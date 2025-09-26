Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за водната криза в Плевен

Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки. Те са достатъчно адекватни. Това заяви екоминистърът Манол Генов, цитиран от БТА.

Министърът на околната среда и водите взе участие в заседанието на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен. По думите му мерките не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Според него проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден. Генов посочи, че в последните четири години е имало суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.

Той подчерта, че драмата в Плевен е изключително голяма. Екоминистърът отбеляза, че е трудно в такъв момент управляващият и решаващият да вземат най-точното решение, когато експерти започват да дават различни съвети. По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално - сондажи, "Черни Осъм", отводняване на рововете и всичко това трябва да работи, за да има резултат. Министър Генов призова гражданите на Плевен да бъдат търпеливи.

Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима, поясни председателят на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" инж. Лозко Лозев.