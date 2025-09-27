Кирил Петков номинира Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната“

"Продължаваме промяната" застава твърдо зад арестуваните си представители в местната власт и обявява амбиции за връщане в управлението чрез обновление в партията и задълбочаване на партньорството с "Демократична България". Това стана ясно в началото на Общото събрание на ПП, което се провежда в момента.
Бившият съпредседател Кирил Петков номинира варненския кмет Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на партията и се обяви за отваряне на ПП към по-голям кръг от избиратели.
"Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока", заяви Петков в началото на събранието, пише БТА. Той аргументира номинацията на Коцев с неговия опит в местната власт и принципната му позиция.
"Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят," отбеляза още Петков, добавяйки че "приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода."
Кирил Петков подчерта, че политиката в "Продължаваме промяната" трябва да бъде "даване, а не вземане" и посочи нулевата толерантност към корупцията като фундамент на партията.
На форума присъстват и лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.
До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната". Гласуването за ръководни органи ще се проведе утре, като дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.
Общото събрание на ПП продължава и утре, като предстои избирането на новото ръководство на партията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #11
13:02 27.09.2025
2 гражданин
Коментиран от #5, #8
13:04 27.09.2025
3 кукорча спецова
13:07 27.09.2025
4 Достойно
13:07 27.09.2025
5 А ми то
До коментар #2 от "гражданин":ако не си престъпник, как ще влезеш в ръководството на пп?
13:08 27.09.2025
6 Ний ша Ва упрайм
13:11 27.09.2025
7 Българин
13:12 27.09.2025
8 Много
До коментар #2 от "гражданин":Тъпо съждение ! Борисов никога не е бил толкова глупав че да номинира за нещо някой следствен ! Беше безкомпромисен ! И да е вярно че и двамата са престъпници , Кире е тъпия престъпник !
13:14 27.09.2025
9 Кики конските зъби
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А от ПП-ТО ли сме, тате ? - Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!
13:14 27.09.2025
10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #12
13:16 27.09.2025
11 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "Пич":Няма по крадливо нещо в България от Тиквоний Борисов и с.в.инското му аверче ПееФ.
13:16 27.09.2025
12 Да гледаме ли?!
До коментар #10 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Възраждане и крадците на Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Възраждане гласува заедно с герберо-пеевските крадци всички закони свързани с кражби от народа.
Коментиран от #14
13:19 27.09.2025
13 Пак грънците на плочника
13:21 27.09.2025
14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "Да гледаме ли?!":УСРАНИ ДОЛНИ ЗАДНИЦИ КАТО ВАС НЕ КРАДАТ.ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ СА БИЛИ ВЪВ УПРАВЛЕНИЕ А ВИЕ СЕДЯХТЕ НА МАГНИТСКИЯ ПЕЕВСКИ ВЪВ СКУТА И ПИЕХТЕ МАЗНО КАФЕ И ИМАТЕ ОПИТ ВЪВ КРАЖБИТЕ И СЪС ТИКВАТА БОКО ПРАВИХТЕ СГЛОБКА И ТОЙ ВИ НАУЧИ КАК СЕ КРАДЕ И ОТ НАД 60 ДЕПУТАТА СТАНАХТЕ СЪС ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРОЖДЕНЦИ
Коментиран от #16
13:23 27.09.2025
15 Смешник
Едно е ясно Корил Петков е свързан с корупцонните схеми във Варна, така както стана ясно че е свързан с корупцията в София
13:27 27.09.2025
16 Ще те допълня
До коментар #14 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Възраждане и Костя Копейкин са продукт създаден от Борисов и крадците му. Няма гербав закон за кражби от народа, който да не са подкрепили.
13:28 27.09.2025