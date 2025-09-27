Желязков към Тръмп: Стратегическото ни партньорство е ключово

"Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни", заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк, цитиран от ФОКУС.
Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.
В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.
1 дядото
07:45 27.09.2025
2 Роско
Коментиран от #5
07:46 27.09.2025
3 И ДА НЕ ЗАБРАВИШ
07:46 27.09.2025
4 Коста
07:46 27.09.2025
5 По Ф16та
До коментар #2 от "Роско":ако може
Коментиран от #21
07:48 27.09.2025
6 Факти
07:49 27.09.2025
7 Факт
07:49 27.09.2025
8 Мечтата му се сбъдна
Коментиран от #18
07:50 27.09.2025
9 Еха!
07:50 27.09.2025
10 срам голям
07:51 27.09.2025
11 Фарс
07:52 27.09.2025
12 кои са джендъри
Коментиран от #54, #55
07:53 27.09.2025
13 Егатий комунистическият шаблон... :
👏👏👏
07:54 27.09.2025
14 истина е
07:54 27.09.2025
15 Подредили
07:55 27.09.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА НОБЕЛ ЧЕ СДОБРИ
ГЕРБ СДС - ДПС - БСП :)
07:55 27.09.2025
17 Гук
07:56 27.09.2025
18 Даже има бонус към мечтаната снимка!
До коментар #8 от "Мечтата му се сбъдна":...самата Мелания...😉!
07:56 27.09.2025
19 И тоз го снимаха
07:57 27.09.2025
20 Факти
Коментиран от #33
07:57 27.09.2025
21 Роско
До коментар #5 от "По Ф16та":Ам чи тя и вашата ако не лети?
Коментиран от #30
07:58 27.09.2025
22 Продажник
07:59 27.09.2025
23 и къде е ключа ?
„САЩ започнаха тази война през 2014 г. Стотици хиляди украинци загинаха, за да задоволят изкривената империалистическа цел на Вашингтон да „обезкърви“ и да отслаби Русия. Обаче, духовете все още не са доволни. Те искат да видят последния украинец“
08:01 27.09.2025
24 Мда
А народа гледа Ергена и Биг Брадър и дълбоко спи!
Коментиран от #58
08:02 27.09.2025
25 Я, и без Тулупа
08:02 27.09.2025
26 Kaлпазанин
08:03 27.09.2025
27 Като е
Коментиран от #36
08:03 27.09.2025
28 123456
08:03 27.09.2025
29 Явно че...
08:03 27.09.2025
30 ПРОСТАМОЛ УНО
До коментар #21 от "Роско":ПОМАГА
08:04 27.09.2025
31 Съдията
08:05 27.09.2025
32 Розовото фламинго
08:05 27.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хаха
ВОДОПАДА Е СЪВРЕМЕННИЯ БОГДАН ФИЛОВ И ТРЯБВА ДА ВИСИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НАДОЛУ С ГЛАВАТА ДОКАТО НЕ ИЗСЪХНЕ
ПОЗОР СИ ЖЕЛЯЗКО , ПОЗОР ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И НАРОД С ИСТОРИЯ
08:06 27.09.2025
35 Тома
Коментиран от #38
08:06 27.09.2025
36 Е как така?!
До коментар #27 от "Като е":,,Ни вест,ни кост" за самолетите ни...?!
Та нали получихме до сега - ,,цели"... 1,5 бр. ,,Ф"-16...!
08:06 27.09.2025
37 Подари ценните метали на България
Избран за "премиер" с 46% изборни нарушения, след жалба на партия Величие за проверка на 2000 секции. Вместо Ксъд да провери останалите 9 до единадесет хиляди секции и касира изборите, нелегитимното НС излъчва кабинет с предателството на БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ИТН. Възниква въпросът доколко всички Договори меж. и национални, както и 20 милиарда заеми от този Премиер и НС, Министерски Съвет са Законни?
Като този кабинет е класифициран като "Омразно Правителство", неизбирано от 70% от избирателите.
По-известен с Костинброд Афера, напечатани 450 000 бюлетини, според Манолова и Бареков.
Повдигнато обвинение и оправдан.
На Оправданият в Аферата Костинброд са отпуснати 11 милиона кредити, в същото време милиони български се чудят с какво да купят лекарства, храна, да платят сметките за парно, ток, вода, и данъци на жилища.
08:08 27.09.2025
38 И РоскУ му отговорил...-
До коментар #35 от "Тома":Моля още малко търпение да имат плевенчани...,да завърша хотела...!
И тогава за всеки плевенчанин-по едно безплатно къпане във водопада,с всички екстри на 5 звездният ми хотел...!
08:10 27.09.2025
39 Госあ
Коментиран от #44
08:11 27.09.2025
40 Артилерист
08:12 27.09.2025
41 Митьо кьора
Дори аз го...ЗАБЕЛЯЗАХ !
08:12 27.09.2025
42 Историк
08:13 27.09.2025
43 А бе хора?!
,,РоскУ...,та РоскУ..."...?!
За мен да ви кажа,от снимката най-ме впечатлява ...Мелания...- самата Прелест...!
08:16 27.09.2025
44 То и без туй...
До коментар #39 от "Госあ":...малко остана от държавата ни за...,,завличане"...!
Но няма да му е трудно, старае се човекът,да я довърши...!
08:20 27.09.2025
45 Моарейн
08:22 27.09.2025
46 Ей...
08:24 27.09.2025
47 Бб се здрависа
08:24 27.09.2025
48 Ний ша Ва упрайм
08:25 27.09.2025
49 Само да добавя
08:27 27.09.2025
50 Георгиев
08:27 27.09.2025
51 Българин
08:30 27.09.2025
52 Боруна Лом
08:32 27.09.2025
53 лют пипер
08:32 27.09.2025
54 Тези дет се ръкуват,
До коментар #12 от "кои са джендъри":страда България,като краварника изсмуква всичко, а с тея дет се целуваа, получавахме вкичко и веднага. Та ти прецени при кои сме били по-добре.
08:33 27.09.2025
55 Боруна Лом
До коментар #12 от "кои са джендъри":ПРИ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ БЪЛГАРИЯ ЦЪФТЕШЕ!А СЕГА Е ПОД ДЪНОТО
08:34 27.09.2025
56 Георгиев
Тогава какви глупости но приказва за сътрудничество и кога се е виждал с истинския Тръмп?
08:35 27.09.2025
57 Гост
08:35 27.09.2025
58 Щом го вълнуват
До коментар #24 от "Мда":такива безмозъчни предавания пред съдбата му, си заслужава съдбата.
08:37 27.09.2025
59 ежко
08:41 27.09.2025
60 ПОВЕЧЕ ОТ СЪЩОТО
08:44 27.09.2025
61 водопадчо
08:44 27.09.2025
62 СЛАМЕНИТЕ
08:51 27.09.2025
63 Винкело
В това има точно толкова смисъл, колкото и в "Ключовото ни партньорство е стратегическо".
Демек - никакъв.
08:52 27.09.2025