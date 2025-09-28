Новини
Плевен изригна: Не искаме обещания, а пуснете водата

Плевен изригна: Не искаме обещания, а пуснете водата

28 Септември, 2025 19:12 1 077 49

Пореден протест срещу безводието

Плевен изригна: Не искаме обещания, а пуснете водата - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден протест срещу безводието в Плевен, обобщи бТВ.

Демонстрацията започна с шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в града. Участниците преминаха през централната част на града, за да приканят и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си срещу водния режим, който започна от края на юли.

Шествието спря пред сградата на Общината на площад „Възраждане“, където протестиращите издигнаха плакати „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“ и други.

Протестът продължава с изказвания на участниците.

Припомняме, че на миналата сряда, 24 септември, се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите, на което стана ясно, че 3,7 млрд. лв. са необходими за най-спешните дейности за разрешаване на кризата с безводието в страната.

Новото звено беше създадено с решение на парламента, а премиерът Росен Желязков възложи на вицепремиера Атанас Зафиров да го ръководи.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Ха-ха-ха

    42 3 Отговор
    Изригна означава друго. Овце ограбвани и тормозени от Герб, с кмет от Герб изригват. Благодарение на Борисов няма вода.

    Коментиран от #45

    19:14 28.09.2025

  • 2 1488

    8 3 Отговор
    аз съм коменданте на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и понякога някой обърква друг за жена си, но дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    19:18 28.09.2025

  • 3 Чичо Манчо

    39 1 Отговор
    Какво изригване бе, оригване по скоро. Заспал народ, унижаван иподритван .

    Коментиран от #8

    19:18 28.09.2025

  • 4 1488

    24 1 Отговор
    уникално тьпи заглавия
    🐔🦃🐦🐤

    Коментиран от #21

    19:18 28.09.2025

  • 5 здравко тошков

    8 11 Отговор
    ами как да я пуснат като я няма бе.................питай господ

    19:18 28.09.2025

  • 6 Сатана Z

    24 2 Отговор
    Гражданите на Плевен да се се изсипат на жълтите павета и да пометат задоволените с вода софиянци и всякаква фашизоидна жълтопаветна измет,които крадат парите за регионално развитие на Плевен ,с които плащат на Топлофикация парното на панелкаджиите

    Коментиран от #23

    19:19 28.09.2025

  • 7 Сталин

    27 5 Отговор
    Лошите комунисти построиха напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    19:21 28.09.2025

  • 8 Сталин

    20 8 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо Манчо":

    За 30 години западна демокрация,българина беше превърнат в жалък безправен и нещастен роб който само обслужва дебелите з@ дници на западните мародери

    Коментиран от #18

    19:23 28.09.2025

  • 9 Аква

    26 2 Отговор
    Няма да стане само с разходки и лозунги. Втвърдете тона и действията си, без компромис и възпитаност. Има начини!

    19:23 28.09.2025

  • 10 Мир

    9 6 Отговор
    Трябва в православните храмове, да се проведе молебен за дъжд. Мрачно е от няколко дни, а дъжд няма.

    Коментиран от #27

    19:25 28.09.2025

  • 11 ЩЕ ПОЧАКАТЕ 5 ГОДИНИ.

    6 10 Отговор
    МИ КАТО НЯМАТЕ ТРЪБИ ПО КАКВО ДА ВИ ДОЙДЕ ВОДАТА В КЪЩИ? ЩЕ ВИ ИДВА САМО КАЛ.

    19:25 28.09.2025

  • 12 А спим

    13 1 Отговор
    А вашия продажен съгражданин пее "Спите ли?" Изригване на гърнето.

    19:27 28.09.2025

  • 13 В момента наблюдавам предизвестената

    18 3 Отговор
    Смърт на Българската Държава.

    Аве, Ванга да е казвала нещо по въпроса?

    В Китай за последните 10 години  има 5 милиона души наказани за Корупция, от изземване на имущество, банкови влогове до затвор и такива за които е приложено най тежкото наказание Смърт чрез Разстрел.

    Колко са наказаните за Корупция в България за последните 10 години, въобще колко са?

    България е превзета от Институционализирана Корупция?

    Не можеш да накажеш някого за корупция, ако тя е законна.

    Как е Българи, Забогатявате ли?
    Как се чувствате Българи в Еврозоната?
    Колко платихте днес, за Хляб, Мляко, Кашкавал, Кафе?
    Колко пари платихте Днес и колко пари спечелихте?

    19:28 28.09.2025

  • 14 Банко

    9 0 Отговор
    Сичахте, сичахте, щилецо у мазътъ, ко стаа! Ежте еж

    19:30 28.09.2025

  • 15 Йеронимус БОШ

    15 2 Отговор
    Имаше една песен на Милена , в която се пееше - ВСЕКИ ЗНАЕ КОЙ Гений от това ви лиши !
    Нима не знаете кой е този ГЕНИЙ у нас ? Протестирате пред грешните хора. Други са ГЛАВНИТЕ виновници и места за ПРОТЕСТ !
    Само чме на тези места за ПРОТЕСТ има многолюдна охрана , ЛИЧНА и ПОЛИЦЕЙСКА !

    19:31 28.09.2025

  • 16 Хахаха

    4 11 Отговор
    Тъпи лумпени сърдете се на госпд

    19:31 28.09.2025

  • 17 Пампаец

    23 0 Отговор
    Пред кого протестират тези плевенчани в почивен ден ? Протестира се в делничен ден ! Блокират се кметство и ВиК . Прави се тотален отказ от плащане на всякакви данъци ! Всичко останало е безсмислени преливания от пусто в празно ! Освен това излиза , че и села са по няколко дни без вода ! Тези земеделци защо не изкарат техниката и неблокират пътищата и не затрупат с отпадъци кметството и ВиК както правят фермерите във Франция например?

    19:31 28.09.2025

  • 18 Бочко

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    .Евроатлантиците нямат режим, режим има в задгубернията

    19:34 28.09.2025

  • 19 Заддунайската кочина

    5 2 Отговор
    Си плаща за любовта е носталгията съм миналото....

    19:35 28.09.2025

  • 20 Румен Петков евразиеца

    8 3 Отговор
    Да пикае във водопровода

    19:36 28.09.2025

  • 21 8841

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Ами ти какво очакваш от авторката?

    19:36 28.09.2025

  • 22 СПУКАНИ ТРЪБИ И СУША!

    8 3 Отговор
    ЗАПАДА НИ ДАВАШЕ МИЛИАРДИ, АМА НИЕ ГИ ВЛАГАХМЕ В ИЗБОРИ, В МАШИНИ ЗА ИЗБОРИТЕ, В БЮЛЕТИНИ, В ШАРЛАТАНИ, В ЕКСКУРЗИИ НА ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП И ГЕНЕРАЛ ДЕСИ, В КОЛИ ЗА МИТКО ЕСЕМЕСА, В ЛЕВЧЕ ПОВЕЧЕ ЗА БЕНЗИНА -МИЛИАРДИ, В БОТАШ, В РЕКЕТ 20% ЗА ПП-ДБ ОТ ФИРМИТЕ, А ЗА ТРЪБИ НЯМАШЕ!

    Коментиран от #24, #28

    19:37 28.09.2025

  • 23 Само питам

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    А защо бъркаш софиянците с жълтопаветниците?Какво общо имат моите дядовци с надошлите цървуланковци в София ( включително и от Плевен)?Славчо и Куку Бенд да си се връщат по родните села и да баят за вода.

    19:39 28.09.2025

  • 24 Само питам

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "СПУКАНИ ТРЪБИ И СУША!":

    А в чекмеджета и вили в Барселона?Много лесно ги пропускаш,гербавий.

    19:41 28.09.2025

  • 26 КОЙ МИ ДЕФЕКИРА В ГАЩИТЕ?

    5 1 Отговор
    КОИ СА БИЛИ КМЕТОВЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НАЗАД? КМЕТА ПРАВИ ПРОЕКТ С КОЙТО КАНДИДАТСТВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, КОПАЕ УЛИЦИТЕ 3 ГОДИНИ И СМЕНЯ ТРЪБИТЕ, ЧАК ТОГАВА ЩЕ ИМАТЕ ВОДА! НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ, НА ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП, НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА, И НА КОПЕЙКИН.

    19:43 28.09.2025

  • 27 Кой ще победи?

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мир":

    А в джамиите и синагогите се молят за суша.

    19:44 28.09.2025

  • 28 Ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "СПУКАНИ ТРЪБИ И СУША!":

    Пропуснал си къща в Барселона, чертежи за самолети, газопровод, от който България нищо не получава, още разходи искаш ли.

    19:47 28.09.2025

  • 29 Хаха

    3 1 Отговор
    Този плакат на снимката оприличава добре протестиращите.Може и знамето на дъгата да развеете.

    19:47 28.09.2025

  • 30 108

    3 0 Отговор
    Харе Кришна Харе Кришна
    Кришна Кришна Харе Харе
    Харе Рама Харе Рама
    Рама Рама Харе Харе🙏

    19:48 28.09.2025

  • 31 Няма палестинци такива

    2 1 Отговор
    Няма да ви пуснат водата.....Няма!

    19:52 28.09.2025

  • 32 И какво им е виновен на тея

    1 1 Отговор
    Драматично-кукленият театър „Иван Радоев“ ?

    19:53 28.09.2025

  • 33 Та колко струват кокошарниците в плевин

    1 3 Отговор
    Бетона във вид на блокове още ли е добра инвестиция🤣🤣🤣🤣

    19:54 28.09.2025

  • 34 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Само Баце след 5 бири пуска вода. Търсете Го

    19:54 28.09.2025

  • 35 Аман бе аман

    1 2 Отговор
    Стига със тоя плевен и със тая вода
    Идва зима!бе никои не се къпе зимата дори софиянци

    19:55 28.09.2025

  • 36 Много ли поскъпват

    2 0 Отговор
    Недвижимите имоти? Скоро да не станат само безценни

    19:55 28.09.2025

  • 37 Новото звено

    2 0 Отговор
    Ще ви опрай на 200! Гарантирано ....

    19:57 28.09.2025

  • 38 Опааа

    3 0 Отговор
    Изригна😆😆😆😆😆Марооооо! Ако протестираха както трябва,да бяха блокирали София днес!

    19:57 28.09.2025

  • 39 Файърфлай

    1 0 Отговор
    3.7 милиарда !!! Язовири в Сахара със тръби от неръждаема стомана да се строят за половин България,пак би останало ! Това е планетарна наглост !

    20:00 28.09.2025

  • 40 най-спешните дейности

    2 0 Отговор
    бяха че дЖилезку се срещна с мормоните и после с ционистите и радикалните евангелисти. Вероятно сега една молитва за дъжд ще извъртят вместе

    20:00 28.09.2025

  • 41 нещастници

    1 0 Отговор
    още по хубаво ще стане като спрем руския пуснем краварскяи газ на тройна цена, денйков ви каза бе, всичко за крайна каквото и да ни струва!е струва ви водата, после и тока, вие си ги избрахте, след 6м още 5 областни града на режим!!!!

    20:01 28.09.2025

  • 42 цикас

    0 0 Отговор
    Крадците имат нова схема за крадене. Спират водата с послушни калинки по места, източват язовирите, нарочно не се правят ремонти, и когато стане кризата, излиза лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, и казва че ще ви "спаси". Без обществена поръчка правят водопроводи, ама такива че да са от другия край на България и усвояват(крадат) този път милиарди. Това го направиха в Перник и им хареса как набързо окрадоха милиони. Сега вече искат милиарди да откраднат. Правят криза и после ви оправят. Крадат вече милиарди. А че нямате за пиене и ходите вмирисани изобщо не им пука. Важното е да ви окрадат и парите. Със Шишко са много изобретателни крадци. Слава на Господ Иисус Христос, почнаха все повече българи да им разбират схемите на тези кърлежи. Хотел с водопад не се прави само от заплата. Трябва и да ви оскубят хубаво. Пък им и хареса вместо в затвора стоят в парламента и им плащате по 20 хиляди лева на месец пак вие.

    20:03 28.09.2025

  • 43 долу ес

    2 1 Отговор
    софия остави вече 2 областн и града без вода, защото парите отидоха да атлантически ценности, докато сифия е столица ще е така, пак гласувайте за същите бо клу ци!

    20:05 28.09.2025

  • 45 Ту тууууууу

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха":

    Плевенчани стига сте политизирали водата! За вас бира няма ли?

    20:07 28.09.2025

  • 46 долу ес

    2 0 Отговор
    къде е учондолскяи смешник, за който нещастниците от плевен гласуват толкова години?

    20:07 28.09.2025

  • 48 нещастници

    1 0 Отговор
    как са цените на имотите в плевен, това ви го причиниха от софия, само да си знаете..... там нали има вода

    20:08 28.09.2025

  • 49 Бандеров

    1 0 Отговор
    Голямо " изригване" , няма що. С разходки по чаршията в почивен ден. Заслужавате си съдбата.

    20:11 28.09.2025

