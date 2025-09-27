Новини
България »
От "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов

От "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов

27 Септември, 2025 20:49 526 11

  • ивелин михайлов-
  • величие-
  • заплахи

От партията категорично осъждат всякакви опити за сплашване

От "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От политическа партия "Величие" съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.

Това разкри БНР.

Днес на официалните имейли на "Величие" е постъпило заплашително писмо. Това съобщиха от пресслужбата на политическата сила.

От партията категорично осъждат всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия "Величие" в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.

От "Величие" настояват за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 6 Отговор
    Докато криминалната хунта на Тиквата и Прасето не бъдат окачени на въжето,нищо няма да се промени в България

    20:52 27.09.2025

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    7 3 Отговор
    ивелинчо пази се, питай трактора и брат галев колко бързо става

    20:53 27.09.2025

  • 3 Майна

    8 4 Отговор
    Този го няма на протестите
    Сега пак пушилки..
    Що да не го заплашват- прокуратурата покри доклада на ДАНС за престъпленията му граждани завлечени от него, затова и уволниха човека от ДАНС !!
    Кой стои зад този престъпник?

    20:53 27.09.2025

  • 4 Майна

    8 4 Отговор
    Кой нормален човек е с бронирана кола- този е с такава!
    Вижте с какви се е обградил- частна въоръжена група!

    Коментиран от #6, #7, #11

    20:55 27.09.2025

  • 5 горски

    4 1 Отговор
    РЕДИЦА прокурори УМИШЛЕНО и по всичко изглеждащо срещу определени „комплименти“ безобразно и УМИШЛЕНО торпилираха иначе огромната разследваща работа на МВР, ДАНС, Икономическа полиция, НАП, спирайки УМИШЛЕНО както реализации, така и прекратявайки проверки срещу измамника Ивелин Михайлов. ДВЕ ГОДИНИ И.Ф. ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР БОРИСЛАВ САРАФОВ ДЕМОНСТРИРА НАГЛО И УМИШЛЕНО ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ СПРЯМО ЛИЦЕТО ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ. Тогавашният шеф на ДАНС Пламен Тончев предостави секретна справка на ДАНС от 27 СТРАНИЦИ!!!, в която са описани престъпленията на лицето Ивелин Михайлов и финансовата му пирамида.

    21:00 27.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИВлине

    1 0 Отговор
    И да ревеш и да не рИвеш ще го ядеш ,много марод си завлякъл

    21:04 27.09.2025

  • 10 У нас

    1 0 Отговор
    Политиците са събрани от бандит нагоре

    21:06 27.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове