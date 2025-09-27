Новини
България »
Кирил Петков номинира Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната“

Кирил Петков номинира Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната“

27 Септември, 2025 12:59 469 16

  • кирил петков-
  • благомир коцев-
  • продължаваме промяната

Общото събрание на ПП продължава и утре, като предстои избирането на новото ръководство на партията

Кирил Петков номинира Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната“ - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Продължаваме промяната" застава твърдо зад арестуваните си представители в местната власт и обявява амбиции за връщане в управлението чрез обновление в партията и задълбочаване на партньорството с "Демократична България". Това стана ясно в началото на Общото събрание на ПП, което се провежда в момента.

Бившият съпредседател Кирил Петков номинира варненския кмет Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на партията и се обяви за отваряне на ПП към по-голям кръг от избиратели.

"Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока", заяви Петков в началото на събранието, пише БТА. Той аргументира номинацията на Коцев с неговия опит в местната власт и принципната му позиция.

"Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят," отбеляза още Петков, добавяйки че "приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода."

Кирил Петков подчерта, че политиката в "Продължаваме промяната" трябва да бъде "даване, а не вземане" и посочи нулевата толерантност към корупцията като фундамент на партията.

На форума присъстват и лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната". Гласуването за ръководни органи ще се проведе утре, като дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.

Общото събрание на ПП продължава и утре, като предстои избирането на новото ръководство на партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 4 Отговор
    Киро не случайно е наречен ПРО100 !!! Не разбира ли колко отвратително изглежда това на всички...?! Никога нищо не разбира !!!

    Коментиран от #11

    13:02 27.09.2025

  • 2 гражданин

    6 5 Отговор
    И защо да не го номиниран ,след като доказан престъпник ни управлява 15 г. ,а той не е !

    Коментиран от #5, #8

    13:04 27.09.2025

  • 3 кукорча спецова

    4 1 Отговор
    номинирана съм за стойка партер, да заповядат всички от коалицията на желаещите

    13:07 27.09.2025

  • 4 Достойно

    4 2 Отговор
    Браво !

    13:07 27.09.2025

  • 5 А ми то

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    ако не си престъпник, как ще влезеш в ръководството на пп?

    13:08 27.09.2025

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    ндааааа паразитите се множат

    13:11 27.09.2025

  • 7 Българин

    3 2 Отговор
    Съвсем скоро целия "излагателен комитет" ще се съберете при благо. г-н Пеевски и българската Прокуратура са се погрижил за това, а българския народ ще си отдъхне от козяшките натрапници!

    13:12 27.09.2025

  • 8 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Тъпо съждение ! Борисов никога не е бил толкова глупав че да номинира за нещо някой следствен ! Беше безкомпромисен ! И да е вярно че и двамата са престъпници , Кире е тъпия престъпник !

    13:14 27.09.2025

  • 9 Кики конските зъби

    4 0 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от ПП-ТО ли сме, тате ? - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    13:14 27.09.2025

  • 10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 2 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ПО КАНАЛ 3 ПРОТЕСТА НА ВЪЗРАЖДАНЕ ПОД НАСЛОВ ,,МИТИНГ -ШЕСТВИЕ ДА СТАНЕ ЛЕВЪТНАШ БАЛКАНСКИ,, ДА НЕ КАЖЕТЕ ПОСЛЕ ЧЕ ПЕТ БАБИЧКИ САС СЕ СЪБРАЛИ НА ПРОТЕСТ.ВЪВ ЧЕТВЪРТЪК ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ БОЕЦ И ППДБ КОГАТО ЗАПОЧНАХА ОТ ЦЕНТРАЛАТА НА СВИНЯТА ПЕЕВСКИ И ДПС НОВО НАЧАЛО И ПОСЛЕ СПРЯХА ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ БЯХА ПО МАЛКО.ПО НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ НЯМА ДА ГО ВИДИТЕ.

    Коментиран от #12

    13:16 27.09.2025

  • 11 Да те светна по въпроса:

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Няма по крадливо нещо в България от Тиквоний Борисов и с.в.инското му аверче ПееФ.

    13:16 27.09.2025

  • 12 Да гледаме ли?!

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Възраждане и крадците на Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Възраждане гласува заедно с герберо-пеевските крадци всички закони свързани с кражби от народа.

    Коментиран от #14

    13:19 27.09.2025

  • 13 Пак грънците на плочника

    1 1 Отговор
    Кирето е рядък неадекват!

    13:21 27.09.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да гледаме ли?!":

    УСРАНИ ДОЛНИ ЗАДНИЦИ КАТО ВАС НЕ КРАДАТ.ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ СА БИЛИ ВЪВ УПРАВЛЕНИЕ А ВИЕ СЕДЯХТЕ НА МАГНИТСКИЯ ПЕЕВСКИ ВЪВ СКУТА И ПИЕХТЕ МАЗНО КАФЕ И ИМАТЕ ОПИТ ВЪВ КРАЖБИТЕ И СЪС ТИКВАТА БОКО ПРАВИХТЕ СГЛОБКА И ТОЙ ВИ НАУЧИ КАК СЕ КРАДЕ И ОТ НАД 60 ДЕПУТАТА СТАНАХТЕ СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРОЖДЕНЦИ

    Коментиран от #16

    13:23 27.09.2025

  • 15 Смешник

    1 1 Отговор
    Благомир Коцев с 15 пфшорни фирми, 17 свидели свидетелствали срещу него, корупционни назначения за заместници като личен, охранител, личен адвокат и зет, заграбена земя от Морската градина във Варна от него и семейството му, незаконно забогатяване и и неплатени данъци, фалшиви данъчни декларации с неплатени милион, но измесени в офшорки.
    Едно е ясно Корил Петков е свързан с корупцонните схеми във Варна, така както стана ясно че е свързан с корупцията в София

    13:27 27.09.2025

  • 16 Ще те допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Възраждане и Костя Копейкин са продукт създаден от Борисов и крадците му. Няма гербав закон за кражби от народа, който да не са подкрепили.

    13:28 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове