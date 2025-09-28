Новини
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка

28 Септември, 2025 14:04 505 12

Това, което КЗК прави по отношение на поскъпването на храните, е да осъществява мониторинг на няколко пазара, с което съответните играчите на тези пазари са предупредени, че са наблюдавани.

Това заяви зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

КЗК няма директни правомощия да наблюдава цените, допълни той. Но има правомощия да наблюдава дали няма съгласувани практики между различните предприятия, които да започнат "да вдигат случайно цените". Ролята на КЗК е по-скоро превантивна, уточни той.

"Ако следващата седмица например производители на олио започнат синхронизирано да вдигат цените - това ще е сигурен сигнал, че КЗК трябва да се намеси. Но сега аз го казвам превантивно - ето няма причина да се вдига цената на олиото, така, че недейте я вдига".

Напоследък все повече се говори, че КЗК е бухалка, заяви Чолаков.

"Напоследък започнах да си давам сметка, че целта на тази операция е да се извърши превенция, сплашване, деморализиране на органите, случайно да не вземат да използват правомощията си в пълен обем. В измененията на закона, които са внесени в НС, с никой няма проблем, освен с едно нещо, което се изменя. До момента във всички сектори, санкцията, която може да наложи КЗК е в размер на 10% от оборота на предприятието за миналата година. 300 000 лева пък е максималната глоба, която може да бъде наложена на хранителните вериги. Оборотът на една верига е между милиард, милиард и половина лева".

Изведнъж, заяви Чолаков, в закона се появява едно изключение за 300 000 лева. Именно това трябва да се уеднакви. КЗК не е бухалка, това е превенция.

По отношение на цените Радомир Чолаков каза, че големите хранителни вериги се "придържат към почтената пазарна игра". Никой няма намерение да глобява, ако всеки спазва правилата, заяви зам.-председателят на КЗК.

"Реферът, колкото по-малко свири - толкова по-добре върви играта. Ако добре върви играта, пазарната игра, няма нужда реферът да свири".


  • 1 Гост

    15 0 Отговор
    Закривайте ги тия хранилки.

    14:08 28.09.2025

  • 2 Гошо

    13 0 Отговор
    Да бе да. Поредният хрантутник. Народа вече не е сляп.

    14:09 28.09.2025

  • 3 Парадокс Бг

    9 0 Отговор
    КЗК е бухалката на Пеевски и Борисов!

    14:10 28.09.2025

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    ....а ти си мистър Свят, очилатко

    14:13 28.09.2025

  • 5 Парадокс Бг

    6 0 Отговор
    Моето отношение към КЗК е изключително критично и свързано с недоверие към институцията и нейната роля. Това мнение е широко разпространено сред много хора, които виждат в регулаторите част от политическите игри и задкулисни влияния на ГЕРБ-ДПС Ново Начало!

    КЗК не изпълнява ефективно ролята си на защитник на потребителите и пазара.
    Ролята ѝ повече прилича на бухалка, използвана за политически и икономически цели от определени кръгове, а не на независим регулатор.

    Превантивните мерки, които уж трябва да пазят конкуренцията, всъщност често служат за сплашване и прикриване на задкулисни договорки. Изключенията в закона, които намаляват санкциите за големите играчи, са ясен знак, че има двойни стандарти и непоследователност.

    Докато санкциите за хранителните вериги са символични, те разполагат с милиарди оборот, което им дава несправедливо предимство. Това води до покачване на цените и ощетява потребителите.

    Без истинска независимост и без строго прилагане на закона, КЗК остава инструмент в ръцете на тези, които искат да запазят статуквото. Затова е време за по-голяма прозрачност, отчетност и реални действия в полза на гражданите.

    14:13 28.09.2025

  • 6 Овладяната държава

    5 0 Отговор
    Цялата държава е една бухалка.

    14:13 28.09.2025

  • 7 Истината!

    11 0 Отговор
    КЗК е бухалка, не бариера срещу картели. Докато Пеевски и Борисов диктуват правилата, конкуренция няма.

    14:15 28.09.2025

  • 8 Няма справедливост

    5 0 Отговор
    КЗК „наблюдава“... но не действа. Когато законът е селективен, справедливост няма.

    14:15 28.09.2025

  • 9 Мнение

    9 0 Отговор
    Глоби от 300 000 за милиардни вериги? Това не е контрол – това е театър. КЗК обслужва, не регулира.

    14:16 28.09.2025

  • 10 Чук

    6 0 Отговор
    КЗК не е регулатор, а бухалка в ръцете на задкулисието. Вместо да пази пазара, пази интересите на олигархията.

    14:16 28.09.2025

  • 11 Да да

    6 0 Отговор
    Не е бухалка само срещу сикаджииско мутринските и на магнитския фирмите

    14:21 28.09.2025

  • 12 Никой

    3 0 Отговор
    Нидал,ни взел ." Пикаше ми се, затова влязох в кабинета, пардон стаята на ДПС НН " . " Моа да вляза и в турска баня "

    14:39 28.09.2025

