Бащата на Сияна: Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, вижте това ВИДЕО

28 Септември, 2025 17:26 2 424 44

Николай Попов разкри поредния случай на безотговорно шофиране, заснето и споделено от самите нарушители

Нова шокираща проява на безотговорно шофиране по българските пътища беше разкрита от Николай Попов, бащата на трагично загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. В социалните мрежи той сподели видео, показващо как млади шофьори извършват опасни изпреварвания по планински път при намалена видимост.

"Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, изгледайте това видео", написа Николай Попов към публикуваните кадри, показващи как шофьор задминава автомобили пред себе си, без да се съобразява с наближаващите завои.

Особено тревожен е фактът, че младежите използват радиостанции за координация между автомобилите. На видеото ясно се чува как пътник до шофьора получава инструкции от друга кола, движеща се пред тях: "Чисто! Давай... Десен завой, няма още никой". Самите участници в опасното каране признават: "Те ни мислят за луди", визирайки останалите участници в движението.

Парадоксалното е, че кадрите са качени онлайн от самите нарушители, които очевидно не осъзнават опасността на своите действия или смятат, че имат право на подобно поведение на пътя.

Николай Попов, който от месеци води активна кампания срещу безразсъдното шофиране след трагичната смърт на дъщеря си, призовава за строги мерки срещу нарушителите. "Въоръжени с радиостанции, тези хора безчинстват по пътищата, газят и убиват. Снимат собствената си простотия, за да заразят други с нея. А ние да си мълчим и да ги гледаме ли? Тези хора трябва да бъдат извадени от обществото и поставени на място. Споделяйте", призова той.

Случаят става публичен в седмицата, когато популярните певци Емрах Стораро и Константин получиха сериозни санкции след публикуване на видео с опасна гонка в София. Двамата бяха глобени с по 3000 лева и им бяха отнети шофьорските книжки за срок от една година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    38 0 Отговор
    Всичкото цървул е терорист на пътя в България ,барабар с Мамалигите и Анадолците

    17:39 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз Ти Той

    30 0 Отговор
    Недопустимо!
    Тикайте ги по затворите преди са убили някой!

    17:44 28.09.2025

  • 5 Питам:

    29 0 Отговор
    Клечащите в храстите кога ще започнат да се справят с разни пърпоретковци и глъмпери носители на почетното звание "ГЪЗАР НА ПЪТЯ" ????

    17:44 28.09.2025

  • 6 Не се чудим,

    27 0 Отговор
    всеки ден ги виждаме на пътя, защото няма държава.

    17:44 28.09.2025

  • 7 Водното от клипа показва че

    28 0 Отговор
    За тях това е едно забавление и игра , без да осъзнават за касапницата която може да предизвикат

    17:45 28.09.2025

  • 8 Защо само за една година?

    28 0 Отговор
    Опитайте се да правите гонки в САЩ или Канада? Как може книжките на тия да се отнемат само за една година?

    Коментиран от #28

    17:46 28.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1488

    8 16 Отговор
    Ако се чудите как изглеждат пътните терористи, погледнете се в огледалото, господине !

    17:50 28.09.2025

  • 12 мьрсулана

    9 16 Отговор
    тоз е ненормален бе, прави пари на гьрба на труп

    Коментиран от #26

    17:51 28.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 М,ДА.а.а.а.а.а

    9 0 Отговор
    И естествено МВР си барат к…… и тези младежи ще продължат да го правят докато не избият сума ти невинни!

    17:53 28.09.2025

  • 16 00014

    6 0 Отговор
    Да се отнемат и книжките на Сульо и Педарунгел.

    17:55 28.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бащата на сиана

    5 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    17:58 28.09.2025

  • 20 оня с коня

    3 1 Отговор
    най важното е че вече замерваме средната скорост и че мвр-то има нов БМВ-та

    18:00 28.09.2025

  • 21 мнение

    6 0 Отговор
    Ето, това са селяни. Mякат на турски диалект, обичат НРБ

    18:01 28.09.2025

  • 22 детето

    3 0 Отговор
    Че мама така кара сутрин като ме вози до училище.

    18:01 28.09.2025

  • 23 МП4

    14 8 Отговор
    Влачете се с 30км/ч ,на извънградски пътища. Правете тапи по 7-8 автомобила и задръствания, шанса за птп и изнервени водачи се увеличава с до 40% . . Колкото скоростта убива , толкова и тромавото каране води до същите последствия. Решението е умерената скорост, бързото изтегляне на автомобилите и БЕЗ задръстване, но нямаме толкова мозък да помислим и е най- лесно да злорадстваме и плюеме.

    Коментиран от #27, #42

    18:01 28.09.2025

  • 24 Механик

    7 0 Отговор
    Писах го преди месец-два но и сега ще го дам за пример.
    Една сутрин отивах на работа. Изпревари ме един сив ПАСАТ-2, комби. Караше страшно бързо в града, поради което не видях точно какво има залепено на задното стъкло. Малко по-късно спрях да заредя на Шела. Пасата и той бе там. Зареждаше на съседната колонка. Водача се оказа млад мъж с талибанска брадичка и покъсани дънки. От колата се носеше див вой на яка чалга. Едва тогава се сетих да видя какво има на задното му стъкло. Оказа се един лист хартия във формат А2. На хартията имаше черно-бял принт. На принта бе изобразена въпросната Саяна и пишеше "нито един повече" или нещо подобно.

    18:04 28.09.2025

  • 25 Иван от Троян

    9 10 Отговор
    до кога то ще ни занимава с тъпотии. Да си направи 2-ра дъщеря отнема 5 мин . Като е толкова отворен да свали правителствтото .

    18:06 28.09.2025

  • 26 прогноза

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "мьрсулана":

    Ще го направят и депутат.Те такива търсят.Безмозъчни,нахални интриганти.

    18:06 28.09.2025

  • 27 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "МП4":

    КАКВА Е ТАЯ СРЕДНА СКОРОСТ БЕ КРАУЦАР?

    НА КОЕ Е СРЕДНА

    ИЛИ САКАШ СРЕДНО ДА ТИ ГО НАПОМПЯ В АСПУХА ТИ

    Коментиран от #36

    18:09 28.09.2025

  • 28 Софийски селянин,

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защо само за една година?":

    Е в някои щати го правят най вече латиносите и негрос, но докопат ли ги местните ченгета жална им майка!
    Тамошните съдии ги вкарват в затвора плюс голяма глоба!

    18:10 28.09.2025

  • 29 Дик диверсанта

    0 5 Отговор
    Жалко за Сияна, мир на праха и, но баща и си е руски трол.
    Руските тролове разпространяват руска пропаганда, което е рашизъм, форма на фашизма.
    Факти ако са българи, не трябва да дава поле за изава на руски тролове .

    18:10 28.09.2025

  • 30 Плюещите тук

    0 7 Отговор
    Схванаха ли въобще, че тук риск при изпреварването няма, защото липсата на видимост се компенсира от пилотна кола, която дава информация по радиото? Схванахте ли, или да плюете е по-сладко?

    Коментиран от #37

    18:11 28.09.2025

  • 31 стига глупости!

    5 3 Отговор
    неразбирамкакъв е проблема тук??? момчетата карат предпазливо с радиостанции като предния автомобил съобщава на задния къде и може и къде не може да изпреварва това е много по сигурно от тези дето просто си изпреварват ейтака за спорта !!! тия младежи са подготвени и предпазливи тоя лешояд башата на сияна тързи сензации от нищото писна ми от неговите глупости неможа да приеме че баща му си е убил внучката и това е..!

    Коментиран от #40

    18:14 28.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Ами такива само дупките по пътищата ги спира! Отдавна писах, че не лошите пътища са проблема! На хубавите пътища, вече сте с 200. Ако има дупки, карат по-бавно.

    18:16 28.09.2025

  • 34 Нали лелята

    2 2 Отговор
    Щеше фа ражда от бащата!
    Мария, защо не си го вземеш у вас, тоя изпушил пецедав?

    18:16 28.09.2025

  • 35 Бащата

    3 1 Отговор
    На Сияна първо да обясни как има класна мадама до себе си и какви връзки има с Герб.

    Щото ние обикновенните нямаме чак такива класни жени, нито имаме общо с партии.

    Коментиран от #39

    18:19 28.09.2025

  • 36 Сашо

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Къде видя средна скорост н е в м Е НА Я Е м М ??!

    18:23 28.09.2025

  • 37 555

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Плюещите тук":

    Ясно е, че ти нищо не си схванал! Заради такива като тебумират хора!

    18:24 28.09.2025

  • 38 ДРЪН ДРЪН ТА ПЛЯС

    0 1 Отговор
    СТАРЕЦА ОТ ТЕЛИШ КАРЪЛ КОЛАТА СЪС БАБИЧКАТА И СИЯНА КАТО НЕ МОЖЕ ДА КАРАТ ТИЯ СТАРЦИ НЯМОЛО КАК ТИРАДЖИЯТА ДА ИЗБЕГНЕ УДАРА И ХИ Е БЛЪСНАЛ. ТВА Е ИСТНАТА НА КАЛПАВИЯ ДРУГИТЕ МУ СА ВИНОВНИ.

    18:25 28.09.2025

  • 39 Хубаво е да се замислиш...

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бащата":

    Профанизиран миризлив Ганьо, какво би ти струвало да разбереш мъката на човека ! Синьо сиренце в устата на децата ти вечно да има, подарено от кален ботуш на евразийски клесавец

    18:26 28.09.2025

  • 40 Гоуст

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "стига глупости!":

    Проблемът е, че такива, като теб, които не виждат проблем, вземат книжки и се движат по пътищата....

    18:30 28.09.2025

  • 41 Новият фактор

    0 0 Отговор
    Дали скоро ще има партия "бащата на Сияна"? Гадно е да правиш кариера на костите на дъщеря си! По- добре отговори защо горкото дете е било без предпазен колан!

    18:32 28.09.2025

  • 42 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "МП4":

    И ти си същият помияр видял се с два лева, въшката балканска .Опаа евро ве, нали ши влиЗаш в кюпа на богатити
    Само чупене на кухите ви чутури ви тряа

    18:33 28.09.2025

  • 43 ха ха

    0 0 Отговор
    а от къде да знаем че видеото не е качено по поръчка на радетелите за пътен грабеж по фалшиви закони ? тоя е повече от подъл човечец и от него може да се очаква всякаква идиотия , радиостанции се ползват по цяла европа при групови пътувания или за връзка между товарни камиони

    18:33 28.09.2025

  • 44 Извадете я

    0 0 Отговор
    Тая Саяна и камионът да я повтори.

    18:35 28.09.2025

