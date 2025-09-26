БОЕЦ на протест пред централата на ДПС

Гражданско движение БОЕЦ се събраха на протест пред централата на ДПС на столичната улица "Врабча". Пред недоволните Георги Георгиев съобщи, че днес се е провела среща с други обществени организации и партии, за да се координират действията. Потвърдиха исканията си:
- Освобождаване на Благомир Коцев от ареста;
- Министерски съвет да отмени решението за предоставянето на сграда на ДПС;
- Оставка на вътрешния министър;
- Недопускане на избор на главен прокурор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #9
21:10 26.09.2025
2 Шапаза
Коментиран от #8
21:10 26.09.2025
3 кукорчув боец
21:11 26.09.2025
4 от село
Коментиран от #13
21:13 26.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гошее ,
21:15 26.09.2025
7 Тия от
Коментиран от #10
21:15 26.09.2025
8 Браво
До коментар #2 от "Шапаза":На ма кя ти, че те е оку- чила Таков петух
Що всички копейки сте члено-- соси?
21:19 26.09.2025
9 Николова , София
До коментар #1 от "Пич":Със сигурност Ено , сащ и uk го казаха че престъпник
21:22 26.09.2025
10 Лошото е
До коментар #7 от "Тия от":Че всички са зле, всички са ДС и мутри всички са крадци простаци и слуги не знам на кого но са такива……
21:23 26.09.2025
11 Хмм
21:23 26.09.2025
12 1488
имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн
но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме до несвяст и дотам
та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
тва е сериозна работа
21:24 26.09.2025
13 Ами
До коментар #4 от "от село":да излязат да защитават незаконния паркинг на варненския кмет ли, защото протестът не е само срещу ДПС, пък и вчера имаше вече протест там, при това по-многоброен
21:26 26.09.2025
14 Потрес
21:33 26.09.2025
15 Пешо Волгата - 4 хилядник
21:35 26.09.2025
16 Да ти отговоря
До коментар #5 от "Мда":Не го мисли Гошко-,,боеца" как се издържа...
100% е ТЕЛК-джия...Не го ли виждаш ,че е все с бастунья...
21:38 26.09.2025
17 Пеевски се провали днес
Коментиран от #18
21:43 26.09.2025
18 Хмм
До коментар #17 от "Пеевски се провали днес":и аз това се чудех, какво стана с контрапротеста, да водиш хора от Родопите, да ги развеждаш с автобуси срещу софиянци които след разходката на чист въздух и лафче със съмишленици се прибират после вкъщи, изобщо до контрапротести опират когат властта е разклатена, а властимащите са сериозно закъсали и го разбират
21:48 26.09.2025
19 Бившия евродепутат...Бареков
Коментиран от #20
21:49 26.09.2025
20 Анонимни
До коментар #19 от "Бившия евродепутат...Бареков":Толкова простотия толкова простотия толкова простотия нее истина НЕ може да бъде НЕ мога да повярвам
21:53 26.09.2025
21 Промяна
21:56 26.09.2025
22 Хехе
22:00 26.09.2025
23 Перо
22:02 26.09.2025
24 Боруна Лом
22:03 26.09.2025