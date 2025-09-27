От "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов

От политическа партия "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.

Това разкри БНР.

Днес на официалните имейли на "Величие" е постъпило заплашително писмо. Това съобщиха от пресслужбата на политическата сила.

От партията категорично осъждат всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия "Величие" в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.

От "Величие" настояват за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите.