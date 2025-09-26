Новини
Андрей Райчев: Как си представяте Европа да воюва с Русия и България да е добре?

26 Септември, 2025

Трудните времена раждат силни лидери, в България обаче – невестулки, заяви пиар експертът Диана Дамянова

България е в политическо безвремие, но това е така и в света. Виждаме едно много саркастично оттегляне на Америка и в Европа няма корекция на политиката. В същото време ние стоим между едно сбиване между Европа и Русия. Изключително лошо положение. Как си представяте да воюва Европа с Русия и България да е добре? Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Ако стане тази война пред България има само един вариант – единство. В същото време се караме по абсолютно глупави поводи. Това е много лошо положение за България, посочи той.

Светът не е в ред и Европа, имаме американски президент, който ни предлага оръжието си, за да се оправяме сами. Трудните времена раждат силни лидери, в България обаче – невестулки, заяви пиар експертът Диана Дамянова.

Или ще се роди силен лидер, или България ще бъде пометена, предупреди тя.

Дамянова посочи, че трябва да разберем, че Борисов и Пеевски са заедно и ще продължат така още дълго време.

В моите очи логиката, че няма да се разделят е очевидна, защото на Борисов му трябват гласове за президентските избори, допълни Андрей Райчев.

Няма съмнение, че властта е много изнервена. Виждаме, че започна една обмяна на реплики. Борисов може да развали коалицията във всеки момент. В тази международни обстановка обаче правителството ням а да падне, прогнозира социологът.

Според него ако Радев и Борисов се разберат, нещата много ще се променят.

Властта е изключително стабилна. Съдебната реформа е драма на България, но тя не може да изкара хората по улиците, ако няма някаква истинска социална драма. Няма политически диалог, а селски, коментира Дамянова.

Опозицията е базисно разединена, тя не може да свали никоя власт, поясни Райчев. Ние стоим на ръба – или едните ще си отидат, или другите. Нещата трябва да се променят, в противен случай се натрупва енергия като в Сърбия и Румъния. Нещата могат да се променят само с кръв, както не веднъж се е случвало в България, дано не стане така и сега, предупреди социологът.


България
  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Маани недей !!! Това е най кошмарният сценарий!!! Народът ни е много про ст и ще се избие сам в гражданка война ! Тоя имал на оня за нещо да си връща.....

    Коментиран от #11

    22:11 26.09.2025

  • 2 Ливурон Форте

    10 0 Отговор
    Другари , как сте с черният си дроб , след толкоз самогон ?

    22:16 26.09.2025

  • 3 Българин

    3 5 Отговор
    Единственият начин да не воюваме е, да се предаваме предварително.
    Това и трябва да правим. Сега е време да сме с китайците!

    22:19 26.09.2025

  • 4 Пешо Волгата - 4 хилядник

    11 1 Отговор
    Райчев се притеснява за голф игрищата- ще му отиде зян келепира, който толкова години трупаше, като изпълняваше политически поръчки и обслужваше който му плати. Измекяри- това са нашите комунета - русофили.

    Коментиран от #8

    22:22 26.09.2025

  • 5 Цвете

    8 0 Отговор
    ДАМЯНОВА ЛИ СИ ИЛИ ТАМ КАКВОТО ИСКАШ ДА СЕ КАЗВАШ. ПРЕДАТЕЛИТЕ В НИКОЕ ОБЩЕСТВО НЕ СА ДОБРЕ ДОШЛИ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ НАЙ- ВЕЧЕ ЗА ТЕБ. ИЗЛЪГА ПОДЛО ППДБ ЗА ДА " ПИЕШ ТИ МАДАМ, МАЗНОТО КАФЕ, СВИТА В СКУТА НА ЕДИН ЯКО ОХРАНЕН МЪЖАГА. " ПОПРОЧЕТИ, КАКВО Е МНЕНИЕТО НА ДОСТА ПИШЕЩИ ХОРА В НАЙ- РАЗЛИЧНИ САЙТА. КОФТИ. НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ ПОВЕЧЕ. 😂🙃😉😂😂

    Коментиран от #13

    22:22 26.09.2025

  • 6 Росен Желязков

    1 3 Отговор
    Имаме си стена от дронове.

    Коментиран от #10

    22:22 26.09.2025

  • 7 Цвете

    8 0 Отговор
    ДАМЯНОВА ЛИ СИ ИЛИ ТАМ КАКВОТО ИСКАШ ДА СЕ КАЗВАШ. ПРЕДАТЕЛИТЕ В НИКОЕ ОБЩЕСТВО НЕ СА ДОБРЕ ДОШЛИ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ НАЙ- ВЕЧЕ ЗА ТЕБ. ИЗЛЪГА ПОДЛО ППДБ ЗА ДА " ПИЕШ ТИ МАДАМ, МАЗНОТО КАФЕ, СВИТА В СКУТА НА ЕДИН ЯКО ОХРАНЕН МЪЖАГА. " ПОПРОЧЕТИ, КАКВО Е МНЕНИЕТО НА ДОСТА ПИШЕЩИ ХОРА В НАЙ- РАЗЛИЧНИ САЙТА. КОФТИ. НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ ПОВЕЧЕ. 😂🙃😉😂😂

    22:23 26.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Някой знае ли някъде по света, да е останал неразрушен паметник на Хитлер или Мусолини? Или улица с името им!

    Коментиран от #20

    22:30 26.09.2025

  • 12 Горски

    4 4 Отговор
    От гледна точка на Москва, НАТО няма никакъв шанс да започне война през 2029 г. Всички изявления, направени от вашите лекомислени и безотговорни политици, са насочени към промиване на мозъци и нискокачествена пропаганда. РФ трябва да работи като САЩ и Англия, трепане без предупреждение и без коментари и обяснения. Може и през 2026 да стане .Зависи колко са нагли натовските подлоги. Ще го отнесат Балтийците и поляците ..Първи...Както Окропите го поеха, развалини и руини, мизерия на фул.

    22:30 26.09.2025

  • 13 Цвекйе ,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Внимавай , опикаването не е поливане ... 🤭😁

    22:34 26.09.2025

  • 14 питам

    4 0 Отговор
    Тая вещицадамянова докога ще я показвате??????

    22:42 26.09.2025

  • 15 Ей така

    3 4 Отговор
    Не си представяме Русия да властва тук и България да е добре.

    22:47 26.09.2025

  • 16 К.К

    2 0 Отговор
    Пак слушаме и гледаме приказки под шипковия храст, от двама индивида с чугунени глави, които пак манипулират и ни обяснявят как да мислим

    22:48 26.09.2025

  • 17 Варналията

    4 1 Отговор
    Тоз Пайчев в качеството на какъв се изказва??? Ами публикувайте интервю със мен да ви кажа,че война между русия и нато няма да има. Фокусирайте се всички върху дъното в което е пропаднала България, и не разтягайте локуми за това и онова кой казал.

    Коментиран от #22

    22:49 26.09.2025

  • 18 К.К

    4 1 Отговор
    Пак слушаме и гледаме приказки под шипковия храст, от двама индивида с чугунени глави, които пак манипулират и ни обяснявят как да мислим. Не разбрахте ли, не виждате ли най- после, че хората не са идиоти имного добреразбират, много по- добре от вас, какво е положението в държавата. Това повече не се търпи. Махайте се!

    22:53 26.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Гледах ги по телевизията. Бля, бля, бля. Нищо съществено.

    22:53 26.09.2025

  • 20 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    Улица "Мусолини" може и да няма , но в Страсбург ще има булевард " Мърсулана" !

    23:01 26.09.2025

  • 21 Кит

    1 0 Отговор
    Г-жа Дамянова активно е изхалюцинирала силни лидери в цяла Европа, освен у нас.
    Забавни заблуди на фона на недоразуменията Макрон, Стърмър, Мерц, Урси, Кали, Берби и подобните им,налазили като хлебарки управленските нива в ЕС

    23:05 26.09.2025

  • 22 Кит

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Варналията":

    Райчев, патенце, е човек на чийто малък пръст не можеш да стъпиш.
    Стой си кротко свхралупата и не досаждай с провинциалното си самочувствие на народен трибун!

    23:07 26.09.2025

  • 23 Меркантилна баба

    2 1 Отговор
    И меркантилната Дамянова се продаде на циганския барон Бойко Борисов.

    23:12 26.09.2025

  • 24 123

    2 1 Отговор
    Тая бабичка откакво разбира. Айде да се скрие.

    23:15 26.09.2025

  • 25 Анджо

    2 0 Отговор
    А русия като воюва , защо са много добре.😂

    23:27 26.09.2025

  • 26 разсъждение

    2 0 Отговор
    Ако сложите в буркан 50 черни и 50 червени мравки нищо няма да се случи. Но ако разклатите силно буркана мравките ще започнат да се убиват взаимно. Червените ще считат черните за врагове и обратно. А истинският враг е този, който клати буркана. Същото се случва и в човешкото общество. Така че, хората преди да започнат да се настройват един срещу друг и да се нападат един друг, трябва добре да си изяснят кой всъщност разклаща буркана!

    23:30 26.09.2025

