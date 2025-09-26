Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна заплашва легитимността на организацията

Приключи речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН. В нея той определи Русия като основния фактор, който подкопава перспективите за мир, съобщи Нова тв.

Само през последните седмици Москва ескалира с провокации – дронове и самолети, които грубо нарушават въздушното пространство на държави от ЕС и НАТО. Желязков подчерта, че тези действия няма да бъдат толерирани.

Министър-председателят говори и за други важни за България теми - интеграцията на Западните Балкани в Европа и трагедията на войната в Близкия изток.

„Войната в Украйна не е само европейски конфликт. Той заплашва самата легитимност на ООН. Напълно неприемливо е, че страна, която е основател на ООН, с постоянно място в Съвета за сигурност, разпалва война и пренебрегва международното право", заяви Росен Желязков.