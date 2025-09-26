Новини
България
Журналист за "петимата премиери": Много баби, хилаво бебе

26 Септември, 2025 20:08 477 5

Стоев коментира още, че чувал как командированите в чужбина депутати обикновено „ходят по дискотеки и ресторанти“, а не вършат реална работа

Как България може да има петима премиери и защо парламентът в петък работи под 5 минути? Това коментираха в студиото на „Лице в лице“ по бТВ политологът доц. Стойчо Стоев и журналистът Йово Николов.

„Работата на мнозинството е да осигури кворум. Защото когато Бойко Борисов беше в ролята на опозиция и не влизаха в парламента – неговият отговор към призивите да влязат в зала беше: „Намерете си кворум“. Т.е. в момента имаме същата ситуация.“, каза Николов.

Относно коментара на Бойко Борисов, че „България има петима премиери“ – той, Слави Трифонов, Атанас Зафиров, Росен Желязков и Делян Пеевски, журналистът коментира: „Много баби, хилаво бебе. Когато никой не носи отговорност, а разчитаме на петима премиери – те, докато се разберат кой какво ще вземе, кой какво ще даде и държавата отива на кино“.

„Понякога е добре парламентът да не законодателства. Това показва, че всъщност държавните дела зависят от процедура и тази процедура се случва пред лицето на всички нас. Няколко стотин километра по-на изток от нас – няма такива проблеми. Руската дума винаги има кворум и винаги се заседава, и приема, и няма петима премиери“, посочи политологът.

Стоев коментира още, че чувал как командированите в чужбина депутати обикновено „ходят по дискотеки и ресторанти“, а не вършат реална работа. „От тяхна гледна точка ходят, за да се разходят. Затова се записват в комисиите по приятелство, с оглед на това – кой накъде му се пътува“, допълни той.

„Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството. Това, че Делян Пеевски се вживява в ролята на началник на държавата, това е смешно. Бойко Борисов, все пак, е мандатоносител. Той има отношение към това, колкото и да не го припознава това правителство. Тази вода в Плевен не е пресъхнала сега, това е процес“, посочи журналистът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плд

    2 1 Отговор
    повече премиери, по-голяма представителност на различните влиятелни общностти (мафии) във властта

    20:10 26.09.2025

  • 2 Продажна, Корумпирана Пасмина

    4 1 Отговор
    Управлява в Момента България!! Прасета, Тикви Глигани, Фритюрници, Мишки!!

    20:14 26.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Има само един премиер -Шиши!

    20:19 26.09.2025

  • 4 Дедко

    0 0 Отговор
    Ми то от тоя де е в командировка освен да нагласи няква мищурия с няква общинска или държавна земя кво друго да очакваме?

    20:19 26.09.2025

  • 5 Зам.председателя на НС и лидер на МЕЧ

    0 0 Отговор
    ❗Костадин Костадинов и Цончо Ганев лъжат! Лъжат систематично и за всичко! И тези лъжи водят до пълната им изолация в парламента и недоверие в обществото. Когато търсиш подкрепа, трябва да се отнасяш с уважение или поне да казваш истината. Не съм искал Костадинов да се моли за нищо. Исках да разговаряме във връзка с техния вот. Не познавам шефа на ВИК Плевен и смятам, че трябва да бъде незабавно уволнен и да му се търси наказателна отговорност!
    ❗МЕЧ няма да подкрепи тези мотиви на Възраждане за недоверие на тема безводие, защото те са подигравка със сериозността на проблема. В мотивите им няма и дума, а да не говорим за анализ на безводието в Плевен, Ловеч и още над 200 населени места. В мотивите им се иска търсене на отговорност за източване на несъществуващ язовир (Черни Осъм), което е отчайващо.
    Вотът на недоверие е инструмент, с който трябва да покажеш провала на управляващите, да анализираш последствията от този провал и ако можеш да дадеш алтернатива.
    ❗Имам чувството,че Възраждане умишлено подхождат толкова непрофесионално към проблема с безводието, за да потушат надигащия се народен гняв. И да, сигурен съм, че са зависими от ГЕРБ! Нека потърсят подписи от тях.

    20:25 26.09.2025

