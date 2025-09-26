Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за водната криза в Плевен

Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки. Те са достатъчно адекватни. Това заяви екоминистърът Манол Генов, цитиран от БТА.
Министърът на околната среда и водите взе участие в заседанието на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен. По думите му мерките не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Според него проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден. Генов посочи, че в последните четири години е имало суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.
Той подчерта, че драмата в Плевен е изключително голяма. Екоминистърът отбеляза, че е трудно в такъв момент управляващият и решаващият да вземат най-точното решение, когато експерти започват да дават различни съвети. По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално - сондажи, "Черни Осъм", отводняване на рововете и всичко това трябва да работи, за да има резултат. Министър Генов призова гражданите на Плевен да бъдат търпеливи.
Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима, поясни председателят на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" инж. Лозко Лозев.
1 Последния Софиянец
14:17 26.09.2025
2 един момент моля
14:17 26.09.2025
3 Пич
Коментиран от #10
14:18 26.09.2025
4 Бръщолевене ,
14:18 26.09.2025
5 Взехме всички мерки вода няма
14:19 26.09.2025
6 Трол
14:20 26.09.2025
7 оня с коня
14:21 26.09.2025
8 Селянин
Ама така се получава, като гласувате за боко, шиши, чорапин и подобни. А останалите ходите за гъби, че нямало за кого да се гласува.
И най-жалкото е, че отвратихте нормалните хора от политиката и сега там отиват тези, който не стават за полицай и военни.
Коментиран от #17
14:21 26.09.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
14:22 26.09.2025
10 ЩЕ ПРАВЯТ МОЛЕБЕН ЗА ДЪЖД
До коментар #3 от "Пич":НО ДА СЕ ВЪРНАТ ЕКСКУРЗИАНТИТЕ.ГЕРБ И НН КАЗАХА ЧЕ НЯМАЛО ДРУГО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
14:25 26.09.2025
11 Пецата
14:31 26.09.2025
12 Гост
14:37 26.09.2025
13 Хубавите
14:38 26.09.2025
14 Стига
Коментиран от #15
14:38 26.09.2025
15 Бойко
До коментар #14 от "Стига":ГЕРБ завинаги с 40 процента от гласувалите ще ни оправят
14:40 26.09.2025
16 Стефанов
14:42 26.09.2025
17 Taкa-така..
До коментар #8 от "Селянин":А твоите съселяни Кирчо, Кокорчо, Сапунчо и Прокопчо - ни лук яли, ни лук мирисали...
14:44 26.09.2025
18 Кой какво
14:45 26.09.2025
19 Поговорка
Виновните в затвора и спиране на всички вецове, които точат незаконно водата.
14:45 26.09.2025
20 Дрпат всичко през регулаторите
Сварената жаба - Кевър.
Всички са за затвора !
14:48 26.09.2025
21 Още малко остана
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ги е посрещнал с хляб и сол
дядо ги е посрещнал с хляб и сол
сега е мой ред !
Ще напълнят затвора с корумпирани мекерета.
Коментиран от #25
14:49 26.09.2025
22 Да,да
14:50 26.09.2025
23 Град Симитли
Коментиран от #26
14:50 26.09.2025
24 В това състояние ли беше държавата.
Взехте Райска градина а я превърнахте в кочина.
Кучета да ви ядат и зверове.
14:52 26.09.2025
25 Пич
До коментар #21 от "Още малко остана":Айде нема нужда отново да посрещеме копейките с хляб и сол. Бегай у Москва и си ги посрещай, колкото искаш.
14:57 26.09.2025
26 Вече ги обвини
До коментар #23 от "Град Симитли":Каза на сламения си министър-председател - Роско с хотела с водопад - да вземе трима министри и да стои в Плевен докато дойде водата :)))
15:02 26.09.2025
27 пешо
15:08 26.09.2025
28 Лъжлив
15:27 26.09.2025