Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна заплашва легитимността на организацията

Приключи речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН. В нея той определи Русия като основния фактор, който подкопава перспективите за мир, съобщи Нова тв.
Само през последните седмици Москва ескалира с провокации – дронове и самолети, които грубо нарушават въздушното пространство на държави от ЕС и НАТО. Желязков подчерта, че тези действия няма да бъдат толерирани.
Министър-председателят говори и за други важни за България теми - интеграцията на Западните Балкани в Европа и трагедията на войната в Близкия изток.
„Войната в Украйна не е само европейски конфликт. Той заплашва самата легитимност на ООН. Напълно неприемливо е, че страна, която е основател на ООН, с постоянно място в Съвета за сигурност, разпалва война и пренебрегва международното право", заяви Росен Желязков.
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
23:19 26.09.2025
3 директор на водопад
23:20 26.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
23:21 26.09.2025
5 Майна
23:22 26.09.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... НЕ ОЦЕНИХА ИНТЕЛЕКТА НА НАШИЯ ПРЕМИЕР!
23:23 26.09.2025
7 Прав е роско
23:27 26.09.2025
9 az СВО Победа80
Каската, мешката и автоматчето, и от Ню Йорк право на Източния фронт, да спасяваш легитимността, демокрацията и евроатлантизЪма!
Пък може и още някое хотелче да си построиш ....
🤣🤣🤣
23:28 26.09.2025
11 Нетаняха
23:28 26.09.2025
12 Майна
Коментиран от #13
23:30 26.09.2025
13 Браво
До коментар #12 от "Майна":Лягам си спокоен
Коментиран от #17
23:33 26.09.2025
14 Майна
23:33 26.09.2025
16 Гончар Романенко
И той лично ще прожектира украинското знаме върху водопада си в знак на протест..."
23:39 26.09.2025
17 Изми,ли
До коментар #13 от "Браво":Си краката?
23:41 26.09.2025