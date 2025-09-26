БОЕЦ на протест пред централата на ДПС

Гражданско движение БОЕЦ се събраха на протест пред централата на ДПС на столичната улица "Врабча". Пред недоволните Георги Георгиев съобщи, че днес се е провела среща с други обществени организации и партии, за да се координират действията. Потвърдиха исканията си:

- Освобождаване на Благомир Коцев от ареста;

- Министерски съвет да отмени решението за предоставянето на сграда на ДПС;

- Оставка на вътрешния министър;

- Недопускане на избор на главен прокурор.