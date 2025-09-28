Времето днес, прогноза за неделя, 28 септември: Облачността остава значителна

Облачността над страната ще се задържи значителна, предаде БТА.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен – от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.