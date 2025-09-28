Ваня Григорова: Ако някой се бори със сивата икономика, трябва да премахне тавана на осигуровките

"Целта на обиколките ми в страната е да се противопоставим на намеренията за поредната реформа в пенсионната система, която е срещу интересите на обикновените работещи хора и на днешните пенсионери, разбира се". Това заяви пред БНР Ваня Григорова от “Солидарна България”:
"През април беше прието едно решение на Народното събрание да се започнат анализи на пенсионната система и да се подготви пътна карта за усъвършенстването ѝ. Нямайте никакво съмнение, аз поне нямам, тъй като години наред се занимавам с тази тема, че тези анализи са направени отдавна.
Аз съм запозната с тях, тоест нищо ново няма в тези шест месеца, които бяха дадени от Народното събрание на поредица български институции, нищо ново няма да видим. Ние знаем какво е състоянието на пенсионната система, ние в “Солидарна България” знаем, не само ние, разбира се, включително хората, с които на пресконференция обявихме кампанията "Не залагайте на хазарт старините ни“, знаем какво трябва да се направи, управляващите също го знаят, само че трябва да пипнат парите на заможните български граждани".
"В момента този нисък максимален осигурителен доход всъщност дори стимулира сивата икономика", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" председателят на сдружение "Солидарна България“:
"Ако някой реално се бори със сивата икономика, той просто трябва да премахне тавана на осигуровките".
Общинският съветник в Столичния общински съвет коментира и темата за ремонта на "Топлофикация София" в софийския квартал "Дружба 2":
"Дружбенци ще платят цената за това цялата останала част на София да има парно през тази зима и това е само началото. Ако видите снимки на тръбите, ще се зачудите как въобще има парно. Те са проядени като сирене, като френско сирене. Ако някой не започне мигновено да налива инвестиции там, ние просто ще останем без парно и топла вода цяла София завинаги".
"Аз няма да подкрепя предложението за увеличение на цените за паркиране в синя и зелена зона, защото генерално не смятам, че зоните спомагат по някакъв начин за решаване на проблема с паркирането и с превоза на пътници въобще. Би трябвало да осигурим паркинги, да се подсили градският транспорт, а не да се увеличават цените и обхватът на зоните", коментира Григорова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виж сега,
Коментиран от #2, #13
12:06 28.09.2025
2 Григорова
До коментар #1 от "Виж сега,":Ама гепам кинти!
12:09 28.09.2025
3 Най - добре
12:12 28.09.2025
4 Росен
12:12 28.09.2025
5 Винаги
12:14 28.09.2025
6 ромче..
12:17 28.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това значи
Коментиран от #15
12:26 28.09.2025
10 Някой
Отделно като падне тавана за осигуровките, трябва да падне и тавана за пенсиите. А Знаете ли колко пенсионери са ограничени от тавана на пенсиите?
Тая мома от икономика не разбира.
Коментиран от #14
12:26 28.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Долен комунист
12:30 28.09.2025
13 Не съм съгласен
До коментар #1 от "Виж сега,":В цивилизованите държави (нашата не е такава) няма тавани на данъците, а стъпаловидни и прогресивни данъчни системи т.е плащаш повече като вадиш повече. И тук трябва да стане така - не може бедните да плащат наравно с печелещите хиляди. Това е дискриминация, а не “равенство”. Бедните НЕ ТРЯБВА да плащат данъци на минимална заплата за сметка на печелещите повече. И МВФ и другите държави ни го казват, но мутрите и политиците ни не им изнася
Коментиран от #32
12:31 28.09.2025
14 Ти не си прав
До коментар #10 от "Някой":В другите западни държави има огромни данъци и прогресивни данни системи, но данните си вършат работата, а не спят като НАП. Нали все гледаме Германия и се сравняваме с германците - всичко им гледаме, но удобно пропускаме данъците
Коментиран от #18
12:34 28.09.2025
15 Кадърните специалисти
До коментар #9 от "Това значи":Ако са готови да продадат род и родина за 10-20% по-ниски данъци изобщо не ни трябват подобни алчни родоостъпници. Трябват ни свестни данъкоплатци и политици, които мислят за обществото.
12:38 28.09.2025
16 Хе!
Коментиран от #30
12:39 28.09.2025
17 Дика
12:39 28.09.2025
18 Завърнал се
До коментар #14 от "Ти не си прав":Там не ги крадат събраните суми.
12:40 28.09.2025
19 Ха,ха
12:41 28.09.2025
20 Ром
12:47 28.09.2025
21 По венците
12:49 28.09.2025
22 даа
Коментиран от #25
12:50 28.09.2025
23 хихи
12:51 28.09.2025
24 Българин
13:09 28.09.2025
25 Свилен
До коментар #22 от "даа":Не си прав голяма част от по високите доходи идват от фирми на светло така че такава опасност няма. Тези които крият доходи повечето са на минимални заплати. Така че драма няма да има.
13:09 28.09.2025
26 да видим
13:14 28.09.2025
27 1111
13:16 28.09.2025
28 Хахаха
Плоския данък който БСП въведе накара много хора и фирми да минат на светло и това го има доказано с данни …
Да не се правим на луди, подобна мярка ще накара много специалисти да се преместят в по уредени и реформирани държави и може би това е целта на статуквото за да продължат с кражбите !
13:18 28.09.2025
29 Любопитен
13:19 28.09.2025
30 ....
До коментар #16 от "Хе!":Всички пенсионери сте така...
13:21 28.09.2025
31 Хъхъ
Тоест 80% съкращаване на всякакви лаици и кибици,
Прекъсване на кражбите и строги правила за трудови договори и извършване на трудови дейности …
13:21 28.09.2025
32 Някой
До коментар #13 от "Не съм съгласен":Виж тук говорим за борба със сивата икономика, а не как да съберем повече пари за харчене. Сивата икономика се бори с много различни средства, но ниските данъци и осигуровки са основно средство - фирмите и работещите нямат такъв голям стимул да ги укриват. Защото са ниски, а ако те хванат - ще носиш високи последствия.
Ако идеята е да се скубят хората, трябва да се направи просто като във Франция - големи данъци, че богатите да бягат в други страни. Виждаме на какво дередже е Франция.
Коментиран от #36
13:22 28.09.2025
33 тая
13:26 28.09.2025
34 Без име
13:27 28.09.2025
35 Даката
13:32 28.09.2025
36 Сивата икономика
До коментар #32 от "Някой":Не се бори главно с ниски данъци, а с ефективна работа от НАП и съвестно общество, защото за да даде/вземе някой пари под масата/в плик, друг трябва ги приеме/даде, нали така? Основният виновник е обществото като цяло, а не институциите, защото рибата се вмирисва от главата, но започва да се чисти от опашката.
Аз съм живял в западна държава и не ми беше добре в началото да плащам 20/40/45% от дохода си, но като виждаш за какво и къде отиват ставаш привърженик на системата. По-добре това отколкото да си с повече пари в джоба и около тебе мизерия във всеки аспект. Колкото до богатите и че щели да заминат - прав им път, не ни трябват хора, които не ги е еня за обществото, в което живеят. Други ще дойдат ма тяхно място, защото бизнес винаги можеш да правиш в богато, здраво и уредено общество, но не и в болно и рушащо се такова като в БГ в момента.
13:33 28.09.2025
37 Промяна
13:36 28.09.2025
38 Асен
13:36 28.09.2025