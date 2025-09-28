Божидар Божанов: Пеевски сам призна, че звъни на министрите и им дава задачи, пише писма на премиера

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се пракалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента".

Безводието не е нещо, което може да се реши за един месец, смята Божанов. Той обаче го определя като следствие от "завладяването на държавата и нелигитимното упражняване на властта".

Правителството не върши нищо за хората и се трупа гняв, че властта се упражнява нелегитимно

“Общественото напрежение се усили след нашия вот на недоверие и след акцията на ПП пред входа на парламента, която подкрепяме. С фразата си за петимата премиери Бойко Борисов се опита да замаже кой е реалният премиер - Делян Пеевски. Правителството не върши нищо за хората и се трупа гняв от това, че властта се упражнява нелегитимно.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в интервю за предаването “Неделя 150” по БНР.

Той напомни, че Пеевски сам призна, че звъни на министрите и им дава задачи, пише писма на премиера, праща министри в Плевен, а хората виждат всичко това и се трупа гняв. “Никой не може да предскаже кога този гняв ще ескалира, но в основата му е нелегитимното упражняване на власт от Пеевски, особено върху съдебната власт чрез Висшия съдебен съвет”, каза Божанов.

Според партийния лидер, ако Борисов е искал да се еманципира от Пеевски, е имал поне две възможности да го направи в последната година и половина. Първата е била при ротацията на предишното управление, когато кабинетът “Денков” трябваше да се трансформира в кабинета “Габриел”, но Пеевски не му е разрешил, защото е щял да загуби властта си върху съдебната власт. Втората възможност е била при преговорите на ГЕРБ с ДБ за правителство в началото на този парламент, когато ДБ отново постави върховенството на закона като условие, и дори е имало опции за 160 гласа без Новото начало. “Дали от страх, или от зависимост, но Борисов не се реши на тази стъпка. Сегашните му реакции са комбинация от напрежение и доза театър”, смята Божанов.

Божанов потвърди огласената от “Да, България” информация миналата седмица, че е било спуснато разпореждане на кметове на ДПС-Ново начало да събират хора с автобуси за контрапротест на протеста миналия четвъртък срещу мафията и завладяната държава. Възможна интерпретация според него е, че Борисов е спрял този контрапротест. Но е убеден, че Пеевски няма заден ход и търси ескалация, както на Росенец преди 5 години. “Тогава нашите и техните избиратели пяхме заедно химна на плажа. Борисов трупа негативи от това управление, затова се разграничава от него и сам не подкрепи правителството си при вота на недоверие. Една такава ескалация може да бъде мотив да хвърли кърпата”, каза Божанов.

Народният представител припомни, че дългосрочната цел на Пеевски, която сам публично е заявявал, е да стане премиер. Но предупреди, че ако се стигне до предсрочни избори, ГЕРБ ще трябва да дадат отговорите за това управление, от които сега се крият.

“Протестите и недоволството сега не са непременно осъзнати спрямо нелегитимното използване на власт, но те са следствие от завладяната държава. 500 милиона лева изтекоха при кабинета Борисов-3 към фирми на Пеевски, когато говорим за безводието. По некачествено строената магистрала “Тракия” се образуват тричасови задръствания извън туристическия сезон”, даде примери Божанов.

Помолен да коментира думите на президента Радев, че “трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на която се превърна Делян Пеевски”, съпредседателят на “Да, България” отговори, че това е перифразиране на санитарния кордон, който трябваше да ограничи нелегитимното влияние на Пеевски, и който е бил разкъсан с активното участие на ГЕРБ. “Този призив е разумен, но правилния момент беше при формирането на правителството. Никога няма да е късно за санитарен кордон и при всяка следваща политическа възможност трябва да се върнем към него”, каза Божидар Божанов.

Според партийния лидер вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани и трябва да са добре мотивирани. Нито пък трябва да се прекалява с честотата на вотовете. МЕЧ, които са видели мотивите на новата инициатива на “Възраждане” за гласуване на недоверие на правителството заради водната криза, са казали, че няма да го подкрепят, ние също не смятаме да го подкрепим, каза Божанов.

Колкото до искането на оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, той напомни, че неговата коалиция вече е искала оставката ѝ, а в понеделник Изпълнителният съвет на “Да, България” ще обсъди тази възможност. Той припомни, че изборът на Киселова е бил обвързан със санитарния кордон, но тя и партиите, които я подкрепиха, са го скъсали. А сега Киселова е разпределила законопроектите на управляващите, с които шефовете на спецслужбите вече трябва да се избират от парламента, на парламентарна комисия, на която такива закони никога не са били разпределяни, само защото ресорната в момента комисия се председателства от опозицията. “През 2013 г. ГЕРБ бяха на първа линия на протестите срещу Пеевски, когато оглави ДАНС, сега го обслужват да си инсталира човек начело на ДАНС”, каза Божанов, визирайки свързания с Пеевски зам.-шеф на ДАНС Деньо Денев, когото президентът отказа да назначи за титуляр.

Божанов сподели, че в приветствието си като гост на провежданото в събота и неделя Общо събрание на “Продължаваме Промяната”, той е напомнил за конфедеративния модел на коалицията ПП-ДБ, посочен в огласения в началото на месеца План за отпор и че “в този формат трябва да убедим хората, че сме алтернативата на завладяната държава, за което ни предстои много работа”.