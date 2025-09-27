Новини
Желязков към Тръмп: Стратегическото ни партньорство е ключово

Желязков към Тръмп: Стратегическото ни партньорство е ключово

27 Септември, 2025 08:40

Министър-председателят разговаря с президента на САЩ в Ню Йорк

"Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни", заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк, цитиран от ФОКУС.

Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.


  • 1 дядото

    26 2 Отговор
    да бе,заедно сме над 355 милиона.пфу.

    07:45 27.09.2025

  • 2 Роско

    46 3 Отговор
    - Къде да ви оближа, ваше светлейшество?

    Коментиран от #5

    07:46 27.09.2025

  • 3 И ДА НЕ ЗАБРАВИШ

    42 2 Отговор
    ЕДНА НОЩУВКА ГРАТИС НА ВСЕКИ ДЕСЕТ ПЛАТЕНИ+ КЪПАНЕ във ВОДОПАДА

    07:46 27.09.2025

  • 4 Коста

    49 2 Отговор
    Желязков похвали ли се с новият хотел? Похвали се. Те ще те похвалят. Американските служби

    07:46 27.09.2025

  • 5 По Ф16та

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Роско":

    ако може

    Коментиран от #21

    07:48 27.09.2025

  • 6 Факти

    39 4 Отговор
    Желязков към Тръмп: Стратегическото ни партньорство е ключово, а и строежа на хотела върви, режим на водата има ама за някои, за водопада вода има

    07:49 27.09.2025

  • 7 Факт

    39 2 Отговор
    В какво се състоят историческите успехи?

    07:49 27.09.2025

  • 8 Мечтата му се сбъдна

    37 2 Отговор
    Да се снима като вижда си с Тръмпича. Вече може да ни освободи от присъствието си.

    Коментиран от #18

    07:50 27.09.2025

  • 9 Еха!

    35 2 Отговор
    Това е мечтата на Толупа.Сега умира от яд

    07:50 27.09.2025

  • 10 срам голям

    40 2 Отговор
    Държавата ни отдавна е под дъното ,а този тръгнал света да оправя !!

    07:51 27.09.2025

  • 11 Фарс

    32 3 Отговор
    Това е восъчна фигура на бай дончо

    07:52 27.09.2025

  • 12 кои са джендъри

    14 11 Отговор
    Желязков и Тръмп, които се ръкуват ли? Или Живков и Брежнев, които се целуват страстно уста в уста ли? ....

    Коментиран от #54, #55

    07:53 27.09.2025

  • 13 Егатий комунистическият шаблон... :

    24 3 Отговор
    ,,...САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си."
    👏👏👏

    07:54 27.09.2025

  • 14 истина е

    29 3 Отговор
    Сега за една снимка с Тръмп ,народа ще плаща милиарди за тоз де вее !!

    07:54 27.09.2025

  • 15 Подредили

    22 2 Отговор
    го пред американското знаме за снимката ! А за "разговора" няма какво да се коментира !

    07:55 27.09.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 2 Отговор
    НАПРАВО ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ТРЪМП
    ЗА НОБЕЛ ЧЕ СДОБРИ
    ГЕРБ СДС - ДПС - БСП :)

    07:55 27.09.2025

  • 17 Гук

    5 3 Отговор
    Радвам се.

    07:56 27.09.2025

  • 18 Даже има бонус към мечтаната снимка!

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мечтата му се сбъдна":

    ...самата Мелания...😉!

    07:56 27.09.2025

  • 19 И тоз го снимаха

    27 2 Отговор
    до восъчната фигура на "Големия бял баща", с което ще се гордее до края на жалкия си живот... То и Буци беше постнат преди време на същото място и още се гордее с това... А представят "разговора" между двамата като че ли са говорили поне час, а не в промеждутъка на едно ръкостискане... Толкова е продължил "разговорът"...

    07:57 27.09.2025

  • 20 Факти

    6 16 Отговор
    Не съм виждал световен лидер да стърчи над Тръмп. Горд съм, че съм българин.

