Андрей Райчев: Как си представяте Европа да воюва с Русия и България да е добре?

България е в политическо безвремие, но това е така и в света. Виждаме едно много саркастично оттегляне на Америка и в Европа няма корекция на политиката. В същото време ние стоим между едно сбиване между Европа и Русия. Изключително лошо положение. Как си представяте да воюва Европа с Русия и България да е добре? Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Ако стане тази война пред България има само един вариант – единство. В същото време се караме по абсолютно глупави поводи. Това е много лошо положение за България, посочи той.

Светът не е в ред и Европа, имаме американски президент, който ни предлага оръжието си, за да се оправяме сами. Трудните времена раждат силни лидери, в България обаче – невестулки, заяви пиар експертът Диана Дамянова.

Или ще се роди силен лидер, или България ще бъде пометена, предупреди тя.

Дамянова посочи, че трябва да разберем, че Борисов и Пеевски са заедно и ще продължат така още дълго време.

В моите очи логиката, че няма да се разделят е очевидна, защото на Борисов му трябват гласове за президентските избори, допълни Андрей Райчев.

Няма съмнение, че властта е много изнервена. Виждаме, че започна една обмяна на реплики. Борисов може да развали коалицията във всеки момент. В тази международни обстановка обаче правителството ням а да падне, прогнозира социологът.

Според него ако Радев и Борисов се разберат, нещата много ще се променят.

Властта е изключително стабилна. Съдебната реформа е драма на България, но тя не може да изкара хората по улиците, ако няма някаква истинска социална драма. Няма политически диалог, а селски, коментира Дамянова.

Опозицията е базисно разединена, тя не може да свали никоя власт, поясни Райчев. Ние стоим на ръба – или едните ще си отидат, или другите. Нещата трябва да се променят, в противен случай се натрупва енергия като в Сърбия и Румъния. Нещата могат да се променят само с кръв, както не веднъж се е случвало в България, дано не стане така и сега, предупреди социологът.