеха решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и за нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.