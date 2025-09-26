Новини
България »
Диана Дамянова: Радев напуска лексиката и поведението на президент

Диана Дамянова: Радев напуска лексиката и поведението на президент

26 Септември, 2025 14:51 801 38

  • диана дамянова-
  • румен радев-
  • политика-
  • президент

Единственото, което виждам, е голяма нервност от това, че не му предстоят избори

Диана Дамянова: Радев напуска лексиката и поведението на президент - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента Румен Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент и единственото, което виждам, е голяма нервност от това, че не му предстоят избори. Това заяви в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS пиар експертът Диана Дамянова.

“Градиш имидж в продължение на 8 години, успяваш да удържиш едно сравнително адекватно поведение, когато притежаваш цялата власт, и въпреки това той тогава имаше по-политическо поведение на президент”, коментира Дамянова.

По думите ѝ ситуацията е една, ако президентът се яви на избори преди изтичане на мандата и друга - ако се яви след. “Ако се яви 2 години след изтичане, бройте го, че изобщо не се е явил”, каза тя.

Директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев сподели, че е най-възмутен от употребата на думи. Президентът Радев нарече партийните лидери в управленската конструкция "шутове".

“Употребата на думи, особено когато са директна обида към политически опонент или важна политическа фигура в държавата, какъвто е Борисов, е ужасяващо послание за състоянието на демокрацията и на гражданското ни общество”, смята Желев. По думите му унищожаването на тъканта на демокрацията е най-големият ни проблем и много трудно може да бъде заздравен.

“За политически проект на Радев се говори вече от самото начало на втория му мандат. Аз все още не виждам партия, която Радев да оглави. Ако това нещо не се случи в рамките на мандата му, не виждам на какви избори може да се яви той, докато е президент. Има вариант да се яви, ако абдикира. Но въпросът не е какво се случва в реалната политическа игра. Проблемът е, че всички тези думи унищожават обществото ни и надеждата, че нещо може да се промени”, смята той.

Според Дамянова обострената реторика на Радев не го отличава, а го оприличава. “Намирам лексиката му като на едно ново “Величие”, което търси своето място под слънцето”.

“Когато се пишат учебниците по история, големите личности остават с някакви неща, които са направили. Радев ще остане с това, че е бил скандализиран, че не е бил допуснат до властта последните 6 месеца”, обясни тя.

“Не мисля, че аргументите, разговорите, езикът и доказателствата за корупция въобще са насочени към избирателите. Не мисля, че българските политици вярват във възможността на българския избирател да вземе разумно решение. Това, което те ни поднасят, е спектакъл, насочен един срещу друг. Те играят едни с други и българският избирател е извън тази игра”, каза Желев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    31 2 Отговор
    Ма много ги разбираш ма Дианче нещата 😁

    14:53 26.09.2025

  • 2 Райска Градина

    23 6 Отговор
    Така ли взехте Държавата и в това състояние ли беше през 1989г.

    Взехте Райска градина а я превърнахте в кочина.

    Кучета да ви ядат и зверове.

    14:54 26.09.2025

  • 3 Град Симитли

    32 2 Отговор
    Единственото, което виждаме, е една медийна пастърма, на име
    Стрина Дамяна!

    14:54 26.09.2025

  • 4 Стефанов

    32 2 Отговор
    Това е една неедекватна баба патица защо изобщо и давате думата

    14:55 26.09.2025

  • 5 Радев е президент

    23 5 Отговор
    И народен водач. Той вижда как живее съсипаният от управляващите народ.

    Коментиран от #31

    14:55 26.09.2025

  • 6 провинциалист

    16 0 Отговор
    "Не мисля, че българските политици вярват във възможността на българския избирател да вземе разумно решение." - точно те ли не вярват? Не само вярват, но и са изплашени до смърт, че току-виж и това станало. От години изборите ни са съшит с бели конци водевил. Но пък са удобни за демократична европа и тя си трае.

    14:55 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как

    5 16 Отговор
    Радев е агент на КГБ.Затова се държи така.

    14:58 26.09.2025

  • 9 Аз не бих се появила в подобна визия

    28 0 Отговор
    И да коментирам който и да е президент
    Още повече да претендирам за пи ар експерт
    Това е някаква пародия

    14:58 26.09.2025

  • 10 менда

    13 0 Отговор
    този вампир още жив ли е бе ..аре дри-сл0 не си губи времето пътувай на горе

    14:59 26.09.2025

  • 11 Н2О

    19 1 Отговор
    Президентът е избран от народа !
    А политолози , социолози и тем подобни на държавната хранилка са само едни м....ии

    Коментиран от #15

    15:00 26.09.2025

  • 12 цербер

    12 0 Отговор
    пи ар експертката - Диана Дамянова

    15:00 26.09.2025

  • 13 Ганчю

    5 0 Отговор
    Не е за демокрация ,само толитаризъм ,от целия свят само другаря Си може да оправи ганчю ,но пак не е сигурно

    15:02 26.09.2025

  • 14 пешо

    13 0 Отговор
    тая няма ли огледало да се види

    15:03 26.09.2025

  • 15 Така е

    0 10 Отговор

    До коментар #11 от "Н2О":

    Какъвто е народа такъв е и пресидента

    15:04 26.09.2025

  • 16 родител

    12 1 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и никога повече да не се връща от гората защото плаши децата !

    15:05 26.09.2025

  • 17 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    12 0 Отговор
    ДАМЯНОВА, САМО ТАКА. Громи президента белким някой те запомни и ти ръкопляска. Стягаш ли се за следващите избори, за това сега плюй тези предишните.

    15:06 26.09.2025

  • 18 Сега

    2 0 Отговор
    Всичко ще бъде направено да се бутне превителството и да се отде на избори веднага след мандата на радев

    15:06 26.09.2025

  • 19 Тази путиврътка ли

    11 0 Отговор
    стана ? До колкото си спомням беше защитник на Радев, сега вече е противник и плювач, и тя ли се облажва вече от парите на Намагнитения ? Аз не се интересувам отполитически възгледи, аз се интересувам от това кой говори истината която съществува в България, а тя се изказва от устата на Радев ! Той бил за Путин, той бил комунист, ами той Пеевски ви казваше и, че Радев е "кеш" доказа ли го - НЕ, сега говори, че Радев бил за Путин, обаче Путин не го кани на гости, а го поканиха американците които пък забраниха на Пеевски да им стъпва на територията ! Кой какъв е бе простаци знаете ли, историята на действията не ви ли светва или не умеете да мислите и разсъждавате ?

    15:06 26.09.2025

  • 20 румен кРадев е руска марионетка !

    3 7 Отговор
    По всички закони, украински гражданин след определена възраст може да бъде мобилизиран. За него Радев нададе вой, като за майка си, щото ще воюва срещу кочината, сиреч матушката му!
    А за осъдената българка - ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА мълчи като пукел!
    И знаете ли за какво е осъдена Росица Георгиева Иванова на три години колония - ЗА ПОСТОВЕ ВЪВ ФЕЙСБУК В ПОДДЪРЖКА НА УКРАЙНА И СРЕЩУ ВОЙНАТА!
    Е, Радев, ти на кого служиш?
    Има ли хора от опозицията да повдигнат въпроса от трибуната на НС и да направят паралел с поведението на Радев и Външно в двата случая?
    Момичето е задържано, а българските власти и българските naвиани с руски мозъци мастypбиpaт върху тялото на българщината!?

    Коментиран от #25, #28, #38

    15:07 26.09.2025

  • 21 Гатьо Гатев

    4 1 Отговор
    Долнопробен ИНФАНТИЛ........посмешище на Шиши........

    15:10 26.09.2025

  • 22 99666

    5 1 Отговор
    В България само два Прездента изкараха по 2 мандата.
    Първанов и Радев. Ако има някаква възможност Радев
    да се кандатира за трети път - сигурен съм, че пак ще
    бъде Президент на България вепреки Борисов и Пеевски!