    Коментиран от #33

    07:57 27.09.2025

  • 21 Роско

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "По Ф16та":

    Ам чи тя и вашата ако не лети?

    Коментиран от #30

    07:58 27.09.2025

  • 22 Продажник

    26 3 Отговор
    И този наглец се снима до восъчни фигури,за да лъже планктона у нас,че е голем политик ..оставка водопад долен

    07:59 27.09.2025

  • 23 и къде е ключа ?

    16 5 Отговор
    Западът продължава своята прокси война с Русия до последния украинец, написа журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.

    „САЩ започнаха тази война през 2014 г. Стотици хиляди украинци загинаха, за да задоволят изкривената империалистическа цел на Вашингтон да „обезкърви“ и да отслаби Русия. Обаче, духовете все още не са доволни. Те искат да видят последния украинец“

    08:01 27.09.2025

  • 24 Мда

    20 3 Отговор
    Четох някъде, че гръбнака ти пречи да пълзиш! Вожда Винету се откупи със самолетите, който никога няма да получим. Интересно сега безгръбначния хотелиер какво е продал?
    А народа гледа Ергена и Биг Брадър и дълбоко спи!

    Коментиран от #58

    08:02 27.09.2025

  • 25 Я, и без Тулупа

    12 2 Отговор
    На снимка с Американския Президент!

    08:02 27.09.2025

  • 26 Kaлпазанин

    13 3 Отговор
    Тва там до нашия "премиер"восъчни фигури ли са ??.. без майтап

    08:03 27.09.2025

  • 27 Като е

    12 3 Отговор
    ключово пита ли го какво става със самолетите, че сме ги платили всички ние, а ни вест ни кост. Памперса така каза, че не знае, но иначе подписва договори за доставка на ангро.

    Коментиран от #36

    08:03 27.09.2025

  • 28 123456

    10 3 Отговор
    ей сега като набарат мекия дамар , глей кво става ...

    08:03 27.09.2025

  • 29 Явно че...

    9 3 Отговор
    ...преди снимката,наш РоскУ е понечил да хване за ръка Тръмп,но той си я дръпнал,показвайки с ловко движение палец нагоре...

    08:03 27.09.2025

  • 30 ПРОСТАМОЛ УНО

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Роско":

    ПОМАГА

    08:04 27.09.2025

  • 31 Съдията

    17 3 Отговор
    И фалшификаторът от Костинброд се снимал с восъчна фигура.😂 Жалко, че скоро ще трябва да му променим прякора на Управител на водопад!😂

    08:05 27.09.2025

  • 32 Розовото фламинго

    22 3 Отговор
    Къде е българското знаме? Не помните ли преди време, президента на северно макешко, каква патардия вдигна, че му се натресала на Радев и се снимала с него, пък на снимката нямало макешкото знаме. Сега искам да видя, как Джилязку се сърди на Тръмп, че го няма българското знаме. Нашите тогава се оправдаха, че нямало макешко знаме, защото визитата била неофициална. В този ред на мисли, излиза че и българската визита не е официална. Тоест Джилязку мушенгията, просто се е натресал на Тръмп и се е снимал в такъв час, предвиден от Белия дом за снимки на президента с разни екскурзианти. Което значи, че никакви договорености на официално ниво не могат да бъдат постигнати и Джилязку само си прави пиар на гърба на народа

    08:05 27.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаха

    15 2 Отговор
    Желязко Водопада Костинбродски е кадър на дъртата еврейска чанта Румяна Бъчварова!
    ВОДОПАДА Е СЪВРЕМЕННИЯ БОГДАН ФИЛОВ И ТРЯБВА ДА ВИСИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НАДОЛУ С ГЛАВАТА ДОКАТО НЕ ИЗСЪХНЕ
    ПОЗОР СИ ЖЕЛЯЗКО , ПОЗОР ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И НАРОД С ИСТОРИЯ

    08:06 27.09.2025

  • 35 Тома

    15 3 Отговор
    А кога хората от плевенско ще могат да се окъпят бе роско попитал го Тръмп

    Коментиран от #38

    08:06 27.09.2025

  • 36 Е как така?!

    13 3 Отговор

    До коментар #27 от "Като е":

    ,,Ни вест,ни кост" за самолетите ни...?!
    Та нали получихме до сега - ,,цели"... 1,5 бр. ,,Ф"-16...!

    08:06 27.09.2025

  • 37 Подари ценните метали на България

    18 3 Отговор
    Подписва без Решение на НС цени за малки модулни реактори, без конкурс, сигурно с 300% до 400% по-високи цени от конкурентите.
    Избран за "премиер" с 46% изборни нарушения, след жалба на партия Величие за проверка на 2000 секции. Вместо Ксъд да провери останалите 9 до единадесет хиляди секции и касира изборите, нелегитимното НС излъчва кабинет с предателството на БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ИТН. Възниква въпросът доколко всички Договори меж. и национални, както и 20 милиарда заеми от този Премиер и НС, Министерски Съвет са Законни?
    Като този кабинет е класифициран като "Омразно Правителство", неизбирано от 70% от избирателите.
    По-известен с Костинброд Афера, напечатани 450 000 бюлетини, според Манолова и Бареков.
    Повдигнато обвинение и оправдан.
    На Оправданият в Аферата Костинброд са отпуснати 11 милиона кредити, в същото време милиони български се чудят с какво да купят лекарства, храна, да платят сметките за парно, ток, вода, и данъци на жилища.

    08:08 27.09.2025

  • 38 И РоскУ му отговорил...-

    14 3 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    Моля още малко търпение да имат плевенчани...,да завърша хотела...!
    И тогава за всеки плевенчанин-по едно безплатно къпане във водопада,с всички екстри на 5 звездният ми хотел...!

    08:10 27.09.2025

  • 39 Госあ

    18 3 Отговор
    Тоя селинджър е невероятна подметка и ще завлече държавата като за последно…

    Коментиран от #44

    08:11 27.09.2025

  • 40 Артилерист

    14 3 Отговор
    Желязков дали е подтичвал като Борисов за да се увековечи на кадро с Тръмп, като него, за историята и внуците...

    08:12 27.09.2025

  • 41 Митьо кьора

    12 2 Отговор
    Ха ха ха...,,железният" се е снимал до восъчната фигура на Тръмп :)))
    Дори аз го...ЗАБЕЛЯЗАХ !

    08:12 27.09.2025

  • 42 Историк

    8 2 Отговор
    Никой ли не каза на Тръмп, че не е престижно да се снима с човек, чиято глава е копие на клитор?

    08:13 27.09.2025

  • 43 А бе хора?!

    6 2 Отговор
    Стига сте обсъждали за снимката-
    ,,РоскУ...,та РоскУ..."...?!
    За мен да ви кажа,от снимката най-ме впечатлява ...Мелания...- самата Прелест...!

    08:16 27.09.2025

  • 44 То и без туй...

    10 1 Отговор

    До коментар #39 от "Госあ":

    ...малко остана от държавата ни за...,,завличане"...!
    Но няма да му е трудно, старае се човекът,да я довърши...!

    08:20 27.09.2025

  • 45 Моарейн

    12 3 Отговор
    Дружбата ни със САЩ е тъй жизнено необходима, както слънцето и въздуха за всяко живо същество.

    08:22 27.09.2025

  • 46 Ей...

    12 1 Отговор
    Желязков, Желязков, каква си подлога, какво си дребно човече... Жалка работа...

    08:24 27.09.2025

  • 47 Бб се здрависа

    11 1 Отговор
    с Тръмп,и докараха базите на сащ в България! Този на снимката каква ли"сделка" ще направи да дозакопае Държавата ни!

    08:24 27.09.2025

  • 48 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    слуга и господар. Тоя що не пита деса другите самолетчета

    08:25 27.09.2025

  • 49 Само да добавя

    8 1 Отговор
    Да бе, а ключът е хвърлен в морето! Кухи думи на кухи хора!

    08:27 27.09.2025

  • 50 Георгиев

    7 0 Отговор
    Вижте в статията Желязков как се слага на Тръмп. И това няма да го спаси. Да се орезили за един хотел, по време на мандата. Да но лъсна схемата за пране на 12-15 млн лева. Да беше взел за пример Боко. Той открадна милиарди, но имаше до себе си Румен Пашата и добри консултанти. И си живее скотския живот, без любимата с детето му. А на този това ще му е. Хотелът ще им остане. И ще е като оня с асансьора в апартамента.

    08:27 27.09.2025

  • 51 Българин

    5 0 Отговор
    Да е ключово за апартаментите в сградата с басейна ли? В затвора до живот и тежък физически труд в полза на българския народ до приключване на мизерияя ти живот.

    08:30 27.09.2025

  • 52 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    И ТОВА ПАРТНЬОРСТВО КАКВО ДОНЕСЕ НА БЪЛГАРИЯ....НИЩООО!А ЗА ТЕБ ЗНАЕМ..МИЛИОНИ! ПРОДАЖНИЦИ

    08:32 27.09.2025

  • 53 лют пипер

    8 0 Отговор
    Стратегическото ви партньорство е въжето на шията,на България!

    08:32 27.09.2025

  • 54 Тези дет се ръкуват,

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "кои са джендъри":

    страда България,като краварника изсмуква всичко, а с тея дет се целуваа, получавахме вкичко и веднага. Та ти прецени при кои сме били по-добре.

    08:33 27.09.2025

  • 55 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "кои са джендъри":

    ПРИ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ БЪЛГАРИЯ ЦЪФТЕШЕ!А СЕГА Е ПОД ДЪНОТО

    08:34 27.09.2025

  • 56 Георгиев

    7 0 Отговор
    Наистина, този фалшив министър председател се е снимал до фалшивия Тръмп, до восъчната му фигура. Вгледайте се внимателно. Чудя се Мелания какво прави там. Изглежда е в играта.
    Тогава какви глупости но приказва за сътрудничество и кога се е виждал с истинския Тръмп?

    08:35 27.09.2025

  • 57 Гост

    3 0 Отговор
    Доналде, тоя е един обикновен крадец, който ще ни погуби в името на малко парици. Нищо не го интересува освен далаверата му с имоти.

    08:35 27.09.2025

  • 58 Щом го вълнуват

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мда":

    такива безмозъчни предавания пред съдбата му, си заслужава съдбата.

    08:37 27.09.2025

  • 59 ежко

    3 0 Отговор
    За кого е ключово?САЩ си въртят бизнеса, печелят.Ние плащаме реактори, самолети, бронетранспортьори ,а ското и газ на двойни и тройни цени.....Та ,за кого е ключово?

    08:41 27.09.2025

  • 60 ПОВЕЧЕ ОТ СЪЩОТО

    2 0 Отговор
    ДРУЖБАТА СЪС САЩ Е КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА ЗА ВСЯКО ЖИВО С ЩЕСТВО. Само съществото е друго.

    08:44 27.09.2025

  • 61 водопадчо

    1 0 Отговор
    ако кажа кво мисля за този корумпиран гол охлюв ще ме цензурират

    08:44 27.09.2025

  • 62 СЛАМЕНИТЕ

    0 0 Отговор
    И двамата са с хотели, ама на Тръмп МУ Е ПО-ГОРЯМ.

    08:51 27.09.2025

  • 63 Винкело

    0 0 Отговор
    "Стратегическото ни партньорство е ключово"
    В това има точно толкова смисъл, колкото и в "Ключовото ни партньорство е стратегическо".
    Демек - никакъв.

    08:52 27.09.2025

