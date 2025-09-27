Радостин Василев: Борисов е настоящ политически труп и бъдещ затворник

В управлението има напрежение, защото то е изградено от противостоящи си субекти, които черпят огромни негативи от участието си във властта. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в студиото на БНТ.
По думите му сериозни средства в големи ведомства се харчат незаконно, което допълнително засилва кризата. "Освен това Пеевски и неговата агресия и характерната му кулинарна лакомия в политиката почва да дразни Борисов", каза Василев.
Лидерът на МЕЧ бе категоричен, че формацията му няма да даде пет гласа за вот на недоверие, внесен от "Възраждане", докато мотивите му не бъдат преработени. Той определи действията на партията като "некоректни и непрофесионални", като посочи за пример, че в мотивите на "Възраждане" е включено използването на язовир "Черни Осъм" за решаване на водната криза в Плевен, а такъв язовир не съществува и има само идеи за неговото построяване.
"Повече под пунта марите на "Възраждане" няма да се подписваме. Това е парламент, а не детската градина на Костадинов", заяви Василев. Според него "Възраждане" е "малкото отроче на ГЕРБ" и това е ясно за цялото общество.
Той подчерта, че МЕЧ няма нищо общо с "Възраждане" и "Величие", като отрече твърденията, че партията му е "купена" от Борисов или Пеевски. "Воденичният камък за "Възраждане" са близките ѝ отношения с ГЕРБ, които толкова тежат на партията, че не може да се изправи", допълни той.
Василев отново настоя за оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, като я обвини в липса на професионализъм. "Нейното омаскаряване е видимо всеки ден. Постоянно се допускат грешки, процедурите не се спазват, нарушават се правата на опозицията", аргументира се той.
По отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Василев заяви: "Той е настоящ политически труп и бъдещ затворник."
До коментар #1 от "дано":Те на това разчитат,да се харесат на някои хора "катерейки се" по гърба на Борисов.На мен ми прилича на малко пале,което лае та се къса.Борисов е доста як и може да издържи много паразити(въшки),образно казано.
До коментар #2 от "Фен":Ами ти какъв си? Сам си отговори.И кой беше ти,че не може да се сетим?
До коментар #11 от "Факт":Каквото правеше и в предишната, каквото ще прави и в следващата - демек нищо! Същото се отнася и за другарката Виолета Комитова. С други думи това са ренегати печалбари.
До коментар #15 от "Ами":Малее е направо ти поввярвах че е много як,нема що.Як е като тр уп който държи св ещ и ти си много як щот си от ония дето с двеста ги ?Аве нема що от гроб сте все якизрънца
До коментар #2 от "Фен":Радев няма креатури, жалкарче! Зад президента стои огромна маса народ и е готов да го подкрепи. Кои избират мутрата - платените чиновници ли?
