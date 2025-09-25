Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави над 120 000 литра бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов, съобщиха от пресцентъра на агенцията.
Община Плевен получи 42 336 литра, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.
За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.
Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.
По-рано днес министрите приеха решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.
Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и за нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едно
21:31 25.09.2025
2 Последния Софиянец
21:31 25.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 урсула фон дерЛЙАНО
моля да ги докладвате лично кой се къпе
Коментиран от #32
21:32 25.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
21:33 25.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #30
21:34 25.09.2025
9 Данко Харсъзина
21:34 25.09.2025
10 няма държава
21:34 25.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ма....
21:35 25.09.2025
13 1480
21:36 25.09.2025
14 Данко Харсъзина
21:37 25.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 майко мила
21:37 25.09.2025
17 Данко Харсъзина
21:39 25.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Данко Харсъзина
21:41 25.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Яки новини
.....и бензин да няма....
Коментиран от #33
21:43 25.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Край
21:45 25.09.2025
25 горски
21:45 25.09.2025
26 Данко Харсъзина
Могат да им пратят и старите консерви.
По времето на Живков старите консерви от резерва, ги даваха на войската. Изплюскваха се на секундата. Резерв от бутилирана вода нямаше.
21:46 25.09.2025
27 Данко Харсъзина
21:51 25.09.2025
28 ехаааа
21:58 25.09.2025
29 Георги
22:15 25.09.2025
30 Едните ще пият и ще пикаят
До коментар #8 от "Последния Софиянец":в устите на другите.
22:21 25.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тодор Правешки
До коментар #4 от "урсула фон дерЛЙАНО":Значи През-ден-та се къпе всеки ден , Руди Гела- тоже, а лидерът на ВъZраждане -по три пъти на ден.
Моля, доложих!
22:28 25.09.2025
33 Копейкин Костя
До коментар #22 от "Яки новини":Мечтаеш за връщане на времето на социализма ли?
22:30 25.09.2025