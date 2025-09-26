Новини
Калоян Методиев: Борисов и Пеевски, вие подигравате ли се с бедстващите в безводието общини?

Калоян Методиев: Борисов и Пеевски, вие подигравате ли се с бедстващите в безводието общини?

26 Септември, 2025 15:24 534 16

  • калоян методиев-
  • безводие-
  • воден борд-
  • атанас зафиров-
  • манол генов

Бордът по водите е организиран провал. Борисов и Пеевски си сложиха бушони от БСП

Калоян Методиев: Борисов и Пеевски, вие подигравате ли се с бедстващите в безводието общини? - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Борисов и Пеевски, вие подигравате ли се с бедстващите общини? Защо изпратихте тримата министри злополучници - Зафиров, Иванов и Генов на място? Нали, за да решават проблемите с безводието? Посещенията са пълен провал.

Екологичният Манол Генов успя да се скара с хората в Плевен за десет минути. Пита ги най-нагло защо са търпяли досега, а сега се оплаквали. Обижда, заплашва, държи се арогантно. Сега нямали вода по 20 часа, догодина можело и по 22 на ден. Социалните мрежи с клипове вече се взривиха от наглостта му.

Отговорникът за водния борд - Атанас Зафиров и регионалният Иван Иванов бяха изпратени (явно насила) в Брезник. Порой от говорене на глупости.

Иванов заяви, че Брезник е жертва на климатичните промени. Те ли сипват манган, арсен и бактерии (ешехерия коли) във водата? Зафиров пък мрънка, че проблемът е наследен и се е трупал с годините и сега държавата имала готовност да помогне.

Готовност! Тепърва?! Времето за готовност беше пролетта. Какво правеше той осем месеца по екскурзии из цял свят на държавни разноски? Новината е, че и следващото лято щяло да има режим. Докато хората измрат или се изселят, след като си продадат имотите на безценица. Конкретни мерки и срокове - няма.

Бордът по водите е организиран провал. Борисов и Пеевски си сложиха бушони от БСП. От тези тримата нищо не става. Задълбочават кризата. Дразнят обществото. Гънат се и губят време. Прибирайте си ги. И търсете спешно нов начин за решаване на проблемите. От днес още няколко населени места в Кюстендилско и Великотърновско минаха на режим.


  • 1 ъгъл

    3 0 Отговор
    Мммм,даааа! Така правим.

    15:27 26.09.2025

  • 2 честен ционист

    2 1 Отговор
    Плевен така и така е столицата на венерическите болести, с вода или без, все ще хванеш Сифилис, даже и със самолет да минеш над него.

    Коментиран от #15

    15:27 26.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Покрай Шиши всички се държат като мутри с хората.Гледат от него.

    15:27 26.09.2025

  • 4 ДА ХВАЩАТ ЛОПАТИТЕ

    8 0 Отговор
    ТОЙ ЗАФИРОВ И НА ВИД ГО ДОКАРВА , ПРИЛИЧА НА КОЛХОЗЕН ТРАКТОРИСТ.НЕКА ДА СЕ ОКЪПЯТ В НАРОДНАТА ЛЮБОВ.А ЧАКАМЕ ПРИ ТЯХ ДА ОТИДАТ И ДВАМАТА ДЕТО ГИ НАСАДИХА НА ПАЧИ ЯЙЦА

    15:28 26.09.2025

  • 5 1111

    8 0 Отговор
    Този от снимката вдъхва ли ви доверие? Докато такива ви управляват, проблемите ви няма да намерят решение!

    Коментиран от #7

    15:28 26.09.2025

  • 6 Селянин

    5 0 Отговор
    Много точно обяснено. Само трябваше да се добави и колко пари за изтекли в чекмеджетата по този проблем през годините.

    15:29 26.09.2025

  • 7 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "1111":

    Този на снимката е илюстрация на "паричките са във торбички, торбичките са под очичките"...

    15:30 26.09.2025

  • 8 БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор
    ЕМИ ТО БСП-ОЛ СЕ ПОДИГРАХА НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ СЪС СВОЙТЕ ИЗБИРАТЕЛИ .ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЯХ ДА СЕДНАТ ВЪВ СКУТА НА ТИКВАТА БОРИСОВ И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ ОТ ЛАКОМИЯ ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА НО НА СЛЕДВАЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЩЕ ГИ НАКАЖАТ ЖЕСТОКО КАТО ГИ ПРАТЯТ ВЪВ НЕБИТИЕТО ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА.НАЛИ БОКО ТИКВАТА ГИ ВЪРЗА КАТО ЗАРАДИ ПРЕДЗСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА СЕГА МУ ЛИЖАТ УСРАНИЯТ ЗАДНИК И ИЗПЪЛНЯВАТ КАКВО ИМ НАРЕДИ.

    15:31 26.09.2025

  • 9 Естествено

    2 0 Отговор
    че се подиграват! Само че и ти калинке некомпетентна не си в час!

    15:31 26.09.2025

  • 10 Пливенчанин

    2 0 Отговор
    Тези дни ще идвам до София по работа и ще остана поне три дни. Някой знае ли хотел с водопад джакузи и басейн за да отседна? Предварително благодаря!

    Коментиран от #14, #16

    15:32 26.09.2025

  • 11 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    Плувам в морето.

    15:32 26.09.2025

  • 12 Сандо

    1 0 Отговор
    Все повече се убеждавам,че имаме нужда от нов Девети с неговата пречистваща сила.Но с дегенериращо поколение от смартфони,дрога и забавления по-вероятно е да Държавата да се озове на историческото гробище.

    15:33 26.09.2025

  • 13 Няма

    1 0 Отговор
    Вода, действайте. Този едрия министър от бкп леко истерично звучи, сякаш убеждава себе си. В нещо.

    15:33 26.09.2025

  • 14 Министър Председател

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пливенчанин":

    Заповядайте в Хаяши. Имаме и водопад

    15:34 26.09.2025

  • 15 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А ВЪВ СОФИЯ СТАВАШ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПУМИАР ДОЛЕН ПРЕДАТЕЛ НА РОДИНАТА.

    15:34 26.09.2025

  • 16 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пливенчанин":

    Има един ама още го правят ! Иначе може да питаш собственика му. Той е много добър човек и може да те приюти.

    15:35 26.09.2025

