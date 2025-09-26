Новини
България »
Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за водната криза в Плевен

Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за водната криза в Плевен

26 Септември, 2025 14:16 862 28

  • манол генов-
  • вода-
  • плевен

По думите му мерките не са бързи, гражданите трябва да имат търпение

Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за водната криза в Плевен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки. Те са достатъчно адекватни. Това заяви екоминистърът Манол Генов, цитиран от БТА.

Министърът на околната среда и водите взе участие в заседанието на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен. По думите му мерките не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Според него проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден. Генов посочи, че в последните четири години е имало суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.

Той подчерта, че драмата в Плевен е изключително голяма. Екоминистърът отбеляза, че е трудно в такъв момент управляващият и решаващият да вземат най-точното решение, когато експерти започват да дават различни съвети. По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално - сондажи, "Черни Осъм", отводняване на рововете и всичко това трябва да работи, за да има резултат. Министър Генов призова гражданите на Плевен да бъдат търпеливи.

Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима, поясни председателят на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" инж. Лозко Лозев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Последните три години валежите са над средните а май месец е бил най дъждовният от 10 години.Частните ВЕЦ източват водата и отива в басейните в Гърция.

    14:17 26.09.2025

  • 2 един момент моля

    16 0 Отговор
    Ей сега еврейския боклук ще намери най-компетентното решение.

    14:17 26.09.2025

  • 3 Пич

    16 0 Отговор
    Брях.....да не викнахте Лазарките ?! Мизерници мизерни.....

    Коментиран от #10

    14:18 26.09.2025

  • 4 Бръщолевене ,

    26 0 Отговор
    усукване и нищо конкретно !

    14:18 26.09.2025

  • 5 Взехме всички мерки вода няма

    23 0 Отговор
    Действайте

    14:19 26.09.2025

  • 6 Трол

    18 0 Отговор
    Вчера видях как един заместник-министър с кобилица и две бакърчета носи вода на плевенчани.

    14:20 26.09.2025

  • 7 оня с коня

    5 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    14:21 26.09.2025

  • 8 Селянин

    20 0 Отговор
    За да има вода сега, мерките трябваше да са взети преди 15 години. Това все едно да няма маслини и да вземеш мерки да посадиш дървета, че да има маслини напролет.
    Ама така се получава, като гласувате за боко, шиши, чорапин и подобни. А останалите ходите за гъби, че нямало за кого да се гласува.
    И най-жалкото е, че отвратихте нормалните хора от политиката и сега там отиват тези, който не стават за полицай и военни.

    Коментиран от #17

    14:21 26.09.2025

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    11 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    14:22 26.09.2025

  • 10 ЩЕ ПРАВЯТ МОЛЕБЕН ЗА ДЪЖД

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    НО ДА СЕ ВЪРНАТ ЕКСКУРЗИАНТИТЕ.ГЕРБ И НН КАЗАХА ЧЕ НЯМАЛО ДРУГО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

    14:25 26.09.2025

  • 11 Пецата

    6 0 Отговор
    Ситуацията е "дъ-ге" разбираш ли 🤣

    14:31 26.09.2025

  • 12 Гост

    12 0 Отговор
    Ти кажи колко пари ще откраднете, другото го мани. Кви мерки сте взели, кви не сте, остави тая песен любовна, дядкааааа

    14:37 26.09.2025

  • 13 Хубавите

    12 0 Отговор
    работи стават бавно, а още по-хубавите изобщо не стават.

    14:38 26.09.2025

  • 14 Стига

    7 0 Отговор
    Си се показвал с тинтири-монтири приказки.Когато има някакъв резултат от празните ви приказки,което е съмнително тогава се показвай смота....

    Коментиран от #15

    14:38 26.09.2025

  • 15 Бойко

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Стига":

    ГЕРБ завинаги с 40 процента от гласувалите ще ни оправят

    14:40 26.09.2025

  • 16 Стефанов

    2 2 Отговор
    Само БСП

    14:42 26.09.2025

  • 17 Taкa-така..

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Селянин":

    А твоите съселяни Кирчо, Кокорчо, Сапунчо и Прокопчо - ни лук яли, ни лук мирисали...

    14:44 26.09.2025

  • 18 Кой какво

    5 1 Отговор
    Мерки и теглилки има,но вода няма,така беше и в комунизма, което води до извода,че комунизма е тук

    14:45 26.09.2025

  • 19 Поговорка

    8 0 Отговор
    Не е ли късно да копаеш кладенец, когато вече си жаден !!!

    Виновните в затвора и спиране на всички вецове, които точат незаконно водата.

    14:45 26.09.2025

  • 20 Дрпат всичко през регулаторите

    6 0 Отговор
    Кевър са виновни. Те регулират цени и те следят къде колко има та да ни заборчват бавно и постепенно.

    Сварената жаба - Кевър.

    Всички са за затвора !

    14:48 26.09.2025

  • 21 Още малко остана

    6 4 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ги е посрещнал с хляб и сол
    дядо ги е посрещнал с хляб и сол
    сега е мой ред !

    Ще напълнят затвора с корумпирани мекерета.

    Коментиран от #25

    14:49 26.09.2025

  • 22 Да,да

    10 0 Отговор
    Мерките са ясни. Вие парите вземете, пък после ще видим, нали така!

    14:50 26.09.2025

  • 23 Град Симитли

    13 0 Отговор
    Накрая Бою ще обвини "комунистите" Зафиров, Иванов и Манол за безводието!

    Коментиран от #26

    14:50 26.09.2025

  • 24 В това състояние ли беше държавата.

    10 1 Отговор
    Така ли взехте Държавата и в това състояние ли беше през 1989г.

    Взехте Райска градина а я превърнахте в кочина.

    Кучета да ви ядат и зверове.

    14:52 26.09.2025

  • 25 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Още малко остана":

    Айде нема нужда отново да посрещеме копейките с хляб и сол. Бегай у Москва и си ги посрещай, колкото искаш.

    14:57 26.09.2025

  • 26 Вече ги обвини

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Град Симитли":

    Каза на сламения си министър-председател - Роско с хотела с водопад - да вземе трима министри и да стои в Плевен докато дойде водата :)))

    15:02 26.09.2025

  • 27 пешо

    6 0 Отговор
    мерките са взети и утре водата ще текне

    15:08 26.09.2025

  • 28 Лъжлив

    0 0 Отговор
    църВул си комунисте!

    15:27 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове