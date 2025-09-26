Весислава Танчева: Всеки ден имат поводи да говорят един срещу друг Радев и Борисов, но от това нищо не следва

Президентът Румен Радев се държи конюнктурно и когато му е удобно да се държи антиправителствено и това му носи някакви дивиденти, той го прави, когато не му е удобно - управлява в триумвират с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това каза пред БНР Весислава Танчева, пиар експерт, част от екипа на БОЕЦ.

"Всеки ден имат поводи да говорят един срещу друг Радев и Борисов, но от това нищо не следва - нито по разследването на чувалите с кеш пари за магистрала "Хемус", нито по договора за "Боташ", защо по него не виждаме някакво сериозно разследване. Не виждаме такива усилия - нито в едната, нито в другата посока. Това е в много голяма степен театър", смята Танчева.

"Хората, обединени на протестите на БОЕЦ, няма как да се обединят с протестната сила на "Възраждане", доколкото тя изобщо съществува, защото е конюнктурна и зависи от това дали ГЕРБ имат нужда от протестна енергия тип "Възраждане". Там идеята е съвършено проста - тя е от създаването на партията до днес - трябва да бъде показвано едно плашило, спрямо което ГЕРБ да изглежда приемлив. Същото се отнася и за президента", посочи Танчева.

Според пиар експертката, ако Радев направи своя партия, тя не би се различавала съществено от ГЕРБ и ДПС-"Ново начало", "които реално управляват в коалиция с присъдружните си патерици БСП и ИТН":

"Просто ще е още една партия, която ще си вземе парченцата от властта. И удобно очаква това да се случи. Т.нар. одобрени от задкулисието партии, каквато ще се окаже и партията на Румен Радев, ако бъде създадена, никога не са водили до съществени реформи в общественото пространство на България и в управлението на страната. Те винаги са били възможни до допустимото, доколкото не рушат интереса на икономическата мафия, която, както виждаме, в последните година-две си създаде и политически условия да съществува. Никой няма илюзия, че партия на Румен Радев ще бъде нещо различно от разрешената".

По думите на Танчева около БОЕЦ се събира неразрешената от статуквото алтернатива.

"Причините, които разделят българското общество, имат общ корен, който се нарича "зависимост от Русия", в общия случай.... Този начин на мислене, тази зависимост, последиците от управлението на Съветския съюз и зависимостите на България след 1944 г., доведоха до това управление, което имаме сега - изключителна власт на бившата Държавна сигурност, преродила се многократно в мафиотски групировки, които си противоречат, делят парцели, зависимости, пари, бизнеси, трафик на наркотици и други контрабандни канали, но в крайна сметка си остават това - покровителствани от наследниците на кръговете в някогашната ДС.... Това унизително състояние на страната доведе до емиграция на много българи, както и отказ от гласуване на избори, защото са дистанцирани от политическия живот, вярвайки, че в него не може да се появи нищо без разрешение отгоре, където са наследниците на кръгове от бившата ДС и бившата комунистическа номенклатура", изброи Танчева.

Медийната среда е контролирана, БНР е сред малкото, допускащи в ефира да се говори свободно, подчерта Весислава Танчева.

"За да стигнем до повече хора, трябва да минем към действие, защото само с говорене не става", каза тя и анонсира нов протест, организиран от БОЕЦ, в 18.30 ч. пред централата на ДПС на улица "Врабча", където и вчера се проведе протестна акция на гражданското сдружение, подкрепена и от политически формации.