Полицията залови шофьор с 26 глоби за близо 4 000 лева

Специализирана операция на Пътна полиция стартира днес на ГКППКулата и други гранични пунктове. Целта е да бъдат проверени товарни автомобили с чужда регистрация, които имат невръчени или неплатени глоби. Операцията е резултат от синхронизацията на автоматизираните системи на националното ТОЛ управление и МВР.

"След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани, на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път", поясни старши инспектор Георги Бучков от Пътна полиция, ОДМВР Благоевград.

Само от 8 часа сутринта до обяд са спрени 13 водачи, движили се с неплатени глоби. Най-фрапиращият случай е на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лева, които той ще плати по банков път, допълни старши инспектор Бучков.

В случай че водачите откажат да платят глобите, властите прилагат по-сериозни мерки.

"Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата", обясни старши инспектор Бучков.

Според представители на МВР, тези действия са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация. Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР.