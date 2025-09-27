Според вицепрезидента Илияна Йотова има очевидна кампания срещу президентската институция, предвид изборите за държавен глава след година. Йотова коментира в Маджарово нападките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към президента Радев от последните дни.

"Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии - и свои, и чужди, така очевидно ще бъде и стилът за тази една година, но за мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа", заяви вицепрезидентът.

Запитана дали ще се кандидатира за президентския пост, Илияна Йотова каза, че това ще стане ясно на по-късен етап. Вицепрезидентът заяви, че е очаквала премиерът Росен Желязков да говори пред Общото събрание на ООН повече за това как Европа да върне лидерските си позиции.

"Това е политика на премиера Желязков и на правителството от първия ден. Аз никъде не видях българския привкус на неговата позиция и нюансите, които според мен, един министър-председател трябва да изложи тогава, когато е на тази голяма международна сцена. Нека да видим как ще направим така, че Европа да върне лидерските си позиции. Аз очаквах от българския премиер да говори в тази посока" - каза Илияна Йотова която присъства на Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово.

В речта си пред Общото събрание на ООН снощи премиерът Росен Желязков призова за реформиране на Съвета за сигурност, така че източноевропейските държави да имат еднo непостоянно място в него. Желязков каза, че Русия подкопава перспективите за мир с нарушенията на въздушното пространство на европейски страни през последните седмици.