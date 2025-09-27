Новини
Илияна Йотова: Има очевидна кампания срещу президентската институция

27 Септември, 2025 13:37 618 13

Това е политика на премиера Желязков и на правителството от първия ден

Според вицепрезидента Илияна Йотова има очевидна кампания срещу президентската институция, предвид изборите за държавен глава след година. Йотова коментира в Маджарово нападките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към президента Радев от последните дни.

"Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии - и свои, и чужди, така очевидно ще бъде и стилът за тази една година, но за мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа", заяви вицепрезидентът.

Запитана дали ще се кандидатира за президентския пост, Илияна Йотова каза, че това ще стане ясно на по-късен етап. Вицепрезидентът заяви, че е очаквала премиерът Росен Желязков да говори пред Общото събрание на ООН повече за това как Европа да върне лидерските си позиции.

"Това е политика на премиера Желязков и на правителството от първия ден. Аз никъде не видях българския привкус на неговата позиция и нюансите, които според мен, един министър-председател трябва да изложи тогава, когато е на тази голяма международна сцена. Нека да видим как ще направим така, че Европа да върне лидерските си позиции. Аз очаквах от българския премиер да говори в тази посока" - каза Илияна Йотова която присъства на Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово.

В речта си пред Общото събрание на ООН снощи премиерът Росен Желязков призова за реформиране на Съвета за сигурност, така че източноевропейските държави да имат еднo непостоянно място в него. Желязков каза, че Русия подкопава перспективите за мир с нарушенията на въздушното пространство на европейски страни през последните седмици.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсурдистан

    13 7 Отговор
    Тя пък една институция-убежище на безродници!

    13:46 27.09.2025

  • 2 Любопитен

    5 0 Отговор
    Оня търтей софиянеца дето бил бил Денков в подлеза къде е? Заваляха поръчките ли?

    13:53 27.09.2025

  • 3 няма сравнения

    13 9 Отговор
    Президенте е прочел един вагон книги и е бил военен пилот ,а боко е прочел само Винету до десета страница !

    Коментиран от #4, #5, #11

    13:53 27.09.2025

  • 4 Грешка си

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "няма сравнения":

    Чел е и "Съкровището в сребърното езеро" и "Олдд Шетърхенд" и "Крадящата ръка".

    13:56 27.09.2025

  • 5 Реалист

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "няма сравнения":

    Адмирации 👏👏👏
    ЗА ТОЗИ КОМЕНТАР❗️❗️❗️

    13:58 27.09.2025

  • 6 Мавъра

    3 0 Отговор
    Умна, но… Аз съм мъж, нищо не казвам.

    14:24 27.09.2025

  • 7 Цъцъцъ

    3 1 Отговор
    Има, разбира се, като не изразявате и не защитавате българските интереси, много ясно, че ще има!!!
    Сещате се за народа само когато има избори, а напоследък и тогава не се сещате, направо фалшифицирате резултатите!
    Безродници!

    14:33 27.09.2025

  • 8 Кои са мутри

    6 1 Отговор
    Къде е това вън
    Моля другарката за обяснение

    14:36 27.09.2025

  • 9 Истината

    7 3 Отговор
    Йотова,Желязков откакто е премиер е свършил повече работа отколкото ти за 9 години!

    14:37 27.09.2025

  • 10 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Резидента води война срещу правителството Резидента на кгб разделя народа и създава не нужно напрежение в държавата Резидента е национален предател Дано догодина в президентството ,влезе един истински родолюбец Който да работи за спокойствие и възход в държавата

    14:39 27.09.2025

  • 11 Грешиш

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "няма сравнения":

    Фатмака е прочел само една книга "Коника без глава"!

    14:41 27.09.2025

  • 12 Стара чанта

    2 2 Отговор
    МЕТЛАТА ! Това липсва !

    14:47 27.09.2025

  • 13 Как

    0 0 Отговор
    Когато президента е агент на КГБ ще има кампания

    14:59 27.09.2025

