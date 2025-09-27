Новини
Радостин Василев: Борисов е настоящ политически труп и бъдещ затворник

27 Септември, 2025 09:58 975 23

  • меч-
  • радостин василев-
  • възраждане-
  • костадин костадинов-
  • наталия киселова

Радостин Василев: Борисов е настоящ политически труп и бъдещ затворник - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

В управлението има напрежение, защото то е изградено от противостоящи си субекти, които черпят огромни негативи от участието си във властта. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в студиото на БНТ.

По думите му сериозни средства в големи ведомства се харчат незаконно, което допълнително засилва кризата. "Освен това Пеевски и неговата агресия и характерната му кулинарна лакомия в политиката почва да дразни Борисов", каза Василев.

Лидерът на МЕЧ бе категоричен, че формацията му няма да даде пет гласа за вот на недоверие, внесен от "Възраждане", докато мотивите му не бъдат преработени. Той определи действията на партията като "некоректни и непрофесионални", като посочи за пример, че в мотивите на "Възраждане" е включено използването на язовир "Черни Осъм" за решаване на водната криза в Плевен, а такъв язовир не съществува и има само идеи за неговото построяване.

"Повече под пунта марите на "Възраждане" няма да се подписваме. Това е парламент, а не детската градина на Костадинов", заяви Василев. Според него "Възраждане" е "малкото отроче на ГЕРБ" и това е ясно за цялото общество.

Той подчерта, че МЕЧ няма нищо общо с "Възраждане" и "Величие", като отрече твърденията, че партията му е "купена" от Борисов или Пеевски. "Воденичният камък за "Възраждане" са близките ѝ отношения с ГЕРБ, които толкова тежат на партията, че не може да се изправи", допълни той.

Василев отново настоя за оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, като я обвини в липса на професионализъм. "Нейното омаскаряване е видимо всеки ден. Постоянно се допускат грешки, процедурите не се спазват, нарушават се правата на опозицията", аргументира се той.

По отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Василев заяви: "Той е настоящ политически труп и бъдещ затворник."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано

    22 2 Отговор
    Най ми хареса последното изречение !!

    Коментиран от #15

    10:01 27.09.2025

  • 2 Фен

    4 18 Отговор
    Смешен, та жалък. Креатура на Кики, креатурата на Радев.

    Коментиран от #17, #23

    10:01 27.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Мафията ще си намери нов любимец.

    10:02 27.09.2025

  • 4 И линчуван

    9 1 Отговор
    С катран и пера.

    10:03 27.09.2025

  • 5 Нужно е

    10 2 Отговор
    Гроб да бъде обявена за терористична организация и да се дава награда за главите на членовете и!

    10:05 27.09.2025

  • 6 Лошото е че

    2 0 Отговор
    Бъдещето е необозримо

    10:05 27.09.2025

  • 7 Това

    6 0 Отговор
    е единственото , което е отредило бъдещето за него ! А и не само ! Пред очите на българските граждани и ЕС ограбиха де що и как могат , милиарди !

    10:06 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    А гусин водопада?

    10:06 27.09.2025

  • 10 Гост

    8 0 Отговор
    Доста добре звучи, ама трябва да признаем, че това си е чисто лаладжийство

    10:07 27.09.2025

  • 11 Факт

    0 2 Отговор
    Не знам ген. Радулов какво прави в тази формация!

    Коментиран от #19

    10:07 27.09.2025

  • 12 Хаха

    5 3 Отговор
    Бе нема още кой да го затвори, ама га доди дедо Иван ша го бесят

    10:07 27.09.2025

  • 13 Оффф ,

    8 0 Отговор
    той се ожалва , че за една нощ в ареста му дали мръсна кофа за биологични нужди и старо опикано одеало , в което се съмнявам ! Та той дори беше арестуван без белезници ?

    10:09 27.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "дано":

    Те на това разчитат,да се харесат на някои хора "катерейки се" по гърба на Борисов.На мен ми прилича на малко пале,което лае та се къса.Борисов е доста як и може да издържи много паразити(въшки),образно казано.

    Коментиран от #22

    10:10 27.09.2025

  • 16 аааахахахааа

    2 4 Отговор
    Тоя е по-голям демагог и от РадеФ. Тази сутри каза че инфлацията за последния месец била 20-30-40% . От 20 до 40% са 100% по-вече, няма как да казваш нещо със 100% разлика и да твърдиш че е вярно. Все едно да каже че взима 2000-3000 или 4000лв. заплата. Инфлацията за последния месец си е твърдо число както и заплатата която си взел за последния месец, няма от до! Това че той не знае колко е и хвърля в пространството произволни числа говори какъв лъжец и демагог е тоя.

    10:11 27.09.2025

  • 17 Ти да не си светил

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Ами ти какъв си? Сам си отговори.И кой беше ти,че не може да се сетим?

    10:13 27.09.2025

  • 18 оня с коня

    1 4 Отговор
    Да обяви Радостин Лидерът на НАЙ-ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ в БГ/прилизително 5 ПЪТИ по-голяма от неговата / за "Политически труп"...е тва наистина ми идва в повече!!!

    10:14 27.09.2025

  • 19 Адолф

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Каквото правеше и в предишната, каквото ще прави и в следващата - демек нищо! Същото се отнася и за другарката Виолета Комитова. С други думи това са ренегати печалбари.

    10:14 27.09.2025

  • 20 МВР служител

    3 0 Отговор
    Борисов и Пеевски са тумор и са полезни само за метастазите си, трябва да започне химиотерапията и метастазите да бъдат отстранявани, като започнем от всякакви престъпници с изтекъл мандат. Всеки ден граждански арест на подобни престъпници

    10:14 27.09.2025

  • 21 Хе!

    0 0 Отговор
    Вашите атаки ги сплотяват, бе, Радост! Ако ги оставите, сами ще се изпоядат! Питаш ли Борисов как се чувства сега, че не той е да се перчи в ООН!? Когато тук дойде Урсулата, нарита фиктивния премиер настрана, изтъпанчи се в Сопот и започна да показва на Урсата устройството на РПГ-то, с което е неутрализирал Чакъра! Има индикации, че желае избори, но друг да е виновник за разпада на това правителство! Затова лицемерно нападна и Пеевски, с плахата надежда той да се ядоса и спре подкрепата! И други сили напират към избори и не знам защо хулите социолозите, които дружно дават 27% на Герб! По скоро с този резултат ги тикат - Отивайте смело, печелите още по голяма подкрепа! По същия начин критикуваме Тръмп, когато казва, че Украйна може да си върне всички територии, а той просто им казва - ,,Като искате да се самоубиете - давайте!". И на Путин каза - Аз се оттеглих и ти ако бе сила, щеше да си ги приключил за една седмица! Блъскай си главата, като си нерешителен!

    10:19 27.09.2025

  • 22 Ти да не си светил

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Малее е направо ти поввярвах че е много як,нема що.Як е като тр уп който държи св ещ и ти си много як щот си от ония дето с двеста ги ?Аве нема що от гроб сте все якизрънца

    10:20 27.09.2025

  • 23 Аква

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Радев няма креатури, жалкарче! Зад президента стои огромна маса народ и е готов да го подкрепи. Кои избират мутрата - платените чиновници ли?

    10:21 27.09.2025

