Георги Рачев: Октомври започва със захлаждане и първи сняг на Мусала

26 Септември, 2025 09:43 617 1

Относно очакваните количества валежи за октомври, прогнозите на различните метеорологични модели се разминават

Първият есенен месец приключва с необичайно високи температури и изключителна суша, но ни предстои по-сериозно захлаждане и валежи в началото на октомври. Климатологът проф. Георги Рачев съобщи в сутрешния блок на bTV, че още днес на връх Мусала може да има комбинирани валежи от дъжд и сняг.

"Септември си отива с 2,5 градуса повече от нормалното и ужасно сух. Повечето от поливните язовири практически са празни", посочи проф. Рачев.

Според прогнозата му, съществени валежи в България днес не се очакват, а подобна ще остане обстановката и утре. По-сериозни валежи ще дойдат едва през уикенда - в неделя и понеделник.

Новият месец ще започне с драстична промяна в метеорологичните условия. Октомври ще донесе дъждове и осезаемо понижение на температурите. Особено осезаемо ще бъде захлаждането във високите котловинни полета, където в четвъртък максималните температури няма да надвишават 15 градуса, а минималните ще паднат под 10 градуса.

Проф. Рачев отбеляза, че очакваните валежи ще бъдат концентрирани главно в западната част на страната, като морето и най-южните райони ще запазят по-високи температури.

Относно очакваните количества валежи за октомври, прогнозите на различните метеорологични модели се разминават. Според американския модел, валежите ще бъдат 30-40% под нормите за сезона, докато европейският модел предвижда валежи в рамките на нормалното.

Климатологът подчерта, че след продължителния сух период, който се отрази негативно на нивата в язовирите, всеки дъжд би бил от полза за възстановяване на водните запаси преди зимния сезон.


