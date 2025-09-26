Трети опит за успешен кворум в НС: Депутатите се събират на редовно заседание

Трети ден парламентът ще се опита да събере кворум и започне работа, съобщават от Нова телевизия. В предварителната програма на депутатите като първа точка е записано, че трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация.
През седмицата те трябваше да приемат и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България. След като два поредни дни в залата не се регистрираха достатъчно депутати, за да има пленарно заседание, председателят на парламента Наталия Киселова утре отново ще направи опит да възобнови работата на Народното събрание.
Оценка 1 от 5 гласа.
1 Управляващият
07:14 26.09.2025
2 Мафията ще заседава
07:48 26.09.2025
3 Мнение
08:01 26.09.2025
4 Гост
За деня да получават заплата само регистрираните в залата.Останалите без заплати.За последните могат да се предвидят и административни наказания за саботиране работата на Парламента.
08:10 26.09.2025