Кирил Петков номинира Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната“

"Продължаваме промяната" застава твърдо зад арестуваните си представители в местната власт и обявява амбиции за връщане в управлението чрез обновление в партията и задълбочаване на партньорството с "Демократична България". Това стана ясно в началото на Общото събрание на ПП, което се провежда в момента.

Бившият съпредседател Кирил Петков номинира варненския кмет Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на партията и се обяви за отваряне на ПП към по-голям кръг от избиратели.

"Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока", заяви Петков в началото на събранието, пише БТА. Той аргументира номинацията на Коцев с неговия опит в местната власт и принципната му позиция.

"Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят," отбеляза още Петков, добавяйки че "приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода."

Кирил Петков подчерта, че политиката в "Продължаваме промяната" трябва да бъде "даване, а не вземане" и посочи нулевата толерантност към корупцията като фундамент на партията.

На форума присъстват и лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната". Гласуването за ръководни органи ще се проведе утре, като дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.

Общото събрание на ПП продължава и утре, като предстои избирането на новото ръководство на партията.