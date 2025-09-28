Цветлин Йовчев: ДАНС се превръща в търговия

Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев отправи остри критики към случващото се около специалните служби у нас и настоя за законодателна промяна, която да ограничи политическото влияние върху тях. В предаването „На фокус" Йовчев коментира назначението на нов ръководител на ДАНС, състоянието на националната сигурност и нуждата от модерна отбранителна политика.
По повод гласуването в парламента, с което депутатите вече ще избират ръководителите на ДАР, ДАНС и ДАТО, Йовчев предупреди, че боричканията между институциите ще доведат до нови законови промени. "Вероятно ще има промяна в закона – и тя няма да е последна. Истинският дебат обаче трябва да бъде какво точно трябва да представляват службите - каква е тяхната роля, структура и отчетност", заяви Йовчев.
Бившият председател на ДАНС определи процеса по назначаване на новото ръководство на службите като опасно политическо боричкане. Според него това подкопава доверието в институциите и ги прави уязвими.
"Проблемът е, че тук всичко това се превръща в търговия", посочи Йовчев, като отказа да даде оценка за Деньо Денев.
Според бившия ръководител на ДАНС, за да бъде агенцията по-малко „атрактивна" за политическите сили, трябва да се направи прецизна промяна в закона. "ДАНС трябва да работи само по престъпления срещу Републиката. Без подслушвания, без действия заплахи, които често се използват за политически цели", категоричен бе той.
Йовчев коментира и темата за сигурността в контекста на новите военни технологии. Той определи идеята за изграждане на дронов щит над България като „необходима, макар и закъсняла".
"Да, това е възможно, но трябва да започнем максимално бързо и с ясна концепция, съобразена с новите технологии. Не само България, но и целият ЕС и дори НАТО нямат адекватна доктрина за отбрана в новите условия", подчерта Йовчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
20:23 28.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бат Петьо Парчето
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И на теб ще ти кажа,като на малък Тошко-ХОДИ СЕ ГРЪМНИ
Коментиран от #6
20:25 28.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":Тошко го убиха.
20:28 28.09.2025
7 Лост
20:28 28.09.2025
8 От Службите
20:33 28.09.2025
9 Гост
20:46 28.09.2025
10 Анонимен
20:55 28.09.2025
11 Българин
21:15 28.09.2025
12 солио
21:29 28.09.2025
13 Все тая да ви кажа пичове
21:37 28.09.2025
14 Дали ДАНС, ДАР, ДАТО и т.н
21:39 28.09.2025