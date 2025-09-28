Новини
Цветлин Йовчев: ДАНС се превръща в търговия

28 Септември, 2025 20:21 849 14

  • данс-
  • цветлин йовчев-
  • служби за сигурност

Истинският дебат обаче трябва да бъде какво точно трябва да представляват службите - каква е тяхната роля, структура и отчетност

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев отправи остри критики към случващото се около специалните служби у нас и настоя за законодателна промяна, която да ограничи политическото влияние върху тях. В предаването „На фокус" Йовчев коментира назначението на нов ръководител на ДАНС, състоянието на националната сигурност и нуждата от модерна отбранителна политика.

По повод гласуването в парламента, с което депутатите вече ще избират ръководителите на ДАР, ДАНС и ДАТО, Йовчев предупреди, че боричканията между институциите ще доведат до нови законови промени. "Вероятно ще има промяна в закона – и тя няма да е последна. Истинският дебат обаче трябва да бъде какво точно трябва да представляват службите - каква е тяхната роля, структура и отчетност", заяви Йовчев.

Бившият председател на ДАНС определи процеса по назначаване на новото ръководство на службите като опасно политическо боричкане. Според него това подкопава доверието в институциите и ги прави уязвими.

"Проблемът е, че тук всичко това се превръща в търговия", посочи Йовчев, като отказа да даде оценка за Деньо Денев.

Според бившия ръководител на ДАНС, за да бъде агенцията по-малко „атрактивна" за политическите сили, трябва да се направи прецизна промяна в закона. "ДАНС трябва да работи само по престъпления срещу Републиката. Без подслушвания, без действия заплахи, които често се използват за политически цели", категоричен бе той.

Йовчев коментира и темата за сигурността в контекста на новите военни технологии. Той определи идеята за изграждане на дронов щит над България като „необходима, макар и закъсняла".

"Да, това е възможно, но трябва да започнем максимално бързо и с ясна концепция, съобразена с новите технологии. Не само България, но и целият ЕС и дори НАТО нямат адекватна доктрина за отбрана в новите условия", подчерта Йовчев.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    ДАНС се занимава само да следи протестиращите.

    Коментиран от #4

    20:23 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бат Петьо Парчето

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И на теб ще ти кажа,като на малък Тошко-ХОДИ СЕ ГРЪМНИ

    Коментиран от #6

    20:25 28.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":

    Тошко го убиха.

    20:28 28.09.2025

  • 7 Лост

    2 0 Отговор
    ДАНС е Спящата красавица.След 100 години може да се събуди.

    20:28 28.09.2025

  • 8 От Службите

    7 0 Отговор
    Най големите некадърници на които се подигравахме в очите се завлякоха в ДАНС. Защото нямаха качества а чичовци. Сега са дансаджии и като се срещнем пак им се подиграватме в очите! А те червеят и се свиват, защото знаят че е вярно.

    20:33 28.09.2025

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Данс са си чисти мутри и подразделение на мафията. Днеска гледам 5-6 полицая седят на един ъгъл, бяха на мотори. Почваха си нещо, но всички, до един, прилича а на мутри. Положението е трагично. Няма кой да те пази

    20:46 28.09.2025

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Само послушковци

    20:55 28.09.2025

  • 11 Българин

    1 1 Отговор
    ДАНС си ДС. И кой го оглавява се решава само и единствено от КГБ. Това е въпрос на геополитика и той е решен окончателно. Ако някой иска да прави промени, да ходи на фронта всрещу Русия. Като ги победи, да се обади!

    21:15 28.09.2025

  • 12 солио

    0 0 Отговор
    По времето на тоя "експерт" ограбиха България. Много "голям експерт" е тоя мухльо. Слава на Господ Иисус Христос вече не е в ДАНС да го хранят българите, докато тоя блее, мИрси

    21:29 28.09.2025

  • 13 Все тая да ви кажа пичове

    1 0 Отговор
    ДАНС, ДАР, ДАТО все са олигофрени. ...дронов щит над България.... и прочие пръдни. Чадъра над мафията и олигархията не е от България а от ЕК и САЩ. Резидентите а не политиците и професионалното ръководство командват в тази пропаднала държава

    21:37 28.09.2025

  • 14 Дали ДАНС, ДАР, ДАТО и т.н

    1 0 Отговор
    Знаят дори къде са заловените наркотици? Как мислите? А? Знаят дръжки.

    21:39 28.09.2025

