Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна заплашва легитимността на организацията

26 Септември, 2025 23:17 469 17

В речта си премиерът засегна темите за интеграцията на Западните Балкани в Европа и трагедията на войната в Близкия изток

Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна заплашва легитимността на организацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Приключи речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН. В нея той определи Русия като основния фактор, който подкопава перспективите за мир, съобщи Нова тв.

Само през последните седмици Москва ескалира с провокации – дронове и самолети, които грубо нарушават въздушното пространство на държави от ЕС и НАТО. Желязков подчерта, че тези действия няма да бъдат толерирани.

Министър-председателят говори и за други важни за България теми - интеграцията на Западните Балкани в Европа и трагедията на войната в Близкия изток.

„Войната в Украйна не е само европейски конфликт. Той заплашва самата легитимност на ООН. Напълно неприемливо е, че страна, която е основател на ООН, с постоянно място в Съвета за сигурност, разпалва война и пренебрегва международното право", заяви Росен Желязков.


  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    Ей Бъл-Хар, гл-ей си водо-пада‼️

    23:19 26.09.2025

  • 3 директор на водопад

    9 0 Отговор
    прибирай се крадецо

    23:20 26.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    А за иSSраел кво каза❓‼️

    23:21 26.09.2025

  • 5 Майна

    8 1 Отговор
    Този идиот работи срещу Тръмп.. Егати и идиота щом си мисли, че MI6 ще го пазят..

    23:22 26.09.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    МНОГО ХУБАВА РЕЧ ! ЖАЛКО ЧЕ ЗАЛАТА БЕШЕ ПОЛУПРАЗНА, А АМЕРИКАНЦИТЕ БЯХА ОСТАВИЛИ ЗАМЕСТНИК НА ЗАМЕСТНИКА НА ШЕФА И ТОЙ ЯДЕШЕ БАНИЧКА
    ... НЕ ОЦЕНИХА ИНТЕЛЕКТА НА НАШИЯ ПРЕМИЕР!

    23:23 26.09.2025

  • 7 Прав е роско

    2 1 Отговор
    Нетаняху е проблема, Евала роско...

    23:27 26.09.2025

  • 9 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Роска мутро ненагледна, само няма да се кОсиш!

    Каската, мешката и автоматчето, и от Ню Йорк право на Източния фронт, да спасяваш легитимността, демокрацията и евроатлантизЪма!

    Пък може и още някое хотелче да си построиш ....

    🤣🤣🤣

    23:28 26.09.2025

  • 11 Нетаняха

    2 0 Отговор
    Роско.... ША черпа.... Еваллла

    23:28 26.09.2025

  • 12 Майна

    4 1 Отговор
    Тръмп директно каза, че той няма да участва , че няма да даде гаранции на Окраина, тоя загубеняк заявява, че не била само европейски- с една дума и Тръмп трябва да се включи, хм.. Между другото, от това, че позатихват проблемите на Балканите ( дано следите) показва, че ръката на Тръмп се усеща.. Този е откровено пр,ост ако си мисли че американците не следят и нямат информация и за него

    Коментиран от #13

    23:30 26.09.2025

  • 13 Браво

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    Лягам си спокоен

    Коментиран от #17

    23:33 26.09.2025

  • 14 Майна

    2 0 Отговор
    Учудвам се и на Борисов( този е негов премиер) не му ли показва животинския инстинкт, че тази политика му предначертава , айде да не пророкувам..

    23:33 26.09.2025

  • 16 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    "... Желязков подчерта, че тези действия няма да бъдат толерирани.
    И той лично ще прожектира украинското знаме върху водопада си в знак на протест..."

    23:39 26.09.2025

  • 17 Изми,ли

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво":

    Си краката?

    23:41 26.09.2025

