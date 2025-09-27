От "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов

От политическа партия "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.
Това разкри БНР.
Днес на официалните имейли на "Величие" е постъпило заплашително писмо. Това съобщиха от пресслужбата на политическата сила.
От партията категорично осъждат всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия "Величие" в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.
От "Величие" настояват за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите.
1 Сталин
20:52 27.09.2025
2 бандит методиев борисов-яшаров
20:53 27.09.2025
3 Майна
Сега пак пушилки..
Що да не го заплашват- прокуратурата покри доклада на ДАНС за престъпленията му граждани завлечени от него, затова и уволниха човека от ДАНС !!
Кой стои зад този престъпник?
20:53 27.09.2025
4 Майна
Вижте с какви се е обградил- частна въоръжена група!
Коментиран от #6, #7, #11
20:55 27.09.2025
5 горски
21:00 27.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ИВлине
21:04 27.09.2025
10 У нас
21:06 27.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.