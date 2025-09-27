Новини
България »
Влак от Варна за София пътува със закъснение поради паднало дърво

Влак от Варна за София пътува със закъснение поради паднало дърво

27 Септември, 2025 20:16 456 4

  • влак-
  • дърво-
  • релси-
  • варна-
  • офия

Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ

Влак от Варна за София пътува със закъснение поради паднало дърво - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес, при движение на бърз влак № 2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво.

Това съобщиха от БДЖ.

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение.

Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 2 Отговор
    Аз на нещо което се движи по ръждасали релси от преди 50 години,

    НЕ СЕ КАЧВАМ! Е.ал съм ти и евтиното- 100 тона железо да се хакне у дерето , мани...

    20:21 27.09.2025

  • 2 Само

    1 0 Отговор
    някой да не гризне дървото !

    20:22 27.09.2025

  • 3 добре

    0 0 Отговор
    че се влачат с 60 км/ч........ цял живот

    20:56 27.09.2025

  • 4 бандит методиев борисов-яшаров

    0 0 Отговор
    с парите които откраднах можеше да се направи метро и до Варна и до Бургас...... и ще останат повечето....

    20:58 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове