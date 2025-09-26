Калоян Методиев: Борисов и Пеевски, вие подигравате ли се с бедстващите в безводието общини?

Борисов и Пеевски, вие подигравате ли се с бедстващите общини? Защо изпратихте тримата министри злополучници - Зафиров, Иванов и Генов на място? Нали, за да решават проблемите с безводието? Посещенията са пълен провал.
Екологичният Манол Генов успя да се скара с хората в Плевен за десет минути. Пита ги най-нагло защо са търпяли досега, а сега се оплаквали. Обижда, заплашва, държи се арогантно. Сега нямали вода по 20 часа, догодина можело и по 22 на ден. Социалните мрежи с клипове вече се взривиха от наглостта му.
Отговорникът за водния борд - Атанас Зафиров и регионалният Иван Иванов бяха изпратени (явно насила) в Брезник. Порой от говорене на глупости.
Иванов заяви, че Брезник е жертва на климатичните промени. Те ли сипват манган, арсен и бактерии (ешехерия коли) във водата? Зафиров пък мрънка, че проблемът е наследен и се е трупал с годините и сега държавата имала готовност да помогне.
Готовност! Тепърва?! Времето за готовност беше пролетта. Какво правеше той осем месеца по екскурзии из цял свят на държавни разноски? Новината е, че и следващото лято щяло да има режим. Докато хората измрат или се изселят, след като си продадат имотите на безценица. Конкретни мерки и срокове - няма.
Бордът по водите е организиран провал. Борисов и Пеевски си сложиха бушони от БСП. От тези тримата нищо не става. Задълбочават кризата. Дразнят обществото. Гънат се и губят време. Прибирайте си ги. И търсете спешно нов начин за решаване на проблемите. От днес още няколко населени места в Кюстендилско и Великотърновско минаха на режим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ъгъл
15:27 26.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #15
15:27 26.09.2025
3 Последния Софиянец
15:27 26.09.2025
4 ДА ХВАЩАТ ЛОПАТИТЕ
15:28 26.09.2025
5 1111
Коментиран от #7
15:28 26.09.2025
6 Селянин
15:29 26.09.2025
7 провинциалист
До коментар #5 от "1111":Този на снимката е илюстрация на "паричките са във торбички, торбичките са под очичките"...
15:30 26.09.2025
8 БАЙ СТАВРИ
15:31 26.09.2025
9 Естествено
15:31 26.09.2025
10 Пливенчанин
Коментиран от #14, #16
15:32 26.09.2025
11 Ели Енчева
15:32 26.09.2025
12 Сандо
15:33 26.09.2025
13 Няма
15:33 26.09.2025
14 Министър Председател
До коментар #10 от "Пливенчанин":Заповядайте в Хаяши. Имаме и водопад
15:34 26.09.2025
15 БАЙ СТАВРИ
До коментар #2 от "честен ционист":А ВЪВ СОФИЯ СТАВАШ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПУМИАР ДОЛЕН ПРЕДАТЕЛ НА РОДИНАТА.
15:34 26.09.2025
16 Мунчо
До коментар #10 от "Пливенчанин":Има един ама още го правят ! Иначе може да питаш собственика му. Той е много добър човек и може да те приюти.
15:35 26.09.2025