Времето днес, прогноза за петък, 26 септември: Остава ветровито, продължава да нахлува по-студен въздух

26 Септември, 2025 05:17, обновена 26 Септември, 2025 04:21 562 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София - около 18°

Времето днес, прогноза за петък, 26 септември: Остава ветровито, продължава да нахлува по-студен въздух - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отново ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от изток-североизток, а в югоизточните и източните райони, отново са възможни пориви до около 80-90 км/ч., предаде БНТ.

С вятъра ще продължи да нахлува по-студен въздух и максималните температури ще бъдат още по-ниски, между 18° и 23°, в София - около 18°, на морския бряг от 19° до 22°. По-голяма е вероятността за превалявания и утре в Западна и Югоизточна България.

Превалявания ще има и по Черноморието, главно по южното крайбрежие. И там ще бъде много ветровито, а вълнението на морето в повечето участъци ще бъде около 4 бала, с височина на вълните над метър.

Лоши условия за туризъм в планините - силен вятър и валежи от дъжд, а по най-високите части вече ще превалява и сняг.

Понижението на температурите, и на минималните, и на максималните, ще продължи. Ще остане и ветровито, повече в Източна България, където ще продължи да духа силен североизточен вятър. Ще се задържи и по-често облачно.

В събота и неделя превалявания, предимно слаби, ще има главно в западните и югоизточните райони, но в понеделник валежи се очакват на много места в цялата страна. Във вторник вятърът ще отслабне, превалявания ще има в по-малко райони, но застудяването ще продължи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    0 1 Отговор
    Хубав ден!

    04:32 26.09.2025

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    - Брат, снощи видях за пръв път летящи чинии!
    - Ай стига ,бе! Верно ли?
    - Да бе, преди да се оженя не бях виждал!

    06:23 26.09.2025