    15:12 26.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Читател

    4 1 Отговор
    Тая е по голяма пианиаца от много други.И е на повикване по медиите взаимно от това кой и платил.Жалка история.

    15:16 26.09.2025

  • 25 99666

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Радев какво е виновен, че Росица Георгиева Иванова е в затвора?????
    Не ти харесва Русия, връщай се в България и толкоз !!!!!
    А щом си в чуждв държава и с чуждо поданство - мирувай... иначе ПАНДИЗ!!

    15:17 26.09.2025

  • 26 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    3 4 Отговор
    За трети пореден ден управляващите не успяха да си осигурят кворум в НС и заседанието се провали. През последната седмица парламентът в държавата на гладното "Д" е работил 2 часа.
    А гладното Д каза, че той гарантира и всичко работи.

    Коментиран от #36

    15:18 26.09.2025

  • 27 Буда на пангала

    3 1 Отговор
    Бийко да върне торбите с парите за магистралите ! Казах !

    15:19 26.09.2025

  • 28 Ти човек ли си

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    или НИЩО, че зе опитваш да разсъждаваш ? Смяташ, че Радев трябва да знае какво се драска във фейсбук или да е наясно какво се извършва по света с българи ? Знаеш ли за какво служат посолствата в света ? Знаеш ли кой трябва да се занимава с българи в чужбина и кой е отговорен за тяхното състояние ? Знаеш ли за какво е създадено Министерство на ВЪНШНИТЕ работи ? Знаеш ли кой и защо оряза всички правомощия на Презудента на България и, че фактически той няма глас ? Имаш голяма липса на разум и още по-голяма злоба, пази се от рак на мозъка !

    15:20 26.09.2025

  • 29 Бясна, но не предлагаща нищо

    4 1 Отговор
    А аз виждам една пресъхнала незадоволена вещица. Плащат ти, но не вдигаш.

    15:21 26.09.2025

  • 30 тая снимка е стара

    3 1 Отговор
    питам се ако ме срещне в тъмното сега зад ъгъла 112 дали ще ми помогне ?

    15:22 26.09.2025

  • 31 Анонимни

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Радев е президент":

    КАКВИ ЛЪЖИ ЧОВЕЧЕЕЕЕЕ КАКВИ ЛЪЖИ ЧОВЕЧЕЕЕЕЕ ХАХАХАХАХАХА

    15:24 26.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 pюндью нервен

    0 2 Отговор
    ша седи на Боташ тръбата и ше я пълни

    15:25 26.09.2025

  • 34 Анонимни

    0 1 Отговор
    РАДЕВ ДА ИЗДЕЙСТВА ОТ ПУТИН ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРКАТА ПРИБРАНА ЗА СВОИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ

    15:27 26.09.2025

  • 35 Тая па

    1 0 Отговор
    Ти пък коя си да даваш мнение?

    15:28 26.09.2025

  • 36 А Копейкин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    какъв е или онзи Чалгар, можеш ли да ми обясниш, че се "затруднявам" в мисленето за теб колко всъщност си манипулиран ?

    15:28 26.09.2025

  • 37 Реалност

    0 0 Отговор
    Губим над 6 млрд.лв. по ПВУ, щото ББДП мачкат Принципите на правовата държава, Върховенството на закона и Демократичните ценности.
    Губим над 6 млрд.лв. по договора с Боташ, договорен лично от Резидента ромен Решетников с Ердоган.

    15:30 26.09.2025

  • 38 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    По последно информация момчето е демобилизирано - действително, както бащата беше посочил, командирите са го върнали, защото е имал здравословен проблем - после са го изпратили в болница.
    Ние реагирахме остро към кампанията, която копейките направиха на гърба на този случай. Поддържаме и острия тон към бащата с пропагандата в предаването на Карбовски, която разпространява за "Братски народи" или "отвличания" това са абсурдни кремълски тези.
    Демобилизирането на момчето действително обаче няма нищо общо с неговото двойно гражданство."

    15:32 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове