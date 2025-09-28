Бащата на Сияна: Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, вижте това ВИДЕО

Нова шокираща проява на безотговорно шофиране по българските пътища беше разкрита от Николай Попов, бащата на трагично загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. В социалните мрежи той сподели видео, показващо как млади шофьори извършват опасни изпреварвания по планински път при намалена видимост.
"Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, изгледайте това видео", написа Николай Попов към публикуваните кадри, показващи как шофьор задминава автомобили пред себе си, без да се съобразява с наближаващите завои.
Особено тревожен е фактът, че младежите използват радиостанции за координация между автомобилите. На видеото ясно се чува как пътник до шофьора получава инструкции от друга кола, движеща се пред тях: "Чисто! Давай... Десен завой, няма още никой". Самите участници в опасното каране признават: "Те ни мислят за луди", визирайки останалите участници в движението.
Парадоксалното е, че кадрите са качени онлайн от самите нарушители, които очевидно не осъзнават опасността на своите действия или смятат, че имат право на подобно поведение на пътя.
Николай Попов, който от месеци води активна кампания срещу безразсъдното шофиране след трагичната смърт на дъщеря си, призовава за строги мерки срещу нарушителите. "Въоръжени с радиостанции, тези хора безчинстват по пътищата, газят и убиват. Снимат собствената си простотия, за да заразят други с нея. А ние да си мълчим и да ги гледаме ли? Тези хора трябва да бъдат извадени от обществото и поставени на място. Споделяйте", призова той.
Случаят става публичен в седмицата, когато популярните певци Емрах Стораро и Константин получиха сериозни санкции след публикуване на видео с опасна гонка в София. Двамата бяха глобени с по 3000 лева и им бяха отнети шофьорските книжки за срок от една година.
2 Сталин
17:39 28.09.2025
4 Аз Ти Той
Тикайте ги по затворите преди са убили някой!
17:44 28.09.2025
5 Питам:
17:44 28.09.2025
6 Не се чудим,
17:44 28.09.2025
7 Водното от клипа показва че
17:45 28.09.2025
8 Защо само за една година?
Коментиран от #28
17:46 28.09.2025
11 1488
17:50 28.09.2025
12 мьрсулана
Коментиран от #26
17:51 28.09.2025
15 М,ДА.а.а.а.а.а
17:53 28.09.2025
16 00014
17:55 28.09.2025
19 бащата на сиана
17:58 28.09.2025
20 оня с коня
18:00 28.09.2025
21 мнение
18:01 28.09.2025
22 детето
18:01 28.09.2025
23 МП4
Коментиран от #27, #42
18:01 28.09.2025
24 Механик
Една сутрин отивах на работа. Изпревари ме един сив ПАСАТ-2, комби. Караше страшно бързо в града, поради което не видях точно какво има залепено на задното стъкло. Малко по-късно спрях да заредя на Шела. Пасата и той бе там. Зареждаше на съседната колонка. Водача се оказа млад мъж с талибанска брадичка и покъсани дънки. От колата се носеше див вой на яка чалга. Едва тогава се сетих да видя какво има на задното му стъкло. Оказа се един лист хартия във формат А2. На хартията имаше черно-бял принт. На принта бе изобразена въпросната Саяна и пишеше "нито един повече" или нещо подобно.
18:04 28.09.2025
25 Иван от Троян
18:06 28.09.2025
26 прогноза
До коментар #12 от "мьрсулана":Ще го направят и депутат.Те такива търсят.Безмозъчни,нахални интриганти.
18:06 28.09.2025
27 оня с коня
До коментар #23 от "МП4":КАКВА Е ТАЯ СРЕДНА СКОРОСТ БЕ КРАУЦАР?
НА КОЕ Е СРЕДНА
ИЛИ САКАШ СРЕДНО ДА ТИ ГО НАПОМПЯ В АСПУХА ТИ
Коментиран от #36
18:09 28.09.2025
28 Софийски селянин,
До коментар #8 от "Защо само за една година?":Е в някои щати го правят най вече латиносите и негрос, но докопат ли ги местните ченгета жална им майка!
Тамошните съдии ги вкарват в затвора плюс голяма глоба!
18:10 28.09.2025
29 Дик диверсанта
Руските тролове разпространяват руска пропаганда, което е рашизъм, форма на фашизма.
Факти ако са българи, не трябва да дава поле за изава на руски тролове .
18:10 28.09.2025
30 Плюещите тук
Коментиран от #37
18:11 28.09.2025
31 стига глупости!
Коментиран от #40
18:14 28.09.2025
33 Хахахаха
18:16 28.09.2025
34 Нали лелята
Мария, защо не си го вземеш у вас, тоя изпушил пецедав?
18:16 28.09.2025
35 Бащата
Щото ние обикновенните нямаме чак такива класни жени, нито имаме общо с партии.
Коментиран от #39
18:19 28.09.2025
36 Сашо
До коментар #27 от "оня с коня":Къде видя средна скорост н е в м Е НА Я Е м М ??!
18:23 28.09.2025
37 555
До коментар #30 от "Плюещите тук":Ясно е, че ти нищо не си схванал! Заради такива като тебумират хора!
18:24 28.09.2025
38 ДРЪН ДРЪН ТА ПЛЯС
18:25 28.09.2025
39 Хубаво е да се замислиш...
До коментар #35 от "Бащата":Профанизиран миризлив Ганьо, какво би ти струвало да разбереш мъката на човека ! Синьо сиренце в устата на децата ти вечно да има, подарено от кален ботуш на евразийски клесавец
18:26 28.09.2025
40 Гоуст
До коментар #31 от "стига глупости!":Проблемът е, че такива, като теб, които не виждат проблем, вземат книжки и се движат по пътищата....
18:30 28.09.2025
41 Новият фактор
18:32 28.09.2025
42 Гошо
До коментар #23 от "МП4":И ти си същият помияр видял се с два лева, въшката балканска .Опаа евро ве, нали ши влиЗаш в кюпа на богатити
Само чупене на кухите ви чутури ви тряа
18:33 28.09.2025
43 ха ха
18:33 28.09.2025
44 Извадете я
18:35 28.09.2025