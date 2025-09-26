Новини
България »
БОЕЦ на протест пред централата на ДПС

БОЕЦ на протест пред централата на ДПС

26 Септември, 2025 21:08 899 24

  • боец-
  • протест-
  • дпс

Те потвърдиха исканията си

БОЕЦ на протест пред централата на ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданско движение БОЕЦ се събраха на протест пред централата на ДПС на столичната улица "Врабча". Пред недоволните Георги Георгиев съобщи, че днес се е провела среща с други обществени организации и партии, за да се координират действията. Потвърдиха исканията си:

- Освобождаване на Благомир Коцев от ареста;

- Министерски съвет да отмени решението за предоставянето на сграда на ДПС;

- Оставка на вътрешния министър;

- Недопускане на избор на главен прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 10 Отговор
    Да се чуди човек кои са по отвратителни !!!

    Коментиран от #9

    21:10 26.09.2025

  • 2 Шапаза

    17 15 Отговор
    Браво на БОЕЦ

    Коментиран от #8

    21:10 26.09.2025

  • 3 кукорчув боец

    8 7 Отговор
    чак сега има команта стани от скута МУ

    21:11 26.09.2025

  • 4 от село

    11 7 Отговор
    А другите спят ,и чакат щъркелът да им донесе дете ,ама без борба -НЯМА храна !

    Коментиран от #13

    21:13 26.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гошее ,

    11 4 Отговор
    Ти ги "срази" , бее ... 🤭😁

    21:15 26.09.2025

  • 7 Тия от

    8 9 Отговор
    Г...ЕЙ БОЕЦ оти са... 3 напушени кл ошара? Ония 12 копейки Лепиларе от МОЧАта оти ги...нема?!?

    Коментиран от #10

    21:15 26.09.2025

  • 8 Браво

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шапаза":

    На ма кя ти, че те е оку- чила Таков петух
    Що всички копейки сте члено-- соси?

    21:19 26.09.2025

  • 9 Николова , София

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Със сигурност Ено , сащ и uk го казаха че престъпник

    21:22 26.09.2025

  • 10 Лошото е

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тия от":

    Че всички са зле, всички са ДС и мутри всички са крадци простаци и слуги не знам на кого но са такива……

    21:23 26.09.2025

  • 11 Хмм

    6 3 Отговор
    откакто почнаха да викат тук не е москва и да гонят тези, които не били от техните, драстично намаляват

    21:23 26.09.2025

  • 12 1488

    5 4 Отговор
    аз съм ръководител на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме до несвяст и дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    21:24 26.09.2025

  • 13 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "от село":

    да излязат да защитават незаконния паркинг на варненския кмет ли, защото протестът не е само срещу ДПС, пък и вчера имаше вече протест там, при това по-многоброен

    21:26 26.09.2025

  • 14 Потрес

    4 2 Отговор
    Тук няма добри герои!

    21:33 26.09.2025

  • 15 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 6 Отговор
    Евала на БОЕЦ. Копейката нещо "заобикаля" ДПС и "Феномена". Защо ли? Докато "бойците" не се уплашиха и от Митрофанова и заляха входа на руското посолство с червена боя.

    21:35 26.09.2025

  • 16 Да ти отговоря

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Не го мисли Гошко-,,боеца" как се издържа...
    100% е ТЕЛК-джия...Не го ли виждаш ,че е все с бастунья...

    21:38 26.09.2025

  • 17 Пеевски се провали днес

    6 4 Отговор
    С контрапротеста. Цял ден в социалните мрежи се въртят видеа как негови емисари агитират роми от Сливница срещу 100 лв.на човек и те отговарят " А не бате нема ходим ша ни бият у софето ако е тук взимаме парите но там ни е страх"

    Коментиран от #18

    21:43 26.09.2025

  • 18 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пеевски се провали днес":

    и аз това се чудех, какво стана с контрапротеста, да водиш хора от Родопите, да ги развеждаш с автобуси срещу софиянци които след разходката на чист въздух и лафче със съмишленици се прибират после вкъщи, изобщо до контрапротести опират когат властта е разклатена, а властимащите са сериозно закъсали и го разбират

    21:48 26.09.2025

  • 19 Бившия евродепутат...Бареков

    2 1 Отговор
    Е излязъл с публикация в профила си. След вчерашния му щурм с поддръжници на централата на шопара и вечерта с 200 човека на летище София да следи как пеевски шопара с частния си самолет за 170 милиона бяга към Дубай ,днес свинята е пуснал сигнал до прокуратурата за Барека за доходите му. Барека информира че преди показанията му в СРП първо ще информира последователите си и ще предостави записи колко милиарда е откраднал шопара от КТБ. Пише ще предоставя тази свиня не заслужава мълчанието ми и ще сте в шок. А за сигнала на дебелия към прокуратурата за Барека е чрез машата му веселина томова пеевска и може да прочетете в сайта й афера. Заглавните й публикации са точно за Бареков

    Коментиран от #20

    21:49 26.09.2025

  • 20 Анонимни

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бившия евродепутат...Бареков":

    Толкова простотия толкова простотия толкова простотия нее истина НЕ може да бъде НЕ мога да повярвам

    21:53 26.09.2025

  • 21 Промяна

    2 2 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ ВИЕ КАТО КАКВИ ДАВАТЕ ГЛАСНОСТ НА НЯКОЛКО СКИТНИКА ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ А И НЕ СТЕ САМО ВИЕ ФАКТИ БГ КАКЪВ Е ТОЗИ ХУБАВЕЦ ЗНАЕТЕ ЛИ ПРОФЕСИЯ ДЕЙНОСТ РАБОТА ФАКТИ БГ ПОЗОР ЗА МЕН ДА ДАВАТЕ ГЛАСНОСТ НА НЯКОЛКО БЕЗДЕЛНИКА ПЛАТЕНИ ПЛИ ТОВА

    21:56 26.09.2025

  • 22 Хехе

    1 0 Отговор
    Много малко "бойците",бе?

    22:00 26.09.2025

  • 23 Перо

    2 0 Отговор
    Боец е соросистко движение от влашки цървули, подпиращо партия ПП и джендърията! Нямат право да протестират в София, без разрешение от Столична община!

    22:02 26.09.2025

  • 24 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    А КЪДЕ Е ГОЛЯМОТО,,,, Д,,, ДЕМЕК ДИРНИК! ЯВНО СЕ Е ПОСРАЛ!

    22:03 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове