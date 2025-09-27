Времето днес, прогноза за събота, 27 септември: Остава ветровито, превалявания главно в Югозападна България

През нощта ще остане ветровито, а валежи ще има главно в планинските райони на Западна България, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°, на морския бряг - от 13° до 18°, а максималните - между 16° и 21°, в София – около 16°, по Черноморието от 18° до 21°. Ще остане ветровито, но вече в повечето райони с умерен североизточен вятър, а превалявания ще има главно в Югозападна България.

По Черноморието и ще духа временно силен вятър от изток-североизток и вълнението на морето ще бъде около 4 бала, с височина на вълните над метър.

Ветровито ще бъде и в планините, с валежи от дъжд в масивите от Западна България, а по най-високите части ще продължи да превалява и сняг.

Ветровито ще бъде и в неделя, с временно силен североизточен вятър, и температурите още ще се понижат. Превалявания, предимно слаби, ще има главно в Западна България. Понижението на температурите ще продължи и през новата седмица. Ще се задържи и ветровито, и предимно облачно. В понеделник валежи се очакват на много места в страната, но във вторник и сряда ще има само слаби и изолирани превалявания.