Според вицепрезидента Илияна Йотова има очевидна кампания срещу президентската институция, предвид изборите за държавен глава след година. Йотова коментира в Маджарово нападките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към президента Радев от последните дни.
"Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии - и свои, и чужди, така очевидно ще бъде и стилът за тази една година, но за мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа", заяви вицепрезидентът.
Запитана дали ще се кандидатира за президентския пост, Илияна Йотова каза, че това ще стане ясно на по-късен етап. Вицепрезидентът заяви, че е очаквала премиерът Росен Желязков да говори пред Общото събрание на ООН повече за това как Европа да върне лидерските си позиции.
"Това е политика на премиера Желязков и на правителството от първия ден. Аз никъде не видях българския привкус на неговата позиция и нюансите, които според мен, един министър-председател трябва да изложи тогава, когато е на тази голяма международна сцена. Нека да видим как ще направим така, че Европа да върне лидерските си позиции. Аз очаквах от българския премиер да говори в тази посока" - каза Илияна Йотова която присъства на Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово.
В речта си пред Общото събрание на ООН снощи премиерът Росен Желязков призова за реформиране на Съвета за сигурност, така че източноевропейските държави да имат еднo непостоянно място в него. Желязков каза, че Русия подкопава перспективите за мир с нарушенията на въздушното пространство на европейски страни през последните седмици.
1 Абсурдистан
13:46 27.09.2025
2 Любопитен
13:53 27.09.2025
3 няма сравнения
Коментиран от #4, #5, #11
13:53 27.09.2025
4 Грешка си
До коментар #3 от "няма сравнения":Чел е и "Съкровището в сребърното езеро" и "Олдд Шетърхенд" и "Крадящата ръка".
13:56 27.09.2025
5 Реалист
До коментар #3 от "няма сравнения":Адмирации 👏👏👏
ЗА ТОЗИ КОМЕНТАР❗️❗️❗️
13:58 27.09.2025
6 Мавъра
14:24 27.09.2025
7 Цъцъцъ
Сещате се за народа само когато има избори, а напоследък и тогава не се сещате, направо фалшифицирате резултатите!
Безродници!
14:33 27.09.2025
8 Кои са мутри
Моля другарката за обяснение
14:36 27.09.2025
9 Истината
14:37 27.09.2025
10 Хахахаха
14:39 27.09.2025
11 Грешиш
До коментар #3 от "няма сравнения":Фатмака е прочел само една книга "Коника без глава"!
14:41 27.09.2025
12 Стара чанта
14:47 27.09.2025
13 Как
14:59 27.09.2025