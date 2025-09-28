Новини
България »
Ваня Григорова: Ако някой се бори със сивата икономика, трябва да премахне тавана на осигуровките

Ваня Григорова: Ако някой се бори със сивата икономика, трябва да премахне тавана на осигуровките

28 Септември, 2025 12:04 896 38

  • ваня григорова-
  • пенсии-
  • пенсионна система-
  • реформа-
  • таван на осигуровките

Дружбенци ще платят цената за това цялата останала част на София да има парно през тази зима и това е само началото

Ваня Григорова: Ако някой се бори със сивата икономика, трябва да премахне тавана на осигуровките - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Целта на обиколките ми в страната е да се противопоставим на намеренията за поредната реформа в пенсионната система, която е срещу интересите на обикновените работещи хора и на днешните пенсионери, разбира се". Това заяви пред БНР Ваня Григорова от “Солидарна България”:

"През април беше прието едно решение на Народното събрание да се започнат анализи на пенсионната система и да се подготви пътна карта за усъвършенстването ѝ. Нямайте никакво съмнение, аз поне нямам, тъй като години наред се занимавам с тази тема, че тези анализи са направени отдавна.

Аз съм запозната с тях, тоест нищо ново няма в тези шест месеца, които бяха дадени от Народното събрание на поредица български институции, нищо ново няма да видим. Ние знаем какво е състоянието на пенсионната система, ние в “Солидарна България” знаем, не само ние, разбира се, включително хората, с които на пресконференция обявихме кампанията "Не залагайте на хазарт старините ни“, знаем какво трябва да се направи, управляващите също го знаят, само че трябва да пипнат парите на заможните български граждани".

"В момента този нисък максимален осигурителен доход всъщност дори стимулира сивата икономика", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" председателят на сдружение "Солидарна България“:

"Ако някой реално се бори със сивата икономика, той просто трябва да премахне тавана на осигуровките".

Общинският съветник в Столичния общински съвет коментира и темата за ремонта на "Топлофикация София" в софийския квартал "Дружба 2":

"Дружбенци ще платят цената за това цялата останала част на София да има парно през тази зима и това е само началото. Ако видите снимки на тръбите, ще се зачудите как въобще има парно. Те са проядени като сирене, като френско сирене. Ако някой не започне мигновено да налива инвестиции там, ние просто ще останем без парно и топла вода цяла София завинаги".

"Аз няма да подкрепя предложението за увеличение на цените за паркиране в синя и зелена зона, защото генерално не смятам, че зоните спомагат по някакъв начин за решаване на проблема с паркирането и с превоза на пътници въобще. Би трябвало да осигурим паркинги, да се подсили градският транспорт, а не да се увеличават цените и обхватът на зоните", коментира Григорова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виж сега,

    23 5 Отговор
    Желанието на госпожата е да свалят на хората ризите заедно с кожата на гърба. И тази лъже и говори простотии

    Коментиран от #2, #13

    12:06 28.09.2025

  • 2 Григорова

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Виж сега,":

    Ама гепам кинти!

    12:09 28.09.2025

  • 3 Най - добре

    19 4 Отговор
    е теб да премахнат ! Тотално ненужна и авантажийка - криво ляво я изучи фондация , после уреди дъщеря си пак на джоба на фондация да учи в Италия !

    12:12 28.09.2025

  • 4 Росен

    20 3 Отговор
    Ромка комунистка, слуга на Тиквата и Сви нята

    12:12 28.09.2025

  • 5 Винаги

    18 2 Отговор
    едно говори , друго върши ! Вдигна къща палат ! И тая , моля ти се , ръси мозъци !

    12:14 28.09.2025

  • 6 ромче..

    7 2 Отговор
    Таа е много жешка и е много разработена от ноденьие..

    12:17 28.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това значи

    13 2 Отговор
    Да се накажат хората,които се осигуряват на реални доходи,без да знаят дали въобще ще има кой да им изкарва пенсиите след време.Как точно,сивата икономика ще излезе на светло? Просто,ще си изгонил кадърните специалисти от България. И все пак 10%върху хиляда лева са сто лева,а върху четири хиляди са 400.Пак квалифицираните плащат повече

    Коментиран от #15

    12:26 28.09.2025

  • 10 Някой

    15 3 Отговор
    Ми, не е права. Ниските данъци и осигуровки не видят до стимул за укриване на доходи. Ако данъците се вдигнат, а тавана на осигуровките падне, това ще доведе до по-високи стимули за укриване.
    Отделно като падне тавана за осигуровките, трябва да падне и тавана за пенсиите. А Знаете ли колко пенсионери са ограничени от тавана на пенсиите?
    Тая мома от икономика не разбира.

    Коментиран от #14

    12:26 28.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Долен комунист

    10 1 Отговор
    Тогава да няма таван на сумите по лекуване. Няма как без таван. Също ако съм плащал социални на 100.000€ на месец също на тази сума после борса. Айде стига другарки...

    12:30 28.09.2025

  • 13 Не съм съгласен

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Виж сега,":

    В цивилизованите държави (нашата не е такава) няма тавани на данъците, а стъпаловидни и прогресивни данъчни системи т.е плащаш повече като вадиш повече. И тук трябва да стане така - не може бедните да плащат наравно с печелещите хиляди. Това е дискриминация, а не “равенство”. Бедните НЕ ТРЯБВА да плащат данъци на минимална заплата за сметка на печелещите повече. И МВФ и другите държави ни го казват, но мутрите и политиците ни не им изнася

    Коментиран от #32

    12:31 28.09.2025

  • 14 Ти не си прав

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    В другите западни държави има огромни данъци и прогресивни данни системи, но данните си вършат работата, а не спят като НАП. Нали все гледаме Германия и се сравняваме с германците - всичко им гледаме, но удобно пропускаме данъците

    Коментиран от #18

    12:34 28.09.2025

  • 15 Кадърните специалисти

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Това значи":

    Ако са готови да продадат род и родина за 10-20% по-ниски данъци изобщо не ни трябват подобни алчни родоостъпници. Трябват ни свестни данъкоплатци и политици, които мислят за обществото.

    12:38 28.09.2025

  • 16 Хе!

    9 1 Отговор
    Тая като я гледам, само за осигуровки и пенсии си мечтая...!!!

    Коментиран от #30

    12:39 28.09.2025

  • 17 Дика

    12 1 Отговор
    Ако някой иска сивата икономика да стане още по голяма, да махне тавана на осигуровките.

    12:39 28.09.2025

  • 18 Завърнал се

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ти не си прав":

    Там не ги крадат събраните суми.

    12:40 28.09.2025

  • 19 Ха,ха

    6 1 Отговор
    Циганка кво разбира от държавни работи, като никога не са имали държавата? Трябва да изчезнат КНСБ и подобни и да се въведе почасово заплащане!

    12:41 28.09.2025

  • 20 Ром

    3 1 Отговор
    Ванче, време е да зимаме властъ

    12:47 28.09.2025

  • 21 По венците

    4 0 Отговор
    и червената вратовръзка ще я познаете а коментарите които прави не е нужно!

    12:49 28.09.2025

  • 22 даа

    3 1 Отговор
    как точно ще стане това като махнат тавана? Така само ще накарат и тези които са се осигурявали да минат на минимална

    Коментиран от #25

    12:50 28.09.2025

  • 23 хихи

    1 0 Отговор
    🔞🔞 хи хи

    12:51 28.09.2025

  • 24 Българин

    2 0 Отговор
    Бутнаха я малко от бсп и тя си повярва, че е голям капацитет. Още се хила на идеята да проветрява София. Някой се беше изгабаркал яко с нея.

    13:09 28.09.2025

  • 25 Свилен

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "даа":

    Не си прав голяма част от по високите доходи идват от фирми на светло така че такава опасност няма. Тези които крият доходи повечето са на минимални заплати. Така че драма няма да има.

    13:09 28.09.2025

  • 26 да видим

    4 1 Отговор
    Ако се премахне тавана на осигуровките, ще трябва да се премахне и тавана на пенсиите. Ваня е обикновена популистка и играе на струната на настройването на бедните срещу богатите. Трябва да има социална справедливост и това е безспорно, но точно това не е начинът за постигането й.

    13:14 28.09.2025

  • 27 1111

    3 1 Отговор
    На тая някой трябва да и каже да вземе да се успокои най-после. Никой няма намерение да я избира!

    13:16 28.09.2025

  • 28 Хахаха

    2 1 Отговор
    Точно “тавана” на трудовите договори е проблема за сивата икономика. Тази кукумявка си няма и представа какво говори, точно това ще накара да минат повече хора КЪМ сивата икономика !
    Плоския данък който БСП въведе накара много хора и фирми да минат на светло и това го има доказано с данни …
    Да не се правим на луди, подобна мярка ще накара много специалисти да се преместят в по уредени и реформирани държави и може би това е целта на статуквото за да продължат с кражбите !

    13:18 28.09.2025

  • 29 Любопитен

    3 1 Отговор
    Ходи си в Индия и там съветвай. Писна ми от не-българи, които ни съветват какво да правим тук в България. Аз пък искам да изпратиме индийците в Индия и за пестим пари от тяхната издръжка.

    13:19 28.09.2025

  • 30 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хе!":

    Всички пенсионери сте така...

    13:21 28.09.2025

  • 31 Хъхъ

    2 0 Отговор
    Борбата със сивата икономика започва с тотални реформи в цялото държавно управление !
    Тоест 80% съкращаване на всякакви лаици и кибици,
    Прекъсване на кражбите и строги правила за трудови договори и извършване на трудови дейности …

    13:21 28.09.2025

  • 32 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не съм съгласен":

    Виж тук говорим за борба със сивата икономика, а не как да съберем повече пари за харчене. Сивата икономика се бори с много различни средства, но ниските данъци и осигуровки са основно средство - фирмите и работещите нямат такъв голям стимул да ги укриват. Защото са ниски, а ако те хванат - ще носиш високи последствия.
    Ако идеята е да се скубят хората, трябва да се направи просто като във Франция - големи данъци, че богатите да бягат в други страни. Виждаме на какво дередже е Франция.

    Коментиран от #36

    13:22 28.09.2025

  • 33 тая

    1 1 Отговор
    лъже!!!

    13:26 28.09.2025

  • 34 Без име

    1 2 Отговор
    Напълно е права!!!

    13:27 28.09.2025

  • 35 Даката

    1 0 Отговор
    Служителите от държавната администрация не плащат пенсионни осигуровки, ние всички им ги плащаме с нашите данъци, сега на всичкото отгоре искат и още, и още да им плащаме, да няма лимит в пенсионните осигуровки...колкото те си решат, ще им плащаме... без лимит, той народа може да поеме и това... МОЛЯ???

    13:32 28.09.2025

  • 36 Сивата икономика

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Не се бори главно с ниски данъци, а с ефективна работа от НАП и съвестно общество, защото за да даде/вземе някой пари под масата/в плик, друг трябва ги приеме/даде, нали така? Основният виновник е обществото като цяло, а не институциите, защото рибата се вмирисва от главата, но започва да се чисти от опашката.
    Аз съм живял в западна държава и не ми беше добре в началото да плащам 20/40/45% от дохода си, но като виждаш за какво и къде отиват ставаш привърженик на системата. По-добре това отколкото да си с повече пари в джоба и около тебе мизерия във всеки аспект. Колкото до богатите и че щели да заминат - прав им път, не ни трябват хора, които не ги е еня за обществото, в което живеят. Други ще дойдат ма тяхно място, защото бизнес винаги можеш да правиш в богато, здраво и уредено общество, но не и в болно и рушащо се такова като в БГ в момента.

    13:33 28.09.2025

  • 37 Промяна

    1 0 Отговор
    ПРИ БОРИСОВ БЪЛГАРИЯ Е ЦИВИЛИЗОВАНА С ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ВИСОКИ ДОХОДИ СТАБИЛНОСТ СПОКОЙСТВИЕ

    13:36 28.09.2025

  • 38 Асен

    0 0 Отговор
    То цялата държава е една сива икономика а населението е дойната крава на едни държавни паразити.

    13:36 28.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове