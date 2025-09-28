Бащата на Сияна: Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, вижте това ВИДЕО

Нова шокираща проява на безотговорно шофиране по българските пътища беше разкрита от Николай Попов, бащата на трагично загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. В социалните мрежи той сподели видео, показващо как млади шофьори извършват опасни изпреварвания по планински път при намалена видимост.

"Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, изгледайте това видео", написа Николай Попов към публикуваните кадри, показващи как шофьор задминава автомобили пред себе си, без да се съобразява с наближаващите завои.

Особено тревожен е фактът, че младежите използват радиостанции за координация между автомобилите. На видеото ясно се чува как пътник до шофьора получава инструкции от друга кола, движеща се пред тях: "Чисто! Давай... Десен завой, няма още никой". Самите участници в опасното каране признават: "Те ни мислят за луди", визирайки останалите участници в движението.

Парадоксалното е, че кадрите са качени онлайн от самите нарушители, които очевидно не осъзнават опасността на своите действия или смятат, че имат право на подобно поведение на пътя.

Николай Попов, който от месеци води активна кампания срещу безразсъдното шофиране след трагичната смърт на дъщеря си, призовава за строги мерки срещу нарушителите. "Въоръжени с радиостанции, тези хора безчинстват по пътищата, газят и убиват. Снимат собствената си простотия, за да заразят други с нея. А ние да си мълчим и да ги гледаме ли? Тези хора трябва да бъдат извадени от обществото и поставени на място. Споделяйте", призова той.

Случаят става публичен в седмицата, когато популярните певци Емрах Стораро и Константин получиха сериозни санкции след публикуване на видео с опасна гонка в София. Двамата бяха глобени с по 3000 лева и им бяха отнети шофьорските книжки за срок от една година.