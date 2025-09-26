Андрей Райчев: Как си представяте Европа да воюва с Русия и България да е добре?

България е в политическо безвремие, но това е така и в света. Виждаме едно много саркастично оттегляне на Америка и в Европа няма корекция на политиката. В същото време ние стоим между едно сбиване между Европа и Русия. Изключително лошо положение. Как си представяте да воюва Европа с Русия и България да е добре? Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Ако стане тази война пред България има само един вариант – единство. В същото време се караме по абсолютно глупави поводи. Това е много лошо положение за България, посочи той.
Светът не е в ред и Европа, имаме американски президент, който ни предлага оръжието си, за да се оправяме сами. Трудните времена раждат силни лидери, в България обаче – невестулки, заяви пиар експертът Диана Дамянова.
Или ще се роди силен лидер, или България ще бъде пометена, предупреди тя.
Дамянова посочи, че трябва да разберем, че Борисов и Пеевски са заедно и ще продължат така още дълго време.
В моите очи логиката, че няма да се разделят е очевидна, защото на Борисов му трябват гласове за президентските избори, допълни Андрей Райчев.
Няма съмнение, че властта е много изнервена. Виждаме, че започна една обмяна на реплики. Борисов може да развали коалицията във всеки момент. В тази международни обстановка обаче правителството ням а да падне, прогнозира социологът.
Според него ако Радев и Борисов се разберат, нещата много ще се променят.
Властта е изключително стабилна. Съдебната реформа е драма на България, но тя не може да изкара хората по улиците, ако няма някаква истинска социална драма. Няма политически диалог, а селски, коментира Дамянова.
Опозицията е базисно разединена, тя не може да свали никоя власт, поясни Райчев. Ние стоим на ръба – или едните ще си отидат, или другите. Нещата трябва да се променят, в противен случай се натрупва енергия като в Сърбия и Румъния. Нещата могат да се променят само с кръв, както не веднъж се е случвало в България, дано не стане така и сега, предупреди социологът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #11
22:11 26.09.2025
2 Ливурон Форте
22:16 26.09.2025
3 Българин
Това и трябва да правим. Сега е време да сме с китайците!
22:19 26.09.2025
4 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #8
22:22 26.09.2025
5 Цвете
Коментиран от #13
22:22 26.09.2025
6 Росен Желязков
Коментиран от #10
22:22 26.09.2025
7 Цвете
22:23 26.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Видьо Видев
До коментар #1 от "Пич":Някой знае ли някъде по света, да е останал неразрушен паметник на Хитлер или Мусолини? Или улица с името им!
Коментиран от #20
22:30 26.09.2025
12 Горски
22:30 26.09.2025
13 Цвекйе ,
До коментар #5 от "Цвете":Внимавай , опикаването не е поливане ... 🤭😁
22:34 26.09.2025
14 питам
22:42 26.09.2025
15 Ей така
22:47 26.09.2025
16 К.К
22:48 26.09.2025
17 Варналията
Коментиран от #22
22:49 26.09.2025
18 К.К
22:53 26.09.2025
19 Данко Харсъзина
22:53 26.09.2025
20 Пич
До коментар #11 от "Видьо Видев":Улица "Мусолини" може и да няма , но в Страсбург ще има булевард " Мърсулана" !
23:01 26.09.2025
21 Кит
Забавни заблуди на фона на недоразуменията Макрон, Стърмър, Мерц, Урси, Кали, Берби и подобните им,налазили като хлебарки управленските нива в ЕС
23:05 26.09.2025
22 Кит
До коментар #17 от "Варналията":Райчев, патенце, е човек на чийто малък пръст не можеш да стъпиш.
Стой си кротко свхралупата и не досаждай с провинциалното си самочувствие на народен трибун!
23:07 26.09.2025
23 Меркантилна баба
23:12 26.09.2025
24 123
23:15 26.09.2025
25 Анджо
23:27 26.09.2025
26 разсъждение
23:30 26.09.2025