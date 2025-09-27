Влак от Варна за София пътува със закъснение поради паднало дърво

Днес, при движение на бърз влак № 2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво.
Това съобщиха от БДЖ.
Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение.
Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.
Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.
1 Спецназ
НЕ СЕ КАЧВАМ! Е.ал съм ти и евтиното- 100 тона железо да се хакне у дерето , мани...
20:21 27.09.2025
2 Само
20:22 27.09.2025
3 добре
20:56 27.09.2025
4 бандит методиев борисов-яшаров
20:58 27.09.2025