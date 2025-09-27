Новини
Полицията залови шофьор с 26 глоби за близо 4 000 лева
  Тема: Войната на пътя

Полицията залови шофьор с 26 глоби за близо 4 000 лева

27 Септември, 2025 18:16 1 025 16

В случай че водачите откажат да платят глобите, властите прилагат по-сериозни мерки

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Специализирана операция на Пътна полиция стартира днес на ГКППКулата и други гранични пунктове. Целта е да бъдат проверени товарни автомобили с чужда регистрация, които имат невръчени или неплатени глоби. Операцията е резултат от синхронизацията на автоматизираните системи на националното ТОЛ управление и МВР.

"След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани, на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път", поясни старши инспектор Георги Бучков от Пътна полиция, ОДМВР Благоевград.

Само от 8 часа сутринта до обяд са спрени 13 водачи, движили се с неплатени глоби. Най-фрапиращият случай е на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лева, които той ще плати по банков път, допълни старши инспектор Бучков.

В случай че водачите откажат да платят глобите, властите прилагат по-сериозни мерки.

"Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата", обясни старши инспектор Бучков.

Според представители на МВР, тези действия са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация. Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще го пуснете как сте го хванали бе

    15 1 Отговор
    ако е циганин сега ще имате проблеми със БХК-то и нищо не можете да му направите

    18:18 27.09.2025

  • 2 оня с коня

    8 3 Отговор
    не можете да го дискриминирате


    човека може си има глоби и за 40 000лв и какво от това?

    вие ще имате да вземате, той ще има да ви дава ха ха ха ха

    18:19 27.09.2025

  • 3 мвр-ново начало

    16 2 Отговор
    двата нереза кога ще бъдат арестувани ?

    Коментиран от #4

    18:19 27.09.2025

  • 4 Наистина

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "мвр-ново начало":

    те са по-страшни от тоя с глобите !

    18:23 27.09.2025

  • 5 Круку

    5 0 Отговор
    тази ще му е 27-мата

    18:27 27.09.2025

  • 6 Демо версия крадец = демокрад

    10 0 Отговор
    искам да повозя един ден шефа на кат
    до обяд ще карам в Гърция
    след обяд ще карам в България
    да направи разликата как карат Румънците в двете страни
    същото важи и за Турците

    18:28 27.09.2025

  • 7 Това

    2 0 Отговор
    новина ли е , сензация ли е или какво е , че се съобщава ?

    18:29 27.09.2025

  • 8 Браво ве?!

    9 0 Отговор
    Полицията ,,залови"...!
    При толкова много нарушения и чак сега да сте го...,,заловили"...?!
    Че то не е за хвалба!
    А за Срам!
    Но нищо де,важното е, че ви увеличиха заплатите и то с цели 50%...,а вие си давате по старому...- по инерция...!

    18:30 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дино

    5 0 Отговор
    Бързо да ги плаща, че големите заплати не чакат…

    18:34 27.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Твойте

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Пътища са вРудZия
    Тук е БЪЛГАРИЯ , блат - нико.!

    18:39 27.09.2025

  • 13 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Пияницата Нойзи се разхожда на свобода и кара с 200 из улиците на София Намери,което трябваше да сбъдне отнето в поза на държавата.
    И кво стАна? 26 глоби за 4000 лв.не са като да се залови пиян убиец на пътя.

    18:43 27.09.2025

  • 14 ха ха

    2 0 Отговор
    по закона за пътния грабеж и със системата донос бонус ще се наложи на пътния контрол да ходят с бронирани жилетки , натам отиват нещата

    18:44 27.09.2025

  • 15 Мдааа

    4 0 Отговор
    Еййй най-накрая, но това не трябва да е само една акция, а ежедневно и не само за тирове, а и за всички ония румънски, турски, украински камикадзета с коли, които вършат страшни безобразия! Време е на мамалигарите специално да им се стъжни!

    18:46 27.09.2025

  • 16 Аз.....

    2 1 Отговор
    А леките автомобили????
    Румънци, Турци,Молдовци и Макетата????

    18:49 27.09.2025

Новини по градове:
